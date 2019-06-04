DHA YURT BÜLTENİ - 3

Adana'da otomobilinin çekileceğini anlayınca trafikte dehşet yaşattı, yakalanınca ağladı

Adana'da polisin uygulamasında ehliyetsiz olduğu için otomobili çekilmek istenen Durdu G. (25), aracı binip kaçtı. Otomobili çekmek için çalışan çekici Ercan Eldek'i (42) araçla sürükleyerek yaralayan ve 20 kilometre süren kovalamanın ardından polis tarafından yakalanan Durdu G., ehliyetsiz olduğunu söyleyip ağladı.

Saat 01.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Dr. Sadık Ahmet Bulvarı'nda uygula yapan polis, 31 ATG 81 plakalı otomobili durdurdu. Sürücü Durdu G.'nin ehliyetsiz olduğunu tespit eden ekipler, çekici çağırarak otomobili otoparka çektirmek istedi. Çekici Ercan Eldek'in otomobilde işlem yaptığı sırada içerideki bir özel eşyasını almak bahanesiyle araca yönelen Durdu G., aracı çalıştırıp, yanındaki kadın arkadaşıyla kaçmaya başladı. Otomobilin kaçışı sırasında araca takılan Eldek de sürüklenerek yaralandı. Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçmayı sürdüren Durdu G., önce Hilmi Kürklü Bulvarı'na buradan da İsmet Atlı Caddesi'ne geçti. Polisleri peşine takan ve 80'inci Yıl Bulvarı'nda kaçmaya devam eden Durdu G., daha sonra Alparslan Türkeş Bulvarı'na çıktı. Bir ara ters şeritten kaçmayı sürdüren ve yoldaki diğer sürücülerin üzerine sürerek dehşete yol açtığı öne sürülen şüpheli, bulvarda Seyhan ilçesi yönünde devam etti. Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı'nda polisin yola bıraktığı kapandan geçen Durdu G., otomobilin lastiği patlaması sonucu yanındaki kadın arkadaşı Kader B. ile birlikte yakalandı. Yakalandıktan sonra kelepçelenerek yere yatırılan Durdu G., ehliyeti olmadığı için kaçtığını söyleyip ağladı.

9 bin 264 LİRA CEZA KESİLDİ

Adana'ya Mersin'den geldikleri belirlenen şüphelinin olaydan birkaç saat önce il girişindeki uygulamada da polisin 'dur' ihtarına uymadığı saptandı. Ehliyetsiz araç kullanma ve trafiği tehlikeye atmak gibi suçlardan Durdu G.'ye 9 bin 264 lira ceza kesilirken, araçta yapılan aramada ise bir adet bıçak ele geçirildi. Öte yönden şüphelinin kaçarken attığı öne sürülen tabancayı bulmak için çalışma başlatıldı. Gözaltına alınan Durdu G. ve Kader B., polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü

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Kovalamadan görüntü

Şüpheli Durdu G.'nin yerde yatırılmış görüntüsü

Kader B.'nin yerde yatıp, ağlaması

Şüpheli Durdu G.'nin ağlayıp, ehliyetsiz olduğunu söylemesi

Otomobilde arama yapılması

Yaralı çekici Ercan Eldek ile röp.

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

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Bursa'da husumetli olduğu kişiyi sırtından bıçakladılar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Necati Vamin (21) husumetli olduğu iddia edilen kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından sırtından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Vamin'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay İnegöl'ün Burhaniye Mahallesi Ali Çiçek sokağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Necati Vamin (21) ile daha önce aralarında husumet bulunduğu iddia edilen kimliği belirsiz kişi yada kişiler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, çıkan arbede de Necati Vamin sırtından bıçaklandı. Daha sonra Vamin kanlar içerisinde yere yığılırken şüpheli yada şüpheliler olay yerinden kaçtı. Vamin'i hareketsiz halde kanlar içerisinde yolda yatarken gören bir sürücü, yaralı Vamin'i İnegöl Devlet Hastanesi götürürken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Öte yandan hastanede tedavi altına alınan Vamin'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri Vamin'i bıçaklayan kişi yada kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Yaralının hastaneye sevk edilmesinden görüntü

Olay yerinden görüntüler

Detaylar

Haber - Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),

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'Yan bakma' cinayetinin şüphelileri tutuklandı

