DHA YURT BÜLTENİ-3

Gemlik açığında can pazarı; sürüklenen teknedeki 8 kişi kurtarıldı, 2 kişi kayıp (YENİDEN)



Bursa'nın Gemlik ilçesi açıklarında, içinde 10 kişinin olduğu tekne, arızalandıktan sonra denizde sürüklendi. Ekipler tarafından başlatılan operasyonda 7 kişi kurtarılırken, tekne arıza yapmadan önce yüzmek için denize atlayan 3 kişiden Yaman Şipka, 12 saat sonra yüzerken bulunup, kurtarıldı. Kayıp diğer 2 kişiyi arama çalışmaları havadan ve karadan sürdürülüyor.

Bursa'da yaşayan 10 arkadaş, dün saat 16.00 sıralarında, Gemlik ilçesi Kurşunlu bölgesinden tekneyle denize açıldı. Bir süre sonra gruptan 3 kişi, yüzmek için denize girerken, 7 kişi teknede kaldı. Bu sırada tekne arıza yaparak Marmara Denizi'nde sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin ihbarı üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma ve Sahil Güvenlik Ekipleri sevk edildi. Teknedeki Tolga Denizligil, Eda Denizligil, Çınar Denizligil, Ela Denizligil, Ebru Şipka, Ela Şipka ve Yiğit Şipka, ekipler tarafından kurtarılıp, karaya çıkarılırken, tekne arıza yapmadan önce denize atlayan ve gözden kaybolan Serdar Sincan (44), Nataila Sincan (40) ve Yaman Şipka bulunamadı. Sahil Güvenlik botları, denizden arama çalışmalarına devam ederken, helikopterle de havadan arama yapıldı. Havanın kararması ve denizin dalgalı olmasından dolayı dalgıçlar arama yapamazken, sabahın ilk ışıklarında dalgıçlar tarafından arama çalışmalarına yeniden başlandı.

12 SAAT SONRA SAĞ KURTARILDI

Arama- kurtarma çalışmaları devam ederken kayıp 3 kişiden Yaman Şipka, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Sahil Güvenlik Ekipleri tarafından Mudanya ilçesi Altıntaş bölgesi açığında yüzerken görüldü. Ekipler tarafından bota alınan bitkin haldeki Yaman Şipka, Kurşunlu yat limanına getirildi. Şipka'nın sağlık durumunun iyi olduğu görüldü. Şipka'nın bulunmasının ardından Kurşunlu yat limanına gelen yakınları büyük bir mutluluk yaşadı. Yaman Şipka'nın 12 saat boyunca suda kaldığı ve akıntıyla Altıntaş mevkisine sürüklendiği belirtildi. Yat limanında 112 ekipleri tarafından ilk kontrolleri yapılan Yaman Şipka ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Şipka'nın yakın arkadaşı olan Onur Gücü, "Öncelikle bize yardımcı olan tüm arama-kurtarma ekiplerine teşekkür ederiz. Biz yaklaşık 12 saat çok zor bir süreç yaşadık. Çalışmalara ara verilmişti, sabah saatlerinde yeniden başladı. Bu geçen 12 saatlik sürede denizin orasında hayatta kalmış. Akıntı kendisini Gemsaz sahilinden Altıntaş'a doğru sürüklemiş. Devam eden aramalarda inşallah 2 arkadaşımız da bulunacak. Gece boyu su içerisinde kalmış. Biz ümidimizi sabaha karşı kaybetmiş gibiydik. Ama yüzmeye devam ederken bulundu" dedi.

Ekiplerin Serdar Sincan ve Nataila Sincan'ı arama çalışmaları devam ediyor.

GECE VE GÜNDÜZ GÖRÜNTÜERİ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ- Semih ŞAHİN- İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, -

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Dev yolcu uçağı, cuma günü Saros Körfezi'ne batırılacak

Edirne'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı İbrice Limanı'na getirilerek montajı yapılan ve lastik botlar üzerinde denize indirilen Airbus A330 tipi yolcu uçağı, 14 Haziran Cuma günü düzenlenecek törenle batırılacak.

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin (TANAP) desteğiyle Edirne Saros Turizm Altyapı Hizmet Birliği (ESTAB) ve Skyair Shop şirketi arasında imzalanan anlaşma gereği, deniz turizmi ve balık çeşitliliğinin arttırılması için parçalara ayrılarak geçen Mart ayında Antalya'dan 6 TIR'la Keşan'a bağlı İbrice Limanı'na getirilen 90 ton ağırlığındaki uçağın gövde montajı tamamlandı. Alt kısmına lastik botlar takılarak vinçlerle denize indirilen uçağın, kanatlarının da montajı yapılarak, 14 Haziran Cuma günü, saat 10.30'da kıyıdan yaklaşık 1 deniz mili açıkta, 30 metre derinliğe batırılacağı kaydedildi.

DALIŞ EĞİTMENİ SAVAŞAL: 'ŞİMDİYE KADAR BATIRILMIŞ EN BÜYÜK UÇAK OLACAK'

İbrice Limanı'nda dalış merkezi işleten 2 Yıldızlı Dalış Eğitmeni Serdar Savaşal, dünyadaki en büyük uçak batığına ev sahipliği yapacak Saros Körfezi'nin hem yerli hem de yabancı dalgıçların ilgisini çekeceğini belirterek, "Uçağımız 14 Haziran'da suyla buluşacak. Bizim için çok büyük bir nimet bu. Şimdiye kadar batırılmış en büyük uçak olacak. Boyutları muhteşem. Yaklaşık 60 metreye, 60 metre gibi bir boyutu var. Muhtemelen 2 dalış yapmadan uçağı gezmek mümkün olmayacak. Çok heyecanlıyız. Projenin finansmanı TANAP'a, Keşan Belediyesi'ne ve ESTAB'a teşekkür ediyoruz" dedi.

'UÇAĞIN BATIRILMASINI SABIRSIZLIKLA BEKLEYENLER BİRÇOK KİŞİ VAR'

Uçak batığının, yapay resif projesine kazandırılmasıyla hem yurt içinden hem de yurt dışından birçok turistin dalış yapmak için bölgeye geleceğini ifade eden Savaşal, "Oluşacak dalış turizmi sayesinde özellikle Yunanistan ve Bulgaristan'dan çok fazla dalgıcın buraya geleceğini düşünüyorum. Uçak, işin vitrin yüzü olacak. Dünyada bundan daha büyüğü yok. Bu ilgi çekmek için bence yeterli. Bu tip projelerin daha da artması bizim için bulunmaz bir nimet olur. İnşallah bu proje uçakla son bulmaz. Projeye destekleyici eklemeler yapılabilir. Bunun dışında tank gibi Çanakkale Savaşları'na ait araçlar batırılarak, anılar canlandırılmaya devam edilebilir. Şuan yurt dışından beni arayarak uçağın batırılmasını sabırsızlıkla bekleyen birçok kişi var" diye konuştu.

SAROS KÖRFEZİ YAPAY RESİF PROJESİ

2010 yılında başlanan Saros Körfezi Yapay Resif Projesi kapsamında, dünyanın ilk su altı tarih müzesi oluşturuldu. Çanakkale Savaşları'nı anlatan birçok heykel sualtına batırıldı. Keşan bölgesinin eski tarihlerde Luvi ve Traklar ile başlayan, eski Yunan, Pers, Makedonya ve Doğu Roma imparatorluğu yönetimlerine kadar Saros Körfezi'nin içinde bulunan gerçek tarihini ifade eden görseller ve amforalardan oluşan alanlar yaratıldı. Proje kapsamında son olarak 2010 yılında dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın da katılımıyla Nusrat Mayın Gemisi'ne benzetilen gemi Saros Körfezi'ne batırıldı.

Görüntü Dökümü

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-Batırılacak uçak

-Uçağın fotoğrafını çekenler

-Uçağın altına konulan lastik botlar

-Liman ve uçak

-Limandaki kayıklar ve uçak

-Dalış Eğitmeni Serdar Savaşal röp.

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),-

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Otomobilin motorundan ruhsatsız tabanca çıktı

Adana'da arama yapılan otomobilin motor bölüme gizlenmiş ruhsatsız tabanca ile bagaj ve kapı içlerin yapılan gizli bölmelerde 4 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hacı Sabancı Organize Sanayi bölgesinde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Yapılan incelemede herhangi bir suç unsurura rastlamayan polis, detaylı aramaya yaptı. Ekipler, aracın bagaj kısmında ve kapı içlerine yapılan gizli bölmelerde 4 bin paket gümrük kaçağı sigara buldu. Motor bölümünde de sarılı tabanca ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Aracın motor kısmından çıkan tabanca

Aracın bagaj ve kapı içlerin yapılan gizli bölmelerden çıkarılan kaçak sigaralar

SÜRE: 01'55" BOYUT: 213 MB

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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Yol kenarındaki lavanta tarlasına yoğun ilgi

SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde yol kenarında bulunan lavanta tarlası bölgeden geçenlerin ilgisini çekiyor. Tarla kenarında duranlar bol bol fotoğraf çektiriyor.

Şarkışla ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan lavanta tarlası yoğun ilgi görüyor. Kendiliğinden yetişen lavantaların görüntüsü yoldan geçenlerin ilgisini çekiyor. Vatandaşlar araçlarını durdurarak lavantaların arasına girip fotoğraf çektiriyor. Günlük yaklaşık 500 aracın durakladığı alandaki lavantalar kokusu ve görüntüsüyle ilçeye renk katıyor.

Görüntü Dökümü

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-Tarladan görüntü

-Yol kenarında durup fotoğraf çektirenler

Haber: Hakan KALELİ/SİVAS

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Elektrikli bisikletli genç araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu

Konya'nın Meram ilçesinde elektrikli bisikleti ile yolun karşısına geçmeye çalışan gence hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen genç, başka bir aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Bu anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaza, 6 Haziran günü saat 16.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Antalya Çevreyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Elektrikli bisikleti ile yolun karşısına geçmeye çalışan bir genç, hafif ticari aracın kendisine çarpması sonucu yere düştü. Bu sırada arkadan gelen başka bir hafif ticari araç ise yerdeki gence çarpmamak için direksiyonu sağ tarafa kırarak önündeki araca çarptı. Yaralı gencin yardımına diğer araç sürücüleri koştu. Bu anlar ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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Gencin yolun karşısına geçmeye çalışması

Gence hafif ticari aracın çarpması

Gencin yere düşmesi ve arkadan gelen arabanın son anda direksiyonu kırması

Yaralı gencin yardımına araç sürücülerinin koşması

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA)

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Kaynak: DHA