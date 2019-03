Dha Yurt Bülteni-3

Kaynak: DHA

1)AVRASYA ÜNİVERSİTESİ'NDE YANGINTRABZON'un Yomra ilçesindeki Avrasya Üniversitesi'nde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alevlerin sardığı binada, derste olan üniversite öğrencileri ve çalışanların yangın butonuna basılarak tahliyesinin sağlandığı yangında, can kaybı ve yaralanan olmadı.Yomra ilçesi, Sancak Mahallesi, Hükümet Caddesi'nde yer alan Avrasya Üniversitesi'nin kantin ve mutfak bölümünde saat 09.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler bir anda yalıtım kaplı olan yerleşke binasının dış cephesini sardı. Yangın sırasında derste olan öğrenciler, akademisyenler ve çalışanlar yangın butonuna basılıp alarm verilmesiyle tahliye edilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Öğrencilerin korku ve panik yaşadığı yangında, itfaiye ekipleri soğutma çalışmaları yaptı. Büyük çapta hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.ÖĞRENCİLER DERSTEYDİYomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu, yangının söndürüldüğünü belirterek, "Üniversitenin Yomra yerleşkesindeki mutfak ve kantinin yer aldığı bölümde yangın başladı. Nedeni henüz belli değil, elektrik kontağı kaynaklı olabilir. Yangın, binanın dış cephesinin de izolasyon malzemesi olduğu için hızla büyüdü. O sırada derste olan öğrenciler ve binadakiler hemen tahliye edildi. Olayın sevindirici yanı, herhangi bir can kaybı ve zehirlenme söz konusu olmayışıdır. İtfaiye ekiplerimizle birlikte yangın kontrol altına alındı. Maddi hasar oluştu. Konu her yönüyle araştırılıyor" dedi.Görüntü Dökümü---------------------------Yangından görüntü-Yangın sonrası görüntüler-Çevreden görüntülerHABER KAMERA: Selçuk BAŞAR-Uğur AYDIN/YOMRA (Trabzon), -===================================================2)EĞLENCE MEKANLARINA OPERASYONDA 15 ASKER KAÇAĞI YAKALANDIBURSA'nın Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerindeki eğlence mekanlarına yönelik, 500 polisle operasyon yapıldı. 40 adrese yapılan eş zamanlı baskında, 15 asker kaçağı yakalandı.Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro amirliği ekipleri, Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde 40 eğlence mekanına eş zamanlı olarak baskın düzenledi. Operasyonda toplam 611 kişiye yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) yapan ekipler, 15 kişinin asker kaçağı olduğunu belirledi. Asker kaçakları, gerekli işlemleri yapılmak üzere mekanlardan çıkartılarak Askerlik Şubesi'ne götürüldü. Ayrıca polis ekipleri, eğlence mekanlarındaki suç unsurlarına karşı çeşitli cezalar kesti.Görüntü Dökümü-----------------------------------Pavyona yapılan baskından görüntülerKimliklerin sorgulanmasından görüntülerÜst aramalarından görüntülerAraçların durdurulmasından görüntülerPolis ekiplerinin konvoy görüntüleriSüre: 03.38 Boyut: 408 MBHaber - Kamera: Serkan AKKUŞ/BURSA============================================3)FİRARİDEN POLİSE: UYKUDA BİLE RAHAT BIRAKMADINIZBURSA'da, hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve son olarak 2 arkadaşını tabancayla vurarak yaralayan U.Ş. (28) uyurken yakalandı. U.Ş. kendisini uyandıran polislere, "Uykuda bile rahat bırakmadınız" dedi.Farklı suçlardan hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.Ş., son olarak tartışığı 2 arkadaşını tabancayla bacağından vurdu. Polis, U.Ş.'yi yakalamak için çalışma başlattı. 40 ayrı güvenlik kamerasına ait görüntüleri inceleyen polis, şüphelinin, ailesinin yaşadığı evde saklandığını tespit etti. Bunun üzerine Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, eve operasyon düzenledi.Kapıyı annesi açarken, polisler U.Ş.'yi uyurken buldu. Uyandırılan U.Ş., polislere "'Uykuda bile rahat bırakmadınız. Beni nasıl buldunuz?" dedi. Yatağının altında yaralama olayında kullandığı 2 tabanca da ele geçirilen şüpheli, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.Görüntü Dökümü------------------------------------Cezaevi firarisinin adliyeye sevk edilmesiEmniyetten detaySüre: 00: 46 Boyut: 86 MBHaber: Serkan AKKUŞ-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,============================================4)EMNİYET KEMERİ TAKMADI, HELİKOPTERLİ UYGULAMAYA TAKILDIADANA'da polis ekipleri, kent genelinde helikopter destekli trafik uygulaması yaptı. Emniyet kemeri takmadığı helikopterden tespit edildiğini öğrenince çok şaşıran Gamze Funda Yadsan (33), aracından inip, havadaki helikopteri görmeye çalıştı.Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kent genelinde trafik denetimine çıktı. Adana-Tarsus-Gaziantep (TAG) Otoyolu üzerinde, 'cep telefonuyla konuşma, emniyet kemeri takmama, aşırı hız ve hatalı şerit değiştirme' kurallarını ihlal eden sürücüler havadan da kamerayla görüntülendi. Kural ihlali yapan sürücülerin araç plakaları ise yerdeki ekiplere bildirildi. Polisler, hatalı sürücülere ceza yazdı.Bu sırada, Gaziantep yönüne giden ve emniyet kemeri takmayan Gamze Funda Yadsan, polis helikopteri kamerasına takıldı. Uygulamaya noktasında durdurulan Yadsan, polislere emniyet kemerinin takılı olduğunu söyleyip, takılı olmayan emniyet kemerini polisin gözü önünde taktı. Bunun üzerine trafik polisi, "Hanımefendi, emniyet kemeriniz takılı değildi. Helikopterli trafik uygulamasına takıldınız ve kemer kullanmadığınız görüntülerle tespit edildi" dedi. Yadsan ise otomobilden inerek, havadaki helikopteri görmeye çalıştı. Daha sonra sürücüye 134 lira ceza kesildi.Hatalı şerit değiştiren bir TIR şoförü ise "Bu helikopter beni mi çekiyor diye düşündüm. Demek ki havadan bizi takip ediyormuş. Cezamızı yedik yolumuza devam ediyoruz" dedi.Uygulamada, 11 araç sürücüsüne 1188 lira ceza kesildi. Helikopterli uygulamanın devam edeceği öğrenildi.Görüntü Dökümü---------------------------Helikopterle kalkış için hazırlanılmasıHelikopterden genel ve detaylarTrafik kontrolünden görüntülerTrafik polislerinin sürücvüler ile konuşmasıHavadaki helikopterTrafiğin havadan görüntüsüHelikopterde emniyet kemeri takmayan sürücülerin ekrandan izlenmesiCeza alan sürücü ile röp.Genel görüntülerSÜRE: 06'01" BOYUT: 667 MBHaber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,=================================================5)HIRSIZLIK YAPMAK İÇİN GİRDİKLERİ MAĞAZADA, KIYAFETLERİN ALTINDA SAKLANIRKEN YAKALANDILARBursa'da 3 çocuk, hırsızlık yapmak için camlarını kırarak girdiği spor mağazasında bekçi ve polis ekiplerini görünce kıyafetlerin altına saklandı. İçeriden ses duyan ekipler kıyafetlerin altında yatan çocukların ayaklarını fark edince şüphelileri kıskıvrak gözaltına aldı.Olay merkez Osmangazi İlçesi Hocaalizade Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde S.B., C.E. ve F.Ç. isimli 3 arkadaş hırsızık yapmak için bir spor mağazasının camını taşla kırarak içeriye girdi. Cam kırılma sesine uyanan çevredeki vatandaşların polise haber vermesi üzerine olay yerine gelen bekçi ve polis ekipleri hırsızların içeride olduğu şüphesiyle mağaza çevresinde güvenlik önlemi aldı. Polis ve bekçilerin geldiğini fark eden hırsızlar mağazada bulunan kıyafetlerin altına saklandı. Bu sırada içeriden ses duyan ekipler kırılan camdan mağazaya girdiklerinde kıyafetlerin altında saklanan çocuklarını ayaklarını gördü. Kıyafetlerin altından çıkartılan çocuklar kırdıkları camdan dışarıya çıkartılarak gözaltına alındı. Yakalanan hırsızlar, 18 yaşından küçük olduğu için ifadeleri alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:----------------------------------Hırsız çocukların içeriden çıkartılmasıÇocukların gözaltına alınıp polis otosuna bindirilmesiBekçi ve polislerin inceleme çalışmalarıkırılan camdan görüntülerMağazadan detaylarDosya Adı: 1202bursahırsızlıkSüre: 02.50 Boyut: 317 MBHaber: İsmail Hakkı SEYMAN-Kamera: Serkan AKKUŞ/BURSA,=================================================6)İRAN SAFRANININ KİLOGRAMI 70 BİN LİRAMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde aktarda satılan ve birçok hastalığa şifa olduğu öne sürülen İran safranı, kilosu 70 bin liralık fiyatıyla cep yakıyor. İran safranını en çok kentte yerleşik yaşayan yabancı uyruklu kadınlar tercih ediyor.En pahallı baharatlar arasında başı çeken İran safranı, aktarlarda kilogramı 70 bin liradan satılıyor. İran'ın 'kırmızı altın'ı olan 3000 yıllık safranın bu kadar pahallı olmasının nedeni 1 kilogram safran elde edebilmek için 170 bin çiçek toplamak gerekmesi ve çiçeğin çok küçük bir