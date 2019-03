Dha Yurt Bülteni -3

Kaynak: DHA

Van merkezli uyuşturucu operasyonuna 7 tutuklamaVan'da geçen yıl düzenlenen 4 ayrı operasyonda gele geçirilen uyuşturucuyla bağlantıları oldukları gerekçesiyle 3 ilde gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, geçen yıl düzenlenen 4 ayrı operasyonda 54 kilo 800 gram eroin, 8 kilo 490 gram afyon sakızı ve 6 kilo 80 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 5 kişi tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürdürülen soruşturma kapsamında ele geçirilen uyuşturucu ile ilgili bağlantısı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik önceki gün operasyon düzenledi. Van merkezli İstanbul ve Gaziantep'te 8 ayrı adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda 9 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklandı, 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.Görüntü Dökümü---------------Gözaltına alınan şüphelilerin adliyeye çıkarılmasıHaber: Orhan AŞAN/VAN, -===============Köpeğini otomobile bağlayıp kilometrelerce koşturan sürücü hakkında işlem yapıldıİzmir'in Menderes ilçesinde, sahibi olduğu çoban köpeğini otomobiline bağlayıp evi ile tarlası arasında kilometrelerce koşturan, bitkin düşen hayvanı yerde sürükleyen K.Ş. hakkında, arkadan gelen araçtaki vatandaşların bu anları cep telefonuyla görüntüleyip, sosyal medyadan paylaşmasının ardından jandarma tarafından işlem yapıldı. Hazırlanan evraklar, idari para cezası kesilmek üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi. K.Ş.'ye 625 TL'ye kadar para cezası verilebileceği belirtildi.Menderes ilçesine bağlı Oğlananası Mahallesi yakınlarında yaşanan olayda K.Ş., sahibi olduğu çoban köpeğini otomobiline bağlayıp evi ile tarlası arasında kilometrelerce koşturdu, bitkin düşen hayvan zaman zaman yerde sürüklendi. Arkadan gelen araçtakiler bu anlara tanıklık edip, cep telefonlarıyla görüntü çekti. Otomobile bağlı olan köpeğin bu zor anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Görüntüyü paylaşanlar, bu yapılanan cezasız kalmaması gerektiğini ifade etti.Görüntülerin sosyal medya hesaplarında kısa sürede yayılması üzerine durumdan haberdar olan Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti. Görüntülerdeki aracın plakasından köpeğin sahibi olan K.Ş.'ye ulaştı. Köpeğini evinden tarlasına götürmek isteyen K.Ş.'nin, otomobilinin koltuklarının kirlenmemesi için onu araca bağladığı öğrenildi. Bu arada yaşanan olayla ilgili jandarma adli soruşturma başlatmak için savcılıkla bağlantıya geçti. Ancak savcılık olayın adli değil idari suç kapsamında bulunduğunu bildirdi. Bunun üzerine K.Ş. hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan hazırlanan tutanak ve evraklar, gerekli idari para cezasının verilmesi için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne gönderildi. İlçe Müdürlüğünün gerekli incelemeden sonra 625 TL'ye kadar para cezası verebileceği ifade edildi.Görüntü Dökümü--------Köpeğin otomobile bağlı halde giderken çekilen görüntüsüHaber: Taylan YILDIRIM-Kamera: İZMİR,===================Tek istekleri kızlarının yaşaması için bir jeneratörKocaeli'nin Gebze ilçesinde, 5 yaşındaki Zeynep Oslu, 2 yaşında geçirdiği havale nedeniyle makineye bağlı yaşarken, ailesi her elektrik kesildiğinde ölüm korkusu yaşıyor. Oslu ailesi elektrik kesintilerine karşı kızlarını yaşama tutan makine için jeneratör alınmasını istiyor.Gebze Cumhuriyet Mahallesi Köroğlu Caddesi'nde, Gülhabar ve Mustafa Oslu çiftinin 2 çocuklarından büyüğü olan Zeynep Oslu, 2 yaşındayken geçirdiği ateşli havale neticesinde boynunda ve bacaklarında kasılmalar meydana geldi. Zeynep solunum yetmezliği nedeniyle makineye