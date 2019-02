Dha Yurt Bülteni -3

Kaynak: DHA

800 yıllık dini kitap ele geçirildiDiyarbakır'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 800 yıllık olduğu öğrenilen ve içinde Hz. İsa ile Hz. Meryem'in tasvirlerinin de bulunduğu kitap geçirildi. Kitabın 800 yıllık olduğu belirtilirken, operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.Görüntü Dökümü------------Operasyon görüntüler-Polisin zanlıları gözaltına alması-Ele geçirilen kitap-Kitaptan detaylarDİYARBAKIR,-=================Uyuşturucu bulamayınca kırmızı reçeteli ilaçları sattılarAdana'da polisin sürdürdüğü şok operasyonların ardından satacak uyuşturucu bulamayınca kırmızı reçeteli ilaç satarken yakalanan Arife S. (50) ile gelini Semra E. tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde bir evde kırmızı reçeteli ilaçların satıldığı ihbarını aldı. Adrese baskın düzenleyen polis, aynı evde yaşan Arife S. ile gelini Semra E.'yi yakaladı. Ekipler evde yaptıkları aramada, kırmızı reçeteyle satılan çok sayıda ilacın yanı sıra ruhsatsız bir av tüfeği ele geçirdi. Uyuşturucu satmaktan sabıkası bulunan Arife S.'nin son dönemlerde polisin yaptığı şok baskınlardan dolayı satacak esrar ve eroin bulamadığı bunun yerine ise kırmızı reçeteyle satılan ilaçları uyuşturucu bağımlılarına sattığı öğrenildi. Arife S.'nin bu ilaçları çevresinde bulunan raporlu kişiler temin ettiği saptandı.YÜZÜNÜ ÇOCUĞUYLA GİZLEDİEmniyete götürülen şüpheliler buradaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adli Tıp Birimi'ne getirildi. Semra E. ise çocukları 3 yaşındaki T.S. ve 1 yaşındaki M.S. ile polis aracına bindi. Genç kadın yüzünü küçük çocuğu ile kapattı. Arife S. ise "Evimizdeki ilaçlar eczanede satılan, devletin izin verdiği ilaçlardı. Bizim uyuşturucu sattığımız yalan, iftaraya uğradık" dedi. Polislerin arasındaki anneannesinin elini tutan minik T.S.'nin ise biberonla süt içmesi dikkat çekti. Arife S. ile gelini Semra E. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.Görüntü Dökümü------------Zanlıların Adli Tıp Birimi'ne getirilmesiKadın zanlıların kucaklarında çoucklarla görüntüsüZanlıların Adli Tıp Birimi'nden çıkarılmasıKadın Zanlının konuşmasıPolis aracına bindirilmeleriDetaylarSÜRE: 01'11" BOYUT: 131 MBHaber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,==================Yarım asırlık su deposunun hali yürekleri sızlatıyorManisa'nın Turgutlu ilçesinin kırsal Urganlı Mahallesi'nde bulunan, 100 ton kapasiteli, 20 metre yüksekliğindeki ayaklı içme suyu deposunun duvarları ve dış cephesi, bakımsızlıktan döküldü. İçi yosun tutan ve boruları çürüyen su deposunu görenler, hayret ederken, Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Şube Koordinatörü İbrahim Kara, bakımın ödenek yetersizliğinden yapılamadığını söyledi.Manisa büyükşehir olmadan önce belde statüsünde bulunan, 4 bin 200 kişinin yaşadığı Urganlı Mahallesi'ndeki ayaklı su deposunun bakımsız hali, görenlerin tepkisini çekiyor. Çürüyen tahta görünümlü dış cephesi ile dökülen betonu yüzünden görüntü kimliğine neden olan 20 metre yüksekliğindeki ve 100 ton kapasiteli yarım asırlık