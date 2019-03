Dha Yurt Bülteni -3

Kaynak: DHA

Karadeniz'de, 5 bin 697 taşınmaz kültür varlığı kayıt altına alındıKaradeniz Bölgesi'nde, 2 yıldır sürdürülen 'kültür envanteri' belirleme çalışmalarında, 70 bin kilometre yol kat eden ekipler, 320 bini aşkın fotoğraf ve 42 bin dakikanın üzerinde görüntü kaydı ile 5 bin 697 taşınmaz kültür varlığını kayıt altına aldı. 309 yeni doğal varlık tespit edilen bölgede, kayıt altındaki doğal varlık sayısı da 741'e çıktı. Bölgede bir kısmı tescilsiz olan 64 doğal varlığın ise kesilme, devrilme, yangına maruz kalma, kuruma ve baraj yapımı sırasında tahrip edilme gibi nedenlerden dolayı kaybolduğu belirlendi.Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından 2 yıldır sürdürülen Karadeniz Bölgesi'nde, 8 ilde kültür envanteri belirleme çalışması tamamlandı. 70 bin kilometreden fazla yol kat eden ekipler, 320 bini aşkın fotoğraf, 42 bin dakikanın üzerinde 4K video kaydının yanında, ayrıca 300 adet 360 derece video ve 250 adet 360 derece fotoğraf kayda aldı. Çalışma ile Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Trabzon şehirlerinde 5697 adet taşınmaz kültür varlığı kayıt altına alındı. Projede, tescilli bazı varlıkların güncellenmediği için kaybolduğu, tescilli varlıkların yüzde 70'inden fazlasının da tescilsiz olduğunu belgelendi. Türkiye'de ilk kez bu kadar geniş ölçekli bir çerçevede hazırlanan kültür envanteri, binlerce varlığın sınıflandırıldığı devasa bir veritabanı olarak kültürel varlıkların takibi, turizmin gelişmesi ve çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunacak.309 YENİ DOĞAL VARLIK TESPİT EDİLDİKaradeniz Kültür Envanteri, taşınmaz kültür varlıkları, doğal varlıklar, halk kültürü ve müzeler başlıkları altında sınıflandırıldı. Literatür çalışmaları sonucunda, 496 adet Doğal Varlık bileşeni tespit edildi. Saha çalışmalarının ardından doğal varlıklar bileşenindeki 64 adet varlığın bir kısmının tescilsiz olduğu bir kısmının ise kesilme, devrilme, yangına maruz kalma, kuruma ve baraj yapımı esnasında tahrip edilme gibi nedenlerden dolayı alandan kaybolduğu belirlendi. Projede, daha önce tescil edilmemiş 309 yeni doğal varlık tespit edildi ve böylece kayıt altındaki doğal varlık sayısı 741'e çıktı. Şelalelerden göllere, anıt ağaçlardan doğal yaşlı ormanlara, mağaralardan yer altı şehirlerine, kanyonlardan yaylalara, 35 farklı bileşenden oluşan tespitler, tescillenerek kayıt altına alındı.DOKAP BAŞKANI MEGİ: EMSALSİZ BİR ÇALIŞMA OLDUDOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Yusuf Mengi, Karadeniz'in doğal ve kültürel varlıklarının tespiti ve ulusal kültür envanter çalışmasına kaydedilmesi için başlatılan çalışmanın tamamlandığını açıkladı. Çalışmanın 2 yıl sürdüğünü ifade eden Mengi, "Hem var olan varlıkların hem de yeni tespit edilen varlıkların tescili yapılmış veya yapılmamış varlıkların bir envanter içerisine kaydedilmesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile alanda yürütülen bir çalışmaydı. Bundan çok güzel sonuçlar aldığımızı düşünüyoruz. Doğal ve kültürel anlamda rakibi olmayan bir bölgenin varlıklarının tespit edilmesi ve ön plana çıkarılarak ülke envanterine kaydedilmesi adına emsalsiz bir çalışma oldu. Diğer bölgelerin de böyle bir çalışma yapması için modelleme yapmış olduk. Bu modellemeyi ülke genelinde yaygınlaştırılmasında bir ön almış olduk. Çalışma, bölgesel