Dha Yurt Bülteni-3

Kaynak: DHA

1)3 UZMAN ÇAVUŞUN HAYATINI KAYBETTİĞİ KAZA, ARAÇ KAMERASINDAKASTAMONU'da, kamyona arkadan çarpan otomobildeki 3 uzman çavuşun hayatını kaybettiği kaza, araç kamerasına yansıdı. Kaza, dün akşam saatlerinde Devrekani- Kastamonu karayolu, Kırcalar mevkiinde meydana geldi. Devrekani ilçesinden Kastamonu yönüne giden Emre Tarlacı yönetimindeki 41 VK 580 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp Hamdi Y. yönetimindeki 37 DH 677 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyon takla atarken, otomobil ise şarampole uçtu. Hurdaya dönen otomobildeki uzman çavuşlar Emre Tarlacı, İsmail Doğan ve Enes Sertkaya olay yerinde hayatını kaybetti. Uzman Çavuş Burak Çelikoğlu ile kamyon şoförü Hamdi Y. ise yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.KAZA, ARAÇ KAMERASINA YANSIDIKaza anı, yolda seyir halinde olan bir başka aracın kamerasına yansıdı. Görüntüde, Emre Tarlacı yönetimindeki otomobilin kontrolden çıktığı, çarptığı kamyonun takla attığı, otomobilin ise şarampole uçtuğu görüldü.Görüntü Dökümü---------------------------Kaza anıHaber: Gürkan YILMAZ/KASTAMONU/DHA=======================================================2)DİLEK FENERİ UÇURMAK İSTERKEN UÇURUMDAN DÜŞTÜANTALYA'da dilek feneri uçurmak isterken kayalıklardan düşen Begüm Ataç yaralandı.Olay, Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi Atatürk Kültür Parkı içerisinde saat 00.30 sıralarında yaşandı. Park içerisinde bir restoranda vakit geçiren Ataç, arkadaşlarıyla dilek feneri uçurmak için dışarı çıktı. Feneri uçurmak istediği sırada, dengesini kaybeden Ataç, kayalık alandaki yaklaşık 8 metrelik uçurumdan düştü. Olayı gören arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, bir kişi ise kayalık alandan aşağıya doğru indi. Ataç, düştüğü yerden arkadaşlarına seslenerek durumunun iyi olduğunu söyledi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ip istasyonu kurdu ve Ataç'ı kurtarmak için çalışma başlattı. Bir itfaiye eri, Ataç'ın düştüğü yerden yaralı kadının yanına indi. Halat yardımıyla yukarı çıkarılan Ataç, bulunduğu yerden çıkarıldı. İlk müdahalenin ardından ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen yaralı kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Görüntü Dökümü-----------------------Olay yerinden detay-İtfaiyenin kurtarma operasyonu görüntüleri-Düşen kadın Begüm Ataç'ın kurtarılma anı-Begüm Ataç'ın ambulansa bindirilmesi01.08"-128 MBHaber-Kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,=======================================================3)ERZURUM VE ARDAHAN'DA KAR SÜRPRİZİERZURUM ve Ardahan Pazar sabahına kar sürpriziyle uyandı. Erzurum'da kar kalınlığı 5 santimi geçerken iş makineleri kaldırım ve yolları temizledi. 'Baharı beklerken karla karşılaştık' diyen Ardahanlılar, bu günlerde yağan karın adının 'Leyleğin karı' denildiğini söyledi. Meteorolojinin don uyarısı yaptığı Erzurum 24 Mart sabahına beyaz bir örtüyle merhaba dedi. Gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırdı. Kar kalınlığının 5 santimetreyi geçtiği kent merkezinde Büyükşehir Belediyesi ekipleri temizlik çalışmasına başladı. İşçilerin yanısıra iş makineleri kaldırımda biriken karları temizledi.LEYLEĞİN KARIArdahan'da da gece saatlerinde başlayan ve etkisinin artıran kar yağışı kent merkezini yeniden beyaza bürüdü. Sokakta yürüyen vatandaşlar kardan adama döndü. Hafta sonu dershaneye giden öğrenciler cep telefonları ile selfie çekerek bu anı ölümsüzleştirdi. Giderek şiddetini artıran kar yağışı kısa sürede cadde, sokak ve park halindeki araçları kapladı. Kayganlaşan yol nedeniyle Araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, vatandaşlar tarafından itilerek kurtarılmaya çalışıldı. Sabah kalktıklarında kar sürprizi ile karşılaşan vatandaşlar, "Biz baharı beklerken yeniden karla karşılaştık. Bu yağan kara eskilerin hesaplarına göre 'Leyleğin karı' deniliyormuş" dediler.Görüntü Dökümü-----------------------------ERZURUM-Erzurum tabelası-Cadde ve sokakta kar altında yürüyenler-Kent merkezindeki kar yağışından genel detaylar-İş makinesi ve işçilerin temizlik çalışmaları-Yakutiye Medresesi'nden görüntü-Lalapaşa Camiinden görüntü-İş makinesinin kaldırımı temizlemesi-Kentin değişik noktalarından kar görüntüsüHaber-Kamera: Salih TEKİN/ ERZURUM,Görüntü Dökümü-----------------------------ARDAHAN-Kar yağışından görüntü-Araçlarının temizleyen vatandaşlardahn görüntü-Karda yürüyen vatandaşlardan görüntü-İşyerlerinin önünü temizleyen vatandaşlardan görüntü-Röp.-Sokak hayvanlarından görüntü-DetayHaber-Kamera -Deniz BAŞLI/ ARDAHAN=====================================================-4)SİVEREK'TE OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI: 5 YARALIŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada, 5 kişi yaralandı.Kaza, dün akşam saatlerinde Siverek-Adıyaman karayolunun 40'ıncı kilometresinde Mezra Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kadir Tekcan yönetimindeki 34 LE 8399 plakalı otomobil ile Hacı Yusuf Karakurt yönetimindeki 02 AAH 666 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, her iki araçta bulunan Hediye Karakurt, Ömer Faruk Karakurt, Ayni Karakurt, Orhan Bıçak ve Bahar Tekdal yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulanslarla Siverek ve Kahta Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.Görüntü Dökümü------------------------------Kaza anıKaza sonrası yaşananlarGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 31 MB==================================================5)OTOMOBİLİN LASTİKLERİNDE 10 KİLO 250 GRAM SIVI EROİN ELE GEÇİRİLDİVAN'da polisin bir otomobilde Narkotik köpeği 'Rexo' ile yaptığı aramada, lastiklerin şambrellerine doldurulmuş, 10 kilo 250 gram sıvı eroin ele geçirildi. Otomobilde bulunan 2 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit İlçesi Kurubaş Mahallesi'nde yaptığı yol kontrolü sırasında şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama yaptı. Narkotik köpeği 'Rexo' ile yapılan aramada, lastiklerin şambrellerine doldurulmuş 10 kilo 250 gram sıvı eroin ele geçirildi. Otomobilde bulunan 2 şüpheli, gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.Görüntü Dökümü------------------------------Durdurulan otomobilde yapılan aramalar-Dedektör köpek 'Rexo' ile yapılan arama-Sıvı eroinin bulunması-DetaylarOrhan AŞAN/VAN, -======================================================6)ÖMER ASAF'IN HASTALIĞINA TEŞHİS KONULAMIYORRİZE'de, 5 aylıkken vücudunda oluşan momarmalar nedeniyle hastanede tedavi altına alınan, solunum cihazına bağlı yaşayan ve yürüyemeyen Ömer Asaf Kayış'ın (3.5) hastalığına teşhis konulamıyor. Anne Suna Kayış, oğlunun hastalığının tespit edilerek tedavi edilmesini istiyor. Rize'de oturan Suna ve Embia Kayış çiftinin oğlu Ömer Asaf Kayış'ın 5 aylıkken vücudunda morarmalar oluştu. Rize'de hastaneye götürülen Ömer Asaf'a ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi. Buradaki hastanelerde de teşhis konulamayan Ömer Asaf, geçen sürede mide kanaması geçirdi, nefes darlığı şikayeti nedeniyle solunum cihazına bağlandı. 