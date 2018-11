Dha Yurt Bülteni 3

24 Kasım 2018 Cumartesi 10:35



DHA YURT BÜLTENİ 3Taksici olamayınca odaya saldırdıİZMİR'in Karabağlar ilçesinde, çok sayıdaki suç kaydı nedeniyle taksicilik yapmasına izin verilmeyen M.Y. (38), İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın camları ile bina önünde duran, Oda'ya ait bir minibüs ve otomobilin camlarını kırdı. M.Y.'nin saldırı anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.Olay, dün (cuma) akşam saatlerinde İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası binası önünde meydana geldi. Taksicilik yapabilmek için Oda'ya başvuru yapan, ancak gasp, göçmen kaçakçılığı, yaralama, uyuşturucu bulundurma suçlarından kaydı olduğu gerekçesiyle kendisine izin verilmeyen M.Y., binanın önüne geldi. Elindeki bira şişesini fırlatıp binanın camını kıran M.Y., daha sonra Oda'ya ait bir minibüs ve otomobilin de camlarını kırdı. M.Y., daha sonra buradan ayrıldı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen polis ekipleri, binada bir süre incelemelerde bulundu. Binaya ve araçlara yapılan saldırı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Polis tarafından incelenen görüntülerde M.Y. önce şişeyle Oda'nın camını kırıyor. Daha sonra park halindeki bir otomobildeki kişilerden çekiç alıp araçlara saldırıyor.SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİİzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası 10 ay önce de benzer saldırıya uğramış, bir kişi taşla binanın camlarını kırmıştı. İzmir Emniyet Müdürlüğü, 2 olay arasında bağlantı olup olmadığını belirlemek üzere soruşturmayı genişletti. Son saldırıda M.Y.'nin yardım aldığı kişilerin de kimliklerinin belirlenmesine çalışıldığı belirtildi.SERBEST KALDIOlayın ardından, Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanıp, gözaltına alınan M.Y., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.ODA BAŞKANI ANIK'TAN AÇIKLAMAİzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, sabıkalıya, bağımlıya engel olma çabalarının doğruluğunun bu son saldırı ile ortaya çıktığına işaret etti. Anık, sektörlerine öncülük eden ve Türkiye'ye örnek uygulamaları nedeniyle son dönemde hedef gösterildiklerini, ancak hiçbir saldırının kendilerini yıldıramayacağını belirterek, şunları söyledi:"İçişleri Bakanlığı'nın taksilere yıl sonuna kadar takılmasını zorunlu tuttuğu kameralar ve araçlarımızın internet üzerinden çağrılmasını sağlayacak mobil aplikasyon hazırlığımız nedeniyle bir süredir hakkımızda karalama kampanyası yürütülüyor. İzmir Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle sabıkalıya, bağımlıya çalışma izni vermememiz yüzünden de algı operasyonları gerçekleştiriliyor. Saldırganın ve olay sırasında yanındakilerin bir firmaya ait taksilerde zaman zaman çalıştıkları yönünde tespitler var. Sabıka nedeniyle çalışma izin belgesi verilmeyince Odamız hedef alınmış. Emniyetin bu hadiseyi kısa sürede tüm yönleriyle aydınlatacağına eminiz. Şu bilinmeli ki; ne yaparlarsa yapsınlar bizi yolumuzdan çeviremeyecekler, ülke genelinde taksilerin eleştirilerin odağında olduğu şu dönemde meslek saygınlığımızı ve hizmet kalitemizi yukarıya taşıma çabalarımızı engelleyemeyecekler."