depo, bakımsızlık nedeniyle mahallelinin sağlığını da tehdit ediyor. Ayakta tutan direklerin betonu da yavaş yavaş dökülmeye başlayan deponun neredeyse yapılırken kullanılan demirleri ortaya çıktı. Klorlama tankının da pis olduğu gözlenen deponun boruları, birçok yerinden küflendi. Kapısı kırık olan deponun içi ve boruları ise yosun tuttu. Deponun etrafında otların çıktığı görüldü.'BURADA SAĞLIKLI İNSAN BİLE HASTA OLUR'Urganlı Mahallesi sakinlerinden Levent Akıncı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (MASKİ) depodan sorumlu olduğunu belirterek, "Buradaki su deposunun durumunu kendilerine bildirdik. Gelip, gerekeni yapacaklarını söylediler; ancak henüz hiçbir şey yapılmadı. Depoda hiçbir güvenlik yok. Klor deposu, sadece ilaç verildiği zaman aktif hale geçiyor. Kapısı kırık olduğu için giren, çıkan belli değil. Önüne gelen burada tuvalet ihtiyacını gideriyor. Burada sağlıklı bir insan bile hasta olur" dedi.'PARAŞÜT KULESİ OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLİR'Ayaklı su deposunun ömrünü tamamladığını kaydeden Akıncı, "Burası Turgutlu Belediyesi'ne devredilip, paraşüt kulesi olarak değerlendirilebilir. Mahallemize kaplıca için gelenler için nostaljik bir görüntü olur. Bu nedenle kesinlikle yıkılmasını da istemiyoruz; ancak bakım ve onarımına da çok para gider. Buranın çevre koruma demirleri ve dış kapıları yenilenip, mutlaka kapalı tutulması gerekir" diye konuştu.Mahalle sakinlerinden Ramazan Banay da 1969'dan bu yana faaliyette olan su deposunun artık ömrünün tamamladığını dile getirip, kullanılmasının sakıncalı olduğunu savundu.'YA BAKIM OLACAK YA DA YENİSİ YAPILACAK'Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Şube Koordinatörü İbrahim Kara ise su deposunun bakımının ödenek yetersizliğinden yapılamadığını belirterek, "Tankın klorlama sistemi çalışmıyor. Klorlama su sondajlarında yapılmakta. Deponun bakımı ilk fırsatta programa alınacak ya da yenisi yapılacak" dedi.Görüntü Dökümü------------Su deposunun görüntüsü-Su deposunun klorlama tankından görüntü-Su deposunun borularındaki paslar ve damlayan sulardan görüntü-Mahalle sakilerinden Levent Akıncı ve Ramazan Banay ile röp.-Genel ve detay görüntülerHaber - Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa),================Güney Egeli turizmciler İskandinav pazarından umutluTürkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, uluslarası turizm acenteleri ile bu yılın kontratlarının tamamlandığını söyledi. İngiliz turist pazarı ile üç, dört yıldır küçülen Hollanda, Almanya, Belçika ve İskandinav pazarında ciddi artışlar olduğununu kaydeden Bülbüloğlu, yerli tatilciler için mart ayında sona erecek indirimli veya kampanyalı ön rezervasyon satışlarını ise mayıs ayına kadar uzattıklarını açıkladı.GETOB Başkanı Bülent Bülbüloğlu, 2019 turizm sezonunu DHA'ya değerlendirdi. Geçen yıl turizm sezonunu iyi tamamladıklarını belirten Bülbüloğlu, bu yıl tanıtım ve dış politikadaki ataklarla hem iç hem de dış pazarda dolu bir hareketlilik yaşayacaklarını kaydetti. Bülbüloğlu, özellikle Muğla'nın Marmaris, Bodrum, Fethiye, Datça gibi dünyaca ünlü turistik ilçelerine Avrupa turizm pazarlarında talebin çok ve satışların