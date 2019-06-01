DHA YURT BÜLTENİ - 3

Derince ve İzmit'te bayram tatili yoğunluğu

Ramazan Bayramı tatili için yola çıkanlar TEM Otoyolu Kocaeli kesiminde ulaşımı kilitledi. Derince ile İzmit'te trafik yoğunluğu başlarken, yaklaşık 10 kilometrelik araç konvoyu oluştu.

Dün akşam saatlerinde TEM Otoyolu Kocaeli kesimi Ankara istikametinde başlayan araç yoğunluğu saatler ilerledikçe daha da arttı. Bu sabah saatlerinden itibaren TEM Otoyolu'nda Derince ve İzmit kesimlerinde trafik kilitlendi. Gültepe Tüneli ve Bekirdere Rampasında ulaşımın 3 şeritten 2 şeride düşmesi nedeniyle yaklaşık 10 kilometrelik araç konvoyu oluştu. Araçlar yaklaşık 20-30 kilometre hızla ilerlerken, bazen ise dura kalka ilerledi. TEM Otoyolu Ankara istikametinin yanı sıra D-100 Karayolu Ankara istikameti ve Gölcük- Yalova arasındaki yolda da yoğunluk yaşandı.

Görüntü Dökümü

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Drone ile çekilen görüntüler

Oluşan konvoydan görüntüler

Haber: Ergün AYAZ - Kamera: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),

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DEAŞ'ın bombacıları Adana'da yakalandı

Adana'da polis, düzenleğini operasyonda terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'de bomba, ağır silah ve mühimmat sorumlusu olan F.H ve M.H.'yı yakaladı.

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 30 Mayıs'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon yaptı. Suriye'nin İdlip kentinden ülkeye kaçak yollarla girdiği saptanan Suriyeli F.H ve M.H.'nın Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde olduğunu saptayan polis, şüphelileri yakaladı. Gözaltına alınan F.H ve M.H.'nın terör örgütü DEAŞ'ın bomba, ağır silah ve mühimmat sorumlusu oldukları ortaya çıktı. Evde yapılan aramada ise çok sayıda örgütsel döküman ve F.H ve M.H.'nin yine Suriyede çekilen silahlı fotoğrafların da ele geçirildi. Adana'ya gelen şüphelilerin ise, burada bombalı eylem yapacakları öğrenildi.

Emniyette sorgulanan F.H ve M.H. sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Zanlıların adli tıp birimine getirilmesi

- Adli Tıp Birimi'nden çıkarılması

- Polis aracına bindirilmesi

-Eve operasyon düzenlenmesi

-Polislerin elindeki uzun namlulu silahlar

-Köpeğin evde arama yapması

-Olay yerindeki zırhlı araç

-Polislerin evde arama yapması

-Özel harekat polislerinin operasyonundan görüntüler

-Zanlıların fotoğrafları

SÜRE: 04'34" BOYUT: 506 mb

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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Adana'daki evcil hayvan otellerinin bayram rezervasyonları doldu

Ramazan Bayramı'nı şehir dışında geçirmek isteyen ancak evcil hayvanlarını emanet edecek kimse bulamayan Adanalılar, evcil hayvan otellerinin rezervasyonlarını doldurdu.

9 günlük Ramazan Bayramı'nı tatilini kent dışında geçirmek isteyen Adanalılar, küçük dostlarını emanet etmek için güvenilir evcil hayvan otellerine yöneldi. Çukurova ilçesindeki Karaisalı yolunda 22 dönüm alanda 26'sı kapalı, 36 yatak kapasitesiyle hizmet veren bir evcil hayvan otelinin ortaklarından Mehmet Ali Efe, Ramazan Bayramı'na günler kala rezervasyon oranının yüzde 100'e ulaştığını kaydetti. Tatildeyken evcil hayvanlarını kimseye emanet edemeyecek ailelerin ve yalnız yaşayan bireylerin evcil hayvan otellerini tercih ettiğini dile getiren Mehmet Ali Efe, "Çünkü küçük dostlarını profesyonel ellere bırakmak istiyorlar. Komşu, arkadaş ve çevredeki esnafın baktığıyla oteldeki bakım arasında çok fark var. Sürekli veteriner hekim kontrolünde günlük bakımları yapılıyor, mamasından aşısına, psikolojisinden anlık sağlığına, kuaför hizmetlerine kadar küçük dostlarımız sürekli ilgimiz altında" dedi.