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Yapılan saldırının güvenlik kamerası görüntüleriHaber: Davut CAN -Kamera: İZMİR,=================Da Vinci robotu ile kanser ameliyatıHümeyra PARDELİ/ ERZURUM, - ERZURUM Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde mide kanseri teşhisi konan 72 yaşındaki Firdes İlbaş, da Vinci robotik sistem ile ameliyat edildi.Merkez Palandöken ilçesinde yaşayan Firdes İlbaş, karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Burada yapılan tetkiklerde, Firdes İlbaş'a mide kanseri teşhisi kondu. İlbaş'a Gastroenteroloji Cerrahi Uzmanı Dr. Yılmaz Özdemir ve ekibince, da Vinci robotuyla ameliyat yapıldı. Operasyon sonrası Firdes İlbaş açık ameliyat yapılmadan hem konforlu ve ağrısız hem de daha az kesilerle kanserli bölgelerden kurtuldu.Yaklaşık 3,5 saat süren ameliyatla cerrahların oturdukları yerden ameliyatı kontrol ettiklerini bildiren Dr. Yılmaz Özdemir, şunları söyledi:"Hastaya yaptığımız endoskopide midesinde tümör tespit ettik. Patolojik olarak kanser tanısını kesinleştirdikten sonra yaptığımız taramalarda uzak organ metastazı tespit etmedik. Hastaya ameliyat kararı verdik. Merkezimizde da Vinci robotik sistem mevcut. Sindirim sistemi kanserlerini artık bu yöntemle başarılı şekilde tedavi ediyoruz. Hastamızın tümörünü midenin giriş kısmında olduğu için 3,5 saatlik bir ameliyatla alacağız. Açık ameliyatlarda yaklaşık 10-15 santimetrelik bir kesi yapıyoruz. Burada kesimiz yok. 4 tane yarım santimlik deliklerden robotun kollarını karnın içerisine yerleştiriyoruz ve cerrah bu ameliyatı oturduğu yerden başarılı bir şekilde yapabilmekte. Hastalarımızın ameliyat sonrası ağrı şikayetleri daha az oluyor ve daha erken ayağa kalkıp normal hayatlarına dönmekteler. Bu sistem sayesinde yapılan ameliyatlarda, hasta daha erken taburcu olmaktadır."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Ameliyathaneden detay-Da Vinci robotu ile yapılan ameliyat-Da Vinci Robotu ile ameliyat yapan doktordan detay-Yılmaz Özdemir ile RöpKJ: Haber: Hümeyra PARDELİ - Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM769 MB======================================160 kişilik tahliye ekibi ile karşılaşan işletmeci şaştı kaldıTRABZON'un Akçaabat ilçesi Hıdırnebi Yaylası'nda, büyükşehir belediyesi kirasını ödemediği gerekçesiyle konaklama ve yeme içme tesisi için tahliye kararı aldı. Kararın uygulanması için 160 kişilik ekip, 40 araçlık konvoyla yaylaya çıktı. Karşısında gördüğü kalabalık tahliye ekibi karşısında şaşkıa dönen işletmeci Cevdet Doğan tahliyeye direnmedi. Doğan, "Bana tahliye davası açtılar. Dava benim lehime sonuçlandı. Geçmişe dönük borçlarımı yeni çıkan yasayla yapılandırdım" dedi.Akçaabat ilçesi Hıdırnebi Yaylası'nda, Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 34 bin 572 metre kare alan üzerinde kurulan ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait 6 ahşap ev, 25 odalı otel, 300 kişilik toplantı ve seminer salonu, 50 kişilik restoranı bulunan tesisleri 20 yıllığına kiralayan Cevdet Doğan hakkında, iddiaya göre kirayı ödemediği gerekçesiyle tahliye kararı alındı. Kararın uygulanması için aralarında asker, belediye ve sağlık görevlilerinin de yer aldığı 160 kişilik ekip, içerisinde kamyonların da yer aldığı 40 araçlık konvoyla yaylaya çıktı. Karşısında kalabalık ekibi gören işletmeci Cevdet Doğan, şakınlık yaşarken, tahliye işlemine ise direnmedi. Yapılan görüşmeler sonucu tesisteki eşyalar tahliye edilip, ekiplerce kamyonlara yüklendi.'KİRA BORCUM YOK' SAVUNMASIİşletmeci Cevdet Doğan, yapılan boşaltmanın yasaya uygun olmadığını savunarak olayın yargıda olduğunu söyledi. Doğan, "Kira sözleşmesine istinaden, kalorifer