Dha Yurt Bülteni 3

DHA YURT BÜLTENİ 3'Şeker kamışı' kültürü Adana'da yaşatılıyorADANA'da şeker kamışı kültürünü yaşatmak isteyen 88 yıllık şalgam üreticisi Göde Ailesi, dededen kalma merdaneli makineyle şeker kamışı suyu üreterek müşterilerini çocukluğuna götürüyor.Kentte 88 yıldır yöresel lezzetlerden şalgam suyu üreten ailenin üçüncü kuşak temsilcisi Emre Göde, yerel üreticilerden edindikleri şeker kamışlarından elde edilen suya vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirterek Türkiye'nin dört bir yanına litrelerce şeker kamışı suyu gönderdiklerini kaydetti. Bitmek üzere olan kültürü 45 yıldır yaşatmaya çalıştıklarını dile getiren Göde, şeker kamışı eken çiftçilerin oldukça azaldığını söyledi.BARDAĞI 5 TLKullandıkları makinenin dededen kalma olduğunu belirten Göde, "Dededen kalma makinemizi sanayiye götürüp ustalara tarif ederek geliştirdik ve 4 merdaneli bir makine ürettirdik. Makine, şeker kamışını eziyor biz de suyunu süzgeçten geçirip bardağını 5 TL'den müşterilerimize sunuyoruz. Şeker kamışı suyuna ilgi çok fazla. Kasımda başlayıp mart ayına kadar üretimi yapılıyor. Sürekli telefon açıyorlar, ne zaman başladığımızı soruyorlar. Şeker kamışını çok fazla da eken kalmadı. Bu meslek de bitmek üzere. İnşallah sahip çıkarlarö dedi.Emekli Şerife Karataş ise çocukken şeker kamışlarını emerek suyunu içtiklerini ancak artık bu kültürün yok olduğunu belirtti. Emekli Hüseyin Tel de şeker kamışı suyunun böbreklere ve mideye faydalı, sağlıklı bir ürün olduğunu kaydetti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------Şeker kamışı ve makineden detayKamışın kırılmasıMakineden geçirilmesiBardaktaki şeker kamışı suyuBir vatandaşın şeker kamışı suyu içmesiVatandaşlar ile röp.Emre Göde ile röp.Emre Göde'den detay görüntülerŞeker kamışından detaylarHaber: Nuri PİR-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,SÜRE: 03'35" BOYUT: 397 MB======================================Dikkat motorda kedi varManisa'nın Turgutlu ilçesinde park halindeki minibüsün motor kısmına sıkışan yavru kediyi itfaiye ekibi kurtardı.Yıldırım Mahallesi Kurultay Sokağa 45 ZC 5709 plakalı minibüsünü park eden Mevlüt Gök, işleri için çarşıya gitti. Çevredeki esnaf, motor bölümüne girip çıkamayan kedinin sesini duyunca, itfaiyeyi arayıp yardım istedi. Şoförün kediyi fark etmeyerek aracı çalıştırma ihtimaline karşı minibüsün üzerine 'Dikkat motorda kedi var' notu iliştirildi. İhbar üzerine sokağa gelen itfaiye ekipleri, çalışmaya başladı. Bu sırada minibüs sahibi Gök de aracın başına geçti. Gök, aracının kaputunu açarken, itfaiye görevlisi kediyi bulunduğu yerden çıkardı.Minibüs sürücüsü Mevlüt Gök, "Sabah alışveriş yapmak için aracımı park edip, çarşıya gittim. Esnaf, kediye zarar gelmesin diye minibüsün üzerine uyarı yazısı asmış. Haberdar olunca ben de geldim. Bu ikinci kez başıma geliyor. Kış nedeniyle yavru kediler araçların içine sığınıyor. Zarar görmeden kurtardılar" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Kaporta altına sığınan kedi kurtarmaKurtama anıİtfaiye eri, kediyleAraç sahibi dikkat kedi var yazısını sökerkenHaber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa),============================================Kamyonetteki 17 kilo eroini 'Rexo' bulduVan'da polisin durdurduğu kamyonette dedektör köpek 'Rexo' ile yapılan aramada, kasa altına gizlenmiş 17 kilo 515 gram eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başkale - Van Karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenerek kamyoneti durdurdu. Narkotik köpeği 'Rexo' ile yapılan detaylı aramada, kamyonetin kasa altındaki gizli bölmede 34 paket halinde 17 kilo 515 gram eroin ele geçirildi. Ele geçirilin eroinle ilgili E.K. ve Ş.K. gözaltına alınarak Van Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------Kamyonette dedektör köpek 'Rexo' ile yapılan arama-Dedektör köpek 'Rexo'nun eroini bulması-Eroinin zulalanmış yerden çıkarılması-Eroinin emniyette teşhir edilmesiOrhan AŞAN/VAN,============================================Kurusıkıları tabancaya dönüştürüp, 'kokoreç' şifresiyle satmışlarKonya'nın Beyşehir ilçesinde, kurusıkıları kendi kurdukları tezgahlarda tabancaya dönüştürüp, internet ve telefon görüşmesi üzerinden sipariş aldıkları kişilere satan 24 kişi, polis operasyonuyla gözaltına alındı. Şüphelilerden kokoreççilik yapan A.Y.'ye gelen müşterilerin, telefonda önceden "Kokoreç almaya geliyoruz. Bize 3 yarım kokoreç çek" diye şifreli konuşup, tabanca istediği öne sürüldü. Şüphelilerden 18'i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 6'sı ise serbest bırakıldı.Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Beyşehir ilçesinde kurusıkıları kendi kurdukları tezgahlarda tabancaya dönüştürüp, satan şebekeye yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki 2 aylık çalışma sonrası ekipler, dün sabah operasyon için harekete geçti. Önceden belirlenen adreslere yapılan operasyonda 24 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Konya Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 160 tabanca, 61 tüfek ve bu silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi. Şüphelilerin kurusıkıları toptan aldıkları ve saatte yaklaşık 50 kurusıkıyı tabancaya dönüştürdüğü öğrenildi. Şüphelilerin, internet ve telefon görüşmesi üzerinden aldıkları siparişleri, elden veya kargoyla teslim ettikleri belirtildi. Şebekenin, tabancaların tanesini 2- 3 bin liradan sattığı öğrenildi.ŞİFRE; KOKOREÇŞüphelilerden kokoreççilik yapan A.Y.'nin, müşterilerle mesleği üzerinden irtibata geçtiği öğrenildi. A.Y.'den tabanca almaya gelen müşterilerin, telefonda önceden "Kokoreç almaya geliyoruz. Bize 3 yarım kokoreç çek" diye şifreli konuşup, tabanca istediği belirtildi. Emniyetteki sorgularının ardından 24 kişi, 6136 sayılı 'Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet' suçundan Beyşehir Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 18'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 6'sı da serbest kaldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜŞüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesiSalğık kontrolünden çıkartılmasıTabancalardan detayHaber- Kamera: Tolga YANIK KONYA-=========================================Parkta fotoğraf çekme tartışmasında bıçaklanan genç öldüAdana'da 16 yaşlarındaki M.S. ve A.T., parka arkadaşı İlyas Can (20) ile birlikte fotoğraf çektirmek isteyen Muhammed Furkan Birkaç' (17), "Burası bizim mekanımız, burada fotoğraf çekinemezsin" diyerek bıçaklayıp öldürdü. Zanlılar, 100 güvenlik kamerasının incelenmesi sonucu yakalandı.Olay, 17 Kasım'da Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'ndeki Yalçın Park meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşı İlyas Can ile parka gelen Muhammed Furkan Birkaç, burada oturduktan sonra fotoğraf çektirmek istedi. Bir süre sonra iki arkadaşın yanına gelen kimliği belirsiz kişiler, 'Burası bizim mekanımız, bizim semtimiz burada fotoğraf çekinemezsin' dedi. Çıkan sözlü tartışmanını büyümesi üzerine saldırganlar Birkaç ve Can'ı bıçakladı. Yaralanan iki arkadaş, çevredeki vatandaşların çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Birkaç, tedavi gördüğü Adana Şehir Hastanesi'nde 2 gün sonra yaşamını yitirdi, Can ise tedavisini ardından taburcu edildi.100 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİOlayın ardından, Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Yaralı Can'ın ifadesini alan ekipler saldırıyı gerçekleştiren 2 şüphelilin eşkallerini aldı. Ekipler daha sonra olayın meydana geldiği parkın çevresinde 100 güvenlik kamerasını inceledi. Verilen eşkal doğrultusunda çalışma yapan polisler şüphelilerin 16 yaşındaki M.S. ve A.T. oluğunu saptadı. Ekipler, yaşı küçük olan şüphelileri evlerinde yakaladı. Çoçuk Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.Şüphelilerden M.T. tutuklandı, A.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Görüntü Dökümü---------------------------Parktan genel ve detay görüntülerPark tabelasıŞehir hastanesinden arşiv görüntüAdliyeden arşiv görüntüÖldürülen gencin sağlık fotoğraflarıSÜRE: 01'09" BOYUT: 128 MBHaber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,==========================================Marmaris'te belediye personeline 'etkili iletişim ve diksiyon' eğitimiMuğla'nın Marmaris ilçesinde, tiyatro sanatçısı Kazım Akşar ve psikolojik danışman Arzu Karabenli Bode tarafından Belediye personeline 1.5 ay sürecek olan 'Etkili iletişim ve diksiyon' eğitimlerinin ilki verildi.Marmaris Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün, yıllık eğitim planı kapsamında personele 1.5 ay sürecek olan 'Etkili iletişim ve diksiyon' adı altında başlattığı eğitimlerin ilk dersi verildi. Kültür ve Sanat Evi'nde, mesai sonrası yapılan derslerin ilki, Zabıta ile Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeline verildi.Tiyatro sanatçısı Kazım Akşar, basın ve halkla ilişkiler personeline diksiyon ve vücut dili üzerine ders verdi. Akşar, farklı meslek dallarındaki kişilerin diyaloglarındaki yanlışları anlattı. Karşılıklı görüşmelerde Türkçe cümlelerin kullanılmasını ve saygının çok önemli olduğunu vurguladı. Ardından psikolojik danışman Arzu Karabenli Bode, zabıta personeline pratik ve uygulamalı olarak öfkeli, şiddet meyilli kişiye nasıl yaklaşılması gerektiğini anlattı.ALTI HAFTA EĞİTİM DEVAM EDECEKPsikolojik danışman Arzu Karabenli Bode, "Halkla ilişki içinde olan zabıta ve basın halkla ilişkiler personeline etkili iletişim eğitimleri veriyorum. Yazılı, pratik ve uygulamalı olarak insanlara nasıl davranılması gerektiğini anlatıyorum. Görevleri esnasında başlarına gelen olayları anlatılıyorlar; bu olaylar karşısında nasıl davranılması gerektiğini uygulamalı gösteriyorum. Karşısındaki kişiden gelen bağırma, sert konuşma karşısında nasıl davranmaları ve sakinleştirme yöntemlerini öğretiyorum. Bu eğitimler 1.5 ay sürecek" dedi.Tiyatro sanatçısı Kazım Akşar ise, "Türkçeyi çok önemsiyorum ve önemsenmesini istiyorum. Vücut dili ve diksiyon bir bütündür. Herkes tarafından düzgün diksiyon benimsenmelidir. Halkla yakın ilişkide bulunan basın ve halkla ilişkiler personeline karşısındaki kişinin vücut dilini anlaması ve cümlelerinin uygun olması için eğitimler veriliyor" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Psikolojik Danışman Arzu Karabenli Bode'nin zabıta personeline eğitim vermesi-Devlet Tiyatro Sanatçısı Kazım Akşar basın ve halkla ilişkiler personeline eğitim vermesi-Psikolojik Danışman Bode ile röp.-Tiyatro sanıtçısı Akşar ile röp.Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),(Toplam: 3 dakika 37 saniye-261 MB HD görüntü)============================================Devlet avlağındaki dolomit ocağı için kapasite artırımı başvurusuİzmir'in Menderes ilçesinde dolomit ocağı işleten firma, kapasite artırımı için başvuruda bulundu. Proje sahası devlet avlağı içerisinde yer alan ve tarım alanlarının hemen yanı başında bulunan ocak için Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) süreci başlatıldı. Proje sahası aynı zamanda, Bern Sözleşmesi'ne göre, kesin olarak koruma altına alınan fauna türlerinden biri olan gece kurbağasının da aralarında yer aldığı 11 canlının yaşam alanı içerisinde bulunuyor. Yine yaşam alanı proje sahasında bulunan bayağı gelincik de Tarım ve Orman Bakanlığı Merkez Av Komisyonunca, koruma altına alınan türlerden.İzmir'in Menderes ilçesi Çileme Mahallesi Yarımbahçe mevkilisinde faaliyette bulunan dolomit ocağı için, firma tarafından kapasite artırımı ve patlatma dizayn değişikliği amacıyla proje hazırlandı. Çileme Mahallesi merkezine 2.7 kilometre uzaklıkta bulunan, pamuk tarlaları, seralar ile tarım arazilerinin de sınırında olan ocak için ÇED süreci başlatıldı. Proje sahası ve ocağın etki alanında 4 familyaya ait 5 amfibi türü saptandı. Tespit edilenlerden olan ve iki yaşamlılar olarak adlandırılan türler arasında yer alan gece kurbağası (bufo viridis), Bern Sözleşmesi'ne göre, kesin olarak koruma altına alınan fauna türlerinden biri.Yasaya göre zeytinlik alanlarının 3 kilometre yakınlarında toz çıkaran tesisler kurulamıyor. Proje dosyasında, ocağın bulunduğu sahaya 2.5 kilometre mesafede zeytinlik alanların olduğu, ayrıca orman sahalarının dışında tarım arazilerinin de yine tesise yakın bir mesafede kaldığına dikkat çekildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de verdiği görüş yazısında 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkındaki Kanun ile 5403 Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında, tesisin eser (az) miktarda toz çıkardığını, zeytinlerin vejetatif ve generatif gelişmelerine mani olmayacağını, her iki kanun kapsamında projenin uygun olduğunu, fakat Toprak Koruma Projesi'ne uyulması şartı ile tesisin sakıncalı olmadığını bildirdi.TARIM VE ORMAN ARAZİSİProje dosyasında, kapasite artırımı istenilen tesisin, tarım ve orman arazilerinden oluştuğu, ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alınacağı taahhüt edildi. Dosyada, proje alanı ve etki alanında 4 familyaya ait 5 amfibi türünün yanı sıra 6 familyaya ait 6 sürüngen türünün saptandı da yer aldı. Saptanan türlerden adi tosbağa (testudo graeca), zarar görebilecek olan türler arasında bulunuyor. Yine ocağın bulunduğu bölgede iri yeşil kertenkele, dikenli keler, köryılan, küpeli yılan gibi sürüngenlerin yaşadığı ve bunların da Bern Sözleşmesi'ne göre kesin olarak koruma altına alınan fauna türlerinden olduğu belirtildi.BAKANLIK KORUMA ALTINA ALDIProje dosyasına göre kapasitesi artırılmak istenen sahada yaşayan ve sansargiller familyasından olan bayağı gelincik (mustela nivalis), Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Av ve Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı'nın 2018-2019 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu'nca, koruma altına alındı. Kır kırlangıcı, serçe, tepeli toygar, kukumav, ekin kargası, kuyrukkakan, tarla kirazkuşu gibi canlıların yaşadığı bölgede, tespit edilen türlerden 11 tanesi Bern Sözleşmesi listesine göre kesin olarak koruma altına alınan fauna türlerinden.KAPASİTE 700 BİN TONDAN 1300 TONA ÇIKARILACAKKapasite artırımı istenen alanda, İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün, ÇED dosyasını onaylanması halinde yıllık 700 bin ton olan üretim, 1300 tona çıkacak. Proje dosyasındaki bilgilere göre, 105 bin metrekarelik ormanlık alanda maden işletme ve maden altyapısı için Menderes Orman İşletme Müdürlüğü Kadastro ve Mülkiyet Şefliği'nden onay alındı. Şu anda yılda 700 bin ton üretim kapasitesiyle çalışan ocaktan çıkan cevherin yıllık 250 bin tonu boyutlandırılarak beton santraline sevk ediliyor.Dolomit, başta demir-çelik sanayi olmak üzere cam, seramik, boya, gübre, tuğla, çimento ve inşaat sanayilerinde, tarımda toprak ıslahı gibi çok geniş bir alanda kullanılıyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Ocağın bulunduğu alandan görüntü-Ocaktan görüntü-Tarım alanlarından ve seralardan görüntüHaber-Kamera: Umut KARAKOYUN/ İZMİR,=============================================TİM Başkanı Gülle: Hedef 200 milyar dolarlık ihracatTürkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, 2018 yılında tekstil sektörünün performansının ihracat altında olduğunu ancak artış gösterdiğini belirterek, "Buna rağmen bir artış göstermesi de son derece olumlu. 2019'da inşallah hedef 200 milyar dolarlık ihracat" dedi.TİM Başkanı İsmail Gülle, Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası'nın Kasım ayı meclis toplantısına katılarak meclis üyeleri ile bir araya geldi. Gülle, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Erdim Noyan, Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Gülle burada yaptığı açıklamada, tekstil ve hazır giyimin otomotivden sonra ikinci ihracatçı olmaya devam ettiğini belirterek, "Şu anda tekstil ve hazır giyim sektörü ikisi birlikte, otomotivden sonra ikinci büyük ihracatçı olmaya devam ediyorlar. Başarılı bir şekilde de ihracatlarını sürdürüyorlar. İhracat kalemlerinin altında da teknik tekstillerin ön planda ve gelişmelerine daha fazla olduğunu, diğer sektörlerin altında da artışların olduğunu görüyoruz. 2018 hemen hemen bütün sektörlerin artış gösterdiği bir yıl oldu. Bu artışı, tekstil ve hazır giyim sektörünün de devam ettirmesini mutlulukla karşılıyoruz" dedi.Tekstil sektörünün 2019 yılında en büyük hedeflerinin 200 milyar dolar olduğunu ifade eden Gülle şunları söyledi:"2018 yılında tekstil sektörü performansının ihracat altında, ancak artış gösteriyor. Buna rağmen bir artış göstermesi de son derece olumlu. 2019'da inşallah hedef 200 milyar dolarlık ihracat. 200 milyar dolarlık ihracatın altında da bütün sektörlerimizden daha fazla performans bekliyoruz. Bu kur ile gelen ve avantajlı bir şekilde sağlanan dengenin ihracatçı lehine devam ederek bunu desteklemesini bekliyoruz. Önemli pazarlarda artık ihracat ailesini her ay bin 500 civarında ihracatçı katılıyor. Bu ihracatçılarla birlikte ihracatımızın da artmasını doğal olarak bekliyoruz. Bizim şuanda ihracat ailemiz 72 bin 500 kişi. Önümüzdeki 2019 yılında da ihracata olan talebin devam etmesiyle birlikte, 80 binin üzerindeki ihracatçıyla, bu 200 milyar dolarlık ihracat hedefine doğru yürümek en büyük beklentimiz. Bu yolda çalışıyoruz ve bu yolda da taleplerin olduğunu görmekte bizleri son derece mutlu ediyor. İnanıyorum ki bu istek, talep ve insanların, fabrikaların, firmaların, daha fazla ihracata yönelmesi gençlerin ve girişimcilerin yeni projelerle ihracata yönelmesi, kadın istihdamının kadın girişimcilerin ve kadın ihracatçıların da sayısının artması, bizleri bu konuda çok mutlu ediyor. İhracatın içerisinde kadınların payı gittikçe artıyor. Türkiye'nin ihracatına kadın elinin değmesi de ihracatı daha anlamlı ve geleceğe mutlu bakacak şekilde geliştiriyor."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Gülle'nin odaya gelmesi-Gülle'nin mecliste konuşması-Meclisten detaylar-Gülle ile röp.-DetaylarHaber - Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),======================================