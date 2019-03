Dha Yurt Bülteni-3

Kaynak: DHA

1)İDLİB' TA HAVA SALDIRILARI 70 BİN KİŞİYİ GÖÇE ZORLADI, HAYALET KENTE DÖNÜŞTÜSuriye'de süren iç savaş, İdlib kentini hayalet şehre çevirdi. 35 günde 79 hava saldırısının düzenlendiği şehirde birçok bina yıkılıp, ciddi hasar görürken 80 bin nüfuslu Han Şeyhun ilçesinden 70 bin insan göç etti. İdlib ve kırsalında 35 günde 111 kişi öldü, 321 kişi yaralandı. Şehirde saldırılardan sonra yıkık dökük binalar, boş okul sıraları kaldı. Demirören Haber Ajansı ekibinden Hasan Kırmızıtaş ile Uğur Can, rejim ve Rus savaş uçakları ile topçu birliklerinin ateşi altına girmesiyle dünyanın gözünün çevrildiği Han Şeyhun kentine girdi.DHA HAYALET KENTE DÖNÜŞEN HAN ŞEYHUN'A GİRDİNeredeyse her evde bombardımanın izine rastlanan Han Şeyhun, zorunlu göçün ardından adeta hayalet kente dönüşmüş durumda. İnsan görmenin imkansız hale geldiği ve bombardımanın yarattığı enkazlarla dolu olan Han Şeyhun sokaklarında, sadece silahlı şekilde motosikletleri ile devriye görevi yapan muhalifler bulunuyor. İlçenin kontrolünü elinde bulunduran Özgür Suriye Ordusu'nu oluşturan gruplardan Ceyşul İzze mensupları, motosikletleri ile sokakları dolaşarak, zorunlu göç sonrası boşalan evlerde olası hırsızlık ve talanı engellemeye çalışıyor.Eylül ayında Soçi Zirvesi sonrası varılan mutabakat ile Türkiye, İdlib'e yönelik hava saldırılarını sonlandırdı. Geçtiğimiz 9 Şubat'ta Rusya Hava Kuvvetleri'nin desteğini alan rejim güçleri ise tekrar saldırılara geçti ve 35 günde 79 hava saldırısı düzenlendi. Saldırılar sonucu İdlib ve kırsalında 111 kişi öldü, 321 kişi yaralandı. En büyük hasarı ise kentin Han Şeyhun ilçesi aldı. 80 bin nüfuslu ilçede 70 bin insan göç edince hayalet kente dönüştü.Adını Heyeti Tahriri Şam (HTŞ) olarak değiştiren El Nusra kontrolünde olan kent muhaliflerin kontrolündeki son kent merkezine dönüştü. 4 milyon nüfusu ile 'Küçük Suriye' olarak adlandırılan İdlib, rejim güçleri tarafından Ağustos ayından itibaren karadan ve havadan ateş altına alındı. Rus savaş uçaklarının da desteğiyle İdlib kırsalını havadan ve karadan bombalayan Esad güçleri, binlerce Suriyeli'nin evlerini terk ederek göç etmesine neden oldu.9 ŞUBAT'TA SALDIRILAR BAŞLADIAradan geçen süre içerisinde rejim güçlerinin zaman zaman İdlib ve Hama kentinin kırsalındaki bölgelere yönelik topçu atışları devam etti. Esad güçlerinin terörist olarak tanımladığı silahlı rejim karşıtlarını hedef aldığını ileri sürdüğü topçu atışlarında da İdlib ve Hama kırsalındaki çok sayıdaki köyde bulunan yerleşim alanları yıkıldı, ölen ve yaralananlar oldu. Ancak, genel anlamda kentte tansiyonu düşüren mutabakattaki en büyük ihlal 9 Şubat'tan itibaren hava sahasının yeniden rejim ve Rus savaş uçakları tarafından kullanılmasıyla başladı. 9 Şubat'tan itibaren savaş uçakları havadan, topçu birlikleri ise karadan İdlib ve kırsalındaki Han Şeyhun, Marat Annuman, Jarjanaz, Latamina bölgelerini yoğun ateş altına almaya başladı.111 KİŞİ ÖLDÜ, 321 KİŞİ YARALANDI9 Şubat'ta başlayan bombardımanda şu ana kadar yapılan belirlemelere göre 79 hava saldırısı düzenlendi. 