sistemi yaptırılıp kiraya mahsup ettirilecekti. Kiraya mahsup ettirilmeden, 'borcun var' denilerek bana tahliye davası açtılar. Dava benim lehime sonuçlandı. Geçmişe dönük borçlarımı yeni çıkan yasayla yapılandırdım. Borçlarımı ödedim, benim belediyeye kira borcum yok. Buna istinaden belediye herhangi bir mahkeme kararı olmadan tahliye yazısı yazıyor. Bende bu yazıya istinaden dava açtım ve 'yürütmeyi durdurma' kararı çıktı. Kira sözleşmesini siz iki kişi arasında 'sözleşmeyi fesih ettim' diye söyleyerek fesih edemezsiniz. 2024'e kadar sürem var. Buna rağmen tahliye edildimö dedi.BELEDİYEDEN AÇIKLAMAÖte yandan Trabzon Büyükşehir Belediyesi' de tahliye konusunda ilişkin yazılı açıklamada bulundu. İşletmecinin, gecikme bedelleri hariç 755 bin 572 bin lira kira borcunun bulunduğu belirtilen açıklamada, şöyle denildi:"Belediyemizce 30/03/2018 tarihli yazı ile sözleşmenin feshedildiği kiracıya bildirilmiş ve taşınmazı tahliye etmesi için 15 gün süre verilmiştir. Kiracı bu süre içerisinde de taşınmazı tahliye etmemiştir. ?Bu nedenle Belediyemizce Akçaabat Kaymakamlığı'ndan 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 75. maddesi gereğince kiracının tahliye edilmesi istenmiştir. ?Akçaabat Kaymakamlığı 02/05/2018 tarihli 1291 sayılı yazılarıyla 11/05/2018'de kiracının taşınmazdan tahliye edilmesine karar vermiştir. ?Kiracı, Akçaabat Kaymakamlığı'nın bu yazısına karşı İdare Mahkemesi'nde iptal davası açmıştır. İptal davası Cevdet Doğan'ın aleyhine sonuçlanmıştır. Bu karara göre; tahliye işlemi gerçekleşmiştir. ?Kiracı Cevdet Doğan işletmeyi kiraladığı 2004'ten itibaren 2014 yılına kadar İl Özel İdaresi'ne ve 2014'te Büyükşehir Kanunu gereği Hıdırnebi'yi devralan Büyükşehir Belediyesi'ne de 2014 – 2018 tarihleri arasında toplam 14 yıldır, mahsuplaşma dışındaki 1.150.000 TL kira borcunu ödememiştir"GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜUzun araç kuyruğuYayladan görünümTesisten görüntülerTesiste bekleyen çok sayıda işçi ve jandarmadan detayTesisten malzemelerin boşaltılıp kamyonlara yüklenmesiDetaylarBoyut: 522 mbHABER KAMERA : SELÇUK BAŞAR/TRABZON-DHA======================================Sanal dünyada güvenlik uyarısıDÜZCE, – DÜZCE İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlisi, son dönemde sıkça kullanılan sosyal medya hesapları ile sanal alışveriş ve ödemelerde güvenliğe dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü görevlileri son dönemde kullanımı artan sosyal medya hesapları ile internet aracılığı ile yapılan ödemeler ve alışverişlerde güvenlik önlemlerinin alınması konusunda dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlisi, sosyal medya hesabı açarken kullanılan e posta hesaplarının zamanla şifrelerinin unutulduğuna dikkat çekerek, "Bu yöntemi şu şekilde yapıyorlar. Hepimiz e posta hesapları açıyoruz. Bu e posta hesapları ile sosyal medya hesaplarına bağlanıyoruz. Biz e posta hesaplarını sadece sosyal medya hesabı açmak için kullandığımızdan şifreyi hiçbirimiz hatırlamıyoruz yada açtığımız e postanın adını bilmiyoruz. Bu durum karşısında e posta sağlayıcı 'Benimle belirli zaman aralarında e posta alışverişi yapmazsanız e posta adresiniz boşa düşer' diyor. Bu şekilde insanlar boşa düşen e posta adreslerini elde ederek daha sonra sosyal medya sitelerinden şifremi unuttum kısmına girerek o şifreyi boşa düşen e postaya kendisi sahibi olduğu için elde edebiliyor. Bu sayede birisine ait sosyal medya hesaplarını ele geçiriyorlar. Bu adresler çalındığında sosyal medya hesapları üçüncü kişilerin eline geçiyor. Üçüncü şahısların eline geçen sosyal medya hesaplarından dolandırıcılık yapılıyor. 