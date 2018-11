Dha Yurt Bülteni-3

27 Kasım 2018 Salı 10:22



1)ÇORUM'DA 2 YUNUS EKİBİ KAZA YAPTI: 4 POLİS YARALIÇORUM'da ihbar üzerine drift yapan otomobile müdahale etmeye giden motosikletli 2 yunus ekibi, kavşakta birbirleriyle çarpıştı. Kazada, 4 polis memuru yaralandı. Kaza, dün saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde görevli motosikletli yunus ekipleri, Üçtutlar Mahallesi Fatih Caddesi'nde bir otomobilin drift yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Verilen adrese gitmek için yola çıkan motosikletli 2 yunus ekibi, Gazi Caddesi eski devlet hastanesi kavşağında birbirleriyle çarpıştı. Kazada devrilen motosikletlerdeki polis memurları Mustafa Şener (25), Ramazan Göz (26), Burak Eldemir (25) ve Hakan Hamza (24) yaralandı. Ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazanın ardından çok sayıda polis, hastaneye gelerek yaralı meslektaşlarını ziyaret etti.Görüntü Dökümü:-------------------------Kaza sonrası yunus ekiplerine ait hasar gören motorlar-Trafik ekiplerinin çalışması-Kazada yaralanan yunus ekiplerinin kasklarının bir polis memuru tarafından taşınması-Motosikletlerin çekici yardımıyla kaldırılması-Acil önü-Detaylar(SÜRE: .2 Dk ) (BOYUT: 238MB)Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,================================================2)GAZİANTEP'TE YOĞUN SİS UÇAK SEFERLERİNİ AKSATTIGaziantep'te etkili olan ve görüş mesafesinin 20 metrenin altına düşmesine yol açan sis, günlük yaşamı olumsuz etkilerken, uçak seferlerinde aksama meydana geldi. Kent merkezinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş uzaklığı, 20 metreye kadar düştü. Sürücüler, araçlarının sis lambalarını yakarak, yollarda ilerlemeye çalıştı. Sis nedeniyle uçak seferlerinde aksama olurken, kentte hava sıcaklığı, 10 dereceye düştü. Polis ekipleri, trafikte önlem alarak, sürücüleri hız yapmamaları konusunda uyardı.Görüntü Dökümü:-------------------------Trafikteki araçlarCaddelerin havadan görüntüsüYayaların siste yürümesiGenel ve detay görüntüler(Haber - Kamera: Eyyüp BURUN- GAZİANTEP- DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 257 MB==============================================3)BOZCAADA FERİBOT SEFERLERİNE FIRTINA ENGELİÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ilçesine bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Kuzey Ege'deki kuvvetli lodos nedeniyle Bozcaada'ya bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. Fırtına nedeniyle Geyikli- Bozcaada hattında, bugün Bozcaada'dan Geylikli'ye saat 10.00'da yapılması planlanan sefer gerçekleştirilemedi. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımının sağlandığı Gestaş A.Ş.'nin yetkilileri, hava şartları nedeniyle Geyikli- Bozcaada hattında Geyikli'den saat 11.00'de yapılması planlanan seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Çanakkale Boğazı'nda diğer hatlardaki seferler ise yapılabiliyor.Görüntü Dökümü:--------------------------Çanakkale Boğazı ve feribot iskelesinden görüntü.-Sahil kesimlerinde şiddetli lodos fırtınası görüntüsü.Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,===============================================4)KONYA'DA PKK OPERASYONU: 8 GÖZALTIKONYA'da terör örgütü PKK'ya yönelik yapıyan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK üyesi oldukları ileri sürülen 10 kişi hakkında çalışma başlattı. Yapılan çalışmanın ardından bu sabah daha önce belirlenen 10 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. O perasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda örgütsel dijital metaryellere incelenmek üzere el konuldu.Şüpheliler Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere Terörlü Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Diğer iki şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.Görüntü Dökümü----------------------Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesiSağlık kontrolünden çıkartılması(Haber- Kamera: Tolga YANIK- Mehmet IŞIK KONYA DHA)===================================================5)ÜÇOK: 1986'DA KULELİ'DEN ATILMAYAN ÇOCUKLAR 15 TEMMUZ'DA KARŞIMIZA ÇIKTIHAVA Kuvvetleri eski savcısı, emekli hakim albay Ahmet Zeki Üçok, FETÖ/PDY örgütünün ilk olarak 1986 yılında ortaya çıktığını ifade ederek, "Kuleli askeri lise sınavlarının çalınması sonrası 'Kazanırız' diyerek, okuldan atılmayan çocuklar, 15 Temmuz'da karşımıza darbe girişiminin en etkili isimleri olarak çıktı" dedi.Kayseri'de, Yeni Ufuklar Derneği tarafından 'FETÖ'nün TSK yapılanması' konulu konferans düzenlendi. İl Kültür Turizm Müdürlüğü Konferans salonunda düzenlenen konferansa, Yeni Ufuklar Derneği Onursal Başkanı iş insanı İbrahim Sungur, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Ümit Özer, bazı Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileri, dernek üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı. Konferansa konuşmacı olarak katılan eski askeri hakim ve savcı Ahmet Zeki Üçok, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) önemine vurgu yaparak, "TSK, Türk milletinin ve devletinin en güvendiği kurumdur. Hala da öyle olduğunu düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti devletini kim ele geçirmek ve ülkemiz üzerinde etkin olabilmek isteyenler, TSK üzerinde yer alıp, bu yapı içinde kendi gücünü ortaya koyabilmek çabası içinde olmuştur. Bizim zamanımızda da solculuk sağcılık vardı. Özellikle harp okulunun 78 dönemi bu süreçten çok etkilendi. Bir çok kişi okuldan atıldı" dedi. FETÖ'nün amacının, TSK içinde kendi yapısını oluşturmak olduğunu da kaydeden Üçok, "Bu yapıyı oluştururken sadece bir cemaat kavramı içinde TSK'nın içinde bu kadar güçlü olmak mümkün olmadığı için, özellikle ABD ve CIA'in bu örgütü desteklemesi ile TSK içinde 1960 yıllarından bu yana TSK içinde bir yapılanma içine girdi" diye konuştu.'1986'DA OKULDAN ATILMAYANLAR 15 TEMMUZ'DA KARŞIMIZA ÇIKTI'FETÖ terör örgütünün ortaya çıkışını 3 tarih vererek özetleyen eski askeri savcı Üçok, dikkatle dinlenen konuşmasını şöyle sürdürdü:"Bizim resmi olarak FETÖ'yü tespitimiz 1986 yılı oldu. Kuleli Askeri Lisesi sınav sorularının çalınması ile ortaya çıktı. 1986'da yılında FETÖ soruları çalarak, Işık evlerinde okuyan 450- 500 civarında çocuğa veriyorlar. O çocuklarda askeri lise sınavlarında Türkçe sorularının neredeyse tamamını yapıyorlar. Bu da bugüne kadar hiç olmadığı için çok dikkat çekiyor. O süreçte 50-60 kişi atılıyor. Geri kalanı da kazanırız diyerek, okullarına devam ediyor. Kuleli Askeri Lisesi sınavlarında 'kazanırız' diye okula devam ettirilen çocukların 15 Temmuz'da karşımıza çıktıklarını görüyoruz. 1986 yılında Kuleli'de ki çocukların 15 Temmuz darbe girişiminin en etkili isimleri olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Cumhurbaşkanının yaveri, Kuvvet komutanlarının genel sekreterleri, korumaları, üst düzey isimler olarak karşımıza çıkıyorlar. 1994 mezunları altın nesil olarak bilinen bir evredir. Bunlar içinde TSK içinde görülmemiş derecede kurmay subay çıkmıştır. Bunlar TSK'ya ilk bulaşma tarihidir. Ondan önce mutlaka olmuştur. Ama bu resmi olarak bilinen tarihler. 2. tespit 1987 yılında Hava Kuvvetleri'nde görevli R.B. isimli bir astsubayın 'hava kuvvetleri imamıyım' demesi oluyor. Bin 400 kişi ile ilgili bir isim listesi veriyor. Üçüncü tespit ise, 2009 yılında Kayseri'de benim 2. Hava İkmal Bakım merkezinde yapmış olduğum soruşturma oluyor. 3 astsubay çavuşun 'abilerine' askeriyeden bilgi aktarımının tespiti oluyor."'FETÖ ÜYESİ OLMAYAN HİÇ KİMSE TSK'YA GİREMEZ'Örgütün 2006 ile 2015 yılları arasında TSK'daki gücüne de dikkat çeken emekli hakim albay, avukat Ahmet Zeki Üçok, "Genç teğmenlerin ifadeleri var. 'Örgüte üye olmasam pilot olmazdım' diyorlar. Hava Kuvvetleri'nin sağlık muayene sistemleri bunların elinde. 2006-2015 yılları arasında çok iddialı söylüyorum, FETÖ üyesi olmayan hiç kimse TSK içine giremez, girmeyi başarırsa da askeri lise ya da harp okulundaki mobbinglerle şok mangası, ilmi yetersizlik, işkenceye varan eğitimler, derslerde başarısızlık, sağlık sorunları gibi sebeplerle TSK'dan ilişiği kesiliyor. Son 10 yılda sadece harp okullarından FETÖ üyeleri tarafından atılan öğrenci sayısı 4 bin civarında. FETÖ'nün, TSK'daki faaliyetleri ikiye ayrılıyor. Birincisi Silahlı Kuvvetlere girme, ikincisi ise, TSK'da kendilerinden olmayanları atma süreci. 2006 ile 2015 yılları arasında 40 bin FETÖ üyesi TSK içine sokuldu" ifadelerini kullandı.'DEVŞİRME FETÖ ÜYELERİ OLUŞTU'FETÖ üyesi olmayan askerlerin de zaman içinde çeşitli sebeplerle örgüte katıldığını da iddia eden, 2006-2015 yılları arasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı inceleme sonrasında askeri okullara giren öğrencilerin yüzde 80'inin FETÖ ile bağlantılı olarak girdiğinin belirlendiğine dikkati çeken Üçok " 1986'dan bu yana her yıl bin civarında kişi ya TSK'ya sokuldu ya da mevcutlar devşirildi. Yurt dışına gideceksiniz, general olacaksınız, akademiye gireceksiniz, pilot olacaksınız olamıyorsunuz. Tüm bunları gören TSK personellerinden bazıları FETÖ tarafından devşirildi. Silahlı kuvvetlerimizin yarısı FETÖ kontrolündeydi. Bundan dolayı, kendi komutanından emir almayan, Amerika'daki örgüt liderinden emir alan askerler, kendi vatandaşlarının üzerine tank sürüp, kendi halkına bombalar yağdırıp, milletin meclisini bombaladılar. Bütün darbenin planlaması 03.00 olarak yapılmıştı. 6 saat öne çekildi. Askerde 1 saati bile öne çektiğinizde bütün sistem alt üst olur. 6 saat öne çekilmemiş olsaydı darbeye hiç birimiz engel olamazdık" diyerek sözlerini tamamladıGörüntü Dökümü-----------------------Ahmet Zeki Üçok'un konferans salonuna gelişi-Ahmet Zeki Üçok'un konuşmalarıDiğer detay- genel görüntülerHaber- Kamera: Samed Aydın SUN/KAYSERİ, DHADV 1 Dosya 6 dakika 56 saniye / 841 MB=================================================6)KEKOVA'DA YAZ DEVAM EDİYORANTALYA'nın Demre ilçesindeki Kekova bölgesinde tekneyle tura çıkan turistler denize girip eğlendi.Türkiye'nin önemli bir bölümünde kış şartları etkisini gösterirken Demre'de turizm sezonu ve yaz henüz sona ermedi. Demre'ye gelen turist grupları ilçe merkezindeki Aziz Nikolaos Anıt Müzesi ve Myra Antik Kenti'ni gezdikten sonra Çayağzı Limanı'ndan Kekova'ya yat turuna çıkıyor. Turistler önce Batık Kenti ve Simena Antik Kenti'ni geziyor. Buradaki güzellikleri fotoğraf ve videoyla kaydeden turistler yatların verdiği molada ise çiseleyen yağmura ve kapalı havaya aldırmadan Akdeniz'in mavi sularına kendilerini bırakıyor. Hava sıcaklığının 18 derece olduğu bölgede denizin tadını çıkaran turistler denizden çıktıktan sonra da duş alıp, yatla Çayağzı Limanı'na dönerek turu tamamlıyor.'DENİZ SUYU KIŞIN ILIK SÜT GİBİ'Rus Liliya Novikova, "Rusya'nın St. Petersburg şehrinden geldim. Orada hava buz gibi. İlk kez Türkiye'ye geldim. Deniz suyu kışın ılık süt gibi. Bu mevsimde denize girmek benim için bir hayaldi. Hava, deniz, tarih, doğa bir harika. Mutlaka yine geleceğim" dedi.'BURASI ÇOK GÜZEL'Sibirya'dan gelen Roman Belovsov, "Bizim memlekette kış çoktan geldi. Her yerde kar var. Burası çok güzel. Burada tarih, doğa, hava, su, deniz çok harika. Bu mevsimde denize girmek, söylesem kimse inanmaz. İlk kez Türkiye'ye geldim. Ama bu son olmayacak" diye konuştu.'BU MEVSİMDE DENİZE GİRMEK BİR RÜYA'Rusya'dan gelen Lubov Adamova da şöyle dedi:"St. Petersburg şehrinden geldim. Şu anda orada gündüz sıcaklık eksi 15 derece. Kekova çok güzel. Deniz, su, doğa, tarih bir harika. Yaz devam ediyor. Bu mevsimde denize girmek benim için bir rüya. Türkiye harika, insanlar candan. Yine geleceğim."Görüntü Dökümü----------------------Yatta turistlerden görüntüBatık Kent ve Simena Antik Kenti'nden yatın üstünde turistlerİki kentten görüntülerDenize atlayan turistlerDenizde yüzenler ve çıkıp, duş alanlarYattan inişRöportajlar187 MB/// 05.52"HABER- KAMERA: Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya),===================================================7)GÜVERCİN KÜMESİNDE 592 ADET ECSTASY ELE GEÇİRİLDİAksaray'da polis tarafından düzenlenen operasyonda bir evin bahçesindeki güvercin kümesinde yapılan aramada 592 adet ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan Süleyman S.(29) Kubilay S. (28) ve Gamze T. (22) ve çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı. Aksaray Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir şebekenin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından dün şafak vakti daha önce belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda eğitimli köpekle yapılan aramada evin bahçesindeki güvercin kümesinde kavanoz içinde 592 adet ecstasy hap ele geçirildi. Bunun üzerine Süleyman S., Kubilay S. ve Gamze T., gözaltına alındı. 3 kişi yapılan sorgulamanın çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.Görüntü Dökümü--------------------Polisin evde arama yapmasıKümes içinde hapların ele geçirilmesiHaber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA)=================================================(ÖZEL)8)KAÇKARLAR, BU YIL DA HELİSKİ TUTKUNLARINI AĞIRLAYACAKRize'nin Kaçkar Dağları'nda her yıl yapılan helikopterle kayak sporu heliski heyecanı bu yıl da başlıyor. İl Sportif Turizm Kurulu'na bir firmanın başvuruda bulunduğu heliski için Almanya, İsviçre, Fransa, İtalya ve Rusya'dan adrenalin tutkunları kayıt yaptırdı. Kaçkarlarda kayda alınan nefes kesen heliski görüntüleri ile heliski tutkunları bölgeye davet ediliyor.Dünyada, Alaska, Kanada ve Alp Dağları'nda yapılan Türkiye'de ise sadece Rize'nin Kaçkar Dağları'nda gerçekleştirilen helikopterle kayak sporu heliski heyecanı bu yıl da yaşanacak. Almanya, İsviçre, Fransa, İtalya ve Rusya'dan heliski tutkunlarının ön kayıt yaptırdığı heliski için İl Sportif Turizm Kurulu'na bir firma başvuruda bulundu. Kurulun onayının ardından faaliyete başlayacak firma, çoğunluğu Avrupa ve Rusya'dan adrenalin tutkunlarını Kaçkarlarda ağırlayacak. Almanya, İsviçre, Fransa, İtalya ve Rusya'dan heliski tutkunlarının ön kayıt yaptırdığı heliski için Rize Valiliği İl Sportif Turizm Kurulu'na bir firma başvuruda bulundu. Kurulun onayının ardından heliski faaliyet başlayacak. 2 helikopterle alınarak dağların zirvesine bırakılacak sporcular, kayarak vadilere inecek. Helikopterle tekrar zirveye bırakılan kayakçılar gün boyu zorlu ve dik yamaçlarda adrenalin yaşayacak. Bu heyecanı yaşamak isteyenler haftada 10 ila 20 bin eoru ödemeyi göze alıyor. Macera tutkunları hazırlanan ve nefes kesen heliski görüntüleri ile Kaçkarlara davet ediliyor.'BU YIL DAHA FAZLA İLGİ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ'Rize Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu her yıl 300 dolayında adrenalin tutkununun geldiği Kaçkarlarda bu yıl heliski için yoğun başvuru olmasını beklediklerini söyledi. Hocaoğlu, "Heliski ile ilgili bir firma bize başvuruda bulundu. İl Sportif Turizm Kurulu toplantısını Aralık ayının ortasında yapacağız. O süreye kadar başvurular olacak. Kurul toplantısında başvuruları değerlendireceğiz. Geçen yıl yaklaşık 300 kişi bu faaliyeti yaptı. Bu yıl daha fazla ilgi olacağını düşünüyoruz. Sporcular genellikle Fransa, İtalya, Rusya, İsviçre, Avusturya, Almanya gibi ülkelerden geliyor. Az da olsa Türkiye'den de bu faaliyeti yapan kişiler var" dedi.ÇIĞ RİSKİNE KARŞI ÜST DÜZEY GÜVENLİKÖnceki yıllarda vadiler boyunca inerek nefes kesen görüntüler imza atan kayakçılar, adrenalini artırmak için oluşturdukları çığla bile yarışıyor. Sporcuların sırtlarında taşıdıkları airbag özellikli çantalar, olası çığ altında kalma durumu halinde, otomatik olarak açılıyor ve bir çadır görevi görüyor. Çantada bulunan GPS cihazı helikoptere sinyal gönderiyor, çığ altında kalsa bile sporcunun yeri kolaylıkla bulunuyor. Heliski yapılan bir helikopter ise acil müdahale için özel olarak donatıldı. Ambulans tipi helikopter olası olaylara müdahale için hazırlandı.10 YILDA 3 BİN 500 SPORCUKaçkar Dağları'na son 10 yılda, heliski için, aralarında Fransa, Almanya, İsveç, İspanya, İsviçre, Kanada, ABD ve Rusya'nın da bulunduğu ülkelerden 3 bin 500'e yakın sporcu geldi. Helikopterle dağların zirvesine bırakılan, ardından kayarak vadi boyunca inen sporcular büyük heyecan yaşadı. Dünyada, Alaska, Kanada ve Alp Dağları'nda yapılan heliski, Türkiye'de ise sadece Kaçkarlar'da yapılıyor.Görüntü Dökümü-----------------------Heliski detayları-Sporcu detaylarıHaber-Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-DHA=====================================================9)ATIK VARİLLERLE SAKSI, SOBA, ÇÖP KONTEYNERI YAPIYORSİNOP"un Gerze ilçesinde toplanan atık varilleri el işçiliği ile işleyen belediye görevlisi demirci ustası Yaşar Yılmaz (48), varilleri saksı, soba ve çöp konteynırına dönüştürüyor. Gerze Belediyesi'nde çalışan demirci ustası Yaşar Yılmaz, toplanan atık varilleri ilginç şekillerde yeniden kullanıma sunuyor. Yılmaz, ortadan kesip temizlediği varilleri el işçiliği ile saksı, soba ve çöp konteynırına dönüştürüyor. Varillerin üzerine çeşitli şekiler çizen Yılmaz'ın geri dönüştürdüğü variller belediye tarafından cadde ve sokaklara yerleştiriliyor. Varillerden yapılan saksılar konulduğu cadde ve sokaklarda ilgi çekiyor.Demirci ustası Yaşar Yılmaz, atık varilleri değerlendirdiklerini belirterek "Kullanılmayan varilleri kesiyoruz. İşleme tabi tutarak onları değerlendiriyoruz. Saksı, soba, kül bidonu, küllük yapıyoruz. Bunları şehrin çeşitli yerlerine yerleştiriyoruz. Güzel de bir görünüm oluyor. Çöp konteynırlarının yaklaşık maliyeti 850 lira. Ama bizim atık varillerden yaptığımız çöp konteyneri sadece 150 liraya mal oluyor" dedi.Görüntü Dökümü-----------------------Yaşar Yılmaz'ın çalışmaları-İlçeye yerleştirilmiş variller-Yaşar Yılmaz'ın çalışmaları-Yaşar Yılmaz'ın açıklamaları(SÜRE: 2: 56 Dk) (BOYUT: 326 MB)Haber-Kamera: Esra AKSU/SİNOP,