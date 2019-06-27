DHA YURT BÜLTENİ-3

1)İZMİR'DE PKK OPERASYONU: 9 GÖZALTI

İZMİR'de, bölücü terör örgütü PKK'ya eleman ve para temin ettikleri öne sürülen 9 kişi gözaltına alındı. İzmir Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün sabah saatlerinde, il merkezi ile Torbalı, Menemen ve Seferihisar ilçelerinde, bölücü terör örgütü PKK'ya eleman ve para temin eden kişilere yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Yapılan baskınlarda 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildiği belirtildi.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü

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Şüphelilerin sağlık kontrolüne götürülüşlerinden görüntü

Haber: Davut CAN -Kamera: İZMİR,

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2)İMECE USULÜ İLE OT BİÇİYORLAR

Hakkari'nin köylerinde yaşayan çiftçiler, sıcak havaya rağmen tarlalarda tüm gücüyle çalışıyor. İmece usulü çalışan köylüler eski tip tırpanla ot biçerek, hayvanlarının kışlık yemini hazırlamaya çalışıyor. Hakkari kent merkezine 30 kilometre uzakta bulunan Geçitli Köyü'nde yaşayan vatandaşların tırpan mesaisi başladı. Maddi imkanları olmadığı için traktör ve benzeri iş makineleri alamayan köy sakinleri, imece usulü ile geleneksel tarım aleti olan tırpan kullanıyor. Sıcak havada saatlerce mesai yapan tırpan işçileri, hayvanlarının kışlık yiyeceğini hazırladıklarını belirterek, "Bölgemize çok fazla kar yağıyor. Bu yıl da yoğun bir kış dönemi geçirdik. Mayıs ayının ortalarına kadar da bölgemizde kar vardı. Bu durum hayvanlarımızın yiyeceğinin bitmesine ve köylülerin zor günler geçirmesine neden oldu. Aynı problemleri yaşamamak için bu yıl daha çok tedbir almaya çalışıyoruz. Bundan dolayı da komşularımızla birlikte daha yoğun bir çalışma içerisine girdik" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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Çiftçilerin ot biçmesi

Çiftçilerin Tırbanlarını masat denilen taşla keskinleştirilmesi

Ramazan Arslan konuşması

Çiftçilere çay ikramında bulunan Özge Arslan konuşması

Genel Detay

HABER: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,

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3)ÇOCUK PARKI GİRİŞİNE BIRAKILAN PİTBULLAR KORKU SALDI

Düzce'de Fettah Bey Çocuk Parkı girşine kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce bağlanarak bırakılan 2 pitbull cinsi köpek korku saldı. Mahalle halkı köpekleri barınak görevlilerine teslim ettiler. Cedidiye Mahallesi Fettah Bey Çocuk Parkı girişine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce 2 tane pitbull cinsi köpek zincirle bağlanarak terk edildi. Biri erkek, biri dişi olan ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na göre Pitbull Terrier, Japanese Tosa gibi tehlike arz eden hayvanları üretmek, sahiplendirmek, ülkeye girişini, satışını ve reklamını yapmak, takas etmek, sergilemek ve hediye etmek yasak olan 2 pitbull köpek, çevreye korku saldı. Gün boyu sahiplerinin geleceği tahmin edilerek dokunulmayan köpekler