Dha Yurt Bülteni -3

DHA YURT BÜLTENİ -3Diyarbakır'da teröristlerin mezar odalı sığınak ve mağaraları bulunduDiyarbakır'da güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı 5 kış sığınağı, biri 15 bölümlü mezar odalı şeklinde 5 doğal mağara ve biri 10 kişinin barınabileceği büyüklükte olmak üzere 2 doğal kaya kovuğu bulunurken, 4 el yapımı patlayıcı düzeneği, el bombası ve 60 kilo amonyum nitrat ele geçirildi.GÖRÜNTÜ GEÇİLİYORDİYARBAKIR,-======================Suriye'deki 400 Iraklı Türkmen ülkelerine dönüyorIrak'ta terör örgütü DEAŞ'tan kaçarak Suriye'ye sığınan 400 Iraklı Türkmen, diplomasi çalışmalarıyla yurtlarına dönüyor.Irak Dış işleri bakanlığı, Türkiye Dışişleri Bakanlığı ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından yürütülen diplomasi çalışmaları ile Suriye'ye göçmek zorunda kalan Iraklılar yurtlarına dönüyor. Suriye'deki sığınmacı kamplarında barınan Ramadi, Fellucce, Musul, Kerkük ve Telafar bölgelerinden kaçan Iraklılar gümrük işlemlerinin ardından Kilis'te Öncüpınar Sınır Kapısı'ndaki tampon bölgeye getirildi. Yapılan yardımlar konusunda Türkiye'ye teşekkür eden Irak göç bakanlığı görevlisi Kaddo Muhammed Nuri, "2016 yılından bu yana Türkiye'de yer alan konsolosluğumuzca Iraklılara gerekli hizmetleri vermeye çalışıyoruz ve şu an Suriye sınırındayız. Irak hükümeti olarak vatandaşlarımızın yurtlarına dönmelerine yardımcı oluyoruz. İHH İnsani Yardım Vakfı da bizlere lojistik anlamında destek veriyor. Bugün 400 kadar Iraklı vatandaşımızı yurtlarına döndüreceğiz. Buradan Türkiye hükümetine ve İHH Vakfına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.Irak Konsolosluğu ve Kilis Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerince kontrolleri yapılan Iraklılara, İHH tarafından kışlık elbise ve ayakkabı dağıtıldı. Iraklı Türkmenlere yapılan yardımlar hakkında bilgi veren İHH Suriye Kilis Koordinatörü Serkan Öktem,ö Bugün İHH İnsani Yardım Vakfı olarak Suriye'de yaşayan Iraklı aileleri, Irak yetkilileri ve Türkiye yetkilileri ile ortak yaptığımız çalışma sonrası ülkelerine dönüyorlar. 400 kişi burada evrak işlemleri bitip ülkelerine dönecekler. Bunların yarısı çocuklardan oluşmakta. Bizler bu çocuklarımıza ayakkabı, mont ve elbise hediye ettik" dedi.Yapılan kontrolün ardından Iraklılar, Türkiye üzerinden otobüslerle ülkelerine gitmek üzere yola çıktı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------Irak Türkmenleri hazırlık yaparkenYardım dağılırkenGenel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 41MBHaber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)==================Rize-Artvin Havalimanı'nda denize 17.5 milyon ton taş döküldüUlaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca, Rize'nin Pazar ilçesi Yeşilköy'de, 766 hektarlık alanda projelendirilen ve temeli 3 Nisan 2017 tarihinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilecek 2'nci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı'nda deniz dolgusuna devam ediliyor. 150 kamyon ve 2 hafriyat gemisi ile gece-gündüz aralıksız malzeme taşınan alanda, denize 17,5 milyon ton taş döküldü.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 766 hektarlık alanda projelendirilen ve temeli 3 Nisan 2017 tarihinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan Rize-Artvin Havalimanı için 266 hektarlık alanda 88,5 milyon ton taş kullanılacak. 150 kamyonla gece-gündüz aralıksız malzeme taşınan alanda, deniz dolgusuna devam ediliyor. Kamyonların yanı sıra devreye alınan 2 hafriyat gemisi de çalışmalarda kullanılıyor. Günlük 85 bin tona yakın dolgunun yapıldığı havalimanı inşaatında pist dolgu işlemi sürüyor. Proje sahasına 3- 7 kilometre uzaklıktaki Hisarlı ve Subaşı taş ocaklarından kamyonlarla taşınan taşlar, bağlantı yolu ile denize dökülüyor. 