Adana'da 'yan bakma' tartışması yüzünden meydana gelen silahlı-bıçaklı kavgada Yunus Alkan'ı (53) öldürdüğü, oğulları Yusuf (23) ve Yasin Alkan'ı (27) da yaraladığı iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Olay, 2 Haziran'da saat 12.00'de Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre oğlu Yusuf ve Yasin Alkan ile yolda yürüyen Yunus Alkan o sırada yanlarından geçen Bilal Özer (24) ve Rıdvan Şendur (25) ile karşılaştı. Bu sırada Yusuf ve Yasin Alkan kardeşler ile Rıdvan Şendur arasında 'yan bakma' tartışması başladı. Karşılıklı küfürleşen gruplar daha sonra birbirine bıçak çekti. Kavgaya dönüşen tartışmada Yusuf ve Yasin Alkan ile Rıdvan Şendur bıçakla yaralandı. Bu sırada olay yerine gelen Bilal ve Rıdvan'ın arkadaşı Serhathan Çınar, tabancayla baba Yunus Alkan'ı başından, oğlu Yusuf Alkan'ı da kolundan vurdu. Serhathan Çınar daha sonra Bilal Özer ile birlikte olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülürken, Rıdvan Şendur olay yerinde gözaltına alındı. Yunus Alkan, tedavi gördüğü Adana Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Serhathan Çınar ve Bilal Özer'i bulmak için çalışma başlatan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Seyhan ilçesindeki Uçak Mahallesi'nde bir evde saklandığını belirledi. Eve baskın yapan polisler, Serhathan Çınar ve Bilal Özer'i gözaltına alırken, olayda kullanıldığı düşünülen tabancaya da el koydu. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Serhathan Çınar, Bilal Özer ve Rıdvan Şendur tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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-Adli Tıp Kurumu tabelası

-Cinayet zanlıların Adli Tıp Kurumu'na girişi ve çıkışı

SÜRE: 01'55 BOYUT: 157 MB

Haber-Kamera: Nuri PİR-Can ÇELİK/(ADANA),

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Borçları olduğu iddia edilen genç intihar etti

Adana'da borçları yüzünden bunalıma girdiği iddia edilen Egemen Ş. (35), yaşadıkları apartmanın 8. katında bulunan evlerinin balkonundan atlayarak intihar etti.

Olay, Seyhan ilçesindeki Reşatbey Mahallesi'nde bulunan 5 Ocak Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Bir süredir borçları yüzünden bunalımda olduğu iddia edilen Egemen Ş., oturdukları apartmanın 8. katında bulunan evlerinin balkonundan atlayarak aşağıya düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Egemen Ş.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışma sırasında Egemen Ş.'nin annesi Nazlı Ş. ile yakınları sinir krizi geçirdi. Nazlı Ş., oğlunun yüzünü son bir kez görebilmek için uzun süre gözyaşı döktü ama başarılı olamadı. "Oğlum, bu kadar borç için intihar etmeye değer miydi" diye feryat eden Egemen Ş.'yi yakınları teselli etmeye çalıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Egemen Ş.'nin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

Görüntü Dökümü

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Ölen gencin annesinin ve yakınlarının ağıtları

Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 02'10 BOYUT: 241 MB

Haber-Kamera: Nuri PİR-Can ÇELİK/(ADANA),

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Konya'nın peri bacaları: Kilistra Antik Kent

Konya'da tarihi 'Kral Yolu' üzerinde bulunan ve Kapadokya'daki peri bacaları benzeri yapısıyla dikkat çeken 'Kilistra Antik Kent', ziyaretçilerini tarihi bir yolculuğa çıkartıyor. İçerisinde haç planlı şapel, sümbül kilise, büyük su sarnıcı, kiliseler, manastırlar, gözcü kuleleri, sığınaklar, antik yollar gibi yapılar bulunan antik kent, önemli bir inanç turizmi merkezi olma özelliği taşıyor.

Meram ilçesi Gökyurt Mahallesi'nde bulunan Kilistra Antik Kenti, tarihi 'Kral Yolu' üzerinde yer alıyor. Milattan önce 3'üncü yüzyılda yerleşim yeri olarak kullanılmaya başlanan Kilistra, Helenistik ve Roma dönemlerinde yoğun yerleşimin olarak kullanıldı. Hristiyanlık döneminde hızla büyüyen Kilistra içerisinde; haç planlı şapel, sümbül kilise, büyük su sarnıcı, kiliseler, şapeller, manastırlar, gözcü kuleleri, sığınaklar, antik yollar gibi yapılar barındırıyor. Antik kent, ziyaretçilerini tarihi bir yolculuğa çıkarttığı gibi inanç turizmi açısından da önemli bir yere sahip.

KARAKOL VAZİFESİ GÖRMÜŞ

Kilistra'nın tarihini anlatırken buranın karakol vazifesi gördüğüne dikkat çeken Jeoloji

Mühendisleri Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Fethullah Arık, şunları söyledi:

"Kilistra eski bir yerleşim yeridir. Özellikle milattan sonra Hristiyanlığın ilk yayılma dönemlerinde hemen güneyindeki Hatunsaray bölgesindeki Hristiyan yerleşimler Konya'daki putperest yönetimden kaçıp buraya yerleşen Theakla isimli bir azizenin olduğu bir bölgedir. Bunun Konya bölgesindeki çalışmaları sırasında ciddi bir şekilde cezalandırılması söz konusu olduğu için Hatunsaray'a gelip yerleşiyor. Kilistra bölgesi, Hatunsaray'ın bir ileri karakolu olarak görülüyor. 'Kral Yolu' üzerinde olan bir bölgedir. Güneyde Bozkır bölgesindeki inançsız olanların gelip sürekli olarak saldırılar düzenlediği bir bölge. Hem Konya hem de Bozkır'ın saldırıları engellemek için Kilistra bölgesi bir nevi karakol vazifesi görmüştür."

Bölgede çok sayıda kilesinin olduğunu ifade eden Arık, "Bölgede epeyce bir kilise varlığı söz konusudur. O dönemden kalma mimari yapıların birçoğu kaya oyma yapılardır. Bu yapıların içerisinde kiliseler, şapeller, yaşam alanları mevcut ve tarih anlamında da oldukça önemli olarak gördüğümüz bir noktadır. Hemen Konya'nın yanında olduğu içinde inanç turizmi anlamında da önemli bir nokta olduğunu düşünüyoruz." dedi.

KAPODOKYA BENZERİ BİR YAPI

Kayaç yapısı ve görüntü itibariyle bölgenin Kapadokya'daki peri bacalarına benzediğini ifade eden Arık, "Kilistra bölgesinde kayalar Konya çevresinde günümüzden yaklaşık 11 ila 3 milyon yıl arasında olmuşmuş olan volkanik kayaların olduğu bölgedir. Kilistra'da ana kilisenin olduğu bölgede özellikle kayalar volkanik kayalardır. Patladıktan sonra kaynaklanmış olan tüflerdir. Bunlar kolayca oyulabildikleri, işlenebildikleri için o bölge seçilmiştir. Peri bacası gibi olduğu doğrudur. Peri bacası tamda böyle arazilerde suyla, gece gündüz sıcaklık farkları, mevsimler şartlarla çabuk ayrışabilen özellikle üstte volkanik tabakaların sağlam olduğu bölgelerde alttaki yapıyı koruyan bir morfolojiye sahiptir. Bu tip yapıların içerisinde kolayca oyularak içerisine odalar ibadethaneler, yaşam alanları oluşturulabiliyor. Orta Anadolu'nun birçok noktasında gördüğümüz peri bacası yapıları küçük çapta da olsa Kilistra bölgesinde de mevcut." diye konuştu.

Kilistra Antik Kenti'ne ziyarete gelenlerin ise kilisenin duvarlarına kalp şekli çizip, spreyle çeşitli yazılar yazmış olmaları ise dikkat çekti.

Görüntü Dökümü

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-Kilistra'dan drone ile havadan görüntü

-Kilistra'dan detay

-Fetullah Arık röp.

Haber- Kamera: Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ KONYA DHA))

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Şanlıurfa'da 5 bin kişiye tirit ikramı

Şanlıurfa'da, bayram namazının ardından 5 bin kişiye kentin yöresel yemeği tirit ikram edildi.

Hızmalı Mahallesi'nde oturan Topal Ailesi tarafından geleneksel olarak bayram namazın ardından 5 bin kişiye kentin yöresel yemeği tirit ikram edildi. Büyük kazanlarda hazırlanan tiritten yemek isteyenler, bayram namazı sonrası uzun kuyruklar oluşturdu.

Görüntü Dökümü

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Tirit yemen gelen vatandaşlar

Uzun kuyruk oluşması

Tirit yen vatandaşlar

Osman Topal ile röportaj

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 229 MB

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

Kaynak: DHA