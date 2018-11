Dha Yurt Bülteni-3

15 Kasım 2018 Perşembe 08:58



1)'DOĞANIN KOMANDOLARI' UÇURUMDAN ÇÖP TOPLUYORMUĞLA'nın Marmaris Belediyesi 'nin tırmanış ve iniş eğitimi almış 8 personeli, bellerine bağladıkları iplerle 30 - 40 metrelik uçurumlara inerek tehlikeye rağmen her ay 5 tona yakın atık topluyor. Marmaris Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinden gönüllü 8 personel, geçen sene nisan ayında, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) tarafından 1 ay süren dağ tırmanış ve iniş eğitimleri aldı. Yaz turizm sezonunun yoğun geçtiği bölgede, ilçe manzarasına hakim seyir tepeleri ile altındaki uçurumlar duyarsız kişilerce kirletildi. Oluşturulan temizlik ekibi, kente hakim 4 seyir tepesi ve 13 kırsal mahallelerindeki dağ eteklerine bırakılmış atıkları toplamaya başladı. Marmarislilerin 'Doğanın komandoları' adını verdiği ekip, bellerine bağladıkları iplerle indikleri uçurum ya da dağ eteklerinden çoğunluğu plastik, teneke ve cam şişe olmak üzere kuruyemiş kabukları, bez, kağıt mendil gibi çöpleri toplayarak poşetlere koyup, araçlarla katı atık tesisine götürülüyor. Ekip elemanlarından Tuncay Şahinyılmaz, "Bizlere 'Doğanın komandoları' ve 'Doğanın uçurum bekçileri' gibi adları takanlara teşekkür ederiz. İşimizin ne kadar zor ve tehlikeli olduğunu herkes görüyor. Seyir tepeleri başta olmak üzere her yerde atık kutularımız var. Lütfen duyarlı olsunlar ve çöpleri buralara atsınlar" dedi. Bir diğer ekip üyesi Musa Arda Özer ise, "Halimizi görüyorsunuz. İşimiz özveri istiyor gönüllü olarak yapıyoruz. Vatandaşlar, biraz özen gösterirler, atıklarını kutulara atarlarsa bizlere yardımcı olurlar. Hem işlerimiz hafifler hem de doğa korunur" dedi. Marmarislilerin 'Doğanın komandoları' adını verdiği ekip, bellerine bağladıkları iplerle indikleri uçurum ya da dağ eteklerinden çoğunluğu plastik, teneke ve cam şişe olmak üzere kuruyemiş kabukları, bez, kağıt mendil gibi çöpleri toplayarak poşetlere koyup, araçlarla katı atık tesisine götürülüyor. Ekip elemanlarından Tuncay Şahinyılmaz, "Bizlere 'Doğanın komandoları' ve 'Doğanın uçurum bekçileri' gibi adları takanlara teşekkür ederiz. İşimizin ne kadar zor ve tehlikeli olduğunu herkes görüyor. Seyir tepeleri başta olmak üzere her yerde atık kutularımız var. Lütfen duyarlı olsunlar ve çöpleri buralara atsınlar" dedi. Bir diğer ekip üyesi Musa Arda Özer ise, "Halimizi görüyorsunuz. İşimiz özveri istiyor gönüllü olarak yapıyoruz. Vatandaşlar, biraz özen gösterirler, atıklarını kutulara atarlarsa bizlere yardımcı olurlar. Hem işlerimiz hafifler hem de doğa korunur" dedi. 

Marmaris Belediye Temizlik İşleri Müdürü Barış Ünlü, "Marmaris, çevreye karşı duyarsız insanlardan çektiğini, başka şeyden çekmiyor. Öncelikle temizlik, kirletmemekle başlar. Herkesin atıklarını yerleştirdiğimiz kutulara koymalarını ve duyarlı olmalarını istiyoruz" dedi.

TEKSTİL İŞÇİSİNİN GÜVERCİN SEVDASI

UŞAK'ta yaşayan 51 yaşındaki tekstil işçisi Mustafa Yüce , 43 yıldır süren güvercin sevdası ile dikkat çekiyor. Her sabah 06.00'da kalkıp işe gitmeden ve işten geldikten sonra kümesinde 300 güvercini uçuran Yüce, onlar uğruna altı metre yüksekten düşüp ayağını kırsa da sevdasından vazgeçmiyor. Evli ve 2 çocuk babası, tekstil fabrikasında işçi Mustafa Yüce, 43 yıl önce çevresindeki bazı kişilerin ilgi duyduğu güvercinlerle tanıştı. Bugün kümesinde 300'e yakın çeşitli cinslerde güvercini bulunan Yüce, kuşlarını çocuklarından ayırmıyor. Güvercin sevdası nedeniyle devamsızlıktan sınıfta kalan ve eğitimine devam edemeyen Yüce, "Güvercinlerimle ilgilenebilmek için çocukken okula gitmezdim. Okuldan sürekli kaçardım. Aileme, 'Dersimiz boş' ya da 'Öğretmeniz gelmeyecek' der, eve gelir güvercin uçururdum. Bir gün okuldan eve kağıt gelmiş, babam 'Bu nedir? Sen hiç okula gitmiyor musun? Okula gitmeyeceksen bırak sanayiye git. Güvercin yüzünden okumayacaksan okuma' dedi. Ben de 'Tamam' dedim ve okulu bıraktım" dedi.GÜVERCİN İÇİN AYAĞINI ÇATLATTIHer sabah saat 06.00'da işe gitmeden önce ve işten döndükten sonra güvercinlerini uçuran Yüce bir gün güvercinlerini uçururken onları atmaca saldırısından korumak isterken 6 metre yükseklikten atlayarak ayağını kırdı. Ayağı bir ay alçıda kalan Yüce, "Çocuklarımıza hayvan sevgisini aşıladığımız takdirde, çocuklarımız yanlış işler yapmazlar, yanlış yerlere gitmezler. Çocuklarım da güvercinlerimle ilgileniyorlar. Çocuklarımın da bu hobiyi devam ettirmelerini istiyorum" dedi.