2 hafriyat gemisine de kamyonlarla doldurulan taşlar, açıkta 27 metre derinlikte denize boşaltılıyor. Mendirek içi alanı yaklaşık 2 milyon metrekare olacak ve toplamda 2 milyon 400 bin metrekarelik deniz dolgusu yapılacak havalimanı projesine bugüne kadar 17,5 milyon ton taş dolgu denize döküldü.3 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERECEKKoruyucu mendireklerin 2019 yılı sonunda tamamlanması planlanıyor. Tarama ve dolgu imalatı süren pist, apron ve taksiyolu sahalarında 2019 yılı mayıs ayında temel, alt temel ve kaplama imalatlarına başlanması planlanıyor. İnşaat sahasında şu ana kadar bin 100 adet beton blok üretilip 500'ü mendireğe yerleştirildi. Toplamda 19 bin 250 adet beton blok üretilecek. 29 Ekim 2020 yılında tamamlanacak ve 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen Rize-Artvin Havalimanı'nın altyapı çalışmaları 1 milyar 78 milyon liraya mal olacak.VALİ: MÜTHİŞ BİR MÜHENDİSLİK UYGULANIYORRize Valisi Kemal Çeber, Demirören Haber Ajansı'na havalimanı inşaatı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Rize-Artvin Havalimanı'nda müthiş bir mühendislik uygulaması yapıldığını ifade eden Vali Çeber, "Sayın cumhurbaşkanımızın himayesinde devam eden ve günübirlik takip ettiği çok büyük bir projeye imza atılıyor. Havalimanı bölge için çok önemli, biz de çok önemsiyoruz. Şu an için 17.5 milyon metreküp civarında dolgu yapıldı. Günde 80 bin ton civarında dolgu yapılıyor. Önce dış mendireğe bir koruma hattı çekildi. İçerideki pist alanında da çalışmalar yapılıp, belli bir seviye getirildi. O alandaki kapasite günlük 100 bin ton dolguya da müsait olmasına karşın bu bölgenin iklim ve coğrafi şartları ile bazı zamanlarda trafikte yaşanan sıkıntılardan dolayı günlük 70-80 bin ton dolgu ortalaması ile ilerleniyorö dedi.'HEDEF KİTLEMİZ KİM?'Yol ve ulaşımın turizmin can damarı olduğunu kaydeden Vali Çeber, "20 yıl önce ülkemizde uçağa binme oranıyla, bugünkü oranı karşılaştırırsanız ülke olarak nereden nereye geldiğimizi görürsünüz. Rize-Artvin Havalimanı bittiğinde hem bölge insanımızın çok önemli bir ihtiyacı giderilecek hem de bizim dışarıya açılan kapımız olacak. Bizim bu noktada 'kendimizi kime tanıtacağız', 'hedef kitlemiz kimlerdir' gibi soruları sormamız gerekiyor. Doğamızı, çevremizi, yeşil yolumuzu, yaylalarımızı hangi konseptlerde açacağımızı bu işin bileşenleri ile konuşacağız. Rize, bölge ve memleketimiz için en doğru olanı yapacağızö diye konuştu.RİZE-ARTVİN HAVALİMANI PROJESİTürkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilecek 2'nci havalimanı olacak Rize-Artvin Havalimanı, 3 bin metre uzunluğunda 45 metrelik pist, 260 metreye 24 metrelik taksi yolu, 300 metreye 120 metrelik aprondan oluşacak. 88,5 milyon ton taşın kullanılacağı dolgu alanı üzerine inşa edilecek havalimanı tamamlandığında, Türkiye'nin 56'ncı ve denize dolgu 2'nci havalimanı olacak. 4 yılda tamamlanması ve yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen Rize- Artvin Havalimanı'nın altyapısı 1 milyar 78 milyon liraya mal olacak. Havalimanının, 29 Ekim 2020 tarihinde tamamlanması planlanıyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------Drone ile havalimanı detaylarıTaş taşıyan kamyonlarRize Valisi Kemal Çeber açıklamasıHaber: Muhammet KAÇAR - Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-DHA=================Son deniz feneri ustası da mesleği bıraktıİZMİR'in Kemeraltı Çarşısı'ndaki son deniz feneri ustası Yaşar Dağlı, bu işi bırakıp, teraryum denilen, cam vazoların içinde canlı çiçeklerle hazırlanan süs objelerinin üretimine başladı. 