kısmından elde ediliyor olması. Otomobil fiyatına denk gelen safranın şifa deposu olduğu, kanserin de aralarında bulunduğu birçok sağlık sorununa karşı alternatif tedavilerde kullanıldığı belirtildi. Aktarlık yapan Veysel Baykara (25) safran çiçeği tohumunun, ağustos ve eylül aylarında ekildiğini, 1-2 ay sonra çiçeklerinin açtığını, boyunun 20 santimetreye ulaştığını, açan çiçeklerin tek tek elle toplandığını ve özel kömür ateşinde bal mumuyla karıştırılarak kurutulduğunu anlattı. Baykara, kilogram fiyatı bir otomobille eşdeğer olan İran safranı için şunları söyledi:"Çok emek ve özen istiyor. Bu nedenle pahalı. Kendi ağırlığının 100 bin katı suyu, sarıya boyayabilecek kadar kuvvetli bir boyama özelliğine sahip. Bu özelliğinden dolayı boya üretiminde kullanılır. Safran gıda, kozmetik ve alternatif tıp alanında da sıklıkla kullanılır. Marmaris'te çoğunlukla yabancı uyruklu kadınlar safran tercih ediyor. 1-10 gram arasında alırlar. Marmaris'te safran alan 200 müşterimiz var. Bu müşterilerimizin yarısından fazlasını kadınlar oluşturuyor. İki çeşit safran talebi söz konusu. Birisi kilosu 70 bin lira olan İran safranı, diğeri kilosu 40 bin liraya satılan İspanyol safranı. Bu iki baharatı özel istek üzerine getirtiyoruz."Özel bir hastanede diyetisyen Sanem Şener, "Safran antioksidan özelliğinden dolayı sindirim sistemi için çok faydalı. Potasyum yönünden zengin. Kan basıncını sağlıklı seviyelerde tutmak için az miktarlarda kullanılan baharat türü. İçerdiği antioksidan özelliğinden dolayı özellikle cilde çok faydalı" dedi.Görüntü Dökümü----------------------Aktar dükkanı önünden görüntüAktar dükkanı içinde iki çeşit safranın kilosunun fiyatı görüntüVeysel Baykara ile elinde tuttuğu safranla ilgili açıklamasıSafranların görüntüsüÖzel bir hastanenin Diyetisyeni Sanem Şener röp.(Toplam: 5 dakika 25 saniye-391 MB HD görüntü)(Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),=============================================7)DİJİTAL KASAP SOSYAL MEDYADAN TÜM TÜRKİYE'YE ET SATIYORİZMİR'in Torbalı ilçesinde 3 kuşaktır kasaplık yapan Mehmet Günbey sosyal medya üzerinden tüm Türkiye'ye et satıyor. Tüm sektörlerde internet uygulamalarının daha fazla kullanılmaya başlandığını söyleyen Günbey, "Anlaşmalı soğuk kargo şirketleri ile istenilen her yere et gönderiyoruz. Sosyal medya sayesinde satışlarım 3 kat arttı" diye konuştu.Dedesi Mehmet Günbey'in 1930'lu yıllarda kasaplık yaptığını anlatan Mehmet Günbey, dede ve baba mesleği kasaplığı sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayınlar ile farklı bir boyuta taşıdı. Sosyal medya platformları Facebook ve Instagram'da canlı yayınlar ile kısa sürede tüm Türkiye'den müşterilere ulaşan Günbey, dijital kasap olarak anılmaktan mutlu olduğunu ifade etti. İstanbul ve İzmir'deki depolar ile Ayrancılar'da bulunan perakende şubesinde lüks et ve normal et satışı yaptıklarını belirten Günbey, sosyal medyayla tanıştıktan sonra canlı yayınla et satışı yapmaya başladığını ve kısa sürede tüm Türkiye'ye satış yapar hale geldiğini anlattı. İzmir başta olmak üzere Kastamonu, Adana, Mersin, Samsun, Kocaeli, Sakarya ve birçok ile et gönderdiğini söyleyen Günbey, "Müşterilerim özellikle et restoranları ve steakhouse'lar. Artık tüm sektörler dijtale dönüştü. İşçilik gerektiren bir meslek olan kasaplığın satış ve pazarlama kısmında sosyal medyayı kullanmaya başladım. Anlaşmalı soğuk kargo şirketleri ile istenilen her yere et gönderiyoruz. İstenilen lokasyona etlerimizi sağlıklı ve güvenli bir şekilde ulaştırıyoruz. Sosyal medya sayesinde satışlarım 3 kat arttı" diye konuştu.Oğullarının hem eğitim hayatlarına devam ettiğini hem de aile işletmesinde kasaplık mesleğini bir nesil daha devam ettirmek için yetiştiğini söyleyen Mehmet Günbey, çocukları Bedirhan Günbey (18), Mehmet Anıl Günbey (15) ve Mehmet Akif Günbey'in (10) 4'üncü nesil olarak mesleği sürdüreceklerini ifade etti. Önceki yıllarda ünlü bir steakhouse (Nusr-Et) zinciri ile de çalıştıklarını dile getirdi.Görüntü Dökümü----------------------------Mehmet Günbey'in etlerle ilgilenmesinden görüntü,-Telefonla canlı yayın yapılmasından görüntü,-Mehmet Günbey ile röp.Haber-Kamera: Nevra UÇKAÇ/ İZMİR,=============================================