DHA YURT BÜLTENİ - 3

Bayramda 10 milyar liralık hareketlilik

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, bayram tatilinde seyahat edecek kişi sayısının 5 milyonun üzerinde olacağını, bunun da 10 milyar TL'lik ekonomik değer yaratacağını söyledi.

Ramazan Bayramı tatilinin 2 ay öncesinden 9 gün olarak ilan edilmesi ve okulların da kapanma dönemine denk gelmesiyle iç turizm hareketliliği bekleniyor. TÜROFED Başkanı Osman Ayık, Ramazan Bayramı tatil döneminin, iç pazarın en hareketli, dinamik olduğu dönem olduğunu söyledi. Bu sene de 9 günlük blok, uzun bir tatil fırsatı olduğuna dikkati çeken Ayık, hem yurtiçinde, hem yurtdışına gidenlerde oldukça hareketli bir dönem olacağını kaydetti.

AKDENİZ VE EGE SAHİLLERİNE AKIN

Bayram tatiline sadece kıyı bölgeler olarak bakılmaması gerektiğini vurgulayan Ayık, tüm Türkiye genelinde hareketlilik beklediklerini söyledi. Mevsim açısından en çok ilgiyi Antalya ve Ege sahillerinin gördüğünü anlatan Osman Ayık, Pamukkale, Kapadokya ve Karadeniz bölgesinin de yoğun hareketlilik yaşanacağını kaydetti. Ayık, en önemli hareketliliğin, büyükşehirlerde yaşayan insanların bayram vesilesiyle memleketlerindeki eş-dost, akraba ziyaretleri olacağına dikkati çekti.

OTELLERDE 300-400 BİN KİŞİ

Türkiye genelinde nitelikli, belgeli toplam 1.5 milyon yatak olduğunu belirten Ayık, yüzde 30'unun iç pazar müşterisiyle dolmasının beklendiğini, bunun yaklaşık 300-400 bin kişinin tatili otellerde geçireceğini gösterdiğini söyledi. Osman Ayık, memleket, eş-dost, akraba ziyareti şeklinde seyahat edecek kişi sayısının ise 5 milyonun üzerinde gerçekleşmesini beklediklerini vurguladı.

TÜROFED Başkanı Ayık, "Otellerde konaklayacak misafirlerin yaratacağı büyüklük 1 milyar TL düzeyine ulaşabilir. Toplam bayram hareketliliğinin ekonomiye yarattığı katkı muhtemelen 10 milyar TL ve belki üzerinde ifade edilebilir" dedi.

'TATİLLER YILBAŞINDA AÇIKLANSIN'

Sektör olarak blok tatillerin yılbaşında açıklanmasını yıllardır talep ettikleri çok önemli bir konu olduğuna değinen Ayık, "Çünkü yılın başında blok tatil olabilecek günler, sadece bayram değil, diğer resmi tatillerin hepsi için geçerli. Blok hale çevrilebilecek resmi tatiller varsa ve bunlar yılbaşında açıklanırsa insanların ileriye dönük plan yapmaları kolaylaşacak ve tatil paketlerini daha erkenden alabilecek. Bu da onların daha ekonomik ve indirimli paketlerle tatil almalarını sağlayacak. Önümüzdeki yıllarda artık tatillerin yılbaşından itibaren ilan edilmesi son derece yerinde olacaktır" diye konuştu.

BAYRAMA YOĞUN TALEP

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı da bayram tatilinin yaklaşık 2 ay önceden 9 gün ilan edilmesinin vatandaşların önceden ve indirimli fiyatlara tatil planı yapmaları açısından önemli olduğunu belirtti. Yağcı, "Bu gerçekten tatilciler için bir fırsat sundu. Hem tatil planı, hem de bölge ve otel seçimi konusunda önemli destek sağladı. Faydasını sektör olarak da gördük. Tatil döneminde hem yurtdışı pazarından yoğun talep olması hem de tatili erken planlama fırsatından kıyı bölgelerinde bayramda ciddi bir talep oluştu" dedi.

OTELLERDE DOLULUK YÜZDE 95-100'E ULAŞTI

Bayrama yaklaşık 10 gün kala çoğu tesisin yüzde 90-95 doluluğa ulaştığını kaydeden Erkan Yağcı, bu son haftanın ise rezervasyon hareketliliğinde çok yoğun olduğunu dile getirdi. Tur operatörleri ve seyahat acenteleri verilerine göre rezervasyonlarda çift haneli ciddi artış olduğunu vurgulayan Yağcı, "Şimdiden kıyı bölgelerimiz ve Antalya'da bayram tatilini yüzde 95, yüzde 100'e varan doluluklarla geçireceğimizi söyleyebiliriz. Tesislerimiz bayramda yüzde 20'nin üzerinde iç pazar kontenjanı ayırdı ve bu da yüz binleri ifade ediyor" dedi.

SON DAKİKAYA KALANLAR SIKINTI YAŞAR

Tatil planlamasının önceden yapılmasının hem istenilen bölge ve otellerde yer bulabilme, hem de fiyat açısından çok önemli olduğunu da aktaran Yağcı, özellikle bayram dönemleri için uyarıda bulundu. Son yıllarda bayramlardaki tatil alışkanlığının ciddi şekilde arttığına işaret eden Yağcı, "Dolayısıyla son dakikaya kalanların hem tesis bulma hem de istedikleri bölgeye gitme konularında sıkıntıları olacaktır. Özellikle fiyatlarda son dakikaya kaldıklarından erken rezervasyon indirimlerinden faydalanamama gibi bir durum söz konusu. Mutlaka tatillerini önceden planlamalarını şiddetle tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

Tarlasını sürdüğü traktörün arkasındaki pulluğa 5 bin yıllık tarih takıldı

Erzurum'un merkez Aziziye ilçesine bağlı Söğütlü köyünde tarlasını süren Mesut Küçük'ün kullandığı traktörün arkasındaki pulluğu tarihi eser takıldı. Küçük, bulduğu iki çömlek, kutsal olarak tabir edilen ocak, bir adet ağırlık ve iki adet çömlek parçasını müze müdürlüğüne götürüp teslim etti. Müzede yapılan incelemede eserlerin 5 bin yıllık olduğu belirlendi.

ÖDÜL VERİLECEK

Erzurum Müze Müdürü Hüsnü Genç'in tarihi eser kaçakçılığı ve kaçak kazılara yönelik başlattığı mücadele meyvelerini vermeye başladı. İl, ilçe, köy ve mezralarda yaşayanlarla sürekli toplantılar düzenleyen Müze Müdürü Genç, kültürel varlıkların korunması yönünde vatandaşları bilgilendirip çeşitli eğitimler veriyor. Bu eğitimlerden birinin de verildiği Söğütlü köyünde çiftçilik yapan evli ve 4 çocuk babası Mesut Küçük (50) traktörle tarlasını sürerken pulluk taşa takıldı. Traktörden inip, taşı çıkaran Genç, iki çömlek, taş ocak, bir adet ağırlık ve iki adet çömlek parçası buldu. Bunları evine götüren Genç, müze müdürünün düzenlemiş olduğu toplantıda konuşulanlar aklına geldi ve Aziziye Belediyesi Taş Eserleri Müzesi Koordinatörü Oğuzhan Türk ile görüştü. Türk'ün yönlendirmesi sonucu Mesut Küçük tarihi eserlerle birlikte müze müdürlüğüne gitti. Eserleri Müze Müdürü Hüsnü Genç'e teslim eden Küçük, "Tarlamı sürerken bunları buldum. Eserleri evime götürdüm. Sizin köyümüze gelip anlattıklarınız aklıma geldi. Ama yinede içimde 'tutuklanır mıyım ?' diye korku vardı. Durumu köyleri gezen ve bizim köye de sık sık gelen Aziziye Belediyesi Taş Eserleri Müzesi Koordinatörü Oğuzhan Türk'e anlattım. O da beni hemen müzeye gönderdi. İyi ki de buraya gelmişim. Eserler için bana ödülde verileceği söylendi" diye konuştu

ÜLKEMİZİN KANAYAN YARASI

Kaçak kazı ve tarihi eser kaçakçılığının ülkemizin kanayan yaralarından biri olduğunu söyleyen Müze Müdürü Hüsnü Genç, Mesut Küçük'ün örnek bir davranış sergilediğini söyledi. İl, ilçe ve köylerde, "Kültürel Mirasın Korunması ve Gelecek Kuşaklara Aktarılması" konusunda sürekli toplantılar düzenlediklerini ifade eden Genç, bunun meyvesini vermeyi görmelerinin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Türkiye'deki çok değerli eserlerin yurt dışına kaçırılarak hem prestij kaybettiğini hem de bu eserlerin yurdumuza dönüşünü sağlamak için yoğun emek ve masraflar yapıldığını vurgulayan Genç, "Tarihi eser kaçakçılığı ve kaçak kazılarla yoğun olarak mücadelemizi sürdürüyoruz. Merkez, ilçe ve köylere gidip muhtarlar eşliğinde halkı tarihi eserler konusunda uyarıp seminerler düzenliyoruz. Çünkü bu işlerle uğraşmayanlar tarihi eserleri bulunca panik yapıyor ve ortaya istenmeyen sonuçlar çıkıyor. Artık bu eğitimlerimiz sonucu vatandaşlar buldukları eserleri getirip müzelere teslim ediyor" dedi.

5 BİN YILLIK

Hüsnü Genç'in tarlasını sürerken bulduğu eserlerin yaklaşık 5 bin yıl olduğunu vurgulayan Genç, "Bize teslim edilen 6 parça eser Milattan Önce 4000 sonları ile 3000 başları arasına tarihlenen ve günümüzden yaklaşık beş bin yıl öncesine tarihlenen en yoğun şekilde Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da özellikle de Erzurum ve çevresinde rastlanan ülkemizde Karaz (Kura-Aras) Kültürü olarak bilinen kültüre ait. Bu eserlerin 2 adeti günlük yaşantıda kullanılan çömlek, bir tanesi ise dini ritüellerde kullanılan ve bu kültür için önem atfeden kutsal ocak. Bir adet ağırlık ve iki adet çömlek parçasıdır" diye konuştu.

Niğde'de patates ekim alanı yüzde 10 arttı

TÜRKİYE'nin en büyük patates üretim alanlarının bulunduğu Niğde'de patates ekimine başladı. Patatesin raflarda kilo fiyatının 6 liraya kadar çıkması nedeniyle bu yıl ekim alanlarında yüzde 10 oranında artış yaşandı.

Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, yıllık ortalama 800 bin ton üretimle Türkiye birincisi olan Niğde'de çiftçilerin hazırlıklarını tamamlayarak patates ekimine başladığını söyledi. Patatesin geçen yıl raflarda kilo fiyatının 6 liraya kadar yükseldiğini belirten Veli Kenar, bu yıl ekim alanlarının yüzde 10 arttığını kaydetti. Niğde'de yazlık ve kışlık olmak üzere patates ekimleri yapıldığını belirten Kenar, "Altunhisar ilçemizde turfanda olarak tabir ettiğimiz yazlık patates ekimlerimizi yapmıştık ve Ağustos ayı itibariyle hasadına başlayacağız. Şuanda kışlık patates ekimlerimizi yapıyoruz. Niğde'de patates ekimleri Nisan ayının sonu itibariyle başlamış olup ekimlerimiz devam ediyor. Yaklaşık 240 bin dekar alana patates ekimi yapılmasını bekliyoruz. Niğde'de geçen yıla göre patates ekim alanında yüzde 10 gibi bir artış bekliyoruz. Bu artışın sebebi ise patatesin hak ettiği değeri bularak para etmesi" dedi.

Palandöken'e Türkiye'nin en uzun zipline hattı kurulacak

Erzurum'un güneyinde yer alan 3 bin 176 metre yüksekliğinde, 6 ay boyunca kayak yapmaya elverişli yapısı, kar kalitesi ve uzun pistleri ile dünyanın en önemli kayak merkezlerinden biri olan Palandöken, son zamanlarda adrenalin arayanların yeni sporu 'ziplin'e de ev sahipliği yapacak. Vali Okay Memiş, Palandöken'e Türkiye'nin en uzun zipline tesisinin inşa edileceğini söyledi.

Dünyada havalimanına indikten 15 dakika sonra kayak yapılabilen tek merkezin Palandöken olduğunu belirten Vali Okay Memiş, iyi bir sezonu geride bıraktıklarını söyledi. Palandöken Kayak Merkezi'ndeki tesislerin 1 milyon 25 bin kez kullanıldığını belirten Vali Okay Memiş, hedeflerine ulaştıklarını belirtti. Palandöken'e en az 2 adet 5 yıldızlı otel, bin 500 araçlık 4 katlı otopark ve küçük dükkanlar inşa ederek bölgeyi bir dağ kasabası haline getireceklerini anlatan Vali Memiş, yeni sezonda yerli ve yabancı turistlerin bambaşka bir Palandöken göreceklerini kaydetti. Uluslararası yarışmaların düzenleneceği bisiklet parkuru inşa edileceğini vurgulayan Vali Memiş, "Palandöken'e Türkiye'nin en uzun zipline pistini inşa edeceğiz. Zipline pistiyle ilgili detay veremeyeceğim. Çünkü ilk planladığımız yerdeki eğitim çok yüksekti, güzergahı değiştiriyoruz. Yeniden ölçümler yapılıyor. Türkiye'nin en uzun zipline tesisi olacak" dedi.

Palandöken'in yeni yapılacak otel ve tesislerle Erzurum ve Türkiye turizmine önemli katkılar sağlayacağını belirten Vali Memi, "Yeni yapılacak yatırımlarla 500 kişiyi istihdam edeceğiz. Yerli ve yabancı turistleri buraya davet ediyor, doğal güzellikleri görmek için yöreye has cağ kebabı, kadayıf dolması, göğermiş peynir gibi lezzetleri tatmaya davet ediyorum. En az 1500 yıllık medeniyetin yaşadığı Selçuklu kenti Erzurum, hem doğa hem tarih anlamında gelen konuklarımızın memnuniyetle ayrılacağı bir şehirdir" diye konuştu.

Tutuklanan dolandırıcılık zanlısından gazetecilere: Reklam peşindesiniz

Mersin'de büyükbaş hayvanlarını satmak isteyen besiciyi dolandırdıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden Ö.K.'nin kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına, "Asılsız iddialarda bulunuyorsunuz. Hep reklam peşindesiniz" demesi dikkat çekti.

İddiaya göre; kent merkesinde yaşayan H.G., 9 büyükbaş hayvanını internet üzerinden satışa çıkardı. Ö.K. isimli kişi, hayvanlara talip olduğunu belirterek, anlaşılan 44 bin TL'yi banka üzerinden havale yaptığına dair dekontu hayvan sahibine gösterdi. 7 dana ile 2 düveyi Ö.K.'ye teslim eden H.G., paranın hesaba geçmediğini görünce polise giderek dolandırıldığını söyledi.

Soruşturma başlatan Yankesicilik-Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, hayvanların yüklendiği araç plakasından yola çıkarak Ö.K. ile beraberindeki D.M.'yi Adana'nın Ceyhan ilçesinde yakaladı. Ö.K.'nin üst aramasında 17 bin TL ele geçirilirken, hayvanlar da Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde teslim alındı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanırken, zanlılardan Ö.K.'nin kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına, "Adamın parasını vermişim, mal almışım. Babasının hayrına mı mal verdi. Elinde evrak var. Asılsız iddialarda bulunuyorsunuz. Hep reklam peşindesiniz" demesi dikkat çekti.

Dünyanın en zor mesleklerinden biri: Su altı kaynakçılığı

Son yıllarda öne çıkan mesleklerden olan su altı kaynakçılığı, risklerine rağmen getirisi ve özel bir meslek olması nedeniyle ilgi çekiyor.

Denizin 40 metre altında basınç, karanlık ve soğuk, su altında elektrikli cihaz kullanımı, akıntı, hatta deniz canlıları gibi risklere rağmen su altı kaynakçılığına ilgi artıyor. Ortalama 5 - 10 bin lira arasında aylık getirisi olan su altı kaynakçılığı, son yıllarda yapılan köprü, tüp geçit projeleri, offshore enerji aramaları, boru hatları gibi dev projelerde önemli bir yer tutuyor.

Dünyanın en zor ve en riskli işlerinden biri olmasına rağmen binlerce kişi bu meslek dalından para kazanıyor. Su altında risk oluşturacak faktörler derine inildikçe daha da artıyor. Basınç, çalışma ortamının karanlık ve soğuk olması, su altında elektrikli cihaz kullanımı, akıntı, hatta deniz canlıları gibi risklerin olduğu su altı kaynakçılığında, aylık gelirde bu oranda yüksek oluyor.

Su altı kaynakçılığının dalgıçlığın bir yan dalı olduğunu vurgulayan İstanbul Gedik Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Programı Başkanı Öğretim Görevlisi Güvenç Sorarlı, "Dalgıçların yaptığı işlerden sadece bir tanesi. İyi bir su altı kaynakçısı olmak için önce bakanlıktan veya liman başkanlıklarından aldığınız belgelerle profesyonel dalgıç olmanız gerekiyor. Onun da iki yolu var. İsterseniz üniversitelerin su altı teknolojileri bölümünden mezun olabilirsiniz ya da deniz kuvvetlerinde bu eğitimi almış olmanız gerekiyor. Su altı kaynakçısı olmanın yolları bu" dedi.

MESLEĞE İLGİ GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR

Su altı kaynakçısı olmak isteyenlerin sayısının arttığını ifade eden Güvenç Sorarlı, "Bunun sebeplerinden bir tanesi Marmaray ile başlayan su altı tüp geçit projeleri, Karadeniz'deki offshore doğalgaz platformları bunlardaki dalgıç ihtiyacı bu mesleğe olan ilgiyi de doğal olarak arttırdı. Daha da yapılacak olan bu tip projelerde örneğin Akdeniz'deki enerji arayışlarının sonuçlanmasıyla doğal olarak hemen bir dalış ekibine, bunların bakım idamesi için ihtiyaç duyulacak. Bunun için de ivmelenerek artacağına inanıyorum" diye konuştu.

SON YAPILAN ÇALIŞMALARDAN BİRİ 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ

1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında çalışan 1. sınıf sanayi dalgıcı Tunahan Tosun, "Biz orada 35-40 metre derinlikte köprünün ayaklarını yerleştiriyoruz. Dalış çanlarımız var. Onlarla birlikte 35-40 metre derine inip yukarıdan vinçlerin yardımıyla bırakıyoruz. Şu ana kadar tehlike yaşamadım ama yaşamayacağım anlamına da gelmiyor. Su üstünde yapılan planlama ve eğitim doğru olduktan sonra suyun altında herhangi bir problem olmuyor" diye kaydetti.

Kendilerine en fazla yöneltilen sorulardan birinin su altında elektrik çarpma durumu olup olmadığı olduğunu söyleyen Tosun, "Herkes suyun altında nasıl kaynak yaptığımızı merak ediyor. 'Elektrik çarpmıyor mu?' diyorlar. Evet oluyor ama özel yalıtkan malzemelerimiz var. Onlarla beraber yapıldığı zaman bütün riskleri sıfıra indiriyoruz" dedi.

