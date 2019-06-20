DHA YURT BÜLTENİ - 3

Eşsiz güzellikteki koylardan toplanan çöpler şaşırttı

Muğla'nın Datça ilçesinde eşsiz güzellikteki 4 koyda bir grup gönüllü tarafından kıyı temizliği yapıldı. Kıyılardan gübre çuvalları, çöp bidonları, tarlalarda kullanılan damlama su boruları ile kuru yük gemilerine ait olduğu tahmin edilen yüzlerce metrelik brandalar çıktı.

Gezi teknesi sahibi ve kaptan Ayhan Çıraklık (55) ile 5 gönüllü arkadaşı tarafından Datça Yarımadası'nın Akdeniz'e bakan bölümünde bulunan 4 koyda kıyı temizliği gerçekleştirildi. İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki İnceburun Koyu'ndan başlayarak, Kunta Kinte Koyu ve İncirli İn'in ardından Armutlu Su Koyu'nda sona eren etkinlik, 6 saat sürdü. Bugüne kadar kanıksanan pet şişeler ve naylon poşetlerin yanı sıra gübre çuvalları, çöp bidonları, tarlalarda kullanılan damlama su boruları ile kuru yük gemilerine ait olduğu tahmin edilen yüzlerce metrelik brandalar temizlik yapanları şaşkına çevirdi. Toplanan 20 poşet çöp, gezi teknesi ile ilçe merkezine getirilerek, belediye temizlik görevlilerine teslim edildi. Kıyı temizliğine katılan 59 yaşındaki Tuncay Okyar, Datça Yarımadası'nda eşsiz güzellikte 57 koy bulunduğunu belirtti. Her turizm sezonu öncesi bir avuç gönüllü ile birlikte koylarda kıyı temizliği yaptıklarını söyleyen Okyar, "Karınca kararınca, elimizden geldiğince kıyılarımızı temizlemeye çalışıyoruz. Önemli olan farkındalık yaratabilmek, önemli olan kirletmemeyi başarabilmektir" dedi.

Görüntü Dökümü

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Çöp toplama çalışmasından görüntü

Tuncay Okyar (59) ile röp.

Armutlu Su Koyu'nda kıyıda kumlara gömülen, yüzlerce metrelik branda parçalanarak toplanırken…

Toplanan çöpler, botla tekneye taşınırken…



Haber- Kamera;: Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla),

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Turnalar, Erzincan'da yavruları ile görüntülendi

Nesli tükenme tehlikesi altında olan turnalar, Erzincan'ın Ekşisu Sazlığı'nda yavruları ile birlikte görüntülendi. Yaz aylarını sazlıkta geçirecek olan yavru turnalar sonbahar ile birlikte sıcak ülkelere göç ediyor.

Dünyada, nesli tehlike altında olan turnaların kuluçkaya yatmak için konaklama alanı olarak kullandığı ülkeler arasında yer alan Türkiye'de, 4 yıl önce Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından 'Ulusal Turna Eylem Planı' hazırlandı. Eylem planı kapsamında yeralan Erzincan'da da izlemeye alınan turnalar yavruları ile birlikte görüntülendi. Koruma altında olan bölgede yapılan düzenli gözleme sırasında bir anda annelerinin yanında koşarken görüntülenen turna yavruları yaz aylarını sazlık alanda geçirecek. Sıcak yaz aylarını Erzincan sazlığında geçirecek olan turna ailesi sonbaharla birlikte sıcak ülkelere göçe başlayacak.

Görüntü Dökümü

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-Yavru turnaların anneleri ile birlikte sazlıkta koşturmaları

-Turnalardan görüntü

Haber-Kamera: ERZİNCAN,

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Bitkin halde bulunan iki ebabil kişi, tedavilerinin ardından doğaya salındı

Manisa'da bir evin bahçesinde bitkin halde bulunan 2 ebabil kuşu, tedavisinin ardından doğaya salındı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, geçen 17 Haziran'da vatandaşlar tarafından bir evin bahçesinde bitkin halde 2 ebabil kuşu buldu. Kuşları yakalayan vatandaşlardan biri, durumu Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler kuşları, genel sağlık durumlarını kontrol etmek üzere teslim aldı. Kuşlar, gerekli bakımlarının ardından Yunusemre ilçesindeki Gölet Mevkisi'nde ormanlık alanda doğaya bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü Veteriner Hekimi Engin Bahçeci, tedavilerinin ardından doğaya bırakılan iki ebabil ile ilgili olarak, "Ebabil, ülkemizde yaz aylarında çiftleşme dönemleri olduğu için çok sık görülen kuş türüdür. Ebabil, havada çok sık görülse de yerlerde fazla rastlamadığımız bir kuş türüdür. Zaman zaman bahçelere, ovalara düşebiliyorlar ve yeniden uçmaları biraz sıkıntılı olabiliyor. Bulunduklarında bitkin haldeki bu iki kuşumuzda da herhangi bir yara veya darp izine rastlamadık. İki gün boyunca vitamin, mineral ve antibiyotik takviyesi yaptık. Genel durumları çok iyi. Tedavilerini tamamlayıp, ait oldukları doğaya saldık" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Kuşların doğal ortama salınmasından görüntü

-Veteriner Hekim Engin Bahçeçi ile röp.