bağlandı. Yemek hissini kaybetmesi nedeniyle Zeynep, bağlanan hortum ile özel mamalarla besleniyor. Küçük Zeynep elektrikler gidince ölümle burun buruna geliyor.Anne Gülbahar Oslu, "Kızım Zeynep 2 yaşındayken geçirdiği ateşli havale neticesinde bu duruma geldi. Makineye bağlı olarak yaşıyor. Kızımın bağlı olduğu bazı makineleri borç harç ile alabildik. Eşim askeri ücretle bir fabrikada çalışıyor. Kirada oturuyoruz. Komşularımızın ve mahalle sakinlerinin yardımları ile hem geçinmeye çalışıyoruz, hem de kızım Zeynep'in özel maması ve bezlerini karşılıyorlar. Bizim tek korkumuz elektriklerin uzun süre kesilmesi. Kızımın bağlı bulunduğu makine elektrik gitmesi durumunda 4 saat şarjlı olarak çalışabiliyor. Geçen hafta mahallemizde bir trafo patladı. Trafonun patlaması neticesinde 24 saat mahalleye elektrik verilmedi. Biz de bu durumu hemen öğrendiğimiz için kızımı apar topar Gebze'deki yakınımızın yanına götürdük. Yoksa kızımızı kaybedebilirdik. Gece gündüz bir an olsun kızımın yanından ayrılmıyorum, elektrikler gidecek diye korkuyoruz. Tek isteğim kızıma bir jeneratör alınması. Başka bir şey istemiyorum." dedi.Görüntü Dökümü---------Çocuktan görüntülerMakinelerden görüntüAnne ile röp.DetaylarHABER: Mesut IŞIK/KAMERA: Büşra KAYA/GEBZE(Kocaeli),======================Üniversite mezunu Meryem, köyüne muhtar adayı olduAğrı'daki İbrahim Çeçen Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü'nden 3 yıl önce mezun olan Meryem Önkür (25), doğup, büyüdüğü köyüne muhtar adayı oldu.Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinin 200 hane ve 550 seçmeni bulunan Dalbahçe köyünde yaşayan Mubar- Mustafa Önkür çiftinin 9 çocuğundan en büyüğü Meryem Önkür, 31 Mart yerel seçiminde 5 erkek rakibiyle yarışacak. Üniversite öğretimi bitince köyde hayvancılıkla uğraşan ailesinin yanına dönen ve onlara yardımcı olan Önkür, köyünün sorunlarını görünce muhtar adayı olmaya karar verdi. Doğubayazıt ve bağlı köylerde ilk kadın muhtar adayı olan Meryem Önkür, "3 yıl önce üniversite eğitimimi tamamladım. İş bulamayınca köy döndüm ve hayvancılıkla uğraşan ailemle yardımcı oluyorum. Köyümün sorunlarını da görünce muhtar adayı olmaya karar verdim. Aday olunca Doğubayazıt ilçesinde ve bağlı köylerde ilk kadın muhtar adayı olduğumu öğrendim. Seçimlerde 5 erkek rakibim var. Bayanların sorunlarını duyurmak istiyorum. Elimden gelen ne varsa köyüm için yapmaya adayım. Halk destek verirse bu köyde birçok güzelliğe beraber imza atacağız" diye konuştu.Köyde yaşayan Emine Karakuş, Meryem Önkür'ü desteklediklerini belirterek, "İnşallah kazanır, bu köyün ve kadınların sesi olur. Güveniyor ve destekliyoruz" dedi.Meryem'i kendisinin de desteklediğini söyleyen Mustafa Yıl ise "Üniversite mezunu kadının köy muhtarı adayı olması bizi son derece mutlu etmiştir. Biz de elimizden gelen her şeyi kendisi için yapacağız" diye konuştuGörüntü Dökümü:-------------Muhtar adayı evleri ziyaret edip oy istiyor-Vatandaş Röportaj-Muhtar Adayı Kahve ziyareti-Muhtar Adayı Hayvanlara ot veriyor-Kuzuları emzirtiyor-Muhtar Adayı roportajHaber-Kamera: DOĞUBAYAZIT (AĞRI), ,====================Hocaköy Barajı ilçenin 2050 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacakBursa'nın İnegöl ilçesinde DSİ tarafından yapımı devam eden Hocaköy içme suyu barajı inşaatı devam ediyor.Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Türkiye'nin içme suyu alanındaki en büyük yatırımları arasında yer alan ve su İnegöl'ün içme suyu ihtiyacını 2050 yılına kadar karşılayacağı söyleyerek, yıllık 28.38 Milyon metreküp içme ve kullanma suyu temin edileceğini kaydetti. Hocaköy mahallesinde 2016 yılında inşaat çalışmalarına başlanan içme suyu barajı inşaatı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.28 MİLYON METREKÜP SUDHA'ya açıklamalarda bulunan Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, "İçme suyu amaçlı olup, barajın tamamlanması ile birlikte İnegöl İlçesi Merkez ile Cerrah ve Yenice Beldeleri ve çevre yerleşim yerlerine yıllık 28,38 milyon metreküp içme ve kullanma suyu temin edilerek, bu yerleşim yerlerinin 2060 yılına kadar su ihtiyacı karşılanacaktır. Hocaköy Barajı, Bursa İlinin güneydoğusunda, Sakarya Havzası Göksu Çayının membaında, İnegöl İlçesinin yaklaşık 5 km güneyinde Aliağa deresi üzerinde yaklaşık 363,50 m talveg kotlarında yer almaktadır.ö Dedi.33 KATLI BİNA YÜKSEKLİĞİNDEGenel Müdür Aydın, "Hocaköy Barajında, 3 Aralık 2015 tarihinde yer teslimi yapılmış olup, fiili olarak 2016 yılında işe başlanılmıştır. Kil Çekirdekli Kaya Dolgu Baraj tipinde inşa edilen Hocaköy Barajı'nın toplam gövde hacmi 3,53 milyon metreküp olup, temelden yüksekliği 100 metredir. 18,92 milyon metreküp suyun depolanmasını mümkün kılacak barajın 2020 yılında bitirilmesi öngörülmektedir.ö Diye konuştu.HIZLA DEVAM EDİYORHocaköy Barajı inşaatında çalışmaların hızla devam ettiğini aktaran Aydın, "Fiili olarak 2016 yılı başlarında inşaatına başlanan Hocaköy Barajının sözleşme bedeli 63 milyon 690 bin 262 TL olup bugüne kadar; 1 milyon 797 bin metreküp kazı, 9.885 metreküp beton, 37.630 kg Ankraj bulonu, 644 metreküp enjeksiyon ve 8.603 m Enjeksiyon Delgisi imalatı yapılmıştır. 2018 yılı içerisinde 10 milyon TL harcanarak, Baraj inşaatında Baraj Ulaşım yolları, Derivasyon Tüneli ve tünel enjeksiyon imalatları tamamlanarak derivasyon sağlanmıştır. Suyun derivasyon tüneline çevrilmesiyle baraj gövdesi sıyırma kazılarına başlanmış olup, Gövde sıyırma kazıları tamamlanmıştır. Dolusavak kazı ve destekleme imalatları ile gövde perde enjeksiyonu imalatları devam etmektedir. 2019 yılında Dolusavak imalatlarının tamamlanması ve gövde dolgularına başlanması planlanmaktadır.ö İfadelerini kullandı.İNEGÖLÜ SUSUZ BIRAKMAYIZAydın konuşmasını şöyle sürdürdü; "İnegöllü vatandaşlarımız su sıkıntısı ile ilgili bir tereddüt yaşamasınlar. Suyu israf etmeden rahatça kullansınlar. İhtiyaçlarını gidersinler. Onların suyunu sağlamak bizim vazifemizdir. Nasıl İstanbul'u, Yalova'yı, İzmir'i susuz bırakmadıysak İnegöl'ümüzü de susuz bırakmayız. Zaten yaptığımız ve de yapacağımız yatırımlar ile Bursa'mızı bolca suya kavuşturduk.öGörüntü Dökümü---------------Genel görüntü-Drone çekimGörüntü süresi: 2.20 DK boyut 293 MBHABER-KAMERA : Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,====================Atıklardan elde edilen gelir ihtiyaç sahiplerinin sofrasına yemek olduİzmir'in Bayraklı ilçesindeki Osman Faruk Verimer İlkokulu öğrencileri, velileri ve öğretmenleri ile topladıkları çevresel atıkları satarak elde ettikleri paranın bir bölümünü okulun ihtiyaçlarında kalanı ise ihtiyaç sahipleri için gıda maddeleri alımında kullandı. Gıda maddeleri velilerin ördüğü fileler içinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.Bayraklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başlattığı 'Sorunlarımızdan Sorumluyuz Projesi' kapsamında Bayraklı Osman Faruk Verimer İlkokulu da çevre duyarlılığı ve atıkları değerlendirme esas aldıkları çalışmalarıyla destek verdi. Proje kapsamında okul öğretmenlerinden Nurşen Arslan'ın koordinatörlüğünde yapılan çalışmalara öğrencilerin yanı sıra veliler ile diğer öğretmenler de gönüllü olarak katıldı. Proje kapsamında, 2 aylık sürede 203 kilogram atık yağ, 210 kiogram atık pil, toplam 403 kilogram da mavi kapak ve plastik ile 2 ton da atık kağıt toplandı.Okul Müdürü Ahmet Bektaş'ın da desteğiyle toplanan atıklar satılarak, geri dönüşüme gönderildi. Satıştan elde edilen gelirin bir bölümü okul ihtiyaçlarına ayrılırken, diğer bölümü de