kalkınmaya önemli veriler sağlayacak. Ortaya çıkarılan çalışma hem mevcut literatür taraması biçiminde hem de yeni varlıklara ulaşma aşamasında bir faaliyet gerçekleştirilmiş oldu. Karadeniz'i yeniden keşfediyormuş gibi hareket ettik ve doğal varlıklara farklı bir bakış açısıyla çalıştık" dedi.Görüntü Dökümü-----------Karadeniz'deki kültür varlıkları detaylarıDOKAP Başkanı Yusuf Mengi açıklamasıHaber-Kamera: Hakan KABAHASANOĞLU GİRESUN,================Bağımsız adaydan bisikletli seçim çalışmasıAdana'dan 31 Mart yerel seçimlerinde bağımsız büyükşehir belediyesi başkan adayı olan zabıt katibi Cem Akarsu (38), seçim çalışmalarını diğer adayların harcadıkları yüksek miktarların aksine bisikletiyle evde hazırladığı broşürleri dağıtarak hiç para harcamadan yaptığını söyledi.Yerel yönetimlerin başarılı olmasının ülke adına hayati önem taşıdığını söyleyen Cem Akarsu, bundan dolayı belediye başkan adayı olmaya karar verdiğini ve herhangi bir partinin adayı olmak yerine yoluna bağımsız devam etmeyi uygun bulduğunu vurguladı. Seçim kampanyasını yürütürken diğer belediye başkan adaylarının aksine yüksek miktarlarda para harcamadığını belirten Akarsu, bisikletiyle kentin 14 ilçesini gezerek evde hazırladığı broşürleri dağıttığını ve Adanalı vatandaşlarla bire bir görüşerek projelerini anlattığını vurguladı.'YÜZDE 30-35 ARASI OY BEKLİYORUM'Bisikletiyle son olarak Seyhan ilçesini gezdiğini belirten Akarsu, "İnsanlara gerçek ve doğru hizmetin bu şekilde yapılacağına inanıyorum. Genelde insanlar bisikletle beni karşılarında gördüklerinde şaşırıyorlar. Böyle bir şeyle daha önce karşılaşmadıklarını söylüyorlar. Seçim sandıkların tek bir oy çıkarsa o oyun kendilerinin olacağını söylüyorlar. İnsanlardan aldığım dönüşlere bakacak olursak yüzde 30 ile yüzde 35 arasında bir oy oranı olacağını düşünüyorum. Ama insanların söylemleriyle pusulada verdikleri oylar aynı olmayabiliyor. Gerçekçi olmak gerekirse Adana'da ses getirebileceğim bir oy oranına sahip olacağımı düşünüyorum" dedi.'EĞİTİM VE ULAŞIM ÖNCELİĞİM'Projelerinin arasında kentin eğitim ve ulaşım problemlerinin ilk sırada olduğunu ve bu alanlarda çeşitli çalışmalar yaptığını söyleyen Akarsu, seçildikten sonra ilk iş olarak bu çalışmalarını hayata geçireceğini dile getirdi. Seçim yarışında diğer adaylarla hem maddi anlamda hem de oy pusulasındaki simgeler konusunda adil yarışmadıklarını vurgulayan Akarsu, şöyle konuştu:"En önemli konulardan biri de oy pusulası üzerinde benim amblemim ya da fotoğrafımın olmaması diğer adaylarla eşit şartlarda yarışmadığımı gösteriyor. İnsanlar pusulada fotoğrafımız göremediği için şaşırıp yanlış oy kullanabiliyor. Ben sadece oy pusulalarının Cumhurbaşkanlığı seçiminde olduğu gibi tüm adayların fotoğrafları üzerinden pusula oluşturulması gerektiğini söylüyorum. Eğer hedeflediğim oyu alamazsam gelecek seçimlerde tekrar aday olacağım. O da olmazsa tekrar tekrar deneyeceğim. Ama bir gün mutlaka Adana Büyükşehir Belediye Başkanı olacağım."Görüntü Dökümü-----------------Bağımsız büyükşehir belediyesi başkan adayı Cem Akarsu ile röp.Cem Akarsu'nun bisikletli seçim çalışmasından genel ve detayVatandaşlarla röp.SÜRE: 03'48" BOYUT: 421 MBHaber-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,==================Gündüz seçim çalışması yapıyor, akşam sahneye çıkıyor (ÖZEL)Elazığ'da, 35 yıldır düğünlerde sahneye çıkan ve 8 albümü olan Azmi Ozan (55), Mahalli İdareler Seçimleri için oturduğu Nailbey