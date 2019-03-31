Dha Yurt Bülteni-3

Kaynak: DHA

1)İMALATHANELERİNİN YANIŞINI GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİLERKAHRAMANMARAŞ'ta, künefe imalathanesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İmalathane sahibi Ufuk Gümüşkemer ve ailesi, itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesini gözyaşlarıyla izledi. Şazibey Mahallesi'ndeki Ufuk Gümüşkemer'e ait künefe imalathanesinde, saat 10.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İmalathane kapalıyken, yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın haberini alan Gümüşkemer ile eşi ve kızı da telaşla imalathaneye koştu. Ufuk Gümüşkemer, itfaiye görevlilerinin alevlere müdahalesini gözyaşlarıyla izledi. Yangın, kısa sürede söndürülürken, imalathanede hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.Görüntü Dökükü-------------Olay yeriYükselen dumanlarAğlayanlarAlevlerİtfaiyenin müdahalesiGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Ömer KOÇ -KAHRAMANMARAŞ-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 256 MB==============================================2)KAYBOLAN MİNİK ÖMER'İN DEREDE CANSIZ BEDENİ BULUNDUMARDİN'in Derik ilçesinde dün saat 14.00 sıralarında evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 11 yaşındaki Ömer Azak'ın, iki mahalle arasında geçen ve evine 500 metre mesafedeki derede, kaybolduktan 20 saat sonra cesedi bulundu.Derik ilçe merkezine 10 kilometre mesafede bulunan Beşkavak Mahallesi'nde yaşayan Gurbet- Şeyhmus Azak çiftinin çocukları Ömer, dün oyun oynamak için evden ayrıldı. Bir süre sonra eve dönmeyen Ömer'e ulaşamayan ailesi, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, dün gece saatlerine kadar dedektör köpekler eşliğinde Ömer'i aradı. Derik Kaymakamı Hakan Kafkas, İlçe Emniyet Müdürü Tarık Ziya Turan ve İlçe Jandarma Komutanı Seçkin Karadağ'ın da ellerine aldıkları el fenerleriyle katıldığı arama çalışmalarında dün gece sonuç alınamadı.Sabah erken saatlerde yeniden başlatılan arama çalışmalarıyla ekipler, mobese kamera kayıtlarından çocuğun, Dumanlı ile Beşkavak mahalleri arasında geçen dereye doğru gittiğini belirledi. Bunun üzerine arama çalışmaları dere çevresinde yoğunlaştırıldı. Yapılan arama çalışmalarıyla küçük Ömer'in saat 10.00 sıralarında kaybolduktan yaklaşık 20 saat sonra cansız bedenine ulaştı. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Ömer'in, dere kenarındaki çamur bölgede ayağı kayması sonucu düştüğü suda boğulduğu belirtilirken, cesedi otopsi için morga kaldırıldı. Ömer'in babası Şeyhmus Azak, çocuğunun dün saat 14.00 sıralarında evden oyun oynamak için ayrıldığını ve bir daha haber alamadıklarını söyledi.Görüntü Dökümü---------Arama kurtarma ekipleriÖmeri'in arandığı bölgeÖmer'in boğulduğu dereCesedin taşınmasıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK(Mardin),================================================3)KANARYA SESLERİ ARASINDA DERS ÇALIŞARAK MOTİVASYONLARI ARTIYORZonguldak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, kurum girişindeki sergi salonunu çok amaçlı okuma salonuna çevirerek öğrencilerin kullanımına açtı. Öğrencilerin ilgisini çekmek ve motivasyonlarını artırmak için kanarya kuşları ve akvaryumlar konulan salon, günde 300 öğrenciye hizmet vermeye başladı.Atatürk Kültür Merkezi'nde bulunan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün bina girişindeki sergi salonu çok amaçlı okuma salonu olarak değiştirdi. Salona iki akvaryum, doğal bitkilerden yapılmış resimler ve 6 kanarya kuşu konuldu. Kurum personeli tarafından gönüllü olarak hazırlanan salonda öğrencilere ücretsiz çay hizmeti de verilmeye başlandı. 