3 yıldır Rize, Samsun, Ankara ve İstanbul'da çeşitli hastanelere götürülen küçük çocuğa teşhis konulamadı. Aile, çocuklarının hastalığına teşhis konularak tedavi ile sağlığına kavuşmasını istiyor.Suna Kayış, çocuğunun hastalığına bir türlü teşhis konulamadığını belirterek "5'inci ayına kadar normal bir çocuktu. Sonraları bir anda ağlamaya ve morarmaya başladı. Hastanede çeşitli tetkikler yapıldı, ama teşhis konulamadı. Eve döndük, ilaç tedavisi almadığımız halde kafasını tutmaya, ağzından yemeye ve ellerini hareket ettirmeye başladı. 1 yaş aşılarından sonra 6 ay kadar ateşlenme süreci oldu. Sonra mide kanaması geçirdi. Götürdüğümüz hastanelerde birçok gen, metabolik taramalar yapıldı ama bir tanı konulamadıö dedi.'3 YILDA TÜKENDİK'Ömer Asaf'ın bilincinin yerinde olduğunu belirten Suna Kayış, "Anneyi, babayı tanıyor, olanı biteni anlıyor, çevresindekilerin farkında, çizgi film izliyor. Oğluma çare bulmak için birkaç şehir gezdik, hastanelere gittik. Ama oğlumun tanısı konulamadı, hastalığının sebebi bulunamadı. Tedavisi varsa tedavisi yapılsın yoksa da yaşamını en iyi şekilde sürdürebilmesi için ne yapmamız gerekiyorsa onu yapmak istiyoruz. Ama buna da bizim maddi gücümüz yetmiyor. İyi bir hekim kadrosu ile oğlumun değerlendirilmesi ve hastalığının ne olduğunun bulunmasını istiyoruz. Tahlillere bakılınca 'şu var deniyor' ama klinik olarak bakıldığında Ömer Asaf'a uymuyor. Teşhis bir türlü konulamıyor. Fizik tedavi açısından yardıma ihtiyacımız var. Yardımseverlerden destek bekliyoruz" diye konuştu.Görüntü Dökümü-----------------------------Ömer Asaf'dan detaylarAnne ile röp.DetaylarHaber-Kamera: Arzu ERBAŞ RİZE-DHA======================================================7)KAYIP ÇOBANIN CESEDİ BULUNDUGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, kayıp olarak aranan çoban Bekir Taşkın'ın (72) göl kenarında cesedi bulundu. İslahiye'de yalnız yaşayan ve çobanlık yapan Bekir Taşkın, cuma günü hayvan otlatmaya gitti, bir daha da dönmedi. Bunun üzerine yakınları, güvenlik güçlerine başvurdu. Aramalar devam ederken, dün akşam saatlerinde Fevzipaşa Mahallesi'nde yapımı devam toplu konut inşaat alanında çıkan kayaların döküldüğü göl kenarındaki alanda ceset bulundu. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekiplerinin yaptığı incelemede, cesedin kayıp olarak aranan Bekir Taşkın'a ait olduğu belirlendi.Taşkın'ın cesedi, otopsi için morga kaldırıldı.Görüntü Dökümü--------------------------- Fevzipaşa TOKİ konutları kayalıkları- Manivela ile cesedin kayalıkların altında çıkarılma çalışması- Cesedin yukarıya taşınmasıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 73 MB===================================================8)SAVAŞTAN KAÇIP ŞAMPİYON OLDULARAFGANİSTAN'daki iç savaşta babalarını kaybettikten sonra Türkiye'ye sığınan Hamed Navabi ve Sarajuddin Navabi kardeşler, tesadüf eseri tanıştıkları güreşte kısa sürede şampiyonluklara ambargo koydu. Navabi kardeşlerin tek hayali kendilerine sahip çıkan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup ay-yıldızlı formayla mindere çıkmak. Ülkelerinde doğan ve 4 yıl önce babalarını iç savaşta kaybetmelerinin ardından önce İran'a giden kardeşler, ardından Manisa'daki amcalarının yanına sığındı. 