2500'ü aşkın topçu birliklerinin atış yaptığı kentte saldırılarda 26'sı kadın 37'si çocuk 111 kişi yaşamını yitirdi. Saldırılarda ayrıca 63'ü kadın 82'si çocuk 321 kişi de yaralandı.70 BİN KİŞİ ZORUNLU GÖÇ ETTİSaldırıların yoğun olarak yaşandığı yerlerin başında ise İdlib'in güneyindeki 80 bin nüfuslu Han Şeyhun ilçesi oldu. Her gün savaş uçakları ve topçu birliklerinin ateşi altında olan kentteki siviller, saldırıların yoğunlaşmasıyla birlikte zorunlu olarak göç etmeye başladı. Kentte yerel meclis görevlileri, saldırıların altında kalan sivillerin evlerini bırakarak can güvenliklerini sağlayabilmek için İdlib kent merkezi, çevre ilçe ve köyler ile Türkiye sınırındaki kamplara gittiğini söyledi. Yerel kaynaklar, 70 bini aşkın kişinin zorunlu olarak göç ettiğini ve kentte kalan 10 bin civarında sivilin de saldırılarda hedef olmamak için evlerinden dışarı çıkamadığını ifade etti.CAMİ VE OKULLAR DA HEDEF ALINDINeredeyse her evde saldırının izlerini görmenin mümkün olduğu Han Şeyhun'da, ortak kullanım alanları olan Cami ve okullar da savaş uçaklarının hedefi oldu. Nüfusun yüzde 90'ının göç ettiği kentte kalanların da güvenlik gerekçesiyle gidemediği ilçe merkezindeki bir cami savaş uçaklarının saldırısının ardından harabeye döndü. Kimsenin bulunmadığı sırada bombardımana maruz kalan camiyi görenler, saldırıda mabetlerin hedef alınmasına tepki gösterdi. Saldırıların başka adresi ise uzun süredir güvenlik gerekçesiyle kapalı tutulan bir ilkokul oldu ve savaş uçaklarının hedef aldığı okul bombardımanın ardından harabeye döndü.SİVİLLER, SALDIRILARIN SON BULMASINI İSTİYORRejimin hedefinde olan muhaliflerin elindeki son kent merkezi İdlib'te yaşayan siviller, her geçen gün artan saldırıların tedirginliği ile dünyaya seslerini duyurmaya çalışıyor. Rejim ve Rus güçlerinin varılan çatışmasızlık mutabakatını ihlal ederek hava ve karadan saldırılarını sürdürdüğünü belirten siviller, biran önce bombardımanın durdurulması için dünyaya çağrıda bulunuyor. Kentte sadece rejim ve Rusya tarafından terörist olarak görülen HTŞ üyelerinin bulunmadığını 4 milyon kişinin yaşadığını anlatan siviller, "Bir an önce hem İdlib'e yönelik saldırıların son bulmasını hem de Suriye'de savaşın durmasını istiyoruz. Artık tek isteğimiz ülkemize huzur ve barışın gelmesi. Bunun için tüm dünyanın bu çağrımıza olumlu yanıt vererek Esad rejimi ve Rusya'nın saldırılarını engellemesini istiyoruz" dedi.Görüntü Dökümü-------------------------------- Han Şeyhun'un genel görünümüBombardımanın vurduğu yerleşim alanlarıBoş sokaklar ve bombardımanın oluşturduğu enkazUçakların vurduğu okulHarabeye dönen okul ve sıralarUçakların vurduğu cami ve oluşan hasarTerk edilmiş evlerSokaklarda dolaşan motosikletlilerYıkılan evler, hurdaya dönen otomobillerUçakların vurduğu ekmek fırınıSivillerin evlerde arama yapmasıHasan Kırmızıtaş anonslarDrone görüntüleriGenel ve detay görüntüler( Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ - Uğur CAN - SURİYE - DHA)GÖRÜNTÜ BİLGİSİ: ÖZEL===================================================2)DEMRE'DE YATLAR YENİ TURİZM SEZONUNA HAZIRLANIYORTÜRKİYE'nin en önemli günübirlik yat turizm merkezlerinden biri olan Antalya'nın Demre ilçesinde kışın karaya çekilen yatlar, yeni turizm sezonuna hazırlanmaya başladı. Bir süredir yağmurlu havanın yerini güneşe bırakmasıyla Çayağzı Limanı şantiyeye döndü.Demre'nin Çayağzı Limanı'ndaki alanlara çekilen günübirlik yatların öncelikle alt bölümleri tazyikli suyla yıkanıyor. Ardından yatların eskiyen boyaları yakılarak, kazınıyor. Eskiyen ve çürüyen ahşap bölümler yeni tahtalarla değiştiriliyor. Kazınan bölümler zımparayla temizleniyor. Yatların alt bölümlerindeki açılan tahta araları, 'kalafatlama' denilen yöntemle pamukla kapatılıyor. Kazınan ve kalafatlanan ahşap bölümlere önce astar, sonra macun çekiliyor. Macun çekilen bölümler yağlı boyayla boyanıyor. Yatların suyla temas etmeyen üst bölümleri ise zımparalanarak eski vernikler temizleniyor ardından makineyle siliniyor. Temizlenen bölümlere yeni vernik çekiliyor. Yatın tüm bölümleri yenileniyor ve pırıl pırıl hale getiriliyor. Bazı yatlarda boy büyütme çalışması yapılıyor.