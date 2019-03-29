Dha Yurt Bülteni -3

Kaynak: DHA

Adana'da 45 FETÖ şüphelisinden 8'i tutuklandıAdana merkezli 34 ilde, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 45 şüpheliden 8 kişi tutuklandı.Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenledi. 34 ilde yapılan eş zamanlı baskınlarda, aralarında hava, deniz ve kara kuvvetleri ile jandarmada görevli teğmen ve astsubayların bulunduğu 45 kişi gözaltına alındı. Sorguları tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8 kişi tutuklanırken, 23'ü adli kontrol şartıyla, 14'ü ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.Görüntü Dökümü---------Zanlıların Adli Tıp Birimi'ne getirilmesiSÜRE: 01'51" BOYUT: 205 MBHaber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,===================Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri iptalÇanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine, bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri, poyraz nedeniyle iptal edildi. Kuzey Ege'de, saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreyi bulan poyraz, Çanakkale'de deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Fırtına nedeniyle Gökçeada- Kabatepe ve Bozcaada- Geyikli hatlarında bugünkü tüm tarifeli feribot seferleri iptal edildi. Boğaz hattındaki Çanakkale- Eceabat, Çanakkale- Kilitbahir ve Lapseki- Gelibolu feribot seferleri ise yapılabiliyor.Görüntü Dökümü-----------------------Çanakkale feribot iskelesi ve feribotrlardan görüntü.-Yat limanı ve kordonboyundaki dalgalardan görüntü.-Boğazda sefer yapan gemilerden görüntü.Haber-Kamera: Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,======================Van'da mart sonunda karla mücadele sürüyorVAN'da kar nedeniyle kapanan İran sınırındaki Başkale ilçesine bağlı 2 mahalle yolu, Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin yoğun mücadelesi sonucu ulaşıma açıldı. Başkale ilçesinde kar ve tipi nedeniyle kapanan mahalle ve mezra yollarının açılması için Van Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Bazı bölgelerde kar kalınlığı yol açma çalışması yürüten iş makinelerinin boyunu aştı. Tipi nedeniyle yer yer 2 metreyi bulan kar kütlelerinin bulunduğu İran sınırındaki ilçeye bağlı Koçdağı ve Erenler mahalle yolları ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu ulaşıma açıldı.Görüntü Dökümü--------------------------Büyükşehir belediyesi başkale şubesi ekipleri iş makinaları ile kar temizleken-Yoldan görüntü-Araziden detay görüntüler====================Sigaradan çıkan yangında hayatını kaybettiTEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yalnız yaşayan Mehmet Şiringöl(47), elinde sigara ile uyuması sonucu çıkan yangında hayatını kaybetti.Olay, gece yarısı Cemaliye Mahallesi Şehit Astsubay Çavuş Arif Çekiççioğlu Sokak üzerinde bulanan tek katlı evde meydana geldi. Yalnız yaşayan Mehmet Şiringöl, iddiaya göre gece yağında sigara içirken uykuya daldı. Bir süre sona sigaranın ateşini yatağı tutuşturunca evde yangın çıktı. Evden dumanların çıktığını gören mahalle sakinlerinin bildirdiği itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından eve giren itfaiye ekipleri yanan yatağın altında Mehmet Şiringöl'ün cansız bedenini buldu. Olay yerinde yapılan incelemede Şiringöl'ün gece yatakta sigara içerken uyuya kaldığı belirlendi. Savcı ve polisin incelemesinin ardından Şiringöl'ün cesedi Çorlu Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturuma sürüyor.Görüntü Dökümü-------------------------Yanan evden detaylar-İtfaiyenin kontrol etmesi-Olay yeri inceleme polisinin çalışması-Ölen Mehmet Şiringöl fotosu-Genel ve detaylarHaber- Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),=====================Muhtarlık seçimlerinin sembolik adayı Çağatay'dan çikolata vaadiARDAHAN'ın Ardahan'ın Damal ilçesine bağlı Otağlı köyünde, 5 yaşındaki Çağatay Amanak'ın sembolik muhtarlık adaylığını açıkladığı ve büyük beğeni toplayan videosu ardından, vaatlerini açıkladığı ikinci videosu da büyük ilgi gördü.Damal İlçesine bağlı Otağlı köyünde 5 yaşındaki Çağatay Amanak'ın sembolik muhtarlık adaylığını açıkladığı video, sosyal medyada beğeni topladı. Minik Çağatay'ın büyük ilgi gören muhtar adaylığı videosundan sonra vaadleriyle ilgili videosu da yayınlandı. Sempatik tavırlarıyla kravat takıp ceket giyinerek köy meydanında arkadaşları ile gezerek köylülere vaatlerini açıkladı. Amanak, "Arkadaşlarımdan oy istiyorum, yol yaptıracağım, su getireceğim, Yolları parke döşettireceğim, ev yaptıracağım, yol yaptıracağım, bunun için arkadaşlarım, Eren, Sude, Toprak, Eren'in abilerinden destek istiyorum. Çocuklara çikolata ve kitap dağıtacağım" dedi.Küçük muhtar adayı Amanak konuşması sonrasında 'alkış zamanı' diyerek arkadaşlarının kendisini alkışlamalarını istedi. Küçük muhtar adayının sempatik hareketleri sosyal medya takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.Görüntü Dökümü-------------------------Çağatay'ın köy meydanında arkadaşları ile dolaşması-Çağatay'ın konuşmalarıHaber-Kamera -Deniz BAŞLI/ ARDAHAN=====================31 yıldır karaciğer yetmezliği çeken hasta, nakil için uygun donör bekliyorManisa'nın Alaşehir ilçesinde, 31 yıldır karaciğer yetmezliği çeken ve son 3 yıldır durumunun ağırlaşması üzerine doktorların yaşamasının yapılacak karaciğer nakline bağlı olduğunu söylediği çiftçi Adem Kaygısız (37), yardım bekliyor. Ailesinde uygun donör bulunmayan ve kan grubunun 0 Rh negatif olması nedeniyle de birinci sırada olmasına rağmen nakil için uygun karaciğer bulunamayan Kaygısız, "Bugüne kadar hayatımı hep yarım yaşadım. Eğer uygun donör bulunup nakil yapılırsa, yaşayamadığım çocukluğumu, gençliğimi yaşamak, gezmek dolaşmak istiyorum" dedi.Alaşehir'in kırsal Sobran Mahallesi'nde yaşan Kaygız ailesinin 3 çocuğundan ortancası olan Adem Kaygısız'a, henüz 6 yaşındayken Alaşehir Devlet Hastanesi'nde karaciğer yetmezliği teşhisi konuldu. Kaygısız, İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Bekar olan Kaygısız'ın 31 yıldır da bu hastanede tedavisi sürüyor. Ancak 3 yıl önce durumu ağırlaşan Kaygısız'a doktorlar karaciğer nakli yapılması gerektiğini bildirdi. Ancak şeker hastası olan babası 60 yaşındaki Nasuh Kaygısız ve aynı yaştaki tansiyon hastası olan annesi Gülşah Kaygısız'ın uygun bulunmaması nedeniyle nakil yapılması mümkün olmadı. Ablası 40 yaşındaki Cahide Kapan'ın karaciğer yetmezeliği rahatsızlığınun bulunması, kardeşi 26 yaşındaki Ayşe Dulkadir'in ise karaciğerinin uyumlu olmaması nedeniyle nakil yapılamadı. Bunun üzerine Kaygısız, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Organ Nakil Merkezi'ne karaciğer nakli için kayıt yatırdı. Ancak, Kaygısız'a, aradan 3 yıl geçmesine rağmen henüz kadavradan uygun karaciğer bulunamadı.'ŞİMDİYE KADAR HAYATIMI YAŞAMADIM'Organ nakli için birinci sırada olan ancak 3 yıldır uygun organ bulunamayan Adem Kaygısız, "Kan grubumun 0 Rh negatif olması nedeniyle uygun donör bulunamıyor. Tek sıkıntı bu. Bugüne kadar hayatımı hep yarım yaşadım. Eğer uygun donör bulunup nakil yapılırsa, yaşayamadığım çocukluğumu, gençliğimi yaşamak, gezmek dolaşmak istiyorum. Ancak, bu bulunacak uygun organ ya da donöre bağlı. Bunun için kan grubu uyan yardımsever kişilerden donör olabilmek için test yaptırmalarını bekliyorum. Hala umudumu yitirmedim" dedi.'SESİMİZİ DUYURMAK İSTİYORUZ'Hayat kurtarmanın insanlığın gerektirdiği bir durum olduğunu belirten evli ve iki çocuk annesi Cahide Kapan da "Kardeşim 31 yıldır, karaciğer yetmezliği çekiyor. Son 3 yıldır ise durumu iyice ağırlaştı. Gün geçtikçe de durumu ağırlaşıyor. Ailemizde uygun donör olmadığı için çareyi mecburen dışarda aramak zorunda kaldık. Kendim de 20 yıldır aynı hastalıkla mücadele ediyorum. Ayrıca kanser hastası da olduğum için 3 yıldır da onkoloji tedavisi görüyorum. Maddi durumumuz iyi olmadığı için tedavilerimiz yeşil kart ile yapılıyor. Kardeşimin sağlığına kavuşması bulunacak uygun donöre veya bağış organa bağlı. Bu nedenle sesimizi duyurmak istiyoruz" diye konuştu.Görüntü Dökümü----------Nakil için uygun doner bekeyen Adem Kaygısız ile röp.-Abla Cahide Kaplan ile röp.-Genel ve detay görüntülerHaber: Cemil SEVAL - Kamera: Nurettin DOĞAN/ MANİSA,===================Jandarmanın bulduğu çalınan koyunlarına sarıldıAntalya'da çalınan 6 koyunu jandarma tarafından bulunan Osman Çevik, sevincini hayvanlara sarılarak gösterdi.Osman Çelik'e ait 6 koyunun çalınmasının ardından harekete geçen jandarma istihbarat ekipleri, uzun saatler süren kamera takibinin adından şüphelilerin hırsızlıkta kullandığı kamyonetin plakasını belirledi. Kiraladıkları araca çalıntı plaka takarak hırsızlık yaptıkları belirlenen 3 şüpheli Y.P., T.Y. ile K.V.'nin yerini belirleyen jandarma, operasyon düzenledi. Şüpheliler, jandarmanın ihtarına uymayarak kamyonetle kaçmaya başladı. Kovalamaca sonunda kaldırıma çarparak duran kamyonetten inen ve kaçmayı sürdüren 4 şüpheli, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Kamyonetteki 6 koyun ise sahibi Osman Çelik'e teslim edildi. Koyunlarının bulunduğunu gören Osman Çelik, sevincini hayvanlara sarılarak gösterdi. Şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.Görüntü Dökümü--------------Çalınan küçükbaş hayvanların bulunduğu kamyonetten görüntü-İçinden hayvanların indirilmesi-Koyunların başka bir araca bindirilmesi-Detaylar'172 MB// 1 DK 30 SN'Haber: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,=====================Coğrafi işaretli uzun elma fidanına yoğun ilgiKars'ın Kağızman ilçesinde yetiştirilen ve 2017 yılından coğrafi işaret tescil belgesi alınan uzun elma fidanları yoğun ilgi görüyor. Bahar ayının gelmesiyle 7 bin uzun elma fidanı sattığını belirten Emrah Yurdakul, "Yalnızca ilçemizde yetişen uzun elma fidanı çok ilgi görüyor. Normal şartlarda 8 ay dayanıklığı olan uzun elma, hem fiyatıyla hem dayanıklı olmasıyla üreticiler tarafından tercih ediliyor" dedi.Kağızman ilçesinde bahar mevsiminin yüzünü göstermesiyle birlikte meyve fidanı satışları da başladı. Şeftali, kiraz, kayısı, ceviz, dut fidanlarını bahçelerine ekmek için alım yapan vatandaşlar, özellikle sadece Kağızman'da yetişen ve 2017 yılında da coğrafi işaret tescil belgesi alan uzun elma fidanına büyük ilgi gösteriyorlar. İlçede uzun yıllardan sonra kayısı üretimi yerine elmaya yönelen vatandaşların tercihindeki en büyük sebep 8 ay dayanıklılığı olması ve üretilen elmanın kilogramının 20 liradan alıcı bulması. Kağızmanda meyve fidanı satıcılığı yapan Emrah Yurdakul, 7 bin fidanın vatandaşlar tarafından alındığını söyledi. Kağızman'da kayısı bahçelerinin yerini artık elma bahçelerinin alacağını belirten Emrah Yurdakul, "Normal şartlarda 8 ay dayanıklığı olan uzun elma hem fiyatıyla hem dayanıklı olması ilgi görüüyor. Geçtiğimiz yıl bin kişinin aldığı uzun elma fidanlarına bu yıl büyük ilgi var. Şimdiye kadar 7 bin fidan satışı gerçekleştirdim. Kağızman'da meyve bahçesi sahipleri uzun elma üretimine yönelecek" dedi.Görüntü Dökümü-----------Uzun elma patentiFidan satıcısıUzun elma çiçeğiDalında uzun elmaRafta uzun elmaFidan satıcısı ile röpHaber-Kamera: İlhami TURAN/ KAĞIZMAN (KARS),