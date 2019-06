DHA YURT BÜLTENİ-3

(YENİDEN)

1)EDİRNE'DE KATLİAM GİBİ KAZA; MİNİBÜSE DOLDURULAN 40 GÖÇMENDEN 10'U ÖLDÜ

EDİRNE'nin Meriç ilçesinde, jandarmanın 'dur' ihtarında bulunduğu minibüsün sürücüsü, kaçtı. Aşırı hız nedeniyle sürücünün kontrolünden çıkan minibüs, kavşaktaki dükkana daldı. Kazada, koltukları olmayan, penceresiz minibüsün içine doldurulan yabancı uyruklu kaçaklardan 10'u öldü, 30'u da yaralandı.Kaza, saat 04.45 sıralarında meydana geldi. Kaçak göçmenlerin Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmek için kullandığı güzergahlardan biri olan Meriç ilçesinin Büyük Doğanca Mahallesi'nde jandarma ekipleri, önlem aldı. Ekipler, sabaha karşı bölgeden geçen minibüsün sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Ancak ihtara uymayan sürücü, hızlanarak, yoluna devam etti. Bir süre sonra minibüs, aşırı hız nedeniyle kavşakta kontrolden çıkıp, yol kenarındaki dükkana daldı. Ortalık savaş alanına dönerken, kaza sonrası bölgeye, çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde, koltukları olmayan, penceresiz minibüsün içine balık istifi gibi doldurulan yabancı uyruklu kaçak göçmenlerden 10'unun yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan 30 göçmen ise ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Ölen ve yaralanan kişilerin, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan, buradan da Yunanistan'a geçmek isteyen kaçaklar olduğu tespit edildi. Edirne Valiliği de kazayla ilgili açıklama yaptı. Minibüs sürücüsünün jandarmanın 'dur' ihtarına uymayıp, yoluna devam ettiğinin belirtildiği açıklamada şöyle denildi: "26.06.2019 günü saat 04.45 sıralarında Meriç ilçemiz Büyük Doğanca Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen bir araca Jandarma Komutanlığı ekiplerimizce dur ihtarında bulunulmuştur. Araç sürücüsü ihtara uymayıp hızla kaçmış olup, merkezde bulunan ana kavşakta yolunu alamayarak bir dükkana çarpmıştır. Kazada 10 göçmen vefat etmiş olup, 30 göçmen ise yaralanmıştır. Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

2)DİYARBAKIR'DA KAZA: 5 YARALI

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1'i ağır, 5 kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Kayapınar ilçesi Diclekent Bulvarı 154. Sokak'ta meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 23 DJ 311 plakalı otomobil, yan yoldan çıkan 63 RB 732 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada, araçtaki 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis kaza yerinde güvenlik önlemi alırken. araçlar çekici ile otoparka çekildi.

3)EDİRNE'DE VERİMİ ARTAN BUĞDAY YÜZLERİ GÜLDÜRÜYOR

TÜRKİYE'nin tahıl ambarı Edirne'de yaklaşık 1 milyon 200 dekar ekili arazide verimini ve kalitesini artırarak hasat edilen buğday, üreticinin yüzünü güldürdü. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, "Buğdayda hem verim, hem kalite arttı. Bu artış çiftçinin yüzünü güldürdü. Buğday bu yıl başlangıç aşamasında 1 lira 40 kuruş, 1 lira 50 kuruş gibi fiyatlar yaptı ama bence buğday alım fiyatı 1. 60-1.70 lira gibi olması gerekir ki, çiftçi ürettiği ürünü değerinde satabilsin" dedi. Edirne'de arpada yüzde 30 artışın ardından üretici buğdayı da, geçen yıla göre oranla yüzde 25 verim artışıyla hasat etmeye başladı. Ekim ayında toprakla buluşan buğdayın zamanında aldığı yağmur ve kar yağışı ürünün hem verimini hem de kalitesini artırdı. Düz arazi yapısı ile sarı ve yeşil renklere bürünen kentte, hasat edilen arpanın ardından buğdayda verim artışı çiftçinin yüzünü güldürse de üretici, nazot, gübre, ilaç gibi girdi maliyetlerinin artmasından dolayı alım fiyatlarından memnun değil.

'VERİM VE KALİTE ARTTI'

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, zamanında yağış alan arpada geçen yıla göre yüzde 30 verim artışıyla hasat yapıldığını, buğdayda da yüzde 25 verim ve kalite artışı çiftçinin yüzünü güldürdüğünü söyledi. Arabacı, "Buğday hasadına yaklaşık 5 gün önce başladık. Buğdaydaki verim önceki yıllara nazaran biraz daha iyi. Sadece verim değil verim ile birlikte bölgemizde, buğdayların hektolitresi, proteini, kalitesi arttı. Hem verim hem kalite var diye biliriz bu yıl. Rekolte yüksek evet bu yıl ama tabi fiyatlar, ofisin açıkladığı fiyata göre ilk açıklandığında güzeldi. Sonra düşen fiyatlar çiftçiyi tatmin etmiyor. Biz de fiyatların düşük olduğunu düşünüyoruz. Fiyatlarda biraz daha beklentimiz var. Fabrika sahipleri, tüccarlar alıma devam eder, çiftçiyi de mağdur etmezlerse memnun oluruz "dedi.

Son yıllarda maliyetlerin artığını buğday alım fiyatlarının ise buna paralel olarak artması gerektiğine vurgu yapan Arabacı, "Son yıllarda girdi maliyetlerimiz yeterince yükseldi. Yüzde yüzleri bulan artışlar oldu. Yani bu maliyetlerle satış fiyatlarımız düşük olursa, çiftçinin ayakta kalması güç. Üstelik ürünümüz istenilen fiyatı yapmıyor. Ama evet ofisin açıkladığı fiyata baktığımızda, başlangıç aşamasında borsa fiyatlarımız fena değil. Bu fiyatlar tabi bizim çiftçi gözüyle baktığımızda bizi tatmin ediyor mu? Bu fiyatlar bize göre düşük. Bence bu fiyatların 15 kuruş daha yukarıda olması gerekiyor. Buğday bu yıl başlangıç aşamasında 1 lira 40 kuruş, 1 lira 50 kuruş gibi fiyatlar yaptı ama bence 1.60-1.70 lira gibi olması gerekir ki, çiftçi ürettiği ürünü değerinde satabilsin" diye konuştu.

'EN KALİTELİ BUĞDAY EDİRNE'DE'

Edirneli çiftçilerden Erdal Akgün, bu yıl en kaliteli buğdayın Edirne'de olduğunu belirterek, "Buğdayda memnun edici verim artışı yaşıyoruz. Verim artışı ile birlikte buğdayda müthiş bir kaliteye sahibiz. Yani iddialı bir şekilde Türkiye'nin en kaliteli buğdayı Edirne'de diyebiliriz Ama fiyatlar için bunu söyleyemiyoruz. Girdilerin çok artmasıyla büyük sıkıntılar yaşıyoruz. En düşük buğday 1.5 TL olma ki, çiftçi rahat bir nefes alsın. Açıklanan fiyatlardan memnun olmadık. Bu yüzden buğday ekiminde azalma var. Türkiye için tehlike çanları çalıyor diyebiliriz. Üretici başka ürünler ekmeye yönleniyor" dedi. Sarayakpınar köyünden buğday üreticisi Şemsettin Kaplan ise, "Çiftçinin her yıl artan girdi maliyetleri aynı oranda üründe de artmalı. Bizler çok zor şartlarda tarlamızı ekip az paraya hasat ediyoruz" dedi.