'Sana hediye çeki dağıtıyorum' gibi mesajlar atılıyor. Bu tip durumlarda karşıdaki şahsın kabul etmesi durumunda telefon hatlarından para kesme, kredi kartı bilgilerini isteme gibi olaylar oluyor. Nelere dikkat etmemiz gerekiyor. E-mail hesabı açarken, küçük harf, büyük harf, sayı ve rakamlar kullanarak şifre almaya dikkat etmemiz gerekiyor. Ayrıca doğum tarihi, ad, soyad gibi şifreler kullanılmaması gerekiyor. Sosyal medya kullanıcılarının sosyal medya hesaplarındaki ikili güvenlik koruması durumlarını aktif hale getirmesi gerekiyor. Ayrıca sosyal medya hesabında 3 yada 5 arkadaşın hesaba erişmesini sağlama özelliği var ve bu sayede de hesabını kurtarabilirler." dedi.'FİSHİNG SİTELERE DİKKAT'Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü görevlisi, yapılacak ödeme ve harcamaların kurumlara ait resmi ve bilinen sitelerden yapılması gerektiğine vurgu yaparak, "Fishing oltalama siteleri bulunmaktadır. Normalde banka sitesine girdiğiniz zaman hesap numarası, TC kimlik numarası ve şifre yazarak giriş yapılır. Ancak bu fishing sitelerde kart numarası ister, kartın son kullanma tarihini ister. Resmi banka siteleri bunları istemez. Bunların hepsini isteyen siteler fishing sitelerdir. Yani oltalama siteleridir. Buradan bilgileriniz alınarak harcama yapılıyor. Böylece kişilerin mağdur olması sağlanıyor. Kredi kartı ödemeleri, su, elektrik ödemeleri gibi internet üzerinden yapacağımız işlemleri bankaların resmi sitelerinden girerek yapmak daha faydalıdır.Sanal dünya kocaman bir dünya, bu sanal dünyada zarar görmememiz için güvenliğimizi almamız gerekiyor." diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜBilgisayarlardan görüntüSiber suçlarla mücadele şube müdürlüğünden görüntüSiber suçlarla mücadele şube müdürlüğü görevlisi açıklaması ve detaylarHABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,======================================Ayağını yere basamayan kediyi veterinere götürüp sahiplendiDÜZCE, - DÜZCE Üniversitesi öğrencisi Türkan Koçak, yolda bulduğu ve yürüyemeyecek durumda olan yavru kediyi veterinere götürüp tedavi ettirdikten sonra sahiplendi.Düzce Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü birinci sınıf öğrencisi Türkan Koçak, okuldan kaldığı eve dönerken yolda sol ön ayağının üzerine basamayan ve yiyecek bulmakta zorlanan yavru kediye rastladı. Kediyi alan Türkan Koçak, otobüsle şehir merkezine gelerek veterinere götürdü. Veteriner hekim Servet Karaçam, kedinin bacağını inceleyerek ezilme sonrasında liflerde sorun olduğunu tespit etti. Yapılan tedavi sonrasında yavru kedinin ayağı bandaja alınarak hem yürümesi kolaylaştırıldı, hem de tedavi süreci başladı.Yolda bulduğu yavru kedinin durumunun oldukça kötü olduğunu anlatan Türkan Koçak, "Küçük kediyi yolda yürürken buldum ve ayağı gerçekten çok kötü durumdaydı. Bu şekilde bıraksaydım yiyecek bulamazdı. Dayanamadım karşıda bulunan bir evden kutu buldum. Kutunun içerisine koyup veterinere getirdim. Gerekli tedaviyi uyguladılar. İnşallah düzelir." dedi.Veteriner hekim Servet Karaçam, tedavi sürecini takip edeceğini belirterek, "Daha önce geçirdiği bir travma sonucu ayağındaki liflerde hasar var. Onun için bandaja aldık. Belli bir süre bandaj ayağında kalacak ve gerekli tedavileri yapacağız ve sonucu göreceğiz. Bu tür vakalara sıkça rastlıyoruz. Çocuklarımızda bu konuda oldukça duyarlı. Bu duyarlı çocuklarımızdan biri de kızımız. Bizde elimizden gelen gayreti gösterip yardımcı olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜÜniversite öğrencisinin kediyi veterinere götürürken görüntüsüVeteriner hekimin tedavi yaparken görüntüsüKedinin görüntüsüÜniversite öğrencisi ile röpVeteriner hekim ile röp ve detaylarHABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,======================================Batan teknede 1 kaçağın ölümüne 3 tutuklamaMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 1 göçmenin öldüğü kaçak teknesinin batmasıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı.Devriye görevi yapan Sahil Güvenlik korvetine, geçen pazartesi günü saat 22.15 sıralarında, Muğla'nın Bodrum ilçesi, Aspat Mevkisi açıklarında seyir halinde olan Panama bayraklı bir ticari gemiden, denizden insan sesleri geldiği yönünde ihbarda bulunuldu. Bunun üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik korveti tarafından, deniz yüzeyinde parçalanmış halde bir fiber tekne ile düzensiz göçmenler tespit edilip, arama kurtarma çalışması başlatıldı. Sudaki 4'ü Suriye, 4'ü Filistin, 2'si de Mısır uyruklu toplam 10 kaçak göçmen sağ olarak kurtarıldı. Suriyeli 1 erkeğin ise cansız bedenine ulaşıldı. Kurtarılan göçmenlerden durumu ağır olan 2'si Turgutreis Limanı'na getirilip, tedavileri için hastaneye sevkleri sağlandı. Diğer 8 kaçak göçmen ise Turgutreis Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürüldü.Olayla ilgili soruşturma başlatan Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri; tekne sahibi H.Y., aracılık yaptığı belirlenen A.Z. ve J.H adlı Suriyeliler ile T.S'yi gözaltına aldı. Suriye uyruklu 2 kişinin, kaçak göçmenler ve tekne sahibi arasında iletişim kurduğu belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'kasten öldürme' ve 'göçmen kaçakçılığı' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlılardan H.Y, A.Z. ve J.H. tutuklandı, T.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Şüphelilerin adliyeye sevk edilmelerinden görüntüHaber- Kamera: BODRUM (Muğla),======================================Lüks otomobilin sürücüsünün tahliyesine tepkiİZMİT(Kocaeli), - SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, lüks spor otomobilin çarptığı otomobildeki Osman Nuri Şıkkibar yaşamını yitirirken, kazanın ardından spor otomobilin sürücüsü F.C.U. tutuklandı. Kazayla ilgili iddianame hazırlanmadan, 3 gün arayla avukatının ikinci kez yaptığı başvuru sonucu tutuklanan F.C.U. serbest kaldı. F.C.U.'nun serbest kalmasının ardından hakkında 'Bilinçli Taksirle Adam Öldürme' suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Şıkkibar'ın ailesinin avukatı Nihan Sayın Yavuz, "Bir hakimin 3 gün arayla, değişen hiçbir şey olmamasına rağmen kendi kararını bozmuş olması gerçekten manidardır. Kafaya soru işaretleri getirir" dedi.9 Eylül tarihinde, Sapanca Kurtköy Mahallesi Sapanca Şehit Cevdet Koç Caddesi'nde meydana gelen kazada, mahallede bulunan evine gitmek için sola dönüş yapan Osman Nuri Şıkkibar yönetimindeki 54 AAZ 723 plakalı otomobile, arkadan gelen ve hızlı olduğu öne sürülen F.C.U. yönetimindeki 41 FU 198 plakalı spor otomobil çarptı. Kazada Osman Nuri Şıkkıbar ile spor otomobilin sürücüsü F.C.U. ve yanındaki B.A. yaralandı. Hastaneye kaldırılan Osman Nuri Şıkkibar yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, yol üzerinde yavaşlayarak dönüş yapmak isteyen Şıkkibar'ın aracına spor otomobilin çarptığı görüldü.Tedavisinin ardından spor otomobilin sürücüsü F.C.U. tutuklandı. F.C.U.'nun avukatı 9 Kasım tarihinde Sapanca Asliye Ceza Mahkemesi'ne tutukluluk halinin yeniden gözden geçirilerek müvekkilinin tahliye edilmesi konusunda başvuru yaptı. Başvuruyu inceleyen Sapanca Sulh Ceza Mahkemesi, F.C.U.'nun tutukluluk halinin devamına karar verdi. 