51 yıldır deniz feneri ürettiğini söyleyen Dağlı, "Bu meslek artık bitti" dedi.Gelişen teknolojiyle birlikte, geceleri deniz kılavuzluğuna duyulan ihtiyacın giderek azalmasıyla, İzmir'in Kemeraltı Çarşısı'nda dükkanı bulunan son deniz feneri ustası Yaşar Dağlı da bu işi bıraktı. 51 yıldır deniz feneri ustalığı yapan Dağlı, deniz fenerine olan talebin giderek azaldığını, son dönemde de artık bittiğini söyleyerek, teraryum denilen, cam vazoların içinde canlı çiçeklerle üretilen süs objelerinin üretimine başladı.BİR TANE BİLE TALEP YOKEskiden işlerinin çok iyi olduğunu anlatan Dağlı, "Yıllarca gemicilere deniz feneri yaptım, artık talep gelmeyince bıraktım. Şu anda içlerine çiçek koymak için teraryum yapıyorum. Bundan sonra ne olur Allah biliyor. Deniz feneri için bir tane bile talep yok. Benden sonra başka bu mesleği yapan da kalmadı. Deniz feneri müşterisi binde bir geliyor o zaman da zaten fiyatta anlaşamıyoruz. Teraryumları ise pirinçten yapıyoruz, arasına camları geçiriyoruz. Siyah isteyene siyah, altın rengi isteyene altın rengi üretiyoruz. Yılbaşı dolayısıyla işler iyi ama yılbaşından sonra ne olur bilemiyorum" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:---------Yaşar Dağlı ile röp.Yaşar ustanın dükkanından genel ve detay görüntülerHaber- Kamera: Melis KARAKUZULU, Hande NAYMAN/ İZMİR,===================Akıllı bastonla engellilerin hayatı kolaylaşacakMANİSA Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği öğrencisi Tunga Sayıcı, görme engelliler için yapay zeka teknolojisini kullanarak 'akıllı baston' yaptı. Görüntü işleme teknolojisi kullanılarak yapılan baston sayesinde görme engellilerin, yürüdükleri sırada yoldan çıkıp çıkmadıkları kontrol ediliyor. Engellinin başına gelebilecek herhangi bir düşme, hareketsiz kalma gibi durumlarda cihaz, kişinin yakınına uyarı ve konum bilgisi gönderiyor.MCBÜ Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü 4'ncü sınıf öğrencisi Tunga Sayıcı, yapay zeka destekli 'akıllı baston' yaptı. Görüntü işleme teknolojisi kullanılarak yapılan baston sayesinde, görme engellilerin yolda yürüdükleri sırada sarı çizgilerin bulunduğu yoldan çıkıp, çıkmadıkları kontrol ediliyor. Herhangi bir düşme, hareketsiz kalma gibi durumlarda cihaz, engellinin yakınına uyarı ve konum bilgisi gönderiyor. Proje sayesinde görme engellilerin, engellerinin ortadan kaldırılması hedefleniyor. Sayıcı, projeyi hazırladıktan sonra TÜBİTAK'ın yaptığı 'Öncelikli Alanlarda Üniversite Öğrencileri Proje Yarışması'na Bilgi ve İletişim kategorisinde katıldı. Akıllı baston, Ege Bölgesi'nden katılan 12 farklı üniversiteden 300 proje arasında önce ilk 50'ye girdi, ardından jüri tarafından 2'nci olarak seçildi.AİLELER ENGELLİ YAKINLARININ YERİNİ BİLECEKTüm yazılımı kendilerinin geliştirdiğini belirten Tunga Sayıcı, "Yazılım sürecini ve projenin mobilitesini tamamen kendimiz tasarladığımız için, çalışmayı 5 ay gibi bir sürede tamamladık. Bu projenin diğer bir ayağı ise ailelere engelli yakınlarının hangi rotada, nereye gittiklerini gösterebilmek. Yani cihazı kullanan engelli birey, herhangi bir tehlikeye maruz kaldığında acil servise ve aileye yer bildirimli uyarı gidecek. Cihazımızda, engelli bireylerin sarı çizgileri takip edebilmeleri için titreşim motorları kullandık. Cihazımız sarı çizgilerden çıktığı anda titreşim motorları devreye giriyor ve engelli bireye