-Kuşların uçmasından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA, DHA)

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Edirne'de lavanta tarlalarına 50 bin ziyaretçi

Edirne'de din, kültür, tarih turizmin ardından tarlalara ekili lavanta kentte dünyada agro turizmi olarak bilinen tarım turizmini başlattı. Bu yıl ikincisi düzenlenen 'Lavanta Tarla Günleri' çevre illerden gelenlerinde katılımıyla konserden yogaya, düğün, mezuniyet ve aile fotoğrafı çekilmek isteyenlerden oluşan yerli ve yabancı 50 binin üzerinde ziyaretçinin katılımıyla festival havasında geçti.

Edirne'de din, tarih ve gastronomi turizminden sonra kentte lavanta agro turizmini başlattı. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitü Müdürlüğü ile Edirne'de turizm derneklerinin ortaklaşa düzenlediği 'Lavanta Tarla Günleri'ne vatandaş yoğun ilgi gösterdi. Edirne'de Trakya Tarımsal Araştırma Enstitü Müdürlüğü, mor açan lavanta tarlalarının kapılarını hasat zamanı öncesinde halka açtı. Etkinliklerde yoga yapanlardan, konser verenlere lavanta tanıtıp toplantılarından, lavantadan yapılan ürünlerin satışının yapıldığı stantlara kadar etkinlikler festival havasında geçti.

EDİRNE'DE LAVANTA TURİZMİ CANLANDIRDI

Doğal stüdyo olan lavanta tarlalarına akın edenler mis kokulu mor çiçekler arasında bol bol fotoğraf çekilirken, düğün öncesi gelin-damat, okul sonu mezuniyet töreni öncesi ve sonrası öğrenci gençler, özel kıyafet giyip gelen binlerce kişinin en güzel anılarını arşivlerinde ve sosyal medya hesaplarında paylaştığı mekan oldu. Bu tarlalarda çekilen fotoğrafları görenler kentte akın ederken son 2 yılda Trakya'da olmayan lavantanın çalışmalar sonrasında ekimi 400 dekara çıktı. Edirne'de din, tarih ve gastronomiden sonra kentte lavanta agro turizmi oluşmasına neden oldu. Bölgede faaliyet gösteren turizm şirketleri hazırladıkları broşürlerle kentte binlerce yerli turist taşıdı.

'TRAKYA'DA 400 DEKAR LAVANTA EKİLDİ'

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitü Doç.Dr. Müdürü Adnan Tülek, 6 yıl önce 10 dekarla başladıkları lavanta ekimi şu an 400 dekara ulaştığını söyledi. Trakya'da lavanta ekiminin önümüzdeki yıl bin dekarın üzerinde ekilmesini beklediklerini ifade den Tülek, "Bundan 6 yıl önce ben ve ekibim Bulgaristan'a giderek lavanta ekimi için bitkiyi incelemeye gittik. Burada yaptığımız çalışma sonunda Edirne'deki enstitümüze ait araziye lavanta çeşitleri ekimi yaptık. 10 dekar ekimle başladığımız lavanta yaptığımız çalışmalar sonucunda şu an Trakya genelinde 400 dekarı buldu. Önümüzdeki yıl bu rakamın bin dekarın üzerinde olmasını bekliyoruz" dedi.

'AMACIMIZ LAVANTA KÖYÜ OLUŞTURMAK'

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile lavanta turizmi üzerinde 2 yıldır çalışma yaptıklarını belirterek, "Edirne Lavanta Tarla Günleri geçen yıl çok ilgi görmesi ve 10 binlerce insanın tarlaları ziyaret etmesiyle programlarımızı bu yıl biraz daha dolu yaptık. Asıl amacımız bir lavanta köyü oluşturmak. Tarımsal araştırmanın amacı da verimsiz topraklara lavanta ekimini yaygınlaştırıp çiftçinin gelirini artırmak" dedi.

50 BİN ÜZERİNDE ZİYARETÇİ

Edirne'de düzenlenen Lavanta Tarla Günleri turizmi canlandırırken esnafında yüzünü güldürdü. Edirne Valisi Ekrem Canalp'ın açılışını yaptığı Lavanta Tarla Günleri'nde mor tarlaları 50 binin üzerinde kişinin ziyaret ettiği belirtildi.