Otellerinde konaklayacakları hayvanları 'pet taksi' ile evlerinden alıp, tatilin ardından tekrar evlerine bıraktıklarını anlatan Mehmet Ali Efe, "Kedi, köpek dışında zaman zaman çeşitli kuş türlerini de misafir ediyoruz. Küçük dostlarımızın mama saatlerine, spor, gezme ve özel ihtiyaçlarına harfiyen uyuyoruz. Bütün bunları ev ortamını aratmayacak alanlarda yapıyoruz. Kapalı alanlarımızda hassas iklimlendirme sistemi var. Belli hastalıkları önlemek için bu tür küçük nüanslara dikkat etmek gerekiyor. Sabah ve gece bakıcılarımız, veteriner hekimimiz ve veteriner teknikerlerimiz sürekli otelde görev yapıyor. Dostlarımız sosyalleşeceği zaman kendisi gibi sosyal dostlarıyla açık alanda oyun oynuyor. Gün içinde yedikleri mamaların kalorisini atmaları için zamanlar oluşturuyoruz. Çünkü en mutlu köpek, yorgun köpektir. Gün boyu yoruldukça gece mışıl mışıl uyumalarını sağlıyoruz" diye konuştu.

Öte yandan, kent genelindeki evcil hayvan otellerinde günlük konaklama ücretlerinin 30-60 TL arasında değiştiği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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Köpeklerin oyun alanından drone görüntüleri

Klubelerinden görüntüler

Bakıcıların köpeklerle oyun oynaması

Pet otel sahibi ile röp.

Kedilerden ve köpeklerden detaylar

Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 07'28" BOYUT: 828 mb

Haber-Kamera: Nuri PİR-Akif ÖZDEMİR/ ADANA,

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İncir baklava hafifliğiyle tercih ediliyor

Ramazan Bayramı için en çok tercih edilen tatlılardan biri yine geleneksel lezzet baklava oldu. Bayram ziyaretlerinde yakınlarına hediyelik götürmek isteyenlerden yoğun şekilde baklava siparişi aldıklarını anlatan İzmirli tatlıcı Veysel Murat, istiridye kabuğu görünümündeki incir baklavanın da hafifliği nedeniyle sıklıkla tüketildiğini belirtti.

İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi Veysel Murat, Ramazan Bayramı'nda klasik olarak en çok cevizli ve fıstıklı baklavanın satıldığını dile getirdi. Şöbiyet, dürüm dolama ve ev baklavası gibi tatlı çeşitlerinin olduğunu belirten Murat, yaklaşık 1.5 yıl önce üretmeye başladıkları incir baklavanın da çok beğenildiğini ifade etti. Murat, "İncir baklava adıyla satışa sunduğumuz tatlımız istiridye kabuğuna benziyor. İçinde kaymak ve fıstık var. Çok hafif olduğu için seviliyor" dedi. Ramazan ayında oruç tutanların genelde güllacı tercih ettiğini vurgulayan Murat, baklavanın çoğu meşrubattan daha sağlıklı olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

"Baklavanın azı karar, ortası yarar, çoğu zarar. Herşeyin çoğu zarar olduğu gibi baklavanın da fazlası sağlığa olumsuz etki edebilir. Ama bizim ürünlerimizde trans yağ olmadığı için çoğu meşrubattan çok daha sağlıklıdır. Çünkü içerisindeki gerçek şeker, şerbet haline gelirken limon ve suyla buluştuğu için oran olarak azalıyor. Örneğin 100 gram meşrubatta 9 gram şeker var. 100 gram baklavada ise 18 gram şeker vardır. Ancak meşrubatı çok sık tüketiyoruz."

Tatlı fiyatlarının yaklaşık 2 aydır aynı seyrettiğine dikkat çeken Veysel Murat, "Ev baklavası 60, cevizli 60, fıstıklı 80, şöbiyet 87, fıstık dürüm 96, dolama 130, incir baklava ise 100 lira olarak satılıyor. Güllacın kilosu ise 40 lira. Bayramda çikolata ve şeker olarak hediye almak isteyenler de var. El yapımı madlen çikolata ve drajelerimiz var. Hazır paketler de bayramda hediyelik olarak tercih ediliyor. 900 gram madlen çikolata 62 lira" dedi.