yüksek olduğuna dikkati çekti. Bülbüloğlu, "Görünen tablo ve konaklama fiyatlarımız çok iyi. Uluslararası turizm acenteleri ile 2019 kontratlarımızı tamamladık. Umutlar çok yüksek. Önümüzdeki yılın anlaşmalarını da mayıs ayında yapacağız. Güney Ege'nin en büyük pazarı İngiltere. Bu yıl İngiliz turist sayısında ciddi talep artışı mevcut. Güney Ege Bölgesi'ne her yıl 1.5 milyon İngiliz turist tatile geliyor. Hedefimiz bu payı 5 milyona çıkarmak. Bu payı yükseltecek tesis ve imkanlarımız mevcut. Son 3-4 yıldır küçülen Hollanda, Almanya, Belçika ve İskandinav pazarı da ciddi bir artış gösteriyor. İzlanda pazarından uzun yıllardan sonra ilk defa turizm sezonunda Güney Ege'ye uçak seferleri başlatılacak" dedi.'BACASIZ SANAYİ OLARAK HEDEFLERİMİZİ YÜKSELTTİK'Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un "Çıtamızı yükseltip, daha kaliteli turist getirmeliyiz" sözünü hatırlatan Bülbüloğlu, turizm sektörünün 64'ten fazla iş koluna destek sağladığını, bu nedenle hataya asla yer veremeyeceklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:"Çünkü misafir ağırlıyoruz. Şu anda Türkiye ve Güney Ege Bölgesi'nde konaklama sektörleri işletmecileri turizm sezonu için son hızla hazırlıklarını devam ettirmekte. Turizm ile 35-40 milyar dolar ihracatımız var. Cari açığımıza yaptığımız katkılar ortada. Geçen sene yaşanan ekonomik sıkıntıları atlatmak için turizmciler olarak enflasyonla mücadelede ciddi desteklerimiz oldu. Bu yıl da bu desteklerimiz devam edecek. Aslında çok mutlu ve pembe bir tablo çizmeye gerek yok. Enerji, yiyecek, içecek gibi çeşitli gıda maddelerine gelen zamlar maliyetlerimizi yükseltti. Dış ve iç turist pazarında artışa rağmen artan maliyetler nedeniyle kar paylarımız düşük. Hedeflerimiz büyük, rahatlıkla iyi tanıtım projeleri ve misafirlerimize vereceğimiz iyi hizmetlerle 5 yıl içinde istediğimiz turist rakamlarına, kazançlara ulaşacağımıza inanıyorum" diye konuştu.TATİLCİLERE MÜJDEGüney Ege Bölgesi'nde 6 yıl önce iç pazarın büyümesi için başlattıkları projenin başarıya ulaştığını da vurgulayan Bülbüloğlu, şöyle devam etti:"Muğla'nın turistik şehirleri Avrupalı turist ile çalıştığı için vatandaşımıza konaklama tesislerinde yüzde 6'lık bir pay ayrılıyordu. İç pazar ayağımızı güçlendirmek için yürütülen proje hedefine ulaştı. Tatilcilere ayrılan oda payını iki katına çıkarmayı planlıyoruz. Vatandaşlarımız, geçen yıl yaşanan ekonomik sorunlar ve enflasyon nedeniyle önünü görmek için tatil planlarını kısmi olarak askıya almıştı. 31 Mart yerel seçimleri sonrası herkesin rahatlayacağını düşünüyorum. Tatilciler için indirimli veya kampanyalı ön rezervasyon satışlarımız mart ayında son buluyordu. Güney Ege turizmcileri olarak bu kampanyayı uzatma kararı aldık. İç pazarımızda ön rezervasyonlu kampanyalarımızı mayıs ayına kadar uzattık."Görüntü Dökümü-----------Marmaris hakim tepeden genel görüntüsü-TÜROFED Başkan Yardımcısı ve GETOB Başkanı Bülent Bülbüloğlu ile röp.Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),==================Erzurum'da kar tatili isteyen öğrencilerden ilginç paylaşımlarErzurum'da yaklaşık 15 gün aradan sonra etkili olan kar yağışının ardından valilikten tatil kararı bekleyen öğrenciler, sosyal medyada güldüren mesajlar paylaştı. Bir öğrenci 'Potor (içlik) da kurtarmıyor hadi be valim' derken, başka bir öğrenci ise 'Vali: Yarın kutup ayısı seçmelerinde tüm öğrencilerimizi sokaklara davet ediyorum' mesajına yer verdi. Sosyal medyada okulların tatil edildiğine dair yer alan açıklamanın ardından Erzurum Valiliği hesabın sahte olduğunu açıklaması üzerine bir öğrenci, 'O zaman sizden bekliyoruz' paylaşımını yaptı. Başka bir öğrenci ise 'O zaman siz de bu hesaptan paylaşın da mutlu olalım' mesajıyla tatil beklentisini iletti.Türkiye'de her kar yağışının ardından tatil beklentisine giren ilk ve ortadereceli okullarda okuyan öğrenciler, Erzurum'da 26 Şubat akşam saatlerinde başlayan kar yağışının andından Erzurum Valiliği'nin hesaplarını mesaj yağmuruna tuttu. Sosyal medya üzerinden Erzurum Valilik diye bir hesaptan okulların 27 Şubat günü tatil edileceğinin açıklanmasının ardından Valiliğin resmi hesabından bunu yalanlayan bir paylaşıma yer verildi. Hesabın sahte olduğunun belirtildiği mesajda, "Bazı twitter hesapları üzerinden Erzurum'da okulların tatil edildiğine dair asılsız paylaşımlarda bulunulmuştur. Bu hesap dışında paylaşım yapan hiç bir hesaba itibar etmemenizi rica ederiz" ifadelerine yer verildi.Erzurum Valiliği'nin açıklaması üzerine öğrenciler başta twitter olmak üzere sosyal medya hesapları üzerinden 'O zaman siz de bu hesaptan paylaşın da mutlu olalım', 'O zaman sizden bekliyoruz' mesajlarına yer verdi. Bir bakşka öğrenci 'Tatil olma ihtimali var mı?' diye sorarken bir öğrenci ise, 'Potor da kurtarmıyor hadi be valim' mesajını paylaştı. Bir öğrenci, 'Benim güzel memleketimin vali beyi ne olur şu gariban öğrenciler için mübarak günden 2 gün önce gelen Çarşamba gününü tatil et' talebini iletirken bir öğrenci ise, 'Sabah korkomuc oliram tatil edin' mesajını yazdı. Bir öğrencinin ise, 'Vali: Yarın kutup ayısı seçmelerinde tüm öğrencilerimizi sokaklara davet ediyorum' mesajına yer vermesi güldürdü. Bir öğrenci 'Allah rızası için tatil yap 1 gün ya 1' derken başka bir öğrenci de 'Vali bey amca Allah rızası için tatil olsun bizde insanık' mesajını attı. Bir öğrenci ise mesajını akrostiş şiir olarak şu şekilde paylaştı: Vali amca vali amca/ Artık ver bu tatili/ Lastik dayanmıyor bu kara kışa/ İstiyoruz bu tatili/ Adamın dibisin valilerin kralı/ Merakla bekliyoruz twitini/ Canımızın içisin başımızın tacı/ Artık ver şu tatili.'Tatil beklentisini şiirle dile getiren bir öğrenci ise 'Kimin valisi buuu/ Bu benim valim/ Birazcık rütbeli/ Eğer isterse verir tatiliii' Şarkı yazdım sana vali amca bir iyilik yap artık' mesajını paylaştı. 'Vali bey, yapılan bir araştırmaya göre Erzurum'da yaşayan gençler kutup ayısı değilmiş diyolar siz ne diyorsunuz bu işe? mesajını paylaşan bir öğrenciye destek veren başka bir hesapta ise 'İstanbul'da beş santim karda tatil ediliyor, bizim çocuklarımız insan evladı değil mi? Dışarının bi haline bakın Allah aşkına. El insaf....'BAZI MESAJLAR ÇOK KOMİKÖğrencilerin sosyal medyadan paylaştıkları mesajları sempatik ve komik bulduğunu söyleyen Vali Okay Memiş, onların taleplerine duyarsız olmadıklarını söyledi. Meteorolojik verilerin çok önemli olduğunu belirten Vali Okay Memiş, "20 ilçemiz bin 200 köyümüz var. Taşımalı sistemle eğitim öğretime devam eden öğrencilerimizin güvenliğini çok önemsiyoruz. Yollardaki buzlanma ve diğenr olumsuzluklarda çok fazla risk aylmıyoruz. Bununla birlikte Büyükşehir, AFAD, itfaiye, 112, karayolları, ilçe kaymakamlık ve belediyeleri karla mücadelede Türkiye'de belkide bir numarayız. 