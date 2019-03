Dha Yurt Bülteni -3

Kaynak: DHA

DHA YURT BÜLTENİ -3Suriye sınırına askeri sevkiyatTürk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hatay-Suriye sınırındaki askeri birliklere askeri sevkiyat takviyesi yaptı.Türkiye'nin çeşitli birliklerden gönderilen zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçerek Reyhanlı ilçesi sınır hattına gitti. Geniş güvenlik önlemleri altında sevk edilen askeri araçların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.Görüntü Dökümü-------------Askeri araç sevkiyatından görüntüSÜRE: 50 SN BOYUT: 94,1 MBHaber-Kamera: Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN,(Hatay),===================Diyarbakır'da teröristlerce kullanılan 4 sığınak ve 1 mevzi tespit edildiDiyarbakır'da PKK'lı teröristlerce kullanıldığı belirlenen 4 sığınak ve 1 mevzide 2 Kalaşnikof tüfek, roketatar mühimmatı ile çok sayıda giyim ve yaşam malzemesi ele geçirildi.GÖRÜNTÜ GEÇİLECEKDİYARBAKIR,-===================Otomobilde can pazarıKonya'da direksiyon hakimiyetini yitirdiği otomobilin, kontrolden çıkıp ağaca çarpması sonucu sürücü Cihan Göleli (20), araç içinde sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakika süren müdahalesinin ardından kurtarılan Göleli, hastaneye kaldırıldı.Kaza, bugün saat 01.40 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hacı Yusuf Mescid Mahallesi Adana Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Cihan Göleli yönetimindeki 35 AK 7442 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobilde refüjdeki ağaca çarptı. Kazada yaralanan ve araç içinde sıkışan Göleli, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakika süren mücadelesi sonucu kurtarıldı. Ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan Göleli'nin hayatı tehlikesinin devam ettiği belirtti.Görüntü Dökümü----------Araç içinde sıkışan yaralıdan detayİtifaiyenin müdahalesiKurtarılmasıAmbulansa alınması-Genel ve detayHaber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA DHA))===================Akkuş'da, coğrafi işaretle tescillenen fasulye, yok satıyorOrdu'nun Akkuş ilçesinde, Türk Patent Enstitüsü tarafından coğrafi işaret olarak tescillenmesinin ardından değerlenen organik Akkuş şeker fasulyesinin kilosu 5 liradan, 25 liraya yükseldi. Yıllık 500 ton dolayında üretilen fasulyeye artan talep, karşılanamaz hale geldi. Kargo ile yurt dışına da gönderilen fasulye için Almanya, 100 ton sipariş verdi. Akkuş ilçesinde taleplerin karşılanamadığı fasulye üretiminin artırılması için herkes tarlaya koştu, çalışma başlatıldı.Akkuş ilçesi Ziraat Odası öncülüğünde, ilçede yetiştirilerek 5 liraya satılan şeker fasulyesi, Türk Patent Enstitüsü tarafından 2011 yılında 'Akkuş şeker fasulyesi' markasıyla coğrafi işaret olarak tescillendi. Tescilin ardından değerlenen ve fasulyenin kilo fiyatı katlanarak 25 liraya ulaştı. Akkuş'ta organik fasulye üretimi de başlatıldı. Organik fasulyenin kilogramı ise 35 liradan satılırken, yurt dışına da kargo ile ihraç edilmeye başlandı. Yıllık 500 ton dolayında üretilen fasulyeye artan talep, karşılanamaz hale geldi. Kargo ile yurt dışına gönderilen fasulye için Almanya'da bir firma, 100 ton sipariş verdi. Fasulye gönderimi için sözleşme imzalanırken, iç piyasada yoğun talep olması nedeniyle ihraç etmeye yeterli fasulye kalmadı. Akkuş ilçesinde taleplerin karşılanamadığı fasulye üretiminin