Görüntü dökümü:

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Lavanta tarlası drone

Yukardan detay

Lavanta tarlasında gelin-damat

Tarada fotoğraf çekilenler

Tarlada yoga yapanlar

Farklı açılardan detay

Bülent Bacıoğlu açıklaması

Detay

Ali Can Zeray anons

Lavanta detay görüntüleri

Haber-Kamera: Gurbet GÖKÇE-Ali Can ZERAY/EDİRNE,

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Türk Kızılayı kan ihtiyacının yüzde 99'unu karşılıyor

Türk Kızılayı Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi, Antalya, Burdur ve Isparta'da ihtiyaç olan kanın yüzde 99'unu karşılıyor.

Türk Kızılayı Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi, Ramazan ayında bir miktar düşen kan bağışı sayını artırmak adına kentin yaya trafiğinin yoğun olduğu Kazım Özalp Caddesi üzerine iki adet kan bağışı konteyneri yerleştirdi. Özellikle hafta sonları, bağışta bulunmak isteyenler büyük ilgi gösteriyor. 2019 yılının ilk 5 ayında 59 bin ünitenin üzerinde kan bağışı yapıldığı kaydedildi.

42 bin bağışın sadece Antalya'dan yapıldığını anlatan Türk Kızılayı Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Tufan Ertop, bağışları ihtiyaç duyulan hastanelere teslim ettiklerini söyledi. 18-65 yaş arası herkesin kan bağışında bulunabileceğini ifade eden Dr. Ertop, "Ramazan ayında elbette bir miktar düşüş oluyor. İnsanlar kan vermek istese dahi biz kabul etmiyoruz. Bağış sonrası bol sıvı tüketmeliler. İftar sonrasında da hizmet vermeye devam ettik. Çok büyük düşüşler değildi ama stoklarda bir miktar azalma oldu" dedi.

Kanın her durumda ihtiyaç olduğunu ve sürekliliğinin sağlanması gerektiğini ifade eden Dr. Ertop, "Yaz aylarında yerli yabancı turist sayısı artıyor. O yüzden kentte kana her daim ihtiyaç oluyor. Biz ihtiyacın yüzde 99'unu temin ediyoruz. Bağışçılarımızın sayesinde oluyor bunlar" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Kan bağış konteynerinden görüntü

Vatandaşların form doldurmasından görüntü

Görevlinin vatandaşlara kan bağışı bilgisi vermesi

Kan bağışı yapanların görüntüsü

RÖP 1: Hakan Akbulut

RÖP 2: Dr. Tufan Ertop

RÖP 3: Yasin Baykal

Detaylar

489 MB -- 04.25/// HD

Haber: Alparslan ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Halil Sezai'den 'İncir Reçeli 3' müjdesi

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Halil Sezai hemofili hastası gençlere moral ziyareti için İznik'e sürpriz ziyarette bulundu. Gençlerle uzun süre sohbet eden Sezai, burada İncir Reçeli 3'ünün de çıkacağını müjdeledi.

Bursa'nın İznik İlçesi Askania Sosyal Tesislerinde tam 3 gündür kamp kuran Bursa Hemofili Derneği'nin 90'a yakın genci ünlü oyuncu Halil Sezai'nin sürpriz ziyareti ile sevindi. Hemofili hastalığı ile mücadele eden gençlere moral ziyaretinde bulunan Halil Sezai gençler ile uzun uzun sohbet etti. Kendinden bahseden ünlü oyuncu, "Ben devlet konservatuarında okudum. Memur çocuğuyum ben. Özel üniversitelere para verme durumumuz yoktu. Ben kendimi geliştirdim çünkü ruhumda vardı" dedi.

İNCİR REÇELİ 3 GELİYOR

Bir gencin İncir Reçeli 3 filminin ne zaman geleceği sorusuna net cevap veren Halil Sezai, "İncir Reçeli 3 geliyor evet yeni karar verildi. Yıllardır soruyorlar Muallaktaydı ama hazırlanıyorö dedi.

Burada gençlerle tam 3 saat boyunca gençlerle tek tek ilgilenen Halil Sezai, hayranlarının fotoğraf çelinme isteğini kırmadı.

HEMOFİLİ NEDİR?

Kanda Faktör 8 ve Faktör 9 adlı iki protein bulunur. Hemofili durumunda bunlar kanda eksiktir. Bu iki proteinin kanda olmaması, miktarının azalması ya da işlevinin bozulması durumunda, kan pıhtılaşamaz ve kanamaya neden olur. İlk olarak 1920 yılında tanımlanan hemofili, kalıtsal faktörlere (soyaçekim) bağlı olarak gelişen ciddi kanamalara yol açan bir hastalıktır. Fakat Hemofili hastalarının yaklaşık yüzde 30'unun ailesinde Hemofili yoktur. Çünkü genlerde meydana gelen mutasyonlardan kaynaklanır. Hemofilide sorun kanamada değil kanama süresinin uzamasında yani kanın daha geç pıhtılaşmasındadır.

Toplumda görülme sıklığı fazladır. Her 4 bin erkekte bir ortaya çıkar. Erkeklerde görülme sıklığı kadınlara göre çok daha fazladır. Kadınlarda görülmesi çok nadir bir durumdur.

Görüntü Dökümü

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