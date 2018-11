Dha Yurt Bülteni 3

13 Kasım 2018 Salı 10:16



13 Kasım 2018 Salı 10:16

DHA YURT BÜLTENİ 3'Balı marketlerden alın'Adana Bal ve Arı Ürünleri Tanıtım Derneği Başkanı Hasan Özkan, balın dışarıda üretim yapan üreticiden değil, fabrikalar tarafından analizi yapılıp, marketlerde satılan ürünlerin alınması gerektiğini söyledi.Üreticiden alınan ve paketleme tesislerine getirilen balların bir takım işlemlere tabi tutulduğunu anlatan Hasan Özkan, bu işlemlerden en önemlisinin ise filtrasyon olduğunu anlattı. İnsan sağlığının, hijyen açısından sağlanan bir değer olduğunu kaydeden Özkan, "Piyasada bildiğimiz 'akrabam, köylümden, arkadaştan aldım' denen ballar var. Bizler aldığımız balları doğal yöntemlerle aracılar vasıtasıyla marketlere ve tüketicilerimize ulaştırıyoruz. Bunun bir birim fiyat değeri vardır. Bu birim fiyat değerleri 17 TL'den tutun 45 TL'lere kadar market raflarında vardır. Bu çıkan fiyatların tabi ki sebepleri var. Çalışan firmaların maliyet yapıları, karlık yapıları, ulaşılabilirliği ve özellikle de balın aldığı çiçeğin yapısına göre türlü türlü fiyat yapıları vardır. Bizlerde bal paketlemeci olarak köylüden gelen balları analizlere tabi tutup bunların deyim yerindeyse çeşitlemelerini yapıyoruz bitkisel yöntemlerine göre aldıkları bitkilere göre ayırıyoruz. Bunu marketlere göre türlü türlü fiyatlara satıyoruz" dedi.AÇIKTA SATILAN BAL KAYIT DIŞIAçıkta satılan balların kayıt dışı olduğunu söyleyen Özkan şöyle konuştu:"Bal paket firmalarından çıkan bütün ballar kayıt içerisindedir, belirli maliyetlerle yapılmaktadır, istihdam yaratılmaktadır, devlete vergiler ödenmektedir. Bu açıdan bunların maliyetlerinin hepsi hesaplanarak tüketiciye ulaşıncaya kadar fiyatlandırma yapısı çıkmaktadır. Dışarıda satılan balların ise bölüm bir kayıt dışılığı söz konusu, hiçbir şekilde vergiye tabiliği söz konusu değil. En önemli olay ise bunların analizi yani bizden alınan balları milyon TL'lik yatırımlarla kurduğumuz laboratuarlarda her türlü analize tabi tutarak en doğal halleriyle tüketicimize gönderiyoruz. Dışarıda olanlarda ise içerisine arı parçacığı atmak suretiyle, içerisine bir miktar petek kesilmek suretiyle türlü türlü pazarlama yöntemleri denenmekte. Bu açıdan biz buradan tüketicilerimize net bir şekilde markalı balı ve marketler vasıtasıyla almaları gerektiğini net bir şekilde Bal Tanıtım Derneği olarak öneride bulunuyoruz."BALLA İLGİLİ ALGI PROBLEMİ VARBal ile ilgili ciddi bir algı problemi olduğunu ve paketlemecilerin bu algıyı değiştirmek istediğini belirten Özkan, "Hala Türkiye'de bal iyi mi kötü mü? Gerçek mi, sahte mi? tartışmalarına maruz kaldığımız şu zamanlarda net bir şekilde ifade ediyoruz. Şu bilinmeli ki eğer bir bal kristalize oluyorsa fiziksel olarak kendini değiştirmektedir. Bu doğal bir olaydır. Bu balı iki şekilde tüketebilirsiniz; bir kristalize hale geldiği şekilde olduğu gibi çikolata gibi ekmeğe sürülebilir vaziyette diğeri ise kırk dereceyi geçmeyen suyun içerisinde yarım saat bekletmek vasıtasıyla eski haline döndürülebilir şekliyle."Görüntü Dökümü---------------------------ADANA Bal ve Arı Ürünleri Tanıtım Derneği Başkanı Hasan Özkan ile röp.Baldan genel ve detay görüntülerSÜRE: 04'50" BOYUT: 535 MBHaber: Akif ÖZDEMİR-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,==============================================Yasa dışı bahis operasyonunda şüpheliler adliyeye sevk edildiMuğla merkezli 3 ilde, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 34 kişiden dün adliyeye çıkartılan 10'u serbest bırakıldı. Diğer 24 şüpheli de bugün adliyeye sevk edildi.Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Muğla İl Emniyeti Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, Muğla merkezli İzmir ve Denizli'de, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatatan şebekeye yönelik geçen 9 Kasım Cuma günü operasyon yapıldı. 10 aylık teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, 34 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında, 19 kişinin daha arandığı belirtildi. Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 100'ün üzerinde dijital materyal, 43 bin lira, 4 kurusıkı ve uyuşturucu ele geçirildiği belirtildi. Gözaltına alınanlar dışında yasa dışı bahis oynadığı belirlenen toplam 26 kişiye ise 130 bin liralık para cezası kesildiği kaydedildi. Şebeke üyelerinin banka işlemlerinde 5 milyon liralık hareket olduğu belirlendi.SİSTEMİ BÖYLE KURMUŞLARŞüphelilerin internet üzerinden bahis oynanabilen siteler açtığı da ortaya çıkarıldı. Sitelerin yurt dışından hazır satın alınıp, yönetildiği belirlendi. Siteye girişlerin kullanıcı adı ve şifreyle yapıldığı, site içeriğinin giriş yapılmadığı sürece görülemediği saptandı. Site yöneticilerinin, müşterilerini referans yöntemiyle bulduğu, siteye bağlı çok sayıda yöneticinin müşteri portföyünü oluşturduğu kaydedildi. Para alışverişinin çoğunlukla elden, bir kısmının ise bankalarla internet üzerinden yapıldığının anlaşıldığı belirtildi. Nakit ödeme dışında veresiye ödemenin de yapıldığı ortaya çıkarıldı. Yasa dışı bahis yöneticilerinin kendilerinin ya da yakınlarının hesaplarını kullanmak yerine başkalarının banka hesaplarını ve banka kartlarını kullandıkları belirlendi. Sisteme para yatırmak isteyen kişinin, bağlı olduğu yöneticiye telefonla mesajla ya da anlık mesajlaşma uygulaması 'WhatsApp' ile benzeri uygulamalar üzerinden ulaşıp, oynamak istediği miktarı söylediği öğrenildi.Gözaltına alınan şüphelilerden 10'u dün polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphleliler savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 24 şüpheli ise bu sabah adliyeye çıkartıldı. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmelerinden görüntü-Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,===============================================Adana'da FETÖ operasyonuAdana'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, meslekten ihraç edilen çok sayıda eski polis gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenledi. 30 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda meslekten ihraç edilen çok sayıda eski polis yakalandı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.Görüntü Dökümü--------------------------Zanlıların polis aracından indirilmesiAdli Tıp Birimi'ne giriş ve çıkışlarıAdli Tıp Birimi önünden detay görüntüSÜRE: 03'13" BOYUT: 357 MBHaber: Gökhan KESKİNCİ- Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,====================================================Kamyonetin yaşlı adama çarpma anı kameradaKonya'da, Abdullah Gürhan (78), yolun karşısına geçmeye çalışırken, kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan Gürhan'ın sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Kaza anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.Kaza, dün saat 16.30 sıralarında, merkez Meram ilçesi Antalya Çevre Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Hasan Hüseyin Çetin'in kullandığı 42 FOL 65 plakalı kamyonet, iddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Abdullah Gürhan'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yerde bir süre sürüklenen Gürhan, ağır yaralandı. Gürhan'a ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Gürhan'ı ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Gürhan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Hasan Hüseyin Çetin yönetimindeki kamyonetin Abdullah Gürhan'a çarpma anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Sürücü Çetin'in, gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldüğü öğrenildi. Öte yandan kazadan 1 gün önce aynı yerde üç aracın karıştığı zincirleme kaza da yine kameralara yansıdı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-----------------------------Kamyonetin yayaya çarpma anıYayanın savrulmasıVatandaşların yayanın yardımına koşmasıKaza yerine ambulansın gelmesiBirgün önce aynı yerde meydana gelen 3 araçlı kazanın görüntüleriHaber-Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))========================================================Belediyenin zeytinleri, ihtiyaç sahiplerine yağ oluyorBursa'nın Mudanya ilçesinde belediyeye ait arazilerde, refüj ve parklarda yetişen zeytinler toplanıp zeytinyağı haline getirilerek ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıldı. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Kimse, kimsesiz kalmayacak, çocuklar yatağa aç girmeyecek dedik. Halkımızın olan bu değerleri belediyemiz aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz" dedi.Mudanya Belediyesinin geçen yıl başlattığı "Topraktan Halka Zeytinyağı" projesi kapsamında belediyeye ait arazilerde, refüj ve park gibi kamusal alanlarda yetişen zeytinler belediye ekipleri ve gönüllülerce toplandı. Özel bir yağhanede sıkılan zeytinlerden elde edilen zeytinyağı şişelenerek ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmaya başlandı. Geçen yıl hasat döneminde elde edilen yaklaşık 1 ton zeytinyağını tespit ettikleri ihtiyaç sahibi ailelere dağıttıklarını söyleyen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, bu sezonda da 1 ton zeytinyağını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi."HALKIN MALI HALKIN OLACAKTIR"Proje hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Türkyılmaz, "Sözümüz vardı, 'Halkın malı halkın olacaktır' dedik. Geçtiğimiz yıl ortak yaşam alanlarında, refüjlerde, parklarda bulunan zeytinler toplandı ve yağ olarak işlendi. Yağları ihtiyaç sahibi insanlara sunmuştuk. Bu yıl da devamı geliyor, önümüzdeki yıl da devamı gelecek. Söylediğimiz gibi ne söz verdiysek yerine getirdik. 'Kimse, kimsesiz kalmayacak, çocuklar yatağa aç girmeyecek' dedik. Halkımızın olan bu değerleri belediyemiz aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Her gramında alın teri olan, sevgi olan bu ürünlerimiz ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacaktır" dedi."HEP BİRLİKTE ÇALIŞTIK"Proje kapsamında zeytin toplama için belediye çalışanları, aileleri ve gönüllülerle çalıştıklarını belirten Türkyılmaz, "Bizim bütün işlerimiz sevgiyle yapılıyor. Ürettiklerimizi de çoğaltıp, halkımıza adil bir şekilde dağıtmaya çalışıyoruz. Burada ürettiğimiz zeytinyağı tamamen organik olmasının ötesinde, kalite olarak da oldukça iyi, asit oranı düşük, değerli bir ürün. Üretim geçtiğimiz yıl 1 tonu aşmıştı. Bu yıl biraz az da olsa bunu dışarıdan takviyelerle tamamlamaya çalışacağız. Çünkü ihtiyaç sahiplerimizin her birine ulaştırmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu."BİZİ GÖRÜNCE ÇOK MUTLU OLUYORLAR"Üretilen zeytinyağlarının dağıtımını üstlenen Mudanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü "Zeytin Dalıö birimi çalışanı Dilara Gencer ise yaptığı açıklamada, "Gideceğimiz aileleri önceden belirleyip, ihtiyaç sahibi, yaşlı ve engellilere göre ayırt ediyoruz. Bizi görünce, kapılarını