artırılması için herkes tarlaya koştu, çalışma başlatıldı. İlçede yaklaşık bin 500 dolayında kişi, fasulye üretimine başladı.'35 LİRADAN KARGO YOLUYLA İHRAÇ EDİLİYOR'Akkuş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kaya, yaklaşık bin 500 üreticinin ilçede organik fasulye ürettiğini, yıllık üretim rekoltesinin de 500 tona yakın olduğunu belirterek, "Üretimimiz yetmiyor, talep çok. İlçemizde büyük bir kazanç elde ediyoruz. Yurt içi ve yurt dışında talebi rahat karşılayabilmemiz için paketleme tesisi projemiz var. Almanya'da bir firma 100 ton fasulye istedi, üretim yetersiz olduğu için gönderemedik. Üretimi 2 bin tona çıkarabilirsek talebi karşılayabileceğiz. Fasulye tescil edilmeden önce 5 liraydı, şuanda 25 TL'den iç pazara sunuyoruz, çok rağbet var. Yurt dışınada organik fasulyeyi kargo ile 35 liradan ihraç ediyoruz" dedi.'BİO ORGANİK TARIMA GEÇİLECEK'Yurt dışında gurbetçilerin rağbet gösterdiği Akkuş fasulyesini tadanların yoğun sipariş verdiğini, kargo ile yurt dışına gönderilen fasulyelerin de kolaylıkla tüketildiğini de vurgulayan Kaya, "İlçemizde organik tarımın yaygınlaşması için sürekli projeler üretiyoruz. Fasulyede çok büyük mesafe aldık. Fasulyenin tanıtımı için fuarlara da katılıyoruz. Fasulye önceden üreticilerimiz tarafından ihtiyaçları kadar üretiliyordu. Patentten sonra büyük bir rağbet oluştu. Daha önce 1 ton olmayan fasulyemiz yılda artık 500 ton civarında üretiliyor. Yurt içinde fasulyeyi telefonla yada e-mail ile bizden istiyorlar, adreslerine gönderiyoruz. Almanya'ya istedikleri standartta paketleme yapamadığımızdan 100 tonluk ihracatı yapamadık. Akkuş Belediyesi ve DOKAP Başkanlığı ile ortaklaşa projemiz var. Akkuş'a son sistem fasulye paketleme tesisi yapacağız, böylece önümüzdeki yıl Almanya'ya ihracatı başlatmayı hedefliyoruz. Dışarıya ihracat yapabilmemiz için bio organik tarıma da geçiyoruz" şeklinde konuştu.Görüntü Dökümü----------Ahmet Kaya ile röportaj-Fasulye fotoğraflarıSüre: 3.09 Dk Boyut: 469 MBHaber-Kamera: Nedim KOVAN-ORDU,====================Hakkari'de çığ düşünce kapanan köy yolu açıldıHakkari'de, çığ düşmesi sonucu kapanan Oğul köyünün yolu, karla mücadele ekiplerinin saatler süren çalışması sonucu ulaşıma açıldı. Ekipler, kar kalınlığının yer yer 8 metreyi bulduğu yolda kar tüneli açarak, çalışmalarını yürüttü.Hakkari İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kentte yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolların ulaşıma açılması için yoğun çalışma yürütüyor. Çığ düşmesi sonucu kapanan Oğul köyünün yolunda yer yer 8 metreyi bulan kara rağmen çalışma yürüten ekipler, kar kalınlığının iş makinelerinin boyunu aştığı noktalarda tünel açarak, güçlükle ilerleyebildi. Ekipler, saatler süren çalışmada zorluk yaşadıkları anları cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti.Görüntü Dökümü-----------Köy yolundaki çığları temizleyen iş makinesi-Çığların arasında kar tüneli açıp ilerleyen ekipler-DetaylarHaber-Kamera: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, -======================Silah ustası babanın izinden, olimpiyatlara hazırlanıyorSİLAH ustası ve atıcılık antrenörü babasını örnek alıp heves ettiği atıcılıkta milli takım forması giyen Nilay Ak (27), 2020 Olimpiyatları'na hazırlanıyor. Ak'ın olimpiyatlara giden yoldaki en büyük sorunu ise sponsor.Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nde silah bakım ve tamir teknisyeni babası Halil Ak'ın (54) evde havalı silahlara bakım yaptığı yıllarda silahlarla iç içe büyüyen Nilay Ak, çocukken atıcılığa merak sardı. 