14 Kasım tarihinde ise yeniden yapılan başvuru üzerine aynı mahkeme tarafından F.C.U.'nun tahliyesine karar verildi. Osman Nuri Şıkkibar'ın eşi Ecem Nur Şıkkibar'ın avukatı Nihan Sayın Yavuz, dosyaya hiçbir yeni delil girmemesini öne sürerek tahliyeye itiraz ederken, 19 Kasım tarihinde ise Sapanca Sulh Ceza Mahkemesi, Sapanca Cumhuriyet Savcılığı tarafından sürücü F.C.U. hakkında 'Bilinçli Taksirle Adam Öldürme' suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianameyi kabul etti.Kaza sonrasında sanık F.C.U.'nun kan örneğinin alınmadığını belirten Nihan Sayın Yavuz, "9 Eylül 2018 tarihinde sanığın alkollü araç kullanması ve aşırı hızla seyretmesi sebebiyle gerçekleşen trafik kazasına istinaden, sanık olayın akabinde şüpheli sıfatıyla tutuklanmıştı. Soruşturmanın devamında yapılan süreçte alkol oranından dolayı sanığın bilinçli taksir sahibi olduğu ortaya çıktı. Nitekim iddianame bilinçli taksirden düzenlendi. Savcı bunu kabul etti. Ancak soruşturma aşamasında bizim dikkatimizi çeken hususlardan biri, ölümle sonuçlanmış bir trafik kazasında alkol olmasına rağmen şüphelinin kan örneğinin alınmamış olmasıydı. Bugün çok daha basit kazalarda, en ufak yaralanmalarda dahi şüphelinin ve karşı tarafın kan örnekleri alınmaktayken, aşırı hız ve alkollü bir kazada kan örneğinin alınmamış olması gerçekten bize çok manidar geldi." dedi.'BİR HAKİMİN 3 GÜN ARAYLA KENDİ KARARINI BOZMUŞ OLMASI GERÇEKTEN MANİDAR'Sanık F.C.U.'nun tahliye edilmesinin de manidar olduğuna ifade eden avukat Nihan Sayın Yavuz, şöyle konuştu:"Akabinde 2 ay kadar süren tutukluluk süresinin sonunda sanık tahliye oldu. Tahliye süreci de gerçekten şaibeli denebilecek boyuttaydı. Tahliye olduğu tarihte, karşı tarafın avukatı tutukluluk süresinin gözden geçirilerek tahliyesini talep ediyor. Sulh Ceza Hakimi, 'Burada tahliye söz konusu olamaz' diyor. Kaza sırasında şüphelinin alkollü olması ve kasıt yoğunluğundan ötürü tutukluluk durumunun devamına karar veriyor. Bundan 3 gün sonra, aynı hakim kendi kararını bozarak, dosyada değişen hiçbir delil olmamasına rağmen kendi kararını bozarak, şüphelinin cezaevinden yazdığı dilekçedeki 'Sabit ikametgah sahibiyim. Kaçma şüphem yoktur' beyanına istinaden tahliye kararı veriyor. Adli kontrol dahi koyulmuyor. Yurtdışına çıkış yasağı dahi koyulmuyor. Bakın bu normal bir trafik kazası değil. Bu bilinçli taksirle gerçekleşmiş bir eylem. Yani alkol var, aşırı hız var, 1 milyonluk araba var. Eski model araçla giden bir adam ölüyor ve bunun sonucunda tutuklanan şahıs 2 ayın sonunda tahliye oluyor. Bu bir kamyon şoförü olsaydı 10 aydan önce tahliye olamazdı. Sabit ikametgah sahibi olmak asla salt tahliye sebebi olamaz. Bir hakimin 3 gün arayla, değişen hiçbir şey olmamasına rağmen kendi kararını bozmuş olması gerçekten manidardır. Kafaya soru işaretleri getirir. Bu bağlamda biz gerekli yargı mensuplarından, gereğinin yapılmasını talep ediyoruz"GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri-Avukat Nihan Sayın Yavuz'un açıklaması-DetayHABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),======================================