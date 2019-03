Dha Yurt Bülteni-3

Kaynak: DHA

MALATYA'DA 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM1)KAYMAKAM ŞAHİN: HERHANGİ BİR YIKIM YOKMALATYA'nın Arguvan ilçesinde bu sabah Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Arguvan ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 07.19'da meydana geldi. Yerin 15.92 kilometre derinliğinde olan deprem, Arguvan'ın yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.2, merkez üssünü isi Arguvan ilçesine bağlı Yürektaşı köyü olarak açıkladı.KAYMAKAM ŞAHİN: HERHANGİ BİR YIKIM YOKArguvan Kaymakamı Abdullah Şahin, saat 07.19'da meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin hasara yol açmadığını söyledi. 21 Mart'tan beri devam eden sarsıntılar olduğunu hatırlatan Kaymakam Şahin, "Depremin merkez üssü Hakverdi Mahallesi. Depremin ardından muhtarlarımız ile görüştüm. Aldığım ilk bilgiye göre herhangi bir yıkım ve kayıp yok" dedi.Görüntü Dökümü------------------------------------Arguvan ilçe merkezinden görüntüVatandaşlarGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 95 MB===============================================2)5 DİL BİLEN ŞÜPHELİNİN KURDUĞU UYUŞTURUCU SERASI, POLİSİ BİLE ŞAŞIRTTIADANA'da 5 dil bilen bilgisayar yazılımcısı Gökhan K.'nin (33) evinin balkonuna 30 bin lira harcayarak uyuşturucu serası kurduğu belirlendi. Gökhan K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde bir apartman dairesinin balkonunda uyuşturucu yetiştirildiği ihbarını aldı. Adrese baskın yapan ekipler, balkonda kurulan 2 termal çadır içinde topraksız esrar yetiştirildiğini görünce şaşırdı. Annesiyle birlikte yaşayan şüpheli Gökhan K., gözaltına alındı.5 DİL BİLİYORPolis evde yaptığı aramada, şüphelinin profesyonel olarak uyuşturucu yetiştirdiğini saptadı. Evde, havalandırma ve iklimlerdirme cihazları, ısı ve nem ölçer aletleri, atom mercek, mikroskobik el merceği, ışıklandırma ve bol miktarda sulu gübre ele geçirildi. Şüphelinin Gökhan K.'nin, İngilizce, Almanca, Norveççe, İsveççe, Danimarkaca bildiği de ortaya çıktı. İleri düzeyde bilgisayar yazılımcısı olduğunu söyleyen Gökhan K.'nin ayrıca Açıköğretim Fakültesi son sınıf öğrencisi de olduğu öğrenildi.Bilgisayarını da inceleyen polisler, Gökhan K.'nın internet üzerinden topraksız uyuşturucu üretimi hakkında araştırma yaptığını da tespit etti. Balkonda kurduğu üretim alanı için 30 bin lira harcadığı ortaya çıkan Gökhan K., sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.Görüntü Dökümü------------------------Zanlının Adli Tıp Birimi'ne getirilmesiAdli Tıp Birimi'nden çıkarılmasıEle geçirilen düzenek ve malzemelerin emniyet binasında görüntüleriKurduğu düzeneğin evde genel ve detay görüntüleriSÜRE: 04'33" BOYUT: 504 MBHaber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,=====================================================3)HERKES İÇİN MATEMATİK SERGİSİ İLGİ GÖRDÜİZMİR'in Karşıyaka ilçesinde açtığı Bilim ve Proje Geliştirme Merkezi'nde çocuklara ve yetişkinlere geliştirdiği iki öğrenim modelinden biri olan 'Herkes için matematik' adı altında eğitim veren emekli öğretmen Nurten Alpaslan'ın, matematiği korkulan ders olmaktan çıkarmak için ürettiği materyallerle açtığı sergi, Karşıyaka'daki alışveriş merkezinde 7'den 70'e herkesin ilgisini çekti. İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Bilim ve Proje Geliştirme Merkezi'nde matematiği çocuklar ve büyükler için korkulan ders olmaktan çıkarmak ve günlük hayatta analitik düşünme sistemini geliştirmek için çeşitli projelerle egitim veren emekli öğretmen Nurten Alpaslan, bir alışveriş merkezinde kendi tasarladığı materyaller ile sergi açtı. Oluşturduğu iki öğrenim modelinden biri olan 'Herkes için matematik' projesi kapsamında ürettiği materyalleri Karşıyaka'daki AVM'de sergileyen Alpaslan, sergiyi günde ortalama 7 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi. Matematiğe bakış açısı konusunda farkındalık yaratmak amacıyla tasarlanan materyallerin ziyaretçilere sunulduğu interaktif sergiye 7'den 70'e birçok insan ilgi gösterdi. Altı yaş üstü her meslekten insana hitap eden sergide ziyaretçiler birleşik zincir eğrilerinden oluşan yüzeylerden yapılmış yolda gidebilen kare tekerlekli bisiklet, demir çubukları sabunlu suya batırarak oluşturulan geometrik şekiller, üzerine koyulan nesnenin şeklini alan çivili materyal, Pisagor teoremini anlatan disk, trigonometriyi anlatan tahta materyaller ile saatlerce vakit geçirdi. Sürekli sergi alanında bulunan Nurten Alpaslan, meraklı ziyaretçilere materyaller hakkında bilgi verdi.Sergideki 58 materyalin ve oyuncağın çocuklar dışında yetişkinler ve akademisyenler tarafından çok yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Alpaslan, "Bu sergide düzlemden uçak motorlarının