DHA YURT BÜLTENİ - 3

Yaralı dağcıyı kurtarma operasyonunda şehit olan asker, memleketine uğurlandı

Niğde'de, Demirkazık Dağı'na tırmanış yaparken ayağını kıran dağcı Bülent Tuncer'i kurtarmaya giden askeri helikopterden ipten kayıp düşen Hava Teknik Astsubay Üstçavuş Uğur Görkem Harmankaya (30) için Konya'da 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında tören düzenlendi. Törenin ardından şehit Harmankaya'nın cenazesi memleketi İzmir'e uğurlandı.

Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı'nın güneybatı yüzünde yer alan 'peck kulvarı'ndan zirveye doğru dün tırmanış yapan 7 dağcıdan Bülent Tuncay, dengesini kaybedip düştü. Ayağı kırılan ve bölgede mahsur kalan yaralı dağcı için AFAD ve Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timi bölgeye sevk edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterle Konya'dan hareket eden MAK timi, dağcının bulunduğu bölgeye ulaştı. Dağcıyı kurtarmaya çalışan timden, Konya 3'üncü Ana Jet Üssü 135 Filo Komutanlığında görevli Hava Teknik Astsubay Üstçavuş Uğur Görkem Harmankaya, ipten kayarak helikopterden kayalıklara düştü. Ağır yaralanan Harmankaya, diğer askerler tarafından tekrar helikoptere alınıp, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Ancak burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Kurtarılan dağcı aynı hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

Şehit Harmankaya'nın cenazesi dün akşam saatlerinde Konya'ya getirildi. Bugünde 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında tören düzenlendi. Törene Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanı Tuğgenerel Fidan Yüksel, mesai arkadaşları, yakınları ve eşi Gamze Harmankaya, kucağında 2 yaşındaki kızı Ebrar Ada ile katıldı. Tören sırasında Silah arkadaşları gözyaşlarına hakim olmadı.

MEMLEKETİ İZMİR'E UĞURLANDI

Şehit Harmankaya'nın cenazesi törenin ardından askeri uçakla memleketi İzmir'e uğurlandı. Şehidin cenazesinin Karşıyaka'daki Beşikcioğlu Camii'nde öğle namazına müteakip Kadife Kale Şehitliği'ne defnedileceği belirtildi.

Kamyon, kırmızı ışıktaki üç otomobile çarptı: 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, sürücüsünün kontrolden çıkan kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen üç otomobile çarparak sürükledi, 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Siverek çevreyolu Şirinkuyu mevkiinde meydana geldi. Mehmet Saçan yönetiminki 63 EB 429 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kırmızı ışıkta bekleyen Mehmet Temur yönetimindeki 02 AB 239 plakalı otomobil ile sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 BLT 316 ve 01 SA 580 plakalı otomobillere çarparak metrelerce sürükledi. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Mehmet Temur ile yanındaki Şerif Uçar ve ihsan Temur araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması ile sıkıştığı yerden kurtarılan yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Kaza nedeniyle kapanan Siverek Şanlıurfa karayolu ise araçların kaldırılması ile trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatan polis, kamyon sürücüsü Mehmet Saçan'ı ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü.

Turizmcilere bayram dopingi

Ramazan Bayramı tatili, İzmir'in turizm cenneti Çeşme'de yüzleri güldürdü. Tatilcilerin, öncelikli tercihi arasında yer alan Çeşme'deki oteller, 9 günlük bayram tatilinde doldu taştı. Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, "Bayramlarda dolulukla ilgili sorun yaşamıyoruz. Oteller neredeyse yüzde yüz doluydu. Hatta bayramın ikinci günü çok doluyduk ve otellerimize kabul edemediklerimizi çevre ilçelerdeki otellere yönlendirdik" dedi.

İzmir'in Çeşme ilçesi, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde, Türkiye'nin dört bir yanından gelen tatilcileri ağırladı. İlçedeki oteller doldu, plajlar sıcak havadan bunalanların akınına uğradı. ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir, Çeşme'de bayram tatilinin güzel geçtiğini söyledi. Plajların, otellerin dolduğunu ve turizmcilerin hedefine ulaştığını kaydeden Yakup Demir, "Çeşme'ye oldukça fazla misafir kabul ettik ve bayram misafirlerimizi mutlu bir şekilde göndereceğiz. Hem yerel yönetimlerimiz hem de otelciler birliğimiz, restoranlarımız, turizm sektörümüz çok güzel hizmet ettiler" dedi. Geçmiş bayramlarda Çeşme'de bazı sorunların yaşandığını da belirten Demir, şunları söyledi:

"Önceki bayram tatillerinde sular akmıyordu, marketlerde su kalmıyordu, et kalmıyordu. Fakat bunun önlemleri önceden alındığı için, bu bayram gerçekten hiç bir sorunla karşılaşmadık. Her şeyimiz boldu, tatilcilerimiz mutluydu. Olması gereken bayramı bu kez yaşadık."

'YÜZDE YÜZ DOLUYDUK'

Bayramlarda dolulukla ilgili sorun yaşamadıklarını da kaydeden Yakup Demir, "Neredeyse yüzde yüz doluyduk. Hatta bayramın ikinci günü çok doluyduk ve otellerimize kabul edemediklerimizi çevre ilçelerdeki otellere yönelttik. Çeşme'nin günü birlik ziyaretçisi çok fazla. Ilıca Plajı gün boyunca birkaç kez dolup taştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açılan Pırlanta Halk Plajı da çok doluydu. Özel plajlar çok yoğundu. Sorunsuz, sıkıntısız, tatilcilerin mutlu olduğu bir bayramı geride bıraktık. Şimdi de yazı bekliyoruz" diye konuştu.

Bayram tatilinin ardından yaz sezonuna hazırlanacaklarını da anlatan Demir, "Turizm seçimleri çok sevmiyor. Bir de sezona denk gelince bizi birazcık düşündürüyor. Ama olsun, hepimizin bu seçimlerle buluşması gerekiyor demek ki. Biz seçim sonrasına odaklandık. ve şuanda seçim sonrası doluluk oranlarımız neredeyse yüzde 70'leri yakalamak üzere. Bu da demek olur ki bu yaz Çeşme'de güzel bir sezon geçireceğiz. Geçen yıl çok güzeldi, çok iyi bir sezon geçirdik. Geçen yılın üzerine yüzde 10-15 koyacağımızı düşünüyorum. Güzel bir sezon geçireceğimizi umut ediyorum" dedi. Çeşme'de 4 mevsim turizmi yakalamak için yabancı turistlere de odaklandıklarını vurgulayan Demir, "Dünyanın birçok ülkesinden Çeşme'nin adını duyurmaya çalışıyoruz. Çeşme Türkiye'nin güzel bir turizm destinasyonu. Biz de bu destinasyonu hak ettiği yere getirmek ve gelen konukları mahcup etmemek için Çeşme turizmcileri olarak, bütün gücümüz ile çaba sarf etmeye çalışıyoruz" dedi.

Miniklerden 'Önce katlıyoruz, sonra besliyoruz' projesi

Osmaniye'de ilkokul öğrencileri, 'Önce katlıyoruz, sonra besliyoruz' projesi kapsamında, kağıttan yaptıkları hayvan figürlerini kuru mama ile takas edip, sokak hayvanlarını besledi.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye İl Temsilciliği tarafından başlatılan proje sayesinde öğrencilerin el becerileri geliştirilirken, hem de onlara hayvan sevgisi aşılanıyor. Dedekorkut İlkokulu'nda eğitim gören 60 öğrenci, hafta sonu ödevi olarak en az bir tane kağıt katlama sanatı olan origami yöntemini kullanarak hayvan figürü yapıp, her birini 100 gramlık paketler halindeki kuru mamalar ile takas etti. Kuru mamaları alan öğrenciler, daha sonra okul çevresindeki ve mahallelerindeki sokak hayvanlarını besledi.

HAYTAP Osmaniye İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala, projenin öğrenciler tarafından çok ilgi gördüğünü ve 600'e yakın figür yapıldığını belirterek, "Geçtiğimiz günlerde üç boyutlu bir mektupla 'susuyorlar, söyleyemiyorlar' çalışmasıyla hava sıcaklığına dikkat çekmiştik. Yeni projemiz ile de açlığa dikkat çekmek istedik ve 1 kap mama için öğrencilere üretim yaptırdık. Projemizin adI 'Önce katlıyoruz, sonra besliyoruz" dedi.

Çocukların hiç durmadan figür yapmak için çalıştıklarını, hatta öğle arasında bile akıllı tahtadan izledikleri videolardan yeni figürler yaparak üretim sayısını arttırdıklarını kaydeden Laçinbala, elde edilen origami figürlerinin şehrin farklı noktalarında açılacak olan stantlarda, projeyi anlatan broşürlerle başka çocuklara bayram hediyesi olarak dağıtılacağını söyledi.

Okul Müdürü Tahsin Şentut ise bazı öğrencilerin sokak hayvanlarından korkup kaçtıklarını, ancak bu uygulama ile elde edilen mamaları dağıtarak korkularını yendiklerini söyledi. Şentut, "Çocuklarımla gurur duygum. Bu kadar müthiş öğrencinin benim okulumda olmasından dolayı çok mutlu ve sevinçliyim. Sizler bir cana dokundunuz, bir cana umut oldunuz" dedi.

Liseli kız öğrenciler 'Can Kırıkları' filmi ile kadına şiddete dikkat çekti

İzmir'in Urla ilçesindeki Urla Anadolu Lisesi'nin 10 kız öğrencisi, kadına karşı şiddete dikkat çekmek amacıyla, öldürülen 10 kadını canlandırdıkları 'Can Kırıkları' isimli kısa film çekti. Filmde cinayete kurban giden kadınların hayatlarına devam ettikleri taktirde neler yapacaklarını anlatan öğrenciler, kadın cinayetlerinin ve kadına karşı şiddetin en aza inmesini istedi.

Urla Anadolu Lisesi'nde okuyan 10 kız öğrenci, kurgu için kendilerine yardım eden bir erkek öğrenci ile kadına karşı yapılan şiddete dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacı ile 'Can Kırıkları' isimli bir film çekti. Her öğrencinin cinayete kurban giden bir kadını canlandırdığı 14 dakikalık filmde, öğrenciler 'Bu kadınlar yaşasaydı ve hayatlarına devam etseydi, nasıl olurdu' sorusundan yola çıkarak 10 kadına mutlu bir son yazdı. Filmin sonunda kadına şiddete dur demek için bir kamu spotu da ekleyen öğrenciler, filmin çekimlerini bir günde bitirdi. Yetenekli öğrenciler, filmleri ile Kütahya Tavşanlı Ahmet Ulucay Bilim ve Sanat Merkezi'nin yaptığı yarışmadan Türkiye ikincisi oldu, Seferihisar Necat Hepkon Mesleki ve Ticaret Meslek Lisesi'nin yarışmasında jüri özel ödülü aldı. Urla Anadolu Lisesi'nin 3'üncü kez düzenlediği Kısa Film Festivali'nde de gösterilen 'Can Kırıkları' filmini izleyen salondaki herkesin gözleri doldu ve oluşturulan jüri tarafından birinci seçildi.

Filmin yönetmenliğini üstlenen lise öğrencisi Deniz Serin, okulun düzenlediği festivalde gözyaşlarını tutamayarak yaptığı konuşmasında, "Ben bu ülkede eşitlik göremiyorum. Ben her gün evden çıkarken bir kere değil 30 kere giydiğim kıyafete bakıyorum. Evden çıkacağım saati ayarlıyorum. Acaba otobüste, dolmuşta başıma bir şey gelir mi diye korkuyorum. Ben korkuyorsam ailem ne yapsın? Ben korkuyorsam ailem korkmasın mı? Annem benim saçımın teline zarar gelmesin diye her şeyimle ilgilendi. Bu grupta olan tüm arkadaşlarım kadınların hayatlarını okurken 'Ben bu kadını oynayamam, can veremem' dedi. Onlar orada yatarken biz burada onlara can veremeyiz. Biz sadece onlar için farkındalık yaratmak istemiştik ve bunun karşılığını aldık" dedi.

Öğrenciler, filmlerinin daha çok kişiye ulaşması için başka festivallere başvurmaya devam edeceklerini söyledi.

'KADINA ŞİDDETİN EN AZA İNDİRGENMESİNİ İSTİYORUZ'

Film ile farkındalık yaratmak istediklerini belirten Deniz Serin, "En iyisi bir kısa film çekmek diye düşündük. Kadın cinayetlerinin, kadına karşı şiddetin en aza indirgenmesini istiyoruz. Fiziksel veya psikolojik hiç fark etmez. Kadın yemek yapmadığı için şiddete maruz kalabiliyorken, kısa etek giydiği için de şiddete maruz kalıyor. ya da kocasının barışma teklifini kabul etmediği için şiddet görüyor. Filmde cinayete kurban gitmiş kadınların kadın sığınma evine yerleştikleri alternatif bir son kurgulayarak, kadınların hayat hikayelerini paylaştık. Çok mutluyuz, bir şeyler başardığımızı düşünüyoruz" diye konuştu.

Film konusunda öğrencilere yardımcı olan edebiyat öğretmeni Selvi Gürpınar, "Can Kırıkları filmi izleyiciyi gönlünden vurdu, tam kalbinin ortasından vurdu. Çünkü çocuklar gerçekten yüreklerini koyarak bu işi yaptılar, çok gayret ettiler. Film bittikten hemen sonra filmi liselerarası birçok yarışmaya gönderdik ve çok güzel dönüşler aldık. Onlarla beraber bir şey yapmış olmaktan çok mutluyum. Fikirden tutun da senaryoya, onu yazıya geçirmeye, oyunculuğa, mekan ayarlamaya kadar kendileri yaptılar. Öğrencilerimle gurur duyuyorum. Bunları gördükçe çocuklar gelecek yıllarda sinema televizyonla uğraşacaklar diye düşünüyorum. En az 5- 10 çocuğumuzu geleceğin yönetmen adaylarına çevirebiliriz bence" dedi.

Öğrencilerden Su Nur Basut, "Ben filmde Leyla Aydemir'i canlandırdım. 2018 yılında öldürülen küçük bir çocuktu. Çocukların ve kadınların öldürülmesine kimsenin ses çıkartmadığını düşünüyorum. Belki bu film insanlar için biraz da olsa ses olmuştur. Böyle bir filmde yer almak çok gurur verici. Onları ve hikayelerini biraz da olsa yaşatmış olduk" diye konuştu.

Afyonkarahisar'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Şuhut ilçesine bağlı Ağzıkara köyü yakınları olarak belirlediği deprem, saat 08.45'te meydana geldi. Yerin 7.03 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçe merkezinde de hissedildi. Kası süreli paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin merkez üssünü Ağzıkara köyü, büyüklüğünü ise 3.2 olarak açıkladı.

AFYONKARAHİSAR,