Mahallesi'nden muhtar adayı oldu. Akşam düğün salonlarında sahne alan Ozan, gündüz de seçim çalışması yapıyor.Düğünlerde 35 yıldır şarkı söyleyen Azmi Ozan, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için oturduğu Nailbey Mahallesi'nden muhtar adayı oldu. 8 albümü bulunan Ozan, adaylığını duyurmasının ardından gündüz seçim çalışmalarını yürütürken, akşam da sahneye çıkıyor. Seçim çalışması sırasında düğünlerde kendisini görenlerin şaşırdığını anlatan Ozan, "Gündüz muhtar olmak için oy istediğim vatandaş, akşam düğünde şarkı söylerken görünce şaşırıyor. Bu durum beni de çok mutlu ediyor. Uzun zamandır düğün salonlarında şarkı söylüyorum. Albüm yaptım, kliplerim var. Her kesimden insanın düğünlerinde sahneye çıktım. Mahallemizdekilerin arzusu üzerine muhtar adayı oldum" dedi.Mahallelinin kendisini sahnede görmeye alıştığını dile getiren Azmi Ozan, "İnsanlar beni 35 yıldır sahnelerde görmeye alışmış. Sahnedeki samimiyetimden ve başarımdan dolayı insanlar bunu görüyor. Elazığ'a misafir olarak gelen bir vatandaşımız, benim sanatçı olduğumu bilmiyormuş. Gündüz muhtar adayı olarak kendisiyle konuşmuştum. Akşam beni sahnede gördü. Bu durum beni mutlu ediyor. Mahallemizde yaşayanlarla iç içeyiz" diye konuştu.Görüntü Dökümü----------Muhtar adayının mahallede gezmesiMuhtar adayının düğün salonunda şark söylemesi- RöportajGenel ve detay görüntüGÖRÜNTÜ BOYUTU: 243 MBHaber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ,==============='Yeşil Reçete' operasyonunda gözaltına alınan 20 kişi adliyedeKayseri merkezli 7 ilde, yeşil reçeteyle alınabilen uyuşturucu içerikli ilaçları yasa dışı yollarla sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan aralarında doktor ve eczacıların da bulunduğu 28 kişiden 20'si adliyeye sevk edildi.İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ekipleri tarafından, 4 gün önce Kayseri merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda, yeşil reçeteyle alınabilen uyuşturucu içerikli ilaçları yasa dışı yollarla sattıkları iddia edilen şüphelilerin adreslerine baskın yapıldı. Evlerde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu içerikli ilaç ele geçirildi. Operasyonda, aralarında doktor ve eczacıların da bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 20'si yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 8 kişinin sorgusunun devam ettiği soruşturma kapsamında, firari olan 2 şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.Görüntü Dökümü------------Adliyeye getirilen zanlıların görüntüsüGenel detaySüre: 1.55 Boyut: 180 MBHaber-Kamera: Muhammed KISIR/KAYSERİ, DHA===============Baz istasyonunun aküsünü çalıp, iletişimi kesen 3 kişi yakalandıAdana'da bir süre önce kurulumunda çalıştığı baz istasyonunun akülerini çalarak bir mahalleyi iletişimsiz bırakan zanlı ile 2 arkadaşı yakalandı.Olay, Seyhan ilçesi Dadaloğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce baz istasyonu kurulumunda çalışan Soner H.(26) arkadaşları Adem D. (28) ve Şeref Ö. (26) soygun planı hazırladı. Mahallede bulunan baz istasyonunu kapısını kıran şüpheliler içeride bulunan 29 bin lira değerinde aküyü çaldı. Mahalle internet ve telefon sinyallarinin kesilmesi üzerine vatandaşlar durumu operatör şirketine bildirdi. İstasyona gelen görevliler ise, akülerin çalındığını görünce polisi aradı. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin kimliklerini saptadı. Kısa sürede yakalanan şüphelilerden Soner H. ve Adem D. tutuklandı, Şeref Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Görünütü Dökümü-------------Hısızların güvenlik kamera kayıtlarıSÜRE: 00'47" BOYUT: 88,2 MBHaber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,====================Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi hizmete açıldıDenizli'de yapımı tamamlanan 'Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi' törenle hizmete girdi.Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi için açılış töreni düzenlendi. Törene Denizli Valisi Hasan Karahan, AK Parti Denizli millevekilleri Cahit Özkan, Şahin Tin ve Nilgün Ök, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, AK Parti'nin İzmir Büyükşehir belediye başkan adayı olan ayrıca merkeze ismi verilen Nihat Zeybekci, ilçe belediye başkanları, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Açılış öncesi Zeybekci'nin Denizli belediye başkanlığı yaptığı dönemi anlatan kısa film izletildi. Ardından sahneye çıkan Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Müzik Grubu ve Halk Dansları Topluluğu, performanslarını sergiledi.CAM KUBBESİYLE TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜAçılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan, Denizli'yi en üst düzeyde sanat ve kültürle buluşturmak istediklerini belirterek, "2013 yılında tesisin temelini atmak nasip oldu. Yaklaşık 6 yılda devasa bir inşaatı bitirdik. Kültür merkezimiz, 5 bin metrekarelik cam kubbesiyle Türkiye'nin en büyüğü. Tesise kentte en çok emeği olan birisinin adını koymak istedik. Meclis kararıyla Nihat Zeybekci isminin verilmesi kararlaştırıldı. Burası her yönüyle Denizli'nin sanatının, kültürünün ve ilminin kalbinin attığı yer olacaktır. Burası Türkiye'de ve Ege Bölgesi'nde örnek bir projedir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu."O ZEYBEK KONAK MEYDANI'NDA OYNANACAK"Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir belediye başkan adayı AK Partili Nihat Zeybekci ise, kültür merkezine isminin verilmesinin kendisini çok duygulandırdığını söyledi. Belediye başkanı olarak seçildiği 2004 yılında Denizli'ye taş üstüne taş koymak için yoğun çalışmalar yürüttüklerini anlattı. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde İzmir'i kazanmak istediklerini kaydeden Zeybekci, "1 Nisan'dan itibaren göreceksiniz; 5 yıl içinde kaybettiği 20 yılı İzmir'e kazandıracağız. İzmir denildiği zaman bu salonlardan sayısızca olması lazım. 4.5 milyonluk bir metropol ama ne yazık ki ihmal edilmiş. Üzeri bir de becerisizlik ve ideolojik perdeyle örtülmüş. 1 Nisan'da o zeybek Konak Meydanı'nda oynanacak" dedi.Konuşmaların ardından protokol üyelerinin kurdele kesmesiyle kültür merkezi hizmete açıldı. Başkan Zolan, Zeybekci'ye kültür merkezine adının verilmesinin kararlaştırıldığı meclis kararını takdim etti.BURAY RÜZGARI ESTİNihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nin açılışında, genç şarkıcı Buray konser verdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde, Buray sevilen şarkılarını Denizlililer içen seslendirdi. Yaklaşık 1 saat süren konserde, Buray'ın sahne performansı katılımcılardan yoğun alkış aldı.Görüntü Dökümü-----------Protokol üyelerinin kültür merkezini gezmesi-Salondan detaylar-Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın konuşması-Nihat Zeybekci'nin konuşması-Kurdele kesilmesi, hediyelerin verilmesi-Buray konserinden detaylarHaber- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,