3 ay önce açılan salona, kısa sürede talep patlaması yaşandı. Günde 300 öğrenciye hizmet veren salona gösterilen talep, kurum personelini mutlu etti. Personel, çay, kuş ve akvaryumların bakımları gibi giderleri gönüllü olarak aralarında para toplayarak karşılamaya başladı.'OLUMLU TEPKİLER ALDIK'Zonguldak İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Hayrettin Şahin, çocuklara ders çalışmaları için en güzel ortamı hazırlamaya çalıştıklarını söyledi. Kuş ve balıkların insanda konsantrasyonu artırdığının bilindiğini ifade eden Şahin, şöyle dedi:"Biz çocuklara bu ortamı hazırlarken, öncelikle bağımlılıkla mücadele kapsamında valiliğin yaptığı projelere destek olmak istedik. Çocuklarımız buraya gelsinler, severek derslerini çalışsınlar ve başka yere gitmek istemesinler diye düşündük. Kötü alışkanlıklardan onları korumak istedik. Burada 6 kanarya kuşumuz var. Onlara yaşabilecekleri güzel bir ortam oluşturduk. Akvaryumlar aldık. Çocuklar salonu çok sevdi. Çok yoğun talep var. Severek ders çalışıyorlar. Çaylarını da ücretsiz veriyoruz. Şu ana kadar olumsuz hiçbir tepki almadık. Bütün tepkiler olumlu yönde. Gelip gören yetkililer, kurumlarına okullarına bu tür salonlar hazırlayacaklarını söylüyorlar. Buda bizi mutlu ediyor" dedi.ÖĞRENCİLER MUTLUÜniversite sınavına hazırlanan Melisa Akgül de salonun sakin ve ders çalışmak için elverişli olduğunu anlatarak, "Ders çıkışı arkadaşlarımızla gelmeye çalışıyoruz. Güzel bir çalışma ortamı var burada. Kuşlar rahatsız etmiyor. Yer bulamadığımız zamanlar oluyor, o yüzden erken geliyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.İş Sağlığı ve Güvenliği sınavına hazırlandığını anlatan Özay Baş da salona her yaştan insanın gelerek ders çalıştığını ve memnun olduklarını söyledi.Görüntü Dökümü:------------Kütüphaneden detaylar-Ders çalışanlar-Kültür ve turizm müdürü ile röp.-Öğrenciler ile röpSüre: (8: 07) Boyut: (893 MB)Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,====================4)AYVALIK'TA KAMYONUN ÇARPTIĞI ALZHEİMER HASTASI ÖLDÜBalıkesir'in Ayvalık ilçesinde yolun karşısına geçerken kamyonun çarptığı alzheimer hastası Sebahattin Buz (86), yaşamını yitirdi.Kaza, bugün saat 07.30 sıralarında Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi'nde, E87 karayolunda meydana geldi. Veli Sel yönetimindeki 35 TBN 33 plakalı kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan alzheimer hastası Sebahattin Buz'a çarptı. Kazada, Sebahattin Buz hayatını kaybetti. Kamyon şoförü Veli Sel jandarma tarafından gözaltına alınırken, yapılan incelemenin ardından Sebahattin Buz'un cenazesi Ayvalık Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.Görüntü Dökümü---------Olay yarınden görüntülerİnceleme yapan ekiplerden görüntüler.Süresi: 1 Dakika 13 Saniye, Boyutu: 18.6 MB.Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir),==================5)KEDİYE ÖZEL 'SEPETLİ ASANSÖR'Sahibinin sokakta gezen kediyi sepetle ile birinci kattaki evine çıkardığı video, sosyal medyada beğeni topladı.Sosyal medyada paylaşılan ve çok sayıda beğeni alan videoda, sahibi sokakta gezen kedisini balkondan sarkıttığı sepete oturması için çağırıyor. Sahibini dinleyen kedi, sarkıtılan sepete oturarak sahibinin kendisini yukarı çekmesini bekliyor. Ardından da sahibi tarafından birinci kattaki eve çekiliyor. Balkon masasında da sepetten çıkarak eve doğru yöneliyor. Görüntüler sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı ve paylaşıldı.Görüntü Dökümü---------Kedinin sokakta gezmesi-Sarkıtılan sepete oturması-Sahibi tarafından eve çekilmesi-Evde sepetten çıkmasıDHA