Bayraklı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile iş birliği yapılarak maddi zorluk içinde olduğu tespit edilen aileler için gıda maddeleri temininde kullanıldı. Muhtaç ailelere, yaklaşık birer aylık ihtiyaçlarını karşılayacak gıda ürünleri anne, babaların ördüğü el emeği filelere konularak teslim edildi.Projeye öncülük yapan öğretmen Nurşen Arslan çocuklara çevre bilinciyle birlikte, paylaşma ve yardımlaşma duygusu aşılamaya çalıştıklarını söyledi. Arslan, "Topladığımız atık kağıtlarla 30 ağacın kesilmesini önledik. Yaklaşık 1.5 ton yakıt tasarrufu yapılmasını sağladık. Bizler öğrencilerimiz ve aileleriyle, el ele, gönül gönüle bir çalışma gerçekleştirdik. Muhtaç ailelere ulaşarak birlikte mutlu olduk. Gurur duyduğumuz bu çabaları sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:----------Okul bahçesinden görüntü-File içinde gıda maddeleri ile öğrencilerden görünümler.-Öğrencilerle RÖP.-Projeye öncülük eden öğretmen Nurşen Arslan ile röp.-Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Seyfi GÜL/ İZMİR,===============2 bin metrekarelik Türk bayrağı Samsun'da dalgalanıyorTürkiye'nin 2 bin metrekare ile en büyüğü olarak gösterilen Türk bayrağı, Samsun'un Kavak ilçesinde dalgalanıyor.Türkiye'nin 2 bin metrekare ile en büyüğü olarak gösterilen Türk bayrağı, Samsun'un Kavak ilçesinde dalgalanıyor. 8 yıl önce yaptırılan dev Türk bayrağının yer aldığı 116 metre uzunluğundaki direk ise 92 ton ağırlığa sahip. Temeline 400 ton beton dökülen 730 metre rakımdaki Türk bayrağının ağırlığı ise 450 kilogram. Paraşüt kumaşı kullanılan bayrak, 2 ayda bir değiştiriliyor. Samsun-Ankara karayolu güzergahında bulunan bayrağı görenler sık sık fotoğraf çekiyor, bayrak önünde selfie yapıyor.'2 BİN METREKARE BÜYÜKLÜĞÜNDE'Bir akaryakıt istasyonu alanında bulunan dev Türk bayrağı ile ilgili bilgi veren yönetici Yusuf Kesler, 116 metre uzunluğundaki bayrak direğini dikmek için bir hafta uğraştıklarını belirterek "Bu bölgede uygun vinç bulamadık. Ankara'dan vinç getirerek direği dikip bayrağı göndere çekebildik. Bu büyüklükteki bir Türk bayrağının burada dalgalanması bize vereceği gurur ve huzuru düşünerek bu süreci başlattık. Süreç zor olsa da başardık. Bayrağımız 2 bin metrekare büyüklüğü ile Türkiye'de dalgalanan en büyük Türk bayrağı. Dünyada ise ikinci sırada. Samsun-Ankara Karayolu kenarında bulunan tesisimizi ziyaret eden vatandaşlar ve yoldan geçip bayrağımızı gören vatandaşlarımızın ilgisi çok fazla" dedi.İnsanların bu büyüklükteki bir Türk bayrağı ile fotoğraf çektirmek istediklerini ifade eden Kesler, "Bazı vatandaşlar ise bayrak direğinin zemininde bulunan ayyıldız şeklindeki mescitte namaz kılıyorlar. Buraya gelen insanlar böyle büyük bir Türk bayrağını göndere çektiğimiz için bizi yürekten kutlayıp teşekkür ediyorlar. Bu çok gurur verici. Allah'a bunu bize nasip ettiği için çok şükür ediyoruz" diye konuştu.'2 AYDA BİR YENİLENİYOR'Dev Türk bayrağının bulunduğu noktanın rüzgarlı bir bölge olduğunu söyleyen Kesler, "İklim şartları ve rüzgar nedeniyle Türk Bayrağı'mızı 2 ayda bir yenisiyle değiştiriyoruz. Bir bayrağın maliyeti 25 bin TL. İstanbul'daki özel bir terzimiz bu bayrağı dikiyor. Çok büyük olduğu için kargo edilemiyor. Kendisi iki ayda bir kamyonetle bayrağı getiriyor ve burada yeni bayrağı göndere çekip geri dönüyor" ifadelerini kullandı.Görüntü Dökümü:--------------Türk Bayrağı'ndan ve bölgeden çekilen drone görüntüleri-Bayraktan ve zeminindeki ay yıldız şeklindeki mescitten detaylar-Detaylar-RöportajHaber-Kamera: Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/KAVAK(Samsun),================Mustafa dedenin, tutkusu torunlarına kazak örmekSamsun'un Ondokuzmayıs ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Kalay (66) torunları için kazak, atkı ve bereler örüyor.Samsun'un Ondokuzmayıs ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Kalay, çocuk yaşlarda babasından görerek örgü örmeyi öğrendi. Kış aylarında vakit geçirmek için torunlarına kazak, yelek ve bereler öremeye başlayan Kalay, tutkusu haline gelen örücülüğü sürdürüyor.Şiş ile örgü örmeyi çocukken babasından öğrendiğini anlatan Mustafa Kalay, "Halam, babama bir çorap örmüş. Daha sonra araları açılmış. Halam, çorapları babamdan geri isteyip, almış. Babam da daha sonra 'kendim yaparım' deyip öğrenmeye çalışmış ve örmeye başlamış. Bende küçükken babamdan görerek öğrendim. Çocuk yaşımdan beri örgü örerim. Bu örgüleri beş şişle de iki şişle de yapabiliyorum. Kazak, yelek, çorap, patik, atkı ve bereler örebiliyorum. Ben bunları torunlarıma, gelinlerime, çocuklarıma ve isteyen herkese örerim" dedi.Karadeniz'de genelde örücülüğü kadınların yaptığını anlatan Kalay, "Bu işleri erkekler yapmaz. Bir tek rahmetli babam ve ben örerdim. Burada yaşayanlar benim bu işi yaptığımı bildikleri için herhangi bir tepki olmuyor. Bence bunu örmek zor değil, aksine bu stres atmak. Canın sıkıldığı zaman al eline ör. Bunu yaparken her şeyi unut. Bu ördüğüm şeyleri çocuğa verdiğim zaman da onun sevinip mutlu olduğunu görmek bana yetiyor. Bende örgü örerek vakit geçirmiş oluyorum. Bana da bir meşgale oluyor. Zamanla kendimi geliştirmek için, gidip yengelerden, komşulardan farklı şekiller öğrendim. Torunlarım bunları giyinip de yanıma geldi zaman onun neşelenmesi, onun sevinmesi benim için çok büyük bir mutluluk" diye konuştu.Görüntü Dökümü-------------Mustafa amcanın örgü örmesi-Mustafa amcanın torununa ördüğü kıyafetleri giydirmesi-Örgülerden detaylar-RöportajlarSÜRE: (4.23) BOYUT: (490MB)Haber-Kamera: Hüseyin KALAY/ONDOKUZMAYIS(SAMSUN),=================Bitlis'te polislerin midibüsü devrildi: 13 yaralıBitlis'te, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polislerin taşındığı midibüs, buzlanan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi. Kazada 13 polis yaralandı.Kaza, saat 00.30 sıralarında, Adilcevaz- Erciş yolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitinginin güvenliğini sağlamak için Bitlis'ten Erzurum'a giden, Bitlis Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polislerin taşındığı, sürücüsünün ismi ile plakası öğrenilemeyen midibüs, buzlanan yolda kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada midibüsteki 20 polisten 13'ü yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralı polisleri ambulanslarla Adilcevaz Onkoloji Hastanesi'ne kaldırdı. Burada 10 polis, ayakta tedavi edilirken, 3 polis ise sevk edildiği Tatvan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.Haber: Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ (Bitlis), -===================Diyarbakır'da 8 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağıDiyarbakır'da, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenecek operasyonlar nedeniyle Dicle ilçesine bağlı 8 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi.Dicle kırsalındaki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen terör örgütü PKK mensupları ile yardım edenlerin etkisiz hale getirilmesi, teröristlerin kullandığı sığınak, barınak, depo alanları ile uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla operasyon başlatıldı. Operasyonla ilgili Diyarbakır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:"Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince Dicle ilçesine bağlı olan Boğaz, Kayıköy, Kurşunlu, Yokuşlu, Kırkpınar, Boğazköy, Gelincik, Baltacı köyleri ve bağlı mezralar 1 Mart 2019 Cuma günü saat 06.00'dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa uyulması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır."DİYARBAKIR, -