çalınca çok mutlu oluyorlar. Projemizi büyüterek olabildiği kadar çok aileye ulaşmaya çalışıyoruz" dedi.Görüntü Dökümü:-----------------------Zeytin toplamada detaylar-Zeytinyağı sıkım aşamalarından görüntüler-Belediye Başkanı, ihtiyaç sahibi ve dağıtan kişi ile röportajDosya Adı: 1311zeytinyagiSüre: 3.26 Boyut: 385 MBHaber/Kamera: Enver Fatih TIKIR/BURSA,=================================================Eğirdir Gölü'nde 'kuruma' tehlikesi - EK GÖRÜNTÜTÜRKİYE Tabiatını Koruma Derneği Isparta Temsilcisi emekli akademisyen Erol Kesici, Eğirdir Gölü'nün son 10 yıl içerisinde aşırı kayıpla birlikte su seviyesinin 6-7 metreye kadar düştüğünü belirterek, "Göl kritik su seviyesinin altına inmektedir" dedi.Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki Türkiye'nin ikinci en büyük tatlı su gölü olma özelliği taşıyan stratejik önemli birinci derecede içme suyu olan Eğirdir Gölü'nde son dönemde su seviyesinde önemli oranda azalma gözlendi. Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Eğirdir SU Ürünleri Fakültesi'nden emekli öğretim üyesi ve Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Isparta Temsilcisi Erol Kesici, Eğirdir Gölü'nün kuruma periyoduna girdiğini söyledi.Önceki yıllarda 520 kilometrekare olan gölün yüzey alanının 445 kilometrekareye düşerek göl aynasının giderek küçüldüğünü vurgulayan Erol Kesici, genişleyen kıyı alanlarının da yapı ve meyve bahçeleriyle işgal edildiğini kaydetti. Önceki yıllarda ortalama 16 metre su seviyesine sahip gölün son 10 yıl içerisinde aşırı oranda su kaybetmesiyle birlikte ortalama su seviyesinin 6-7 metreye kadar düştüğüne dikkati çeken Kesici, "Bunun temel nedeni gölden aşırı oranda su alımıdır. Gölde bu yıl 1,5- 2 metre kadar seviye kaybının başlıca nedeni gölün Karaot mevkisinde sondaj kuyusuyla çapları 3,5 metre borularla su alımlarıyla göl adeta boşaltılmaktadır. Gölün kurumasının esas nedenleri buharlaşma değildir. Yıllardır gölde buharlaşma var" dedi.'KİRLİLİK SORUNU GİDEREK ARTMAKTADIR'Yağışların azlığı nedeniyle gölün kuruma periyoduna girmesinin söz konusu olamayacağını, gölü besleyen dere, çay ve yüzey sularının önüne çok sayıda gölet, baraj yapımı ve HES'lere su verilmesi olduğunu savunan Erol Kesici, gölün beslenmesi için gerekli olan suların ulaşamadığını, göl havzasında binlerce yasal ya da yasal olmayan kuyu bulunduğunu kaydetti. Erol Kesici, "Su seviyesi azaldıkça gölün yıllardır var olan kirlilik sorunu giderek artmaktadır. Sudaki çözünür madde miktarı artarak gölün içme suyu olarak kullanımı tehlikeye girmektedir. Göl bu yoğun baskılar sonucu kritik su kotu altına düşmektedir" diye konuştu.'SORUN AYNI, ÇÖZÜMÜ BELLİ'Eğirdir Gölü'nü kurtarmak için çözüm yolunun basit olduğunu anlatan Erol Kesici, gölün korunması gerektiğini, gölle ilgili koruma yasaları ve özel hükümlerin uygulanması gerektiğine işaret etti. Kesici, "Politik ve popülist bakıştan vazgeçilmelidir. Su yönetimi, bilimsel, teknolojik bilinenlerle yönetilmelidir. 5 milyon yılı aşkın süredir doğasına müdahale edilmeyen ve su çevrimiyle döngüsünü sürdüren kanallar kapatılmamalıdır. Eğirdir Gölü için komşusu olan ve coğrafyadan silinen Akşehir ve bu yıl kuruyan Eber gibi doğal göllerden ders alınmalıdır. Sorun aynıdır. 'Kurumaz' denilen dünyanın ikinci büyük gölü Aral Gölü'nün nasıl kuruduğu da unutulmamalıdır. Sorun aynı, çözümü belli, yeter ki zaman geçirmeden, daha sonra 'ah vah'lanmadan çözüme başlanmalıdır" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Drone görüntülerEK GÖRÜNTÜLER//// DÜN SERVİS EDİLEN:Gölden drone görüntüsüHABER- KAMERA: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA,