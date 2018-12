Dha Yurt Bülteni 3

01 Aralık 2018 Cumartesi 10:58



01 Aralık 2018 Cumartesi 10:58

DHA YURT BÜLTENİ 3Otomobil, TIR'a çarptı: Doğukan ve Leyla öldüKonya'nın Ereğli ilçesinde otomobilin TIR'ın dorsesine çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Kaza, Ereğli-Aksaray karayolunun 67'nci kilometresi Zengen Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göde Doğukan Gökalp (19) idaresindeki 51 LC 074 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyreden 31 YJ 615 plakalı Serkan Bakıcı idaresindeki TIR'ın dorsesine çarptı. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası otomobil sürücübü Doğukan Gökalp'in ve araçta yolcu olarak bulunan Leyla Çınar'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Aynı araçtaki Yaşar Ali Aydoğan (20) ise yaralı olarak Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.Görüntü Dökümü:-------Kaza yeri detayKaza yerinde güvenlik önlemi alınmasıGörgü tanığı röportajGenel ve detaylarHaber-Kamera: Atilla ATMACA EREĞLİ DHA))==================Uludağ bu kış sezonu Rus turistlerle dolacakKış Turizminin en önemli merkezlerinden olan Uludağ'da, yeni sezonun yaklaşmasıyla rezervasyonlar başladı. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Yöre Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu, sezonun ilk Rus kafilesinin geldiğini belirterek, Rus turistlerin Uludağ'a akın edeceğini belirtti. Uludağ'da kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken, kayak ve tatil sezonu 14 aralıkta başlayacak.Türkiye'nin en önemli kış ve kayak turizm merkezlerinden Uludağ'da yeni sezonun açılmasına günler kala hareketlilik yaşanıyor. Oteller ve diğer tesisler son hazırlıklarını tamamlarken, yeni sezon için erken rezervasyonlar ile doluluk oranı yüzde 70'e ulaştı. Toplam 300 bin 980 metre uzunluğuna sahip 20 kayak pisti ve 6 bin 500 yatak kapasiteli 18 otel bulunan Uludağ, geçtiğimiz hafta yağan kar ile, 200 kişilik ilk rus kafilesini ağırladı. Beyaz Cennet'te kar kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaşırken, kayak ve tatil sezonu 14 aralıkta yapılacak olan açılış organizasyonu ile başlayacak.BU SEZON ULUDAĞ'I RUSLAR DOLDURACAK14 Aralık'ta açılacak olan sezon öncesinde, valilik koordinasyon kurulu ile birlikte son çalışmalarını tamamladıklarını belirten Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Yöre Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu, " Şuanda Uludağ, yeni sezon için tamamen hazır. Uludağ hem ülkemiz hemde dünyamızın bir markası. Tabiki Uludağ'da bellli başlı bazı sorunlar vardı. Turizm Bakanlığımız ile bu sorunların üstesinden geliyoruz. Gelecekte çok daha iyi, özlediğimiz bir Uludağ'a ve davos havasına ulaşacağız. Bu yıl, ülkelerin kendi gelenek ve göreneklerine göre çeşitli festivaller, organizasyonlar yapmayı planlıyoruz. Yeni ürünler ve yeni pazarlama şekilleri ile Uludağ bu yıl çok daha güzel bir hale bürünecek. Bu sezon için özellikle Rus turistlerimizi bekliyoruz. Rus turistler şimdiden rezervasyon yapmaya başladı. Ayrıca geçtiğimiz hafta ilk yağan kar ile 200 kişilik bir Rus turist kafilemiz Uludağ'a yerleşti ve tatillerini yaptı. Bu kafilenin ardından çok daha fazla Rus vatandaşının Uludağ'a gelmesini bekliyoruz. " diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:------------------Uludağ'dan görünüler (havadan ve Aktül)-Otellerden ve pistlerden görüntüler-RöportajSÜRE: 4 dakika 30 saniye BOYUT: 502 mBHABER & KAMERA: BERKTUG ONCU/BURSA,======================================Hırsızlık şüphelileri yakalandıAntalya'nın Gazipaşa ilçesinde sahte kimlikle kurtulmaya çalışan 2 hırsızlık şüphelisi polis tarafından yakalandı.Gazipaşa'da polis şüphelendiği bir araçta kimlik kontrolü yaptı. Araçta bulunan kişiler polise kimlik gösterdi. Şüphe üzerine polis araçtaki 2 kişiyi gözaltına alarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Burada parmak izi alınan sahte kimlik kullanan Suriye uyruklu H.M.(27) ve G.A. (32) olduğunu tespit etti. Polis gerçek kimlikler üzerinden yaptığı sorgulamada şüphelilerin 2016 yılında Alanya'da bir hırsızlık olayına karıştıklarını tespit etti.Şüpheliler polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gazipaşa Adliyesi'ne sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan Suriyeliler adli kontrolle bırakıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Polis aracının adliyeye gelişiŞüphelilerin araçtan indirilişiŞüphelilerin adliye binasına girişleriGenel görüntü48.6 MB/// 00.47"HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA,======================Sokak hayvanlarına anne ve baba oldularANTALYA'nın Kemer ilçesinde oturan Fermani Yeter (60) ve Bingül Yeter (58) çifti, yaklaşık 10 yıldır sokak hayvanlarına anne ve babalık yapıyor. Yeter çifti, her gün yemek verdikleri hayvanları hastalandıklarında veterinere götürüp tedavi ettiriyor. Fermani Yeter, "Bunlar miyavladığı zaman benim karnım doymuyor. Önce bunların karnını doyuruyoruz. Daha huzurlu oluyoruz" dedi.Kemer'de oturan ve turizmciliğin yanında Kemer Alevi Bektaşi Kültür Derneği başkanlığını da yapan Fermani Yeter ile eşi Kemer Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği üyesi Bingül Yeter, yaklaşık 10 yıldır sokak hayvanlarını besliyor. 2 çocuk ve 3 torunu Hollanda'da oturan Fermani ve Bingül Yeter çifti turizm sezonunun bitmesi ve otellerin kapanmasıyla yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarına her gün yiyecek sağlıyor. Haftanın 4 günü kuru mama, 3 günü ise kasaptan aldıkları kemik ve etlerle sokak hayvanlarına ziyafet çeken Yeter çifti, hayvanları hastalandıklarında veterinere götürüp, tedavilerini de yaptırıyor. Her gün 40- 50 sokak kedisinin yanı sıra sokak köpekleri de bu yemekten paylarını alıyor.4 GÜN KURU MAMA, 3 GÜN YEMEKFermani Yeter, "Kış geldiği zaman, havalar soğuduktan sonra sokak kedilerini, köpeklerini fark etmiyor onlara eşimle birlikte gidiyoruz kasaplardan tavuk kanadı ve bunun gibi malzemeleri alıyoruz cüzi bir fiyattan ve haftanın 3 günü onları pişiriyoruz, eşimle birlikte veriyoruz. Diğer 4 gün de kuru mama sipariş ediyoruz ve onları veriyoruz" dedi.'ÖNCE BUNLARIN KARNINI DOYURUYORUZ'Hayvanların oteller kapandığında sokakta yiyecek bulamadığını vurgulayan Fermani Yeter, "Resmen gelip kapının önünde miyavlıyorlar. Bunlar miyavladığı zaman benim karnım doymuyor. Önce bunların karnını doyuruyoruz. Daha sonra da çıkıyoruz eşimle kendi yemeğimizi yiyoruz. Daha huzurlu oluyoruz. Çünkü bunları seviyorum, bütün hayvanları seviyorum" diye konuştu.'HERKES YEMEĞİNDEN ARTANI VERSE YETER'Bu konuda da herkesi duyarlı olmaya davet eden Fermani Yeter, şöyle dedi:"İsterim ki bütün insanlar, en azından kapısının önüne gelen, kaç tane olursa olsun kedi ve köpeklere yedikleri yemeğin kalanını verse yine yeterli olur. Çünkü götürüp çöpe atacaklarına ve orada pislik yaratacaklarına kapılarının önüne bir küçük kabın üzerinde verseler daha iyi olur. Ben özellikle otelimin havuzunu boşaltmıyorum ve temiz tutuyorum sadece kediler, kuşlar gelsin su içsin diye."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Çiftin yemeği hazırlamalarıFermani Yeter'in evden çıkışıKapı çıkışında sokak kedilerinin karşılaması ve eşlik etmesiKedilerin toplanması ve yemek verilmesiKedilerin yemek yemesiFermani Yeter röportajKedilerin yemek yemesi detayFermani Yeter röportajKöpeğin yemek yemesi detayFermani Yeter röportajKedilerin ve köpeğin yemek yemesiKarnı doyan kedinin patilerini yalaması detay459 MB/// 04.05"HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya),=============================Taklacı güvercinler yarıştı, sahipleri kazandıERZURUM'da Güvercin Sevenler Derneği tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Geleneksel Hava Kuşu Yarışması'nda, Şahin Yılmaz'ın 'Sevdam' isimli güvercini birinci seçilerek, sahibine 15 bin TL kazandırdı.Erzurum'da düzenlenen 'Hava Kuşu Yarışması'nda 300 güvercin, 6 kişiden oluşan seçici kurul tarafından değerlendirildi. Kurul, güvercinlerin en güzel kalkış ve iniş ile havada taklalar atarak oynamalarını değerlendirdi. Yarışmada, Şahin Yılmaz'ın 'Sevdam' adlı güvercini birinci olurken, Hayati Yıldız'ın 'Gökyüzü' adlı güvercini ikinci, Ülfettin Uçan'ın 'Balım' adlı güvercin üçüncü oldu. Dereceye girenlerin para ödülleri ve madalyalarını, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen verdi.Merkez Palandöken ilçesindeki Köşk Düğün Salonu'nda düzenlenen ödül törenine Başkan Mehmet Sekmen ile çok sayıda güvercin sever katıldı. Erzurum Güvercin Federasyon Başkanı Yavuz Erzincanlı, güvercinlerin Erzurum semalarında uçurularak değerlendirildiğini belirterek şöyle dedi:"Yaklaşık 6 ay süren yarışmada güvercinlerin en güzel kalkış yapan, havada takla atamaları, süzülmeleri ve en güzel iniş yapmaları değerlendirildi. Birinciye kupaları ile birlikte 15 bin, ikinciye 10 bin, üçüncüye de 7 bin 500 lira para ödülü verdik. Amacımız; güvercin sevenleri bir araya getirmek ve bu tür yarışmaları yaygınlaştırmak. Türkiye'de Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Tanju Çolak gibi birçok ünlü bizim gibi güvercin besliyor. Erzurum, ilçe ve köylerinde güvercin besleyen yaklaşık 3 bin kişi var. Bir kuşun kupa alması, o kuşun fiyatını ikiye katlıyor ve bunlar da kimliğine yazılıyor. Erzurum'da bugün 20 bine yakın güvercin bulunuyor. Öyle kuşlar var ki fiyatı 15 bin lirayı buluyor."'SEVDAM'IN SAHİBİ, "ÇOCYKLARIMDAN FARKI YOK"Yarışmanın birincisi 'Sevdam'ın sahibi Şahin Yılmaz, "Çocukluktan itibaren güvercin besliyorum. Her aşkam eve gitmeden önce kümese gider kuşlarla ilgilenirim. Çocuklarım benim için neyse güvercinlerimde öyle. Bu anlatılmaz bir duygu. Bu yıl üçüncüsü yapılan yarışmada birinci gelmem muhteşem bir olay. Kazandığım para ödülünün büyük bir bölümü yine kuşlarıma harcayacağım" dedi. Başkan Mehmet Sekmen da "Önümüzdeki yıl bunu bir karnaval havasında yapacağız" diye konuştu.Töreninden sonunda güvercin sevenler pasta kesip, müzik eşliğinde oyunlar oynadı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------Güvercin Federasyonu Festival yazısı-Dereceye giren güvercinler-Folklor gösterisi-Dereceye girenlere ödülleri verilmesi-Güvercinsevenlerin müzik eşliğinde oynaması pasta kesmesi-Mehmet Sekmenin konuşması-Jürinin yarışmaya katılan güvercinleri incelemesi-Dernek Başkanı Yavuz Erzincanlı ile röp.-Şahin Yılmaz'ın konuşması-Güvercinlerin dışarıda uçurlması ve yemlenmesiHaber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,SÜRE: 05.28 BOYUT: 628=========================Japon devi, Mehter Marşı ile dans eden robot ürettiJAPON teknoloji devi Hyundai, Mehter Marşı'yla dans eden robot üretti. Bursa Endüstri Zirvesi'ndeki yerini alan 3 metrelik robot, katılımcıların ilgi odağı oldu. Balkan Robotik Genel Müdürü Mutlu Balkan, "Müşterilerimizin çok ilgisini çeken bu robotla endütriyel ürünleri insana yakın göstermiş olduk. Endüstriyel robotlar hayatımızın her alanına girdi. 2024 yılı itibariyle dünya genelinde 3 milyon robot çalışıyor olacak" dedi.Bursa Metal İşleme Teknolojileri, Bursa Sac İşleme Teknolojileri, Otomasyon ve Kaynak Teknolojileri Fuarı'nı kapsayan 'Bursa Endüstri Zirvesi', ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. 60 ülkeden 346 sektör temsilcisini aynı çatı altında buluşturan zirvede yeni nesil birçok ürün katılımcılarla buluşturuldu. Kurulan devasa stantları ziyaret edenlerin en çok ilgisini çeken ise Mehter Marşı'na eşlik eden robotik ürün oldu. Ürünle alakalı açıklamalarda bulunan Balkan Robotik Genel Müdürü Mutlu Balkan, "Bu ürün müşterilerimizin çok ilgisini çekti Bununla endüstriyel ürünleri insana yakın göstermiş olduk. Endüstriyel robotlar hayatımızın her alanına girdi. Uzayda robotlar çalışıyor. Fabrikalarda artık insanlarla sürekli yan yanalar. O yüzden insanlara bu robotu nasıl daha yakın gösterebiliriz diye düşündük. İnsanlar fabrikalarda sürekli robotları göre göre korkmaya başladı. Dünyada iş alanı da artıyor. O iş alanlarında çalışan robotların sayısı da artıyor. 1965 yılından 2008 yılına kadar 1 milyon iş yapan robot kurulmuş fakat 2008'den 2018'e kadar 1 milyon robot daha girmiş hayatımıza. 2023'e kadar 1 milyon robot daha girecek. 2024 itibariyle dünya genelinde 3 milyon robot çalışıyor hale gelecek. Bunların emekli olanlarını da düşünürsek robotik çok ciddi bir sektör haline gelmiş durumda" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-----------------------------Robotun dans edişi-Katılımcı detayları-Firma sahibi röportajıSüre: 04: 38 Boyut: 518 MBHaber-Kamera: Muammer İRTEM/ BURSA=======================Denizlili kadınlar el emeğiyle kazanıyorDenizli'de açılan ücretsiz kurslara katılan kadınlar, aldıkları eğitimle üretime katılıp, ürünlerini satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin Meslek Edindirme Kurs Merkezleri'nde (DENMEK) açılan 32 farklı branştaki ücretsiz kurslar, özellikle aile bütçesine katkı koymak isteyen ev hanımları ve emeklilerin ilgisini çekti. Alanında uzman kişiler tarafından verilen kurslara katılan kadınlar, öğrenip üretmeye başladı. Ortaya çıkardıkları ürünleri ise, DENMEK El Sanatları Satış Merkezi'nde satarak aile bütçelerine katkı sağladı.KURSİYERLER MEMNUNKursiyerlerden 41 yaşındaki Gülsüm Tekiç, 2 yıldır kağıt rölyef, alüminyum rölyef kurslarına katıldığını belirterek, "Kurslarda yeni arkadaşlıklar ediniyoruz. Kurslar terapi gibi de geliyor. Yıl sonu sergimizde ürünlerimizi sergileme imkanımız oluyor. Sonrasında ürünler burada satışa sunuluyor. Aile bütçemize katkı da sağlıyoruz. Her şeyden önce aktif ve sosyal bir hayatımız oluyor" dedi. Bir diğer kursiyer emekli 51 yaşındaki Emel Üge, "Kursta filografi yapıyorum. Filografinin bize çok değişik katkıları oldu. Bütün arkadaşlarıma tavsiye ederim. Başkanımıza da çok teşekkür ederim, bu kursları bize sağlıyorlar. Beş yıldır kurslara devam ediyorum. Yaptığımız ürünleri biriktirmiş olmuyoruz, insanlarla paylaşmış oluyoruz. Ürünlerimizin satışlarından bütçemize katkı oluyor" diye konuştu. Kurslara kızının eğitim masraflarını karşılamak için katıldığını ifade eden 44 yaşındaki Ayten Kalfa, "Bir yıldan fazladır bu kurslardan faydalanıyorum. Ev ekonomisine katkıda bulunmak için ve kızımın öğrenim masraflarına yardımcı olmak maksatlı buradayım. Güzel ürünler çıkıyor, severek yapıyorum" dedi.Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık konusunda büyük hassasiyet gösterdiklerini belirterek, "Kadın mutluysa, huzurluysa toplum da mutlu olur. Bizler her zaman hanım kardeşlerimize destek olmaya devam edeceğiz" dedi.AÇILAN KURSLARDENMEK bünyesinde tezhip, minyatür, çini, seramik, kağıt rölyef, cam boncuk, deri el sanatları, ipek böceği kozasından aksesuar yapımı, tel kırma, iğne oyası, dantel anglez, filografi, ev tekstili ürünleri hazırlama, dekoratif ahşap süsleme, keçe aksesuarları yapımı, sanat kili ve çiçek kili modelleme, pasta yapımı ve sunumu, aşçılık, ahşap boyama, örgü tekniği, ahşap oyma, taş baskı, kitre bebek, geleneksel Türk el sanatları, bez bebek, saçaklama, quilling yapımı, atık kağıt ve muhtelif ambalaj aksesuar yapımı, tutkallı hamur çiçek, kazaziye (gümüş takı işlemeciliği), kadın giyim ve modelistlik, giyim üretimi ve pike dikimi branşlarında ücretsiz eğitimler veriliyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:----------El Sanatlar merkezinden görüntüÜrünlerden detayKursiyerler Gülsüm Tekiç, Emel Üge ve Ayten Kalfa'nın konuşmalarıHaber- Kamera: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,======================100 yıllık tarih İzmir'de sergileniyorİzmir Antikacılar Derneği Başkanı Cem Üsküp 1900'lü yılların başında Kemeraltı Çarşısı'nda faaliyette olan bir Rum eczanesinin orijinal dış cephesini antika dükkanında sergilemeye başladı. Görenlerin zaman yolculuğuna çıkmış gibi hissettiği eczane, ziyaretçilere 100 yıl öncesini deneyimleme fırsatı sunuyor.İzmir Antikacılar Derneği Başkanı ve aynı zamanda antika dükkanı sahibi Cem Üsküp, 1900'lü yılların başından kalma bir Rum eczanesinin orijinal dış cephesini dükkanında sergileyor. O dönem Kemeraltı'nda faaliyet göstermiş olan 100 yıllık eczane, dış cephesi bugüne ulaşan en eski ticarethane olma özelliğini taşıyor. Çam ağacından yapılma, ortasında çift kapısı olan ahşap eczane cephesi, dönemin ecza şişeleri ve tıbbi malzemeleriyle oluşturduğu kompozisyonla, görenlere 100 yıl öncesini deneyimleme fırsatı sunuyor. Eczanenin tesadüfen 100 yıl boyunca bir depoda unutulmuş olduğunu belirten Üsküp, "İçindeki eşyalar ile birlikte eczane, yaklaşık 100 yıl önce çarşıda gezerken bakıldığında nasıl bir dükkan görünecekse aynı şekilde canlandırıldı. Dönemin ilaç ve ecza şişeleri, tıbbi malzemeleri gibi unsurlarla tarihi bir kompozisyon oluşturduk" dedi.YERİNİ TESPİT ETTİKBir depoda bir eczane tabelasının bulunduğu ile ilgili bir haber alması üzerine dış cepheye ulaştığını dile getiren Üsküp, 2Gittiğimde tabelası ve ahşap aksanının oldukça iyi durumda olduğunu gördüm. Satın alıp restorasyonunu yaptırdıktan sonra dükkanımda sergilemeye başladım. Restorasyonun yapılması oldukça uzun sürdü, tüm parçaları orijinaldir. Tabelasında Rumca Büyük Britanya Eczanesi yazıyor. Kemeraltı'nda bugün de faaliyet göstermekte olan bir ticarethanenin dış cephe ölçülerinin birebir uyması sonucunda yerini tespit ettik. Eczanenin 1900'lü yılların başında Kemeraltı Çarşısı girişinde sol kolunda bir yerde faaliyet göstermiş olduğunu biliyoruz. 1900'lü yıllardan günümüze ulaşmış tüm esnaf kollarının dış cepheleri içinde tek örnek olması en önemli özelliği. Çünkü dış cephelerin korunması çok daha zor ve pek mümkün olmuyor. Bu tesadüfen bir depoda yıllar boyunca unutulmuş bir eczane" diye konuştu.KEMERALTI HEKİMLER BÖLGESİYDİKemeraltı Beyler Sokağı'nın eskiden İzmir'deki tüm doktorların mesken tuttuğu bir muhit olduğunu söyleyen Üsküp, "1850'li yıllardan sonra doktorlar bölgeye rağbet etmiş ve çok sayıda hekim burada özel muayenehane açmış. Çok sayıda eczane de burada bu yüzden faaliyet göstermiş. Bu gelenek, Osmanlı'dan Cumhuriyete, Cumhuriyetten de 1980'li yıllara kadar sürdü. 80'li yıllara kadar İzmir'in hemen hemen tüm ünlü hekimleri bu semtteydi. 80'li yıllardan sonra değişen ticari koşullar gibi sebeplerle burası hekimler bölgesi olmaktan çıktı. Ben de bu dönemde hekimlik yapmış kişilerden bazı objeleri temin ederek tıp objeleri koleksiyonunu oluşturdum. Koleksiyonda, Osmanlı devrinden günümüze ulaşmış sayısı 300'ü geçen reçete örnekleri var. Koleksiyon içeriğinde doktorların kullandığı ilaç şişeleri, havanlar, doktor çantaları, doktorlukla ilgili kitaplar bulunuyor. Koleksiyonda Osmanlı'dan kalma doktor tabelaları da yer alıyor. O dönemde hem Osmanlıca hem Fransızca tabelalar hazırlanmış. İlaç şişeleri de kobalt camdan yapılmış ve Fransa'dan ithal edilmiş son derece lüks şişeler. Kobalt olması sebebiyle ışığı geçirmediği için ecza malzemelerinin zarar görmesini önleme gibi özellikleri var" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Cem Üsküp ile röp.Eczane vitrini ve tıp objeleri koleksiyonundan genel ve detay görüntülerHaber: Hande NAYMAN -Kamera: Melis KARAKUZULU/ İZMİR,======================================Trafikteki palyaço, sürücüleri güldürdüAdana'da palyaço kostümüyle otomobil kullanan bir araç sürücüsü, trafikte ilginç görüntüler oluşturdu.Kentin araç trafiğinin en yoğun olduğu Kasım Gülek Bulvarı'nda palyaço kostümüyle otomobil süren bir vatandaş diğer araç sürücüleri şaşkına çevirdi. Kendisine korna çalan diğer araç sürücülerine el sallayan palyaço uzun süre çevredekilere selam verdi. Özellikle araçlarda bulunan küçük çocukları şaşkına çeviren palyaço ilginç görüntüler oluşturdu.Görüntü Dökümü---------Palyaçonun aracının içinde seyahat ederken görüntüsüEl sallamasıAracın gidişiSÜRE: 15" BOYUT: 28 MBHaber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,======================================Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandıEskişehir'de, sosyal paylaşım sitesi üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürülen Alaattin Z. (62), tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal paylaşım sitesi üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen Alaattin Z.'yi yakaladı. Gözaltına alınan Alaattin Z., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Alaattin Z., tutuklanarak Eskişehir H Tipi Cezaevi'ne gönderildi.ESKİŞEHİR, -============================Kız öğrenciye cinsel istismar sanığı hademeye beraatKonya'da hademelik yaptığı ortaokulda, 6'ncı sınıf öğrencisi K.Ç.'ye (11) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklanan evli ve 4 çocuk babası N.Ç., beraat etti.Kentteki bir ortaokulda 6'ncı sınıfta eğitim gören kız öğrenci K.Ç., öğretmeni Ş.H.'nin yanına gidip, ağlayarak, okulda hizmetli olarak çalışan N.Ç.'nin istismarına uğradığını, kimseye anlatamadığını, geceleri, "Bana dokunma, beni tutma" diye bağırarak uyandığını anlattı. Öğretmen de durumu, okul yönetimi ve jandarmaya bildirdi. Gözaltına alınan N.Ç., 'çocuğun istismarı' suçundan tutuklandı. N.Ç. hakkında Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.Davanın ilk celsesinde ifade veren K.Ç., unuttuğu montunu almak için gittiği çay ocağında N.Ç.'nin tacizine uğradığını ileri sürdü. N.Ç.'nin genelde kendisini yalnız gördüğünde tacizde bulunduğunu iddia eden K.Ç., "N.Ç., arkadaşlarımın yanında bana bir şey yapmazdı. Genelde tekken yapardı. Bir arkadaşımı da 3'üncü sınıftayken öpmüştü. Öğretmenimiz yokken, bütün sınıfın önünde yaptı. Sınıftaki bütün arkadaşlarım şahittir" dedi.MÜTALAADA İSTİSMARDAN CEZA VERİLMESİ İSTENDİDavanın bir önceki duruşmasında mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, N.Ç. hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun oluşmaması nedeniyle beraatine, N.Ç.'nin K.Ç.'ye yönelik eyleminin sabit olduğu, ancak süreklilik arz etmemesi nedeniyle eylemin sarkıntılık düzeyinde kaldığı ve bu yönde cezalandırılmasını istedi.BERAAT ETTİKonya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 6'ncı ve son duruşmasında tutuklu sanık N.Ç. ve taraf avukatları hazır bulundu. N.Ç. son sözünde, "Daha önceki savunmalarım doğrudur, aynen tekrar ederim. Başka bir diyeceğim yoktur" dedi.Sanık avukatı ise, mütalaayı kabul etmediklerini, delillerle desteklenmeyen tanık ifadelerine itibar edilmemesi gerektiğini ileri sürerek N.Ç.'nin beraatine karar verilmesini istedi. Mahkeme heyeti, savunmaların ardından kararını açıkladı. Heyet, yeterli delil elde edilemediği ve suçu sabit olmadığından N.Ç'nin kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve cinsel istismar suçlarından beraatine karar verdi.Haber: Tolga YANIK/KONYA, -======================================