DMD HASTASI KARDEŞLER, HİNDİSTAN'DA TEDAVİ OLABİLMEK İÇİN VİDEO ÇEKTİ

İZMİR Kemalpaşa ilçesinde yaşayan DMD (duchenne müsküler distrofi) hastası kardeşler Mert Kaya (14) ve İsacan Kaya, (17) Türkiye 'de tedavisi bulunmayan hastalıklarını yenebilmek için Hindistan 'a gitmek istedi. Temizlik işçisi bir baba ile ev kadını annenin çocukları, yönetmen arkadaşlarının çekip, montajlayarak 10 Eylül 'de sosyal medyada paylaştığı 5 dakika 30 saniyelik video ile tedavileri için hayırseverlerden yardım istedi. Kemalpaşa'da bahçeli bir evde hayvanlarla birlikte yaşadıkları görülen iki kardeşin günlük hayatlarına dair görüntüler izleyenlerin yüreklerini ısıttı. Video, 16 bin 921 kez görüntülenirken sadece 400 TL yardımda bulunuldu. İzmir 'in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan Ayşe ve Ahmet Kaya çiftinin çocukları Mert (14) ve İsacan (17) kardeşler, 10 yıl önce katıldıkları bir düğünde Mert Kaya'ya kene yapışması sonucunda bölgede bulunan sağlık ocağına gitti. Yapılan tahlillerin ardından Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi'ne sevk edilen kardeşlere halk arasında kas hastalığı olarak bilinen DMD (duchenne müsküler distrofi) hastalığı teşhisi kondu. Kesin bir tedavi yöntemi mümkün olmayan kas hastalığına yakalanan kardeşler, fizik tedavi ve destek ilaçlar kullanarak yaşamını sürdürdü. O dönem biri 6 diğeri 8 yaşında olan kardeşler, aradan geçen 10 yılın ardından gittikçe kötüleşti. İsacan, 13 yaşına geldiğinde yürüyememeye başlayadı ve tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Kardeşi Mert'in de zaman içinde yürümesi kötüleşti ve her iki kardeş evde eğitim almaya başladı. İsacan, Türkiye'de tedavi edilemeyen hastalıklarının Hindistan Neurogen Brain and Spine İnstitüte Hastanesi'nde tedavi edilebileceğini hastanede görev yapan Alok Sharma isimli doktorun yazdığı kitabı okuyarak öğrendi. Bunun üzerine sosyal medyada kampanya başlatarak maddi yardım toplamaya çalışan kardeşlerin tek umudu, Hindistan'daki tedavi oldu. 10 Eylül 2018 tarihinde yayınladıkları video, 16 bin 893 kez görüntülendi ancak yeterli maddi destek sağlanamadı. Durumları gittikçe kötüleşen kardeşlerin, tek umudu tedaviyi karşılayabilicek maddi destek.'BAŞARABİLİRİZ' MESAJINI VERİYORLAR Yönetmen arkadaşlarının çekip, montajlayarak 10 Eylül'de sosyal medyada paylaştığı 5 dakika 30 saniyelik videoda Kemalpaşa'da bahçeli bir evde hayvanlarla birlikte yaşadıkları görülen iki kardeşin günlük hayatlarına dair görüntüler de izleyenlerin yüreklerinı ısıttı. Babaları temizlik görevlisi, anneleri ev kadını olan kardeşlerden İsacan Kaya, videolarının çok izlendiğini ancak bağışın az toplandığını belirterek, şöyle dedi:"5 yaşlarındayken ayağım kırılmıştı ve uzun süre iyileşmedi. O dönemde hastalığımın teşhisi konmamıştı. Bu yüzden sebebini bilmiyorduk ama kardeşimi kene ısırdıktan sonra öğrendik. 5'inci sınıftayken çok zor yürüyordum, okula babam götürüp getiriyordu. 7'nci sınıfa geldiğimde ise tamamen yürüyememeye başladım. Hindistan'da bizim hastalığımızın tedavisinin mümkün olduğunu öğrendik. Bu yüzden Hindistan'da tedavi görmek istiyoruz. Orada gitmeyi planladığımız hastanenin adı Neurogen Hastanesi. Bu hastanedeki Doktor Alok Sharma'nın DMD hastalığı konusunda uzman olduğunu öğrendik. Bu doktor hastalık hakkında kitap yazarak hastalığı ayrıntılı biçimde anlatmış ve kitapları oldukça ümit vaat ediyor. 'Başarabiliriz' mesajını veriyor. Ben de bu kitabı okuduktan sonra hastane ile iletişime geçtim ve bize geri dönüş yaptılar. Tedavi üç aşamada oluyor. İlk aşaması yalnızca hastalığı durduruyor. İkinci ve üçüncü aşamada da bu hastalığın iyileşmesine yönelik adımlar atılıyor. Güçsüz olan yerler belirleniyor ve bu bölgelere ilik takviyesi yapılıyor. Maddi durumumuz yetmediği için bir kampanya başlatmak istedik. Ama bağış yapan çok az oldu. Bir ayda sadece 400 TL toplayabildik. Biz bu parayı toplayıp Hindistan'da tedavi olmak istiyoruz. Bunun için de pasaport parası, uçak parası ve oraya gittiğimizde orada geçimimizi sağlamamız için maddi yardıma ihtiyacımız var."