12 yaşındaki Hamed ve 14 yaşındaki Sarajuddin, savaş acısı ve zorlu yolculuğun ardından mutluluk ile başarıyı Türkiye'de buldu. Okulda spor yaparken hocaları Ömer Rona tarafından keşfedilip güreşe teşvik edilen Navabi kardeşler kısa sürede önemli bir yol katetti. Ankara'da düzenlenen 11-14 Yaş Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda 38 kiloda mindere çıkan 12 yaşındaki Hamed Navabi, Türkiye Şampiyonu olurken, 52 kiloda mindere çıkan 14 yaşındaki Sarajuddin Navabi ise Türkiye üçüncüsü oldu. Manisa Hafsa Sultan Ortaokulu'nda okuyan 7'nci sınıf öğrencisi Hamed ve 8'inci sınıfı öğrencisi Sarajuddin, asıl hedeflerinin Türk vatandaşı olarak ay-yıldızlı forma altında mindere çıkmak olduğunu söyledi.Hamed Navabi, "4 yıl önce Afganistan'dan Türkiye'ye geldik. Ömer hocam bizi okulda keşfetti. Bizlerin iyi birer güreşçi olacağını söyledi ve biz de ona inanarak çalışmaya başladık. Son olarak Türkiye Şampiyonası'na gittik ve ikimiz de madalya kazandık. Bizim asıl hedefimiz Türk vatandaşı olup, ay-yıldızlı forma altında mücadele etmek. Türkiye'de olmaktan dolayı çok mutluyuz. İnşallah hedeflerimiz gerçekleşir ve Milli Takım forması altında mindere çıkar, büyük bir onur ve gururla o formayı giyeriz" dedi.MADALYA UMUTLARIAntrenör Ömer Rona, Afgan Navabi kardeşleri keşfettiği anda başarılı olacaklarına inandığını ifade etti. Ömer Rona, "İlk olarak fizik yapılarına baktık. Sonra kendilerini çağırdık ve çalışmaya başladık. 4 yıl gibi bir süre sonunda önce gruplarda şampiyonluk sonra da Türkiye Şampiyonası'nda şampiyonluk elde ettiler. Hamed Navabi rakiplerine puan vermeden Türkiye Şampiyonu olurken ağabeyi Sarajuddin Navabi ise Türkiye üçüncüsü oldu. Okullar arası müsabakalarda da şampiyon oldular. Bu çocuklar savaştan ve acıdan Türkiye'ye geldiler. Türk vatandaşı olmak istiyorlar. Türkiye adına Dünya ve Olimpiyat şampiyonu olmak istiyorlar. Bu çocuklarda kapasite var. Bu sadece benim düşüncem değil, güreş camiası bunu söylüyor. Bu çocuklar Türkiye vatandaşı olurlarsa inanıyorum ki Olimpiyat madalyaları bu çocuklardan gelecek" diye konuştu.Görüntü Dökümü--------------------------Güreş antremanından görüntüAfgan kardeşlerin güreş görüntüleriAfgan kardeşlerin açıklamalarıGüreş Hocası Ömer Rona röportajGenel ve detay görüntülerHABER-KAMERA: Cemil SEVAL-Erhan KASIRGA/ MANİSA,==================================================9)15 METREKARELİK ODADA ÜRETTİĞİ YEMLE, HAYVANLARINI BESLİYORRİZE'de hayvancılıkla uğraşan emekli öğretmen Recep Kaya (64), 18 derecelik ısıdaki karanlık odada, 1 kilo buğday, arpa, yulaf karışımlı tohumlardan 10 ile 15 kilogram arasnda yem üretmeyi başardı. Piyasa değerinin 10'da biri maliyetine yem üreten Kaya, hayvanlarını besliyor.Rizeli emekli öğretmen ve motorkros meraklısı Recep Kaya, hayvancılıkla uğraşmaya başladı. Dağsu Mahallesi'ndeki ahırında ineklerini besleyen Kaya, artan fiyatlar üzerine kendi yemini üretmek için araştırma başlattı. 15 metre karelik karanlık bir oda oluşturan ve oda ısısını 18 dereceye ayarlayan Kaya, metal plakalar üzerinde 1 kilo buğday, arpa ve yulaf karışımlı tohumlardan 10 ile15 kilogram arasında yem üretmeyi başardı. Üretimi geliştiren Kaya, odada 1 ayda protein oranı yüksek 3500 kilogram yem elde etti. Piyasa değerinin 10'da biri maliyetine yem üreten Kaya, hayvanlarını besliyor.'PROTEİN ORANI ÇOK YÜKSEK'Hayvanlarının yemini kendisinin ürettiğini anlatan Recep Kaya, "Bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine araştırma yaptım ve 15 metrekarelik ısı yalıtımlı karanlık odada yem üretmeye başladım. 1 kilogram arpa, buğday ve yulaf karışımlı tohumlardan 10 ile 15 kilogramlık yem ürettim. Hayvanlar bu yemi çok sevdi. Protein oranı yüksek. Hayvancılık da dışa bağımlı olmaktan kurtulmak için üretmeliyiz. Ben kendi yemimi kendim üretmeyi başardım, bunu herkes denemeli. Ülke hayvancılık ve tarımla kalkınır. Bu yöntemi hayvancılıkla uğraşan herkese tavsiye ediyorum" dedi.Görüntü Dökümü--------------------------Yem üretim aşamalarından detayRecep Kaya detaylarıHayvanlarına yem vermesiRecep Kaya ile röp.çHaber-Kamera: Mehmet Can PEÇE RİZE-DHA==================================================