'BAKLAVAYI TADARAK ALIN'

Bayramda tatlı alırken nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda da bilgi veren Veysel Murat şunları söyledi:

"Tatlı alacak olanlar, her zaman güvendikleri ve sürekli alışveriş ettikleri yeri tercih etsinler. Tadarak almaları gerekir. Ancak tadarak tazeliğini test edebilirler. Bayramlarda birçok firma merdiven altı üretim yapıp piyasaya sürebiliyor. 20-25 liraya satılan baklavaların hiçbirinde tereyağ yoktur. Tereyağlı gerçek bir baklava 80-90 lira civarındadır. Bunun bilinmesi gerekir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Tezgahtaki tatlı çeşitlerinden detay görüntü,

-Müşterilerin alışveriş ederken görüntüsü,

-Paket halindeki şeker ve çikolatalardan görüntü,

-Veysel Murat ile röp,

Haber: Nevra UÇKAÇ -Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

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Filiznur'dan büyük başarı

Türkiye Özel Sporcular Federasyonu'nun düzenlediği Jimnastik Türkiye Şampiyonası'nda yarışan Filiznur İmer, 'Otizm Level 1' kategorisinde birinci olarak büyük bir başarı elde etti.

Zihinsel engeline rağmen başladığı cimnastikte birçok madalyanın sahibi olan ve ailelerin umut ışığı haline gelen İzmirli Filiznur, Bornova Spor Salonu'nda müthiş bir performans ortaya koydu. Toplam 78 kulüpten 130 özel sporcunun katıldığı yarışlarda yeteneği ile herkesi kendine hayran bırakan 16 yaşındaki Filiznur, yer, asimetrik, atlama ve denge kategorilerinde altın madalyayı kazanmasını bildi. Filiznur bu başarısıyla 2020 yılında Antalya'da düzenlenecek Uluslararası Özel Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanırken, annesi Süreyya İmer, kızıyla bir kez daha gurur duyduğunu söyledi.

"Hayallerim gerçek oldu" diyen Süreyya İmer, "Maalesef artık uluslararası alanda paralimpik organizasyonlarında jimnastiği kaldırdılar. Kızımı masa tenisine yönlendireceğim. Filiznur'a otizm teşhisi 2 yaşında konuldu. Kızım 7 yaşında ise jimnastiğe başladı. Toplamda 33 madalya kazanarak inanılmaz bir başarı elde etti. Filiznur'un aldığı her madalya beni hayata yeniden bağlıyor. Kendisi çok özel ve başarılı bir çocuk. Böyle güzel başarılar yakalaması ülkemiz adına da çok değerli. Bir anne olarak kızımla çok gurur duyuyorum. Biz hayal ettik ve başardık. Ailelere örnek olduk. Kızımın spordaki başarısı eğitim hayatına da çok olumlu yansıyor. İnanıyorum ki daha nice başarılar elde edecek" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Filiznur İmer'in Cimnastik Türkiye Şampiyonası'ndan detay görüntüleri

Haber: Onur ATIŞ - KAMERA: İZMİR,

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İtfaiyeden ördek kurtarma operasyonu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 6 katlı apartmanın terasından, yağmur suyu tahliye borusuna düşen yavru ördek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, Altay Mahallesi Tezcan Sokak 39 numaradaki apartmanda meydana geldi. Komşularına misafirliğe giden ailenin ikiz çocukları Efe ve Ege Şirindoğan (13), 6 katlı apartmanın terasında, yakınlarının satın aldığı yavru ördekle oynamaya başladı. Bu sırada yavru ördek, apartmanın yağmur suyu tahliye borusuna düştü. Çocuklar durumu anneleri Sevda Şirindoğan'a (39) söyleyince, itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yavru örneğin, zeminden 3 metre yükseklikte boruda sıkıştığını tespit etti. Plastik borular sökülüp yavru ördek sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sevimli ördek, kurtarıldıktan sonra

ikizlere teslim edilince çocukların yüzü güldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Olay yerinden görüntü

Anne olayı anlatıyor

Kurtarma çalışması

Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Muğla),





Kaynak: DHA