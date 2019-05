DHA YURT BÜLTENİ - 3

Van'da kaçak balık avlayan 6 kişiye, 14 bin 715 lira ceza

Van'da jandarmanın yaptığı denetimlerde, Van Gölü'nde kaçak avlanan 1 ton 250 kilogram inci kefali balığı ile 510 metre manyat tipi ağ ele geçirildi. Denetimde kaçak balık avlarkan yakalanan 6 kişiye toplam 14 bin 715 TL idari para cezası uygulandı.

Van Jandarma Komutanlığı, Van Gölü'nde yaşayan ve her yıl 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arasında avlanması yasak olan inci kefali balığının korunması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sahil Bot Timi ekiplerince Kasımbağı, Yılan Çayı ve Dereağzı bölgelerinde yapılan denetimlerde kaçak balık avlanmaya çalışan 3 kişi göle attıkları 500 metre manyat tipi ağ ile birlikte kıskıvrak yakalandı.

Muradiye İlçe jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Yakıncak Mahallesi bölgesinde yaptıkları denetimlerde ise su içinde 10 metre uzunluğunda ağ ile kaçak avlanan 1 ton 250 kilogram inci kefali balığı ele geçirdi. Ele geçirilen balıklardan canlı olan 1 ton inci kefali balığı Van Gölü'ne geri bırakılırken, geri kalan 250 kilo balık ve ağlar ise Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yapılan iki ayrı denetimde kaçak balık avlarkan yakalanan 6 kişiye, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu gereğince 14 bin 715 TL idari para cezası uygulandı. Yetkililer, kaçak balık avlayanlara karşı çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtti.

Görüntü Dökümü

-----------

-Ele geçirilen ağ

-Anons yapan jandarma görevlisi

-Ağlarda gele geçirilen canlı balıklar

-Balıkları Van Gölüne geri bırakılması

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ/VAN, -

===================

500 yıllık tarihi kemer köprü restore edildi

Gümüşhane'de, 500 yıllık tarihi iki kemerli Gümüşhane Köprüsü aslına uygun restore edildi. Restorasyon sonrası araç trafiğine kapatılan 43 metre uzunluğunda ve 4 metre genişliğindeki tarihi iki kemerli köprü, çevre düzenlemesi ile kentin önemli sosyal alanı haline geldi.

Gümüşhane'de, 500 yıllık tarihi iki kemerli Gümüşhane Köprüsü, Karayolları 10'uncu Bölge Müdürlüğü ve Gümüşhane Belediyesi tarafından aslına uygun restore edildi. 16'ıncı yüzyılda, Ferruh Zat Oğlu Halebi tarafından iki kemerli olarak inşa ettirilen tarihi köprü Gümüşhane'nin iki yakasını birbirine bağlıyor. Restore edilmeden önce araç trafiğine açık olan ve üzerinde oluşan ağırlık nedeniyle zarar gören köprü, restorasyonunun ardından trafiğe kapatıldı. 43 metre uzunluğunda ve 4 metre genişliğindeki tarihi iki kemerli köprü çevre düzenlemesi ile kentin önemli sosyal alanı haline geldi.

'KARTPOSTALA TAŞIYAN BİR YERİMİZ OLDU'

Tarihi köprünün restore işleminin ardından aydınlatılmasının yapılarak bir sosyal haline getirildiğini belirten Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, köprünün kartpostallık bir görüntüye sahip olduğunu söyledi. Çimen, "Gümüşhane Köprüsü, halk dilinde karakol köprüsü Gümüşhane tarihi açısından çok önemli bir yere sahip. Köprümüzün iki kemeri mevcut olup diğeri ise sivri kemerlidir. Köprünün restorasyonunu karayollarıyla ortak yaptık. Daha önce köprünün üzerinden araçlar geçiyordu. Tarihimizin bize bıraktığı miras 16'ıncı yüzyıl Osmanlı eseri bu köprümüz, şuan da restorasyon çalışmalarını da tamamladık. Gerçekten Gümüşhane'mizin merkez de tek mirası da bu köprü. Güzel bir eser oldu emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Köprümüzü yayalaştırdıktan sonra aydınlatarak farklı bir ambiyans yarattık. Halkımız buraya geliyor ve burada resim çekiliyor. Tam bir sosyal alan oldu. Gümüşhane'yi kartpostala taşıyan bir yerimiz olduö dedi.

Görüntü Dökümü

-----------

-Köprüden drone görüntüleri

-Belediye Başkanı Ercan Çimen ile röp

-Detaylar

BOYUT: 498 MB

Haber Kamera: Uğur AYDIN-Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE,

==================

Balık tutarken elektrik akımına kapıldı

Antalya'da balık tutarken oltası elektrik tellerine takılan amatör balıkçı Mehmet Ece (30), akıma kapılarak ağır yaralandı.

Olay, dün 18.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Ece, Sarısu Deresi'nde oltayla balık avlamak istedi. Köprüye çıkan Ece, dereye atmak istediği oltanın uçundaki kurşun ağırlık, köprünün hemen üzerinden geçen elektrik tellerine takıldı. Akıma kapılan Ece, kollarından, yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Mehmet Ece, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan ve iç organları zarar gören Mehmet Ece'nin hayati tehlikesi bulunduğu kaydedildi.

Görüntü Dökümü

------------

Ambulansın acile gelişi

Yaralı Mehmet Ece'nin sedyeden indirilişi

Yarılının acil servise alınması

Acil servis dış plan

Detaylar

'91.1 MB// 50 SN'

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Yılmaz KILIÇKAYA/ANTALYA,

====================

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

Adana'da polisin, kent genelinde yaptığı uygulamalarda uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 15 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli yunus ekipleri, kent genelinde yaptıkları uygulamalarda 15 kişiyi uyuşturucudan gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 30 gram bonzai, 409 uyuşturucu hap, 18 paket içinde 96,90 gram sentetik esrar ve uyuşturucu satışından temin edildiği değerlendirilen 2 bin 420 lira, 141 şeffaf poşet içerisinde satışa hazır 168 gram skunk ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

-------------

-Zanlıların polis aracından indirilmesi

-Adli Tıp Birimi'ne getirilmesi

-Adli Tıp Birimi'nden çıkarılması

-Polis aracına bindirilmesi

-Operasyonda ele geçirilen narkotik maddelerin fotoğrafları

SÜRE: 01'29" BOYUT: 165 MB

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

===================

Diyarbakır'da 1400 yıllık dini motifli kitap ele geçirildi

Diyarbakır'da güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, 1400 yıllık deri kapaklı, papirüs kağıdına yazılı dini motifli kitap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır kent merkezinde oturan 3 şüphelinin, ellerinde bulundurdukları 1400 yıllık papirüs kağıdı üzerine yazılı kitabı satmak için alıcı aradıkları bilgisini edindi. Harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23 Mayıs 2019 Perşembe günü, merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde, Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de desteğiyle şüphelilere yönelik operasyon başlattı. Operasyonda, şüpheliler deri kapaklı, papirüs kağıdına yazılı, 18 yaprak ve 36 sayfadan oluşan dini motifli kitabı satmaya çalıştıkları sırada suçüstü yakalandı.

Olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü

--------

Ele geçirilen kitap

Kitabın sayfalarındaki motifler

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ: 15 MB

Haber-Kamera: DİYARBAKIR,

=====================

Rize-Artvin Havalimanının yüzde 30'u tamamlandı

Rize'nin Pazar ilçesi Yeşilköy'de, 766 hektarlık alanda projelendirilen ve temeli 2 yıl önce atılan Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilecek 2'nci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı'nda deniz dolgusuna devam ediliyor. 120 kamyon ve 2 hafriyat gemisi ile gece-gündüz aralıksız malzeme taşınan projenin yüzde 30'u tamamlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 766 hektarlık alanda projelendirilen ve temeli 3 Nisan 2017 tarihinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan Rize-Artvin Havalimanı için 266 hektarlık alanda 88,5 milyon ton taş kullanılacak. 120 kamyonla gece-gündüz aralıksız malzeme taşınan alanda, deniz dolgusuna devam ediliyor. Kamyonların yanı sıra devreye alınan 2 hafriyat gemisi de çalışmalarda kullanılıyor. Günlük 90 bin tona yakın dolgunun yapıldığı havalimanı inşaatında pist dolgu işlemi sürüyor. Proje sahasına 3 kilometre mesafedeki Kanlımezra ve 7 kilometre uzaklıktaki Tektaş taş ocaklarından kamyonlarla taşınan taşlar, bağlantı yolu ile denize dökülüyor. 2 hafriyat gemisine de kamyonlarla doldurulan taşlar, açıkta 28 metre derinlikte denize boşaltılıyor. Mendireğin iç alanı yaklaşık 2 milyon metrekare olacak ve toplamda 2 milyon 400 bin metrekarelik deniz dolgusu yapılacak havalimanı projesinin yüzde 30'u tamamlandı.

1 MİLYAR 78 MİLYON LİRAYA MAL OLACAK

Tarama ve dolgu imalatı süren pist, apron ve taksiyolu sahalarında 2020 yılı Mart ayında temel, alt temel ve kaplama imalatlarına başlanması planlanıyor. İnşaat sahasında şu ana kadar 3 bin 900 beton blok üretilip 2 bini mendireğe yerleştirildi. Toplamda 19 bin 250 beton blok üretilecek. Yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen Rize-Artvin Havalimanı'nın altyapı çalışmaları 1 milyar 78 milyon liraya mal olacak.

VALİ: 29 EKİM 2020'DE UÇAK İNECEK

Rize Valisi Kemal Çeber, havalimanı inşaatının yüzde 30'unun tamamlandığını belirterek dolgu çalışmalarının hızla sürdürüldüğünü söyledi. Vali Çeber, "Havaalanının yüzde 95 işçiliği dolgu olacak. Yani bu bölümü bitirdik mi yapım işini de tamamlıyoruz. İlimizde çok özel bir havaalanı yapılıyor. Denize dolgu ülkemizin 2'inci havaalanı olacak. Ancak bu havalimanının bir farklılığı var. Ordu-Giresun havaalanında dolgu ortalaması 8 metre, bizde ise 18,5 metre. En derin yerimiz 28 metreye kadar iniyor. Onun içinde çok özel teknikler kullanılıyor. Yapımcı firmamızda çok güzel çalışıyor. Biz de düzenli olarak kontrol ediyoruz. Yakında üst yapı ile ilgili çalışmalarına başlanacak. İhalesi yapılacak ve cumhurbaşkanımızın emir buyurduğu şekilde 2020'nin 29 Ekim'ine yetiştirmek, herkesin şu andaki amacı. Ondan sonrada 3 milyon yolcu kapasiteli ve şu anda dünyada hizmet veren geniş gövdeli uçaklarında inebileceği nitelikte bir havaalanına kavuşmuş olacağız. Hem Rize olarak hem Artvin olarak bu havalimanı turizmden ticarete her şeyi hareketlendirecek.ö dedi.

Görüntü Dökümü

--------

Havalimanı dolgu çalışması Drone detayları

Dolgudan detaylar

Rize Valisi Kemal Çeber açıklaması

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER-Arzu ERBAŞ RİZE,

=========================

Üçlü kombinasyonla 2 milyon turistin tercihi oldu

Antalya'nın turistik bölgesi Belek'te 'Türkiye'nin en büyük yaşam ve eğlence parkı' sloganıyla Rixos World Parks & Entertainment bünyesinde kurulan The Land of Legends Theme Park, 2019 sezonunu açtı. Tesis, 2018 sezonunda 2 milyonun üzerinde turist ağırladı.

The Land of Legends Kingdom Hotel Genel Müdürü Çetin Pehlivan, bu yılın ilk beş ayında rakamsal verilerin ikiye katlayarak ilerlediğini söyledi. The Land of Legends'i bir destinasyon olarak adlandıran Pehlivan, destinasyon turizminde farklarını ortaya koyduklarını kaydetti.

Çetin Pehlivan, 2018 yılında hotel, alışveriş merkezi ve The Land of Legends'i kapsayan destinasyonu 2 milyonun üzerinde ziyaretçinin gezdiğini, konakladığını ve eğlendiğini söyledi. Eğlence merkezinde deniz, kum, güneş üçlüsünün dışına çıkan konaklamayı, alışverişi ve eğlence anlayışının 100'den fazla çeşidini aynı çatı altında buluşturduklarını belirten Çetin Pehlivan, şunları söyledi:

"Harika ve muazzam bir yıl geçiriyoruz. Ülkemiz adına, turizm adına çok güzel bir yıl. Turizm bakanlığımızın ortaya koyduğu ürün çeşitliliği konusunu biliyoruz. Burası doğru konseptte buluştuğumuzda ülkemiz ve turizm çeşitliliği açısından neler yapılabileceğinin en büyük kanıtlarından biri. Doğru konsept, doğru vizyon ile buluştuğunda dünyanın her yerinden insanlar size ilgi gösteriyor. Land of Legends'i bir bütün olarak ele aldığımızda yaşamın tüm alanları mevcut. Burada bir otelimiz, alışveriş bölümümüz bir de eğlence parkımız var. Üçlü kombinasyonla geçen yıl 2 milyon kişiye ev sahipliği yaptık. Bu inanılmaz bir rakam. 2019 yılı için bu rakamları katlayacağız. 80'den fazla ülke vatandaşına burada hizmet ediyoruz. Biz burayı yatırım olarak adlandırmıyor, destinasyon olarak isimlendiriyoruz. Müşteri profilimiz de Amerikalı, Çinli, Jamaika'dan dahi turistler var."

ADRENALİN DOLU EĞLENCELER

The Land of Legends Theme Park içindeki son teknoloji su kaydırakları, adrenalin dolu eğlenceler, 7'den 70'e ilgi çekiyor. Beyaz kum kaplı dalga plajı ve dalga havuzu, çocuklar için özel yapılan aktivite alanı ve kaydıraklar, Water Typhoon Coaster (su roller coasterı), cam bölmeli havuzun yanı sıra, mini hayvanat bahçesindeki kaplan, penguenlerin sergilendiği özel bölüm ilgi gören yerlerin başında geliyor.

Eğlence merkezi, etkileyici mimarisi ve eğlence dünyasının dahisi olarak bilinen Franco Dragone'nin yaratıcılığıyla yepyeni bir eğlence konseptinin öncülüğünü yapıyor. Las Vegas, Macau, Paris, Wuhan, Dubai ve Rusya'da gerçekleştirdiği gösteriler 100 milyondan fazla kişi tarafından izlenen Dragone Productions'ın kurucusu ve sanat yönetmeni Franco Dragone, eğlence dünyasının ihtişamını temalı parkla Türkiye'ye taşıdı.

Açıldığı günden bu yana her gün yüzlerce kişinin giriş yaptığı su parkında, dalga havuzu ile sörf havuzuna ilgi oldukça büyük. Su parkına gelen her müşterinin 'mutlaka denenecekler' listesinde ilk sıraya yazdığı rafting havuzu, günün her saatinde dolup taşıyor. Her yaştan tatilci şiddetli akan suyun üzerinde bot yardımıyla ilerliyor.

Sörf havuzunun yanı sıra, dalga havuzunda her yaştan tatilci, boyları 2 metreye ulaşan dalgalar arasında serinliyor. Kimisi çocuğuyla eğlenirken kimisi de eşi veya kız arkadaşı ile dalgalara meydan okuyor. Parkın en dikkat çekici aktivitelerinden biri de Typhoon Coaster. 43 metre yükseklikten coaster araçları içinde 86 kilometre hızla hareket eden tatilciler, 525 metrelik platform sonunda havuza iniş yapıyor. Etrafa saçılan su eşliğinde coaster turunun sonuna gelen tatilciler, çığlıklarına hakim olamıyor. Hız ve adrenalinin buluştuğu Typhoon Coaster, adrenalin severleri bekliyor. Aynı zamanda saatteki hızı 115 kilometreye ulaşan Hyper Coaster'ın 1287 metre uzunluğundaki platformu da adrenalin limitlerini zorluyor.

70'ten fazla su kaydırağının bulunduğu park, masalları andıran görselliği ile ön plana çıkıyor. Legends of Aqua'ya girmek için otel müşterisi olma şartı da aranmıyor. Münferit girişlerin yapılabildiği su parkı bölümü 09.30 ile 18.00 saatleri arasında açık. İsteyenler bu saatler arasında giriş yapabiliyor.

Görüntü Dökümü

------------

Dalgalanan bayrak

Çocuk detay

Havuz detay (drone)

Röp: The Land of Legends Kingdom Hotel Genel Müdürü Çetin Pehlivan

Alandan detay (drone)

Havuzda eğlenen tatilciler

Röp: The Land of Legends Kingdom Hotel Genel Müdürü Çetin Pehlivan

Tesis Drone genel detay

Haber: İbrahim LALELİ- Emrah GÜL/ANTALYA,



Kaynak: DHA