sinyal yollayarak dikkat etmesi konusunda uyarıyor" dedi.MCBÜ Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı, projenin de danışmanı Doç. Dr. Deniz Kılınç, "İlerleyen hedefimiz projemizi genişleterek, yapay zekayı daha üst düzeyde kullanmak olacaktır. TÜBİTAK tarafından üniversite 4'ncü sınıf öğrencileri arasında gerçekleştirilen yarışmada 'akıllı baston' Ege Bölgesi'nde, 300 proje arasında ilk 50'ye kaldı. Daha sonra finaller aşamasına geçildi ve burada da 2'nci oldu. Ancak biz bu sosyal sorumluluk projesini gönlümüzün 1'ncisi olarak görüyoruz" dedi.Cihazı güneş gözlüğü ve göz bandı takarak kullanmayı deneyen Yazılım Mühendisliği 3'ncü sınıf öğrencisi Oğuzhan Varol, "Gözümü kapattığımda görme engellilerin nasıl yürüdüklerini düşündüm. Daha sonra gözümü kapatarak düz yürüdüğüm zaman normal, sarı çizgiden çıktığımda ise cihaz titreşim yolladı bana. Cihaz bence gayet başarılı. Gözümü kapattığımda bu cihaz yardımıyla sarı çizgide ilerleyebildim" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:----------MCBÜ Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi görüntüAkıllı bastondan görüntüAkıllı bastonun bilgisayar ortamına verdiği sinyal ve uyarı görüntüsüAkıllı bastonun sarı çizgide kullanılmasından görüntüProje danışmanı Prof. Dr. Engin Kılınç röp.Projeyi üreten Yazılım Mühendisliği öğrencisi Tunga Sayıcı röp.Akıllı bastonu deneyen öğrenci Oğuzhan Varol röp.Genel ve Detay görüntüHaber- Kamera: Cemil SEVAL/MANİSA,==============Her derde deva, hastalara şifa, paça çorbasına ilgi büyükSoğuk hava nedeniyle grip, nezle ve eklem hastalıklarından korunmak isteyen vatandaşların tercihi lokantalarda tabağı 12 TL'den satılan paça çorbası oldu. Özellikle,doğu bölgesinde çok yaygın olarak tüketilen Öküz paçası çorbası, günün her öğünü sirke ve sarımsak kullanılarak tüketiliyor.Kayseri'de özellikle kış aylarında vatandaşların günün her öğünü tükettiği paça çorbası, zengin vitamin ve mineral içeriği ile "doğal antibiyotik" olarak içiliyor. Pastırma ve sucuğun anavatanı olarak biline Kayseri'de paça çorbası da son dönemlerde şehirle özdeşleşen bir kültür haline geldi. Bu kültürü işletmesinde öküz paçası, dil, işkembe çorbası, aort ve paça çorbası satarak devam ettiren Lokantacı Hayrettin Köse, " Paça çorbası doktorların bile tavsiye ettiği, zengin vitamin ve mineral içeriği ile adeta antibiyotik deposudur. Grip ve nezle gibi hastalıkların yanı sıra eklem hastalıklarına da son derece faydalı olan paça çorbasını Doğu Anadolu çok yaygın olan Öküz paçası olarak satıyoruz. Yine müşterilerin isteklerine uygun olarak paça, işkembe ve aort çorbalarımızda var. Sabah namazının hemen ardından işini veya evine giden vatandaşlarımız güne dinç başlamak için paça çorbalarını içiyorlar. Günlük gelerek paça çorbası içen müşterilerimiz var. Öküz paçası çorbamız 2 saat düdüklüde haşlanıyor. Daha sonra haşlanan paça ayakları yeniden temizlenerek julyen şeklinde doğranıp yeniden pişiriliyor. Sarımsaklı ve sirkeli olarak tüketiliyor. Her yaş gurubunun özellikle soğuk havalarda dışarıda çalışanların mutlak yemesi gereken paça çorbasını herkes yesin diye tabağını 12 TL'den veriyoruz" dedi.Görüntü Dökümü:----------Paça çorbasının düdüklüde pişirilmesiPişen paçaların tepsiye alınmasıPaça çorbasının hazırlanışıLokantadaki yemeklerden görüntüPaça çorbasının ikram edilmesi ve yenmesi- İşletmeci Hayrettin Köse ile röportajDiğer genel detay görüntülerGÖRÜNTÜ BİLGİSİ: ÖZELHaber-Kamera: Yasin DALKILIÇ - KAYSERİ, DHA)================Kış geldi, bere ve atkı satışları patladıTüm yurdu etkisi altına soğuk ve yağışlı