yapım tekniği olan logaritmik sarmala kadar, pi sayısının gösteriminden tek sayıların toplamına kadar Graf teoreisinden üçgende açıların incelemesine kadar aklınıza gelebilecek her şey görsel şekilde anlatılıyor. Materyallerin büyük bir bölümünde trigonometri, çemberde teğetlerle ilgili çalışmalar anlatılıyor. Öğretmenlerimiz de eğitim amaçlı olan bu materyalleri görüp öğreniyorlar, öğrencilerini getiriyorlar. Burada gördükleri en ufak bir şey bile akıllarında kalsa kardır. Herkes için matematik projesi; tahtasız, tebeşirsiz, testsiz, sınavsız yapılan matematiksel düşünce sistemini geliştiren bir çalışma. Dikkat yoğunlaştıran, hafıza güçlendiren, analitik düşünce ve tasarım becerisi gibi kazanımların yanı sıra teorik matematik ve geometri altyapısını doğru öğreten bir çalışmadan bahsediyoruz. Bu proje Fransa'da dünyadan 255 çalışma arasından seçildi ve bir Türk modeli olduğu kabul edildi. Yetişkinler de sergiyi çok keyifli karşıladılar, matematiğin farklı bir dünyasıyla karşılaştıkları için çoğu 'Keşke daha önce karşılaşsaydık, meslek seçimlerimiz de farklı olabilirdi' dedi. Bu sergi şunu anlatıyor; bu ülkenin gerçekten bir matematik müzesine ihtiyacı var. Ben hayalim olan bu matematik müzesini kurmak için soluk aldığım sürece mücadele edeceğim. Dünyanın en güzel matematik müzesi bizim olacak, çünkü ben yıllardır onun içinde yaşıyorum" dedi.31 Mart'a kadar devam edecek olan sergiyi mümkün olduğunca geniş kitlelerin görmesini istediğini belirten Alpaslan şunları söyledi:"Lütfen bu sergiyi öğrenciler, akademisyenler gelip gezsinler. Bu sergide matematiğin farklı bir dünyasıyla tanışarak yaşantılarında artı değer oluşturabilecek bir şey elde edecekler. 1 Nisan'dan itibaren burada hem yetişkinler hem de çocuklar için atölye çalışmalarımızı başlatacağız."Görüntü Dökümü-------------------------Sergiyi ziyaret edenlerden genel ve detay görüntüler-Çocuklardan görüntüler-Materyallerden görüntüler-Nurten Alpaslan ile röp.Haber-Kamera: Melis KARAKUZULU/İZMİR,=======================================================4)MALATYA'DA TIR'IN ÇARPTIĞI GENÇ ÖLDÜMalatya'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken TIR'ın çarpmasıyla ağır yaralanan ve ilk müdahalesi yoldan geçen bir doktor tarafından yapılan Mustafa Yaşar (20), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza, dün gece Fahri Kayahan Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Yaşar'a, Elazığ yönüne ilerleyen U.E.'nin kullandığı 45 UB 3133 plakalı TIR çarptı. Ağır yaralanan Yaşar'ı görenler sağlık ekiplerinden yardım istedi. Bu sırada olay yerinden geçen doktor, yaralı gence ilk müdahaleyi yaptı. İhbarla gelen sağlık görevlileri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Yaşar, doktorların çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. TIR sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.Görüntü Dökümü------------------------------------Olay yeriYarlaı genci sağlık ekiplerinin götürmesiKadın doktorun sağlık ekiplerine talimat vermesiKaza yapan TIRTrafik polisleriGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 179 MB===============================================5)GEMİ ATIKLARI ASFALTA DÖNÜŞTÜRÜLECEKADANA'nın Yumurtalık ilçesinde inşa edilen Deniz Atığı Kabul Tesisi ve Bitümen Üretim Tesisi'nin yapımında sona gelindi. İnşaatı yüzde 90 oranında tamamlanan tesisler üretime başladığında, toplanan gemi atıkları Türkiye'de ilk kez asfalta dönüştürülecek.Doğu Akdeniz'in kirliliğini büyük oranda azaltacak Deniz Atığı Kabul Tesisi Projesi, 29 yıllığına yap-işlet-devret modeliyle özel bir şirkete ihale edildi. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Naif Çetin, 5 dönüm arazide yer alan kabul tesisine ek olarak 30 dönüm araziye kurulan Bitümen Üretim Tesisi ile toplanan gemi atıklarının Türkiye'de ilk kez asfalta dönüştürülerek ekonomiye katkı sağlayacağını söyledi.YILDA 1 MİLYON TON ATIKToplamda 37 milyon TL'ye mal olan proje hakkında bilgiler veren Naif Çetin, şunları söyledi:"Projeyi tamamen öz kaynaklarımızla sürdürüyoruz. 5 tane gemimizle Doğu Akdeniz'deki gemilere hizmet vererek atık problemini çözmek için bu projeye giriştik. Gemilerimiz açıkta bulunan gemilere yanaşıp, tüm atıkları toplayıp tanklarımıza depolayacak. Daha sonra bu atıklar Bitümen Üretim Tesisi'ne gidecek. Buradan elde edeceğimiz asfaltın yüzde 12'sini Adana Büyükşehir Belediyesi'ne hibe edip, geri kalanını satacağız. Bu proje sayesinde yılda 1 milyon ton atığın denize dökülmesini engelleyeceğiz. İnşaatın yüzde 90'ı tamamlandı. Önümüzdeki ay üretime başlamayı planlıyoruz."Görüntü Dökümü------------------------Tesisten drone görüntüleriİnşaat çalışmalarıDepolardan görüntüGenel ve detay görüntülerŞirket sahibi Naif Çetin ile röp.SÜRE: 04'16" BOYUT: 473 MBHaber: Nuri PİR-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,