4)SAKİN KENT UZUNDERE'DE GEZİ, TORTUM GÖLÜ'NDE KANO KEYFİ

ERZURUM protokolü, adrenalin dolu bir gün yaşadı. Uzundere ilçesini keşfe çıkan Vali Okay Memiş ile bürokratlar doğal güzellikler arasında 5 kilometre yürüdü, 16 kilometre bisiklet sürdü. Kano ve rafting heyecanı yaşayan Vali Okay Memiş, "Muhteşem bir doğa gezdikçe, gördükçe tanık oldukça adeta büyüleniyoruz. Yürüyüş alanları, doğa ile başbaşa olmak isteyenler için burası bir saat mesafede" dedi. Erzurum Valisi Okay Memiş, Türkiye'nin 11'inci sakin kenti Uzundere ilçesindeki doğa ve tarihi güzellikleri tanıtmak için keşif turu düzenledi. İlçe kaymakamları, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, kamu kuruluşlarının temsilcileri, ilçe belediye başkanlarının katıldığı keşif turu Yayla Mahallesi'nden yürüyüşle başladı. Vali Okay Memiş ile protokol üyeleri yaklaşık 5 kilometre yürüyerek Zuvar Boğazına ulaştı. Vali Memiş ve protokol üyeleri Dikyar Mahallesi'nden Öşvank Manastırı'na kadar olan 16 kilometrelik parkurda bisiklet sürdü. Çamlıyamaç Yaylası'nda verilen molada kısa bir açıklama yapan Vali Okay Memiş, Erzurum doğasını keşfe çıktıklarını söyledi. Uzundere'nin muhteşem doğasını gördükçe büyülendiklerini ifade eden Vali Memiş, "Müthiş güzergahlar var. Yürüyüş alanları, doğa ile başbaşa olmak isteyenler için burası bir saat mesafede. Bildiğiniz gibi Karadeniz coğrafyası Erzurum'a çok uzak değil, 45 dakikalık mesafede. Bu parkurları gördük, yaylalardaki bu doğal güzellikleri, çam ağaçlarını, müthiş güzel koyları, meyve bahçelerine şahit olduk. Bu bölgede hem hayvancılığı hem doğa turizmini geliştirmenin çabası içindeyiz" dedi.

Bisikletlerle Öşvank Kilisesine gittiklerini anlatan Vali Memiş, tarihi kiliseyi Erzurum'un Sümelası' diye tabir etti. Öşvank'taki restorasyonun devam ettiği bilgisini veren Vali Memiş, "Öşvank Kilisesi, Erzurum'un 'Sümela Manastırı'. Müthiş bir tarihi eser, dini ibidathane. Orada onarım çalışmaları devam ediyor. Kısa süre içiresinde tamamlayıp turizme açacağız. Uzundere'deki Tortum Şelalesi muhteşem bir doğal güzellik. Buna mukabil çok eksiğimiz vardı. Doğa Koruma Kurulu(nu orada topladık, bürokratik işlemleri hızlandırıyoruz. Özel sektör ve devlet olarak bölgeyi güzelleştirmek için hazırladığımız projeler için sadece bakanlık onayı kaldı. İnşallah bir ay sonra çalışmalara başlayacağız. Seneye bambaşka bir Tortum Şelahlesi göreceksiniz, bunu taahüt ediyoruz. Uzundere, İspir. Oltu, Narman, Tortum ve Olur'dan çok şey bekliyoruz. Bu ilçelerimiz Doğu Karadeniz sınırları içinde olan yerleşim yerleri. Nasıl ki sahile 2 milyona yakın Arap turist geliyorsa bundan pay almak istiyoruz. Bunun için tanıtım ve tesisler yapıyoruz. Narman'daki peri bacalarında tesisleşmeye gidiyoruz, valilikten bütcçe ayırdık. Orası da muhteşem bir güzellik. İnşallah bu bölgede ring halinde ilçeleri birbiren bağlayarak turizmde gelir elde etmek istiyoruz" diye konuştu.

VALİ VE BAŞSAVCI KÜREK ÇEKTİ

Uzundere'deki keşif gezisinde Tortum Gölüne kadar inen Vali Memiş ve beraberindekiler burada kano sporu yaptı. Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı ile birlikte kanolara binen Vali Memiş, bir süre gölde kürek çekti. Gölü kanolarla gezen Vali Memiş, "İl protokolü olarak Erzurum'un doğal güzelliklerine şahit olmayı istedik. İlin valisi ben, başsavcımız, protokoldakilerle beraber buraya dikkat çekmek istedik. Erzurum müstesna bir il" değerlendirmesinde bulundu.

Vali ve beraberindekiler daha sonra Tortum Çayı'nda botlara bindi. Vali ve Erzurum protokolü coşkun akan çayda raftign heyecanı yaşadı. Yeşil bir doğa örtüsü arasında rafting yapan Vali Memiş ve beraberindekiler, herkesi Erzurum'a ve bölgeye davet etti. Vali Memiş, ilk defa rafting yaptığını da sözlerine ekledi.