2012 yılına kadar babasından özel dersler alan ve atıcılığını geliştiren Ak, Antalya Polis Spor Gücü Kulübü'ne kaydını yaptırıp lisanslı sporcu oldu. Çok sayıda müsabakaya katılan Ak, 2014 yılında girdiği Havalı Silahlar Gençlik ve Spor Kupası'nda ilk birinciliğini aldı. Aynı yıl KKTC'de düzenlenen Dr. Fazıl Küçük Uluslararası Atıcılık Oyunları'nda ilk defa milli formayı giyen Ak, burada da altın madalyanın sahibi oldu.OLİMPİYATLARA HAZIRLANIYORHavalı tabancanın yanı sıra ateşli silahlarda da dereceleri olan Nilay Ak, milli takım formasını 2016 yılında Macaristan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda ikinci kez giydi. Ak, burada derece elde edemedi. 2018 yılına kadar birçok derece elde eden Ak, geçen yıl Mersin'de düzenlenen Türkiye şampiyonasında birinci, bu ay yine Mersin'de düzenlenen grup yarışmasında da bölge ikincisi oldu. Mayıs ayında düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na hazırlanan Ak'ın hedefi ise 2020 yılında Tokyo'da düzenlenecek olimpiyatlarda Türk bayrağını dalgalandırmak.Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tesislerindeki özel poligonda antrenmanlarını yapan Ak'ın antrenörlüğünü de babası Halil Ak yapıyor. Havalı ve ateşli silahlar 3'üncü kademe kıdemli uluslararası antrenörlük belgesi bulunan Halil Ak, mesaiden arta kalan zamanlarını kızıyla çalışarak geçiriyor. Atıcılıktaki başarısı nedeniyle kısa sürede yükselen Nilay Ak, havalı ve ateşli silahlar 2'nci kademe antrenör oldu.Küçük yaşta çıktığı yolda başarılar elde ettiği için mutlu olduğunu belirten Ak, "Babam havalı tabancasıyla evde ilgileniyordu, ben de oradan merak sardım. Hem üniversite eğitimime devam ettim hem de spor yaptım. 2014 yılında milli sporcu unvanımı aldım. Antrenörlük de yapıyorum. Babam bana çok iyi örnek oldu ben de başkalarına iyi örnek olmaya çalışıyorum" dedi.SPONSORA İHTİYAÇ VARKardeşine de örnek olmaya çalıştığını belirten Nilay Ak, babasından aldığı bayrağı kardeşine devredeceğini söyledi. Babası sayesinde kendine ait bir tabancası olduğunu ancak her sporcunun bu pahalı tabancadan satın alamadığına dikkati çeken Nilay Ak, "Pahalı bir spor. Kullandığımız her şey çok pahalı. Sponsor desteği bizim için çok önemli" dedi.Mesleği gereği sürekli silahlarla iç içe olmak zorunda kaldıklarını belirten Halil Ak ise iki kızının da çocukluktan itibaren havalı silahlarla bir arada olduğunu söyledi. Silahın spor amaçlı kullanılabileceğini kızlarına anlatıp sporcu olarak yetiştirdiğini ifade eden Halil Ak, "Milli takım formasını giydi ve dereceler aldı. Bizleri ve ülkemizi çok iyi temsil etti. Çok pahalı bir spor. Kullanılan saçmalar da pahalı. Kızlarımın masrafını elimden geldiğince karşılamaya çalışıyorum" diye konuştu.Lise 2'nci sınıf öğrencisi Nilsu Ak ise babası ve ablasını örnek alarak spora başladığını ve bu sporda derece elde etmeyi hedeflediğini söyledi.Nilay Ak, Gençlik ve Spor Bakanlığı nezdinde il müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyon Başkanı Ufuk Arman'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.Görüntü Dökümü----Madalyalardan görüntüNilay Ak ve kardeşinin atış yaparken görüntüsüNilay Ak silahı ile ilgilenirken görüntüsüAtışya yaparken görüntüsüRÖP 1: Nilay AkRÖP 2: Halil AkRÖP 3: Nilsu Ak484 MB - 04.22/// HDHaber: Alparslan ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,