hava etkisini Kayseri merkezinde ve ilçelerinde de göstermeye başladı. Kayseri'de bere ve atkı satışı yapan esnaf,satışlardan memnun. Kışlık şapka ve atkılar 10-50 TL arası, eldiven 5-20 TL arasında satılıyor.Hava sıcaklığının eksi 8 dereceyi gördüğü Kayseri'de soğuktan korunmak isteyen vatandaşlar tarihi kapalı çarşıda şapka ve eldiven satışı yapan işletmelerin yolunu tuttu. Şehrin yüksek kesimlerinden sonra kent merkezinin de soğumasıyla birlikte vatandaşların soğuk ve yağışlı havadan korunmak için şapka, eldiven atkı aldığını ifade eden şapka satıcısı Feyzullah Çat " Havaların soğumasıyla işletmelerimize rağbet başladı. Üşümemek ve sıcak bir kış dönemi geçirmek isteyenler yün özellikli şapkaları tercih ediyorlar. Genç kesim ise kasket alarak kıştan korunmaya çalışıyorlar. Fiyatlarımız geçtiğimiz yıl ile neredeyse aynı. Şapkalarımız 10 TL'den başlıyor, kalitesine göre 50 TL'ye kadar yükseliyor. Eldivenler ise 5 ile 20 TL arasında değişiyor." dedi.Görüntü Dökümü:----------Şapka işletmesinden genel görüntüKış için satılan yün şapkalardan ve kasketlerden görüntüAtkı ve eldivenlerden görüntüİşletme sahibi ile satışlar üzerine röportajDiğer genel detay görüntüler3 dakika 16 saniye/365 MBHaber-Kamera: Yasin DALKILIÇ - KAYSERİ, DHA)=============Halk sağlığı için Konak'ta hızlı HIV testiİzmir'de Konak Belediyesi'ne ait Gönüllü Danışmanlık ve HIV Test Merkezi'nde parmaktan alınan bir damla kanla, sadece 15 dakika içinde kişide HIV virüsü olup olmadığı tanısı konulabiliyor. Dünyada HIV virüsü taşıyanların sayısının 40 milyona yaklaştığına dikkat çeken Sağlık İşleri Müdürü Dr. Ahmet Soner Emre, "Kişi eğer HIV pozitif ise bunun farkında olmadığında çevreye bulaştırmaya devam eder. Dolayısıyla bu bir halk sağlığı sorunudur. Mümkün olduğunca hızlı şekilde tanı konulması toplum sağlığı açısından faydalıdır" dedi.Konak Belediyesi AIDS'e sebep olan HIV virüsünün kişide var olup olmadığını anlamak için Ege Bölgesi'nde ilk kez Gönüllü Danışmanlık ve HIV Test Merkezi açtı. HIV konusunda bilgi almak ve test yaptırmak isteyen kişiler hiçbir ücret ödemeden ve kimlik bilgilerini açıklamadan hem danışmanlık hizmeti alıyor hem de test yaptırabiliyor. Konak Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Ahmet Soner Emre, 6 ay önce Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde gönüllü danışmanlık ve test merkezi hizmeti vermeye başladıklarını söyleyerek artan talepler doğrultusunda bu merkezi açtıklarını dile getirdi. Sağlık Bakanlığı ile bir protokol imzaladıklarını anlatan Dr. Emre, "Burada uygulanan testler Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü'nün onayladığı 4'üncü nesil testlerdir. Parmaktan bir damla kan alıyor ve hızlı sonuç veriyoruz. Kişinin danışma süresiyle birlikte burada geçirdiği süre en fazla 1 saattir. Test öncesi, test sırası ve test sonrası danışmanlık hizmetlerimiz var" dedi.KİMLİK BİLGİSİ ALINMIYOREge Bölgesi'nde tek merkez olduklarını ifade eden Emre, hastanelerde de HIV testi uygulandığını söyleyerek "AİDS toplum olarak kaçındığımız bir konu olduğu için hastaneye yeterli başvuru yapılamıyordu. Toplumumuzda HIV'e yönelik bir damgalama olduğu için insanlar korkuyorlar. Hastanede böyle bir test yapıldığında 'daha sonra bir yerde karşıma çıkar mı yada ailem öğrenir mi' korkusu taşıyorlardı. Bizdeki bu test kesinlikle anonim şekilde yapılıyor. Yani bir kimlik bilgisi alınmadığından insanlar buraya daha rahat bir şekilde gelip test yaptırıyorlar. İlgi de giderek artıyor. Merkezimizin bilinirliği arttıkça başvuru sayısı arttı" diye konuştu.HIV virüsü