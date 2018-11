Dha Yurt Bülteni-3

18 Kasım 2018 Pazar 10:28



18 Kasım 2018 Pazar 10:28

1)CHP'Lİ BİRCAN HAYATINI KAYBETTİCHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan (59), Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, Temmuz ayında CHP'de olağanüstü kurultay çalışmaları kapsamında gittiği Iğdır'da kaldığı otel odasında beyin kanaması geçirmiş ve ilk müdahalesinin ardından Ankara'ya sevk edilmişti. Ankara İbni Sina Hastanesi'nde tedavisi süren Bircan, bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. İki çocuk babası Bircan'ın ölümü, Edirne ve partisinde büyük üzüntüye neden oldu.Görüntü Dökümü-----------------Bircan ın ARŞİV görüntüleri-Iğdır da kaldırıldığı hastanenin görüntüleriAli Can ZERAY/EDİRNE, -==================================================2)OKULDAKİ YEMEK ARTIKLARIYLA SAHİBİ CEZAEVİNDE OLAN 15 KÖPEĞİ BESLİYORLARKONYA'da özel bir kolejde eğitim gören öğrenciler, okulda topladıkları yemek artıklarıyla sahibi cezaevinde bulunan 15 Sibirya kurdu cinsi köpeği besliyor. Projeye öncülük eden İngilizce öğretmeni Oğuz Hamiş, amaçlarının öğrencileri canlılara karşı duyarlı hale getirmek olduğunu söyledi. Sahibi Altan A.'nın 5 ay önce cezaevine girmesi üzerine sahipsiz kalan yaklaşık 25 Sibirya kurdu köpekten 10'u barınakta hayatını kaybetti. Daha sonra Konya Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Ümit Sürmeli'nin girişimleriyle Sille Mahallesi civarındaki belediye arazisine 15 köpek için mini bir barınak yapıldı. Yine Ümit Sürmeli'nin girişimleriyle Konya Şehir Koleji'nde hayvanların yemek ihtiyaçlarını karşılayabilmek için, 'Dost patilere dost eller' kampanyası düzenlenerek yemek artıkları toplanıp, köpeklerin beslenmesi sağlandı. Kolejde görev yapan İngilizce öğretmeni Oğuz Hamiş projeyle ilgili şunları söyledi:" Özellikle kış şartlarında hem kediler, hem köpekler, havanın eksi derecelere düştüğü zaman soğuktan ölebiliyorlar. Özellikle kışın bu hayvanlar bakıma muhtaç oluyorlar. Bizde Şehir Koleji olarak bunun bilinciyle hem idarecilerimizin, hem de gönüllü öğrencilerimizin gayretleriyle 'Dost patilere dost eller' adını verdiğimiz bir proje başlattık."YEMEKLER ÇÖPE ATILIP BOŞYERE İSRAF OLMUYORGönüllü öğrenciler tarafından yemeklerin okulda oluşturulan kutulara koyulduğunu belirten Hamiş, "Değerler eğitimine de büyük önem veren bir okul olduğumuz için özellikle öğrencilerimizin sorumluluk anlayışının gelişmesinde ve arta kalan yemeklerin çöpe atılıp boş yere israf olmaması için böyle bir proje başlattık. Her hafta 4 gönüllü öğrenci belirliyoruz. Kendileri gelip bu hafta biz çalışmak istiyoruz diyorlar. Hem tabaklarda gelen yemekleri sarı kaplara koyuyorlar, hem de diğer arkadaşlarını uyarıp, bu sarı kaplara yemeklerin konulmasını sağlıyorlar. Biz bu çalışmalarımızla sosyal sorumluluk yönetimi sisteminin belgesini alan Türkiye'deki tek okuluz. Her daim yardıma muhtaç insanlara ve hayvanlara yardım etmeye talibiz. Önemli olan bizim yaptıklarımızın başka insanlara, başka okullara örnek olması, tek dileğimiz bu." diye konuştu.KÖPEKLER BİZLERİ GÖRÜNCE MUTLU OLUYORYemek getirmeye geldiklerinde köpeklerin çok mutlu olduğunu da ifade eden Oğuz Hamiş, "Bu köpeklerin esas sahibi ne yazık ki bir takım olaylar geçirmiş ve köpeklere bakamaz hale gelmiş. 25 civarında köpeği varmış. Hepsi bakımlı hayvanlar. Bu 25 köpek ilk önce barınağa getirilmiş. Ancak ne yazık ki bazıları orada ölmüş. Konya Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Ümit Sürmeli'nin girişimleriyle belediye arazisinden bu arsa tahsis edilerek bu kafesleri o yaptırmış. Bu hayvanların gönüllü olarak bakımını yapan Ahmet Gök isimli bir arkadaşımız var. Biz buraya geldiğimizde hayvanlar o kadar mutlu oluyor ki, bizimle oynuyorlar. Bizim öğrencilerimizde onlarla oynayıp vakit geçiriyor." dedi.Görüntü Dökümü------------------------Öğrencilerin yemek artıkları barınağa getirmesiYemekleri köpeklere vermeleriKöpekleri sevmeleriOkulda yemek artıklarını toplamalarıOkul yemekhanesinden detayBarınağın havadan görüntüsüÖğretmen Oğuz Hamiş röp.Haber- Kamera: Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ KONYA DHA)================================================3)GAZOZ KAPAKLARINDAN MAGNET YAPIP, GELİRİYLE BURS VERİYORTRABZON Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Ömer Mürsel, kafe ve restoranlardan topladığı atık gazoz kapaklarından buzdolapların vazgeçilmez kapak süsleri olan magnetler yapıyor. Mürsel, internet üzerinden sattığı magnetlerden elde ettiği gelirle üniversitede okuyan bir grup öğrenciye burs veriyor, hayvan koruma derneklerine bağışta bulunuyor. Trabzon Üniversitesi'nde İlahiyat Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi olan Ömer Mürsel, kafe ve restoranlardan topladığı atık gazoz kapaklarını biriktiriyor. Kapakların üzerlerini hayvan fotoğrafları ve spor kulüplerinin logolarını işleyerek buzdolapların vazgeçilmez kapak süsleri olan magnete dönüştüren ve internet üzerinden satan Mürsel, elde ettiği gelirle üniversite okuyan öğrencilere burs veriyor, gelirin bir kısmını da hayvan koruma derneklerine bağış olarak yolluyor.'FARKINDALIK OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ'Boş vakitlerini değerlendirmeye çalıştığını anlatan Ömer Mürsel, "Üniversite okuyan arkadaşlarımız kötü ortamlardan uzak durup kendilerine ve çevresine verimli olabilir. Biz yaptığımız magnetlerle hem atık metalleri geri kazandırıyoruz hem de satarak elde ettiğimiz gelir ile üniversite okuyan arkadaşlarımıza burs imkanı sağlayabiliyoruz. Elde ettiğimiz gelirin bir kısmını da sokak hayvanlarını koruma derneklerine bağış ederek farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Boş vakitlerimizi sosyal faydalara çevirmek hem bize hem de çevremizdeki insanlara iyi gelecekö dedi.Görüntü Dökümü-----------------------Magnet toplayan öğrenci detaylarıMagnetleri işlemesiMagnet detaylarıÖmer Mürsel ile röp.DetaylarHaber: Aleyna KESKİN - Kamera: Emre KOLTUK TRABZON-DHA===============================================4)MAHKEME 5 AY HAPİS CEZASI VERİP 'PARDON' DEDİKIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesinde, eşine yönelik basit yaralama ve hakaret iddiasıyla Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Bener Şen (60), ilk celsede 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Salondan dışarı çıkarıldıktan kısa bir süre sonra yeniden çağrılan Şen'e dosyada hata yapıldığını ve cezanın iptal edildiği söylenerek duruşma ertelendi. Olayın trajikomik olduğunu ifade eden Şen, "Beş dakika içerisinde 'pardon' denilerek 5 aylık hapis cezası kaldırıldı. Dosyaya bakılmasıydı, dikkat edilmeseydi 5 ay hapis mi yatacaktım?" dedi.Babaeski ilçesinde oturan Bener Şen hakkında Asliye Ceza Mahkemesi'ne, eşi D.T.Ş.'nin şikayeti üzerine 'basit yaralama ve hakaret' suçlarından dava açıldı. Çift, davanın ilk duruşmasında savunmalarını yaptıktan sonra mahkeme hakimi D.K., Bener Şen'e 5 ay hapis cezası vererek duruşmayı bitirdi. Ancak çift mahkeme zabıtlarını beklerken yeniden salona çağrıldı. İddiaya göre hakim D.K., dosyada hata yaptıklarını ve cezanın iptal edilerek duruşmanın Ocak ayına ertelendiğini söyledi. Mahkemede savunma ve yargılamam hakkının elinden alındığını ifade eden Bener Şen, 5 dakika içerisinde 5 ay hapis cezası aldığını ve kısa bir sürede de 'pardon' denilerek cezanın iptal edildiğini söyledi. Olayın trajikomik bir hal aldığını söyleyen Şen, "Benim ikinci eşimle ilgili basit yaralama ve hakaret sebebiyle hakkımda dava açıldı. Tamamen iftiraya dayalı bir dava. Bununla ilgili mahkemede savunma yapacağım sırada, savunma hakkım hakim tarafından elinden alındı. Savunma yapmam kısıtlandı, 'kısa kes, çok vaktimiz yok, çabukça bu işi bitireceğiz' dinilerek birinci celsede karşı tarafı da 3-5 dakika dinledikten sonra hemen benim taleplerim, delillerimizin toplanması, adli tıp raporlarının temin edilmesi, tanıkların dinlenmesi taleplerimizi reddederek hemen 10 dakika içerisinde yargılamayı bitirerek 5 ay hapis cezasına çarptırıldığımız ifade edildi" dedi.'YENİDEN SALONA ÇAĞRILIP, PARDON DENİLDİ'İtirazlarına ve taleplerine rağmen mahkemenin kısa sürede bitirildiğini ve adliyede mahkeme karar metinlerini beklerken yeniden salona çağrıldıklarını kaydeden Şen, "Arkasından dışarı çıkarıldık, belirli bir süre geçtikten sonra 'pardon' denilerek içeri alındık. 'Biz dosyayı tam incelememişiz, sizin bu 5 aylık hapis cezasını biz iptal ettik. Tekrar duruşmanızın Ocak ayına atılmasına, avukatınızın davet edilmesine karar verildi. Bizde bu işten çok üzüntü duyduk. Bir insanın 5 aylık hapis cezasına çarptırılması, bir kişinin iki dudağının arasında mi? Bu kadar basit mi? Tanıklar dinlenmeden, deliller toplanmadan 3 dakika içerisinde basit taraflı düşüncelerle bir insanın ceza alması mümkün mü? Yargılanma, savunma haklarımızın ihlali olarak gerek HSYK, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne şikayetçi olacağız. Trajikomik, 5 dakika içerisinde 'pardon' denilerek 5 aylık hapis cezası verildi. Dosyaya bakılmasıydı, dikkat edilmeseydi 5 ay hapis mi yatacaktım? Bu kadar basit mi insan hayatı ' Dava dosyası incelenmeden, böyle bir karar verebilir mi' Taleplerimizin davayı uzatacağı söylenerek kabul edilmedi. Bunun karşısında hukuki girişimlerimizi yapacağız" şeklinde konuştu.Bener Şen, mahkeme hakiminin yeniden salona çağırmasının ardından cezanın iptal edilerek duruşmasının Ocak ayına ertelendiğini de sözlerine ekledi.Görüntü Dökümü:-----------------------Mahkemenin bulunduğu Babaeski Hükümet Konağı-Bener Şen-Şen'in yaşadıklarını anlatması-Dosyasını incelemesi-Genel görüntülerHaber-Kamera: Engin ÖZMEN/BABAESKİ(Kırklareli),-