24 saat esasına göre çalışıyor yolları sürekli açık tutuyorlar. Buna rağmen baş edemeyeceğimiz boyutta yağış olarsa tatil ediyoruz. Ben okulları 2 defa tatil ettim, o zaman kahraman vali gibi karşılandım. İlerleyen süreçte bizi zorlayan bir durum olursa okulları yine tatil ederiz. Ama öğrencilere tavsiyem; sömestriden yeni çıktık, birez derslere odaklansınlar" diye konuştu.SAHTE HESAPLARA DİKKATErzurum'da kar yağışının iki gün boyunca devam edeceği bilgisine de veren Vali Memiş, "Henüz böyle aşırı şiddetli bir yağış beklemiyoruz Eğer veriler değişirse gece yarısı bile bu tedbir kararı alınıp uygulanabilir" dedi.Vali Memiş, öğrenci ve velileri sahte hesaplar konusunda da uyardı. Vali Memiş, "Sahte hesaplardan, valilik hesabını taklit eden hesaplardan okulların tatil edildiğine ilişkin yanlış bilgiler paylaşıyorlar. Sosyal medyada bunu bile kötüye kullanıyorlar. Öğrencilerimiz, velilerimiz valilik sitesini takip etsinler. Biz böyle bir şey olduğunda onları erkenden bilgiledireceğiz" açıklamasında bulundu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------Kar yağışından detay-Kar yağışı altında yürüyen vatandaşlar-Şehir merkezinden detay-Öğrenciler ile röp-Erzurum valiliği binasından detay-Vali Okay Memiş ile röp-Erzurum valiliği twitterine atılan twitlerSÜRE: 06.45 BOYUT: 755 MBHaber: Salih TEKİN - Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,==================Görme engelli öğrenciler okçulukla tanıştıİzmir'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Mutlu Çarşamba' projesi kapsamında, Bornova Aşık Veysel Görme Engelliler İlk ve Ortaokulu'ndaki görme engelli öğrenciler ilk defa okçulukla tanıştı. Öğrenciler antrenör Eser Çulhaoğlu eşliğinde, hedef alanının üzerine koyulan zilin ucuna bağlanan ipin çekilmesi ile duydukları sese doğru ok atarak, farklı bir deneyim yaşadı.İzmir'de Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından geliştirilip, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce başlatılan 'Mutlu Çarşamba' projesi kapsamında 14 gönüllü antrenör ekibi öğrencileri farklı spor branşları ile tanıştırıyor. Bornova Aşık Veysel Görme Engelliler İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek okulun spor salonunda kurdukları parkurlarda yaklaşık 110 görme engelli öğrenciye özel olarak geliştirdikleri sportif egzersizleri öğreten antrenörler, onların ilk defa okçuluk sporuyla tanışmalarını sağladı. Hedef alanına bir zil yerleştirip zile bağlı ipi uzaktan sallayarak öğrencilerin duyduğu sese ok atmasını sağlayan ve onlara nasıl atış yapabileceklerini öğreten antrenör Eser Çulhaoğlu, görme engelli öğrencilere hayatlarında ilk defa ok atmanın heyecanını yaşattı. Hayatlarında ilk defa okçuluk deneyimini yaşayan öğrenciler, ok atabilmek için sıraya girerek heyecanla bekledi.'