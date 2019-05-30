DHA YURT BÜLTENİ - 3

Adana'da PKK operasyonu: 4 gözaltı

Adana'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2'si kadın 4 kiş, adliyeye sevk edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2'si kadın 4 kişinin yasa dışı gösterilere katıldıkları ve terör örgütü PKK'ya eleman kazandırdıklarını saptadı. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri yakaladı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 1 pompalı tüfekle çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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Zanlıların adli tıp birimine getirilmesi

Adli tıp biriminden çıkarılması

Polis aracına bindirilmesi

Aracın gidişi

SÜRE: 52" BOYUT: 96 MB

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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Seyis, hipodromda ölü bulundu

Adana'da seyis Can Ozon (56), çalıştığı hipodromda ölü olarak bulundu.

Olay, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki hipodromda meydana geldi. İddiaya göre, görevliler hipodromda görevli seyis Can Ozon'dan haber alamayınca kaldığı odaya girdi. Ozon'u hareketsiz halde bulan arkadaşları sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen ekipler, çeşitli sağlık sorunları olan Ozon'un yaşamını yitirdiğini saptadı. Uzun yıllar hipodromda görev yapan Ozon'un cenazesi morga kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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Seyisin ölü bulunduğu yerden genel ve detay

Olay yerindeki polisler

Ahırdan görüntü

SÜRE: 01'06" BOYUT: 122 MB

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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Adana'da kaçak akaryakıt operasyonuna 2 tutuklama

Adana'da bir TIR'da yapılan aramada 10 bin 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Nakliyeciler Sitesi içerisinde bir TIR'da kaçak akaryakıt olduğu ihbarını aldı. Belirlenen yere giden polis, TIR'ın dorsesinde 10 tankta toplam, 10 bin 600 litre akaryakıt ele geçirdi. TIR'da bulunan Ayhan T. ve Fırat K. yakalandı.

Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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Polislerin kamyonun sürücüsü ile konuşması

Sürücünün kapıyı açması

Kamyondaki kaçak akaryakıt

SÜRE: 01'11" BOYUT: 132 MB

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,



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Yakıt deposunda uyuşturucu gizleyen 2 kişi tutuklandı

Adana'da, otomobilin yakıt deposuna 11 gram metamfetami uyuşturucu gizleyen 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıçam ilçesi Balcalı Mahallesi'nde takip ettikleri bir otomobili durdurdu. Polis araçta yaptığı aramada yakıt deposuna gizlenen 11 gram metamfetami uyuşturucuyu ele geçirdi. Araç içinde bulunan Halil İbrahim Ç. (22), Uğur D. (23) ve Gökhan G. (24) gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan şüphelilerden Gökhan G. serbest bırakıldı, Halil İbrahim Ç. ve Uğur D. tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Zanlıların adli tıp birimine getirilmesi

Adli tıp biriminden çıkarılması

Polis aracına bindirilmesi

SÜRE: 01'00" BOYUT: 112 MB

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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Tarihi Afyonkarahisar evleri restore ediliyor

Afyonkarahisar'da Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait tarihi 'Afyon Evleri' turizme kazandırılıyor. 100 evin restore edildiğini, 21 evde çalışmaların devam ettiği proje kapsamında toplam 468 tescilli yapı restore edilecek.

Tarihi dokusu ve kalıntılarıyla kültür turizmine hizmet eden Afyonkarahisar'da Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden kalma tarihi evler restore ediliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2017 yılında başlattığı çalışmayla Afyonkarahisar Kalesi'nin eteklerindeki Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait 468 tescilli bina aslına uygun restore ediliyor. Proje kapsamında şu ana kadar 100 binanın restorasyonu tamamlanırken, 21 binada ise çalışmalar sürüyor. Restore edilen evlerin bir kısmında vatandaşlar yaşamını sürdürürken, boş olanlar ise iş yeri olarak hizmete sunuldu.

SELÇUKLU VE OSMANLI İZLERİ

Kültür ve Turizm İl Müdürü Mehmet Tanır, Afyonkarahisar Kalesi, Sultan Divani Mevlevihane'si ve çivi kullanılmadan kırk direk üzerine yapılan Ulu Camii de içine alan bölgede inceleme yaparak yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Selçuk ve Osmanlı döneminde yapılan evlerin turizme kazandırılacağını, kültürel mirasın yaşatılacağını kaydeden Tanır, "Afyonkarahisar'ın tarihi Hititlere kadar uzanıyor. Kadim bir geçmişi olan kentte Selçuklu ve Osmanlı döneminde kullanılan binalar 1900 yılların başında çıkan yangında zarar görmüş. Yaklaşık 3 bin ev yanarak kül olmuş. 2. Abdülhamit'in gayretleriyle tarihi yapılan tekrar onarılmış ve inşa edilmiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun dört bir tarafından gelen ustalar bu binaları inşa etmiş" dedi.

100 EV RESTORE EDİLDİ

Nisan 2017'de başladıkları restorasyonun sürdüğüne değinen Mehmet Tanır, 2017- 2018 yıllarında toplam 100 binanın restorasyonunu tamamladıklarına işaret etti. Projenin ikinci etabına başladıklarını ve 21 tarihi binayı onardıklarını anlatan Tanır, "Bu çalışmalarımızı Afayonkarahisar Belediyesi, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ile işbirliği içinde yürüttüyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı da mali yönden destek veriyor. Evin durumuna göre restorasyon için 50 ile 100 bin lira arasında maliyet çıkıyor. Proje 2024 yılında tamamlanacak. Çalışmalar tamamlandığında turizme hizmet verecek çok değerli bir eser ortaya çıkmış olacak" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Restorasyon yapılan evlerden detay

-Çalışmalardan detay

-Müdür Tanır ile röp

-Müdür Tanır çalışmaları yerinde incelerken detay

-Restore edilen binalardan detay

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, -

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Kaynak: DHA