taşıyanların sayısının dünyada 40 milyona yaklaştığına dikkat çeken Sağlık İşleri Müdürü Dr. Ahmet Soner Emre, erken teşhisin tedavi şansını arttırdığını belirterek, "Kişi eğer HIV pozitif ise bunun farkında olmadığında çevreye bulaştırmaya devam eder. Dolayısıyla bu bir halk sağlığı sorunudur. Mümkün olduğunca hızlı şekilde tanı konulması toplum sağlığı açısından faydalıdır" dedi.Hafta içi her gün 08.30-17.00 saatleri arasında hizmet veren merkezle ilgili detaylı bilginin 0 232 484 22 91 nolu telefondan alınabileceği belirtildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:---------Uzman tarafından bir kişiye danışmanlık hizmeti verilmesinden görüntü,-Uzmanın testin nasıl yapıldığını anlatmasından görüntü,-Laboratuardan genel ve detay görüntü,-Sağlık İşleri Müdürü Dr. Ahmet Soner Emre ile röp.Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Hande NAYMAN/ İZMİR,===================15 kilometre yol kat eden kedi, okula döndüAmasya'da, 12 Haziran Anadolu Lisesi öğretmenleri bitkin halde buldukları ve 'Minnoş' adını koydukları kediyi bir ay süreyle okulda besledi. Dolaştığı sınıf ve koridorlarında okulun maskotu haline gelen sevimli kedi, bir aile tarafından sahiplendi. Kedi, 2 gün sonra yeniden okula döndü. 15 kilometre mesafe kat ederek okula dönen kediyi karşılarında gören öğretmen ve öğrenciler sürpriz yaşadı. Beden Eğitimi Öğretmeni Nadir Karakaya, "Kedimiz, 15 kilometre yolu kat ederek sevgi, şefkat ve ilgi gördüğü yuvasına geri döndü. Bu bizi çok duygulandırdıö dedi.Amaysa 12 Haziran Anadolu Lisesi öğretmenleri bitkin halde buldukları kediyi bakıma aldı. 'Minnoş' adı verilen kedi dolaştığı okul koridorlar ve sınıflarında öğretmen ve öğrencilerin maskotu haline geldi. Bir ay okulda kalan sevimli kedi özenle beslendi, öğrenciler tarafından bakıldı. Kedi, 15 kilometre mesafedeki bir mahallede oturan aile tarafından sahiplenildi. Ancak kedi, 2 gün sonra yeniden okula döndü. Kediyi karşılarında gören öğretmen ve öğrenciler büyük sürpriz yaşadı. Evden kaçan kedinin 15 kilometre mesafe kat ederek okula geldiği anlaşıldı. Kedi, okulun spor odasında yeniden bakıma alındı.'SEVGİ VE ŞEFKAT GÖRDÜĞÜ YUVASINA GERİ DÖNDÜ'Beden Eğitimi Öğretmeni Nadir Karakaya, bir ay önce soğuk bir havada bitkin ve yorgun düşmüş halde buldukları kediyi sahiplendiklerini belirterek adını 'Minnoş' koydukları söyledi. Karakaya, "Biz kediyi sahiplenerek odamıza aldık. Suyunu, mamasını verdik, istirahat ettirdik. Kısa zamanda öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin sevgilisi haline geldi. O kadar çok seviliyordu ki sınıflarda, koridor da her yerde ona serbest dolaşım hakkı tanıdık. Daha sonra kedimizi sahiplenmek isteyen aileye verdik. Kedi, 2 gün sonra tekrar okula geri döndü. Kedi mesafe gözetmeden 15 kilometre yolu kat ederek sevgi, şefkat ve ilgi gördüğü yuvasına tekrar bizlerin arasına geri döndü. Bu bizi çok duygulandırdıö dedi.Beden Eğitimi Öğretmeni Candan Er ise, "Minnoş hepimizin sevdiği, kucak açtığı güzel beyaz kedimiz. Büyük ihtimalle bir ev kedisiydi ve dışarıya bırakılmıştı. Sıcak bir yuva aradı ve bizleri buldu. Bundan sonra sizleri de bulabilir, sizlerde bir cana can olabilirsiniz. Sizlerde kapınızın önüne koyacağınız bir tas su ve mama ile canlara can olabilirsiniz. Bizler hayvanları çok seviyoruz, onları koruyoruz. Umut ediyoruz ki bu sayımız daha da artsınö diye konuştu.Görüntü Dökümü-----------Okulun dışından detayÖğretmenler, öğrenciler ve kediden detay-RöportajlarDiğer detaylar(SÜRE: 5.14 Dk) (BOYUT: 585 MB)Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,