ÇOCUKLAR ÇOK MUTLU OLDULAR'25 yıldır okçulukla uğraşan, 7 yıl da milli takım antrenörlüğü yapan okçuluk antrenörü Eser Çulhaoğlu (33), "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde yaklaşık iki ay önce gönüllü antrenörlerden oluşan 14 kişilik bir proje ekibi oluşturuldu. 2 ay boyunca haftada en az 3 okula gittik, okulların yanı sıra çocuk esirgeme yurtlarına ve huzur evlerine gittik. 14 antrenörün de okçuluk, judo, voleybol, tenis gibi ayrı branşları var. Ama sadece kendi branşlarımızı yapmıyoruz, her gittiğimiz okulda o okuldaki öğrencilerin engellerine yönelik oyunlar geliştiriyoruz. Okçuluğu ilk defa burada denedik. Okçuluk görmeyi gerektiren bir branş, bu yüzden görme engelliler hayatlarında daha önce hiç ok atmadılar. Nasıl yapabiliriz diye konuştuk ve çocuklar zile çok aşina oldukları için hedefin üzerine zil koyup, zile ip bağlayıp oynatarak sesine ok atmalarını sağlamayı planladık. Şu ana kadar dışarıya atan hiç olmadı. Çocuklar da çok mutlu oldular, bir kuyruk oluşturdular ve kendilerine sıra gelmesi için heyecanla beklediler" diye konuştu.'ENGELLİ ÇOCUKLARI YILDA BİR GÜN DEĞİL, HER HAFTA HATIRLIYORUZ'İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Proje Koordinasyon ve Yürütme Birimi Şefi Cüneyt Taş ise, "Farklı branş antrenörlerinden oluşan ekibimizle birçok harekete, egzersize ve koordinasyona dayalı oyunlar geliştiriyoruz. Bugün görme engellilerleyiz ama toplumdaki bütün engellilere ulaşmaya çalışıyoruz. İl müdürlüğümüzün proje yürütme ve uygulama birimince geliştirilen egzersiz hareketleriyle öğrencilere hareket katıyoruz ve sempatilerini kazanmaya çalışıyoruz. Biz de bu sayede onlarla empati kurmuş oluyoruz. Çalışmalarımız inanılmaz verimli geçiyor. Gittiğimiz her yerden tekrar tekrar davet alıyoruz. Özellikle unutulan kesim dediğimiz engelli kesimimiz sadece 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde değil de her hafta bir gün, yani yılda 52 günde en azından onları hatırlamış oluyoruz" dedi.Görüntü Dökümü--------Spor salonuna kurulan parkurlardan ve çocuklardan görüntüler-Ok atan çocuklardan genel ve detay görüntüler-Şef Cüneyt Taş ile röp-Antrenör Eser Çulhaoğlu ile röpHaber: Melis KARAKUZULU-Kamera: Hande NAYMAN/İZMİR,====================İYİ Parti Muş Belediye Başkan adayı Çelikoğlu istifa ettiİYİ Parti'nin Muş Belediye Başkanı adayı Erkan Çelikoğlu, adaylıktan istifa etti. İYİ Parti İl Başkanı Ramazan Aşık, yeni adayı 2 gün içinde açıklayacaklarını bildirdi.İYİ Parti Muş İl Başkanı Ramazan Aşık, belediye başkan adayı Erkan Çelikoğlu'nun istifasını sosyal medya hesabından duyurdu. İl teşkilatı olarak tam destek verdikleri Erkan Çelikoğlu'nun aday tanıtım toplantısına da katıldığını ifade eden İl Başkanı Aşık, istifaya bir anlam veremediklerini bildirdi. Çelikoğlu'nun kendi iradesiyle adaylık müracatı yaptığını hatırlatan Başkan Aşık, "Ankara'da düzenlenen aday tanıtım toplantısına da katıldı. Erkan bey neden böyle bir karar aldı anlamış değilim. İstifasıyla ilgili soruların muhatabı il teşkilatı değildir. İki gün içinde yeni adayımızı açıklayacağız" dedi.İYİ Parti Muş Belediye Başkan adaylığından istifa eden Erkan Çelikoğlu, açıklama yapmadı.Haber: Nejdet ARMAĞAN/MUŞ, -