Çayağzı Limanı'nda karaya çekilen yaklaşık 90 yatın sahipleri ve yat ustaları harıl harıl çalışıyor. Yenilenen ve bakımı yapılan yatlar nisan ayı başından itibaren Akdeniz'in mavi sularıyla buluşmaya başlayacak. Tüm yatlar mayıs ayı başında denize indirilmiş olacak.Nadir bulunan kalafat ustası Durali Altan, "Bu yaptığımız işin adı kalafat. Bunu tahtanın arasına çaktığınız ve macunladığınız zaman su almaz" dedi. Yat sahibi Fatih Altan, "Kasım ayında teknemizi karaya çektik. Çürüyen yerlerini değiştirdik. Kalafatını, macununu, boyasını, verniğini yaptıktan sonra nisan ayının başında denize indireceğiz. Turizmimize başlayacağız. Turizm sezonumuz açılıyor" diye konuştu.Yat bakım ustası ve yat sahibi Mustafa Kıyak da şöyle dedi:"Teknelerimizi karaya çektik. Altlarını temizledik. Şu anda boyalarını yapmaktayız. Verniklerini bitirdik. İnşallah nisan ayı içerisinde teknelerimizi denize indireceğiz."Görüntü Dökümü-------------Yatların havadan drone görüntüsü (GÖRÜNTÜ ÇOK KÖTÜ ÇIKARILABİLİR)Kıyıya çekilmiş yatlardan detaylarYatlarda çalışan ustalarYatlardan detayYatlardaki bakım işlerinden detayDurali Altan röportajFatih Altan röportajMustafa Kıyak röportajHABER- KAMERA: Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya),=====================================================3)ACISINI UNUTMAK İÇİN BAŞLADIĞI DEVE ÇULU İŞLEME İŞİ GELİR KAPISI OLDUAYDIN'ın Efeler ilçesinde, 5 yıl önce ölen anne ve babasının acısını unutmak için başladığı ve daha sonra hobisi haline gelen deve çulu işleme işi, 47 yaşındaki Ayşe Çimen'in gelir kapısı oldu. Eşi cezaevinde olan 3 çocuk annesi Çimen'in, mikro kredi alarak, evde el emeği göz nuru dökerek işlediği deve çulları, şampiyon güreş develeri ve turizm bölgelerinde turist gezdiren develeri süslüyor. Adnan Menderes Mahallesi'nde yaşayan evli ve 3 çocuk annesi Ayşe Çimen, 5 yıl önce annesi Gülizar Öz ile babası Mustafa Öz'ü 5 ay arayla kaybetti. Çimen acısını unutmak için güreş develerinin üzerine süs olarak örtülen çullara işeleme yapmaya başladı. Bu işi yapan tanıdıklarının da yardımıyla kısa sürede öğrendiği çul üzerine çeşitli motif ve süslemeler işleme işi zamanla hobisi haline geldi. Çimen, aile bütçesine katkıda bulunmak için Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) aracılığıyla 1000 TL mikro kredi alarak, çul işleme işini gelir kapısına dönüştürdü. Eşi işlediği bir suç nedeniyle 1.5 yıl önce cezaevine girince, çocukları F.S.Ç. (Fatma Sude Çimen) (12), E.E.Ç. (Elif Ezgi Çimen) (9) ve M.E.Ç.'ye (Muhammet Emir Çimen) (7) hem annelik hem de babalık yapmaya başlayan Çimen, işine daha sıkı bağlandığını söyledi.EL EMEĞİ, GÖZ NURU DÖKÜYORZor şartlarda yaşamlarını sürdürdüklerini belirten Ayşe Çimen, "Deve çulu işleme işi sayesinde kazandığım para ile, biraz borçularımız vardı, onları ödedim. Evim kira, 3 çocuğum eğitim görüyor. Her ay 600 lira kira veriyorum. Evin mutfak masrafları, faturalar var. Bu iş olmasa geçirmem zor. Malzeme alıp, işi biraz daha büyütebilmek için mikro krediden 3 bin lira daha çektim" dedi.Bir çulun üzerindeki işlemeyi büyüklüğüne ve zorluk derecesine göre 3 ile 4 günde bitirdiğini belirten Çimen, "Hazır olarak satılan çulları boyu ve kalitesine göre 70 ile 110 lira arasında değişen fiyatlarla alıyorum. Üzerine işleme yatığım yünlerin yumağı ise 5 lira. Çulların üzerine işlemesini yaptıktan sonra ise 150 ile 200 lira arasında değişen fiyatlarla satıyorum. İşlediğimiz deve çulları Çanakkale, İzmir, Manisa, Muğla'daki şampiyon develer ile Antalya ve Nevşehir'in Kapadokya bölgesinde turist gezdirmek için kullanılan develerin üzerlerini süslüyor" dedi.AYDA EN FAZLA 10 DEVE ÇULU İŞLEYEBİLİYORAyda ancak 8 veya 10 deve çulu işleyebildiğini aktaran Çimen, "Ev işlerinden artan zamanlarımda ancak işlemeleri yapabiliyorum. Çocuklarımı uyuttuktan sonra işlemeleri yapmaya başlıyorum. Gece boyunca çayımı içip, işlemlerimi yaparak adeta çullarımla dertleşiyorum. Hatta arada çocuklarımın da yardım ettiği oluyor. Çamaşır makinem arıza yaptı, yenisini alamadım. Çamaşırlarımızı bize destek olmak için komşularımız yıkıyor. Allah onlardan razı olsun" diye konuştu.AYDIN'DA 5 BİN 200 KADINA KREDİ DESTEĞİMikro Kredi Aydın Şube Yöneticisi Müşerref Şimşek Kahraman, 2008 yılından bu yana Aydın'da dar gelirli olup ihtiyaç sahibi olan, evde iş yapmak isteyen kadınlara ellerinden geldiğince 'mikro kredi' sermayesi ile destek olmaya çalıştıklarını belirtip, "Bugüne kadar 5 bin 200 kadına 16 milyon TL kredi dağıtımı yaparak elimizden geldiğince Aydınlı kadınların yanında durduk" dedi.Görüntü Dökümü----------------------:-Ayşe Çimen'in deve çulu işlemesinden görüntü-Dev çullarından görüntü-Üzerine işlemeli çul serilmiş deve görüntüsü (arşiv)-Ayşe Çimen ile röp.-Mikro Kredi Aydın Şube Yöneticisi Müşerref Şimşek Kahraman ile röp.-Genel ve detayg örüntülerHaber-Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,=====================================================4)TRAFİKTE TARTIŞTIĞI GENCİ VE BABASINI VURAN ŞÜPHELİ YAKALANDIKONYA'da, trafikte tartıştığı genci ve babasını tabanca ile vurup yaralayan minibüs sürücüsü Kazım F. (39), restoranda yakalandı.Olay, 4 Şubat günü merkez Selçuklu ilçesi Akıncılar Mahallesi Gürkan Caddesi'nde meydana geldi. Otomobil sürücüsü Mustafa Sucu ile minibüs sürücüsü Kazım F. arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sırasında Sucu, babası Erol Sucu'yu (54) telefonla arayarak olay yerine çağırdı. Burada çıkan kavgada Kazım F., yanında bulunan ruhsatsız tabanca ile baba ve oğluna ateş açtı. Mustafa Sucu karnından, babası Erol Sucu ise bacağından yaralanırken, Kazım F. ise kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Erol Sucu Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Mustafa Sucu ise Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Mustafa Sucu'nun hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi. Olay anı ise bir güvenlik kulübesindeki kameralara yansıdı.RESTORANDA YAKALANDIOlayla ilgili soruşturmayı yürüten Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kazım F.'nin Konya-Afyonkarahisar karayolu üzerindeki, bir restoranda olduğunu belirledi. İşletmeye operasyon düzenleyen polis ekipleri, Kazım F.'yi suç aleti tabanca ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan Kazım F., 'kasten adam öldürmeye teşebbüs ve kasten yaralama' suçlarından adliyeye sevk edildi.Görüntü dökümü:---------------------------Olay anını gösteren güvenlik kamera görüntüleriŞüphelinin emniyete götürülmesi(Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA)==========================================================5)BURSA'DA 'KIRMIZI BÜLTEN'LE ARANAN DEAŞ'LI KADIN TERÖRİST ADLİYEDEBursa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan ve 'Kırmızı Bülten' ile aranan Lübnan asıllı Danimarka vatandaşı kadın terörist A.A.M., adliyeye sevk edildi. Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak olarak yürüttüğü terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, Yıldırım ilçesinde bir evde örgüt üyesinin saklandığı tespit edildi. Ekipler 13 Şubat 2019 sabahı, eve yoğun güvenlik önlemleri altında baskın yaptı. Operasyonda, 'Kırmızı Bülten' ile aranan ve Türkiye'ye yasa dışı yollar ile giren Lübnan asıllı, Danimarka vatandaşı kadın terörist A.A.M., gözaltına alındı. A.A.M.'nin terör örgütü DEAŞ'ın içerisinde aktif olarak faaliyet gösterdiği belirtildi. A.A.M. emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.Görüntü Dökümü:--------------------------------Şüphelinin adliyeye getirilmesi-Adliye binasından detaylarSüre: 01.04 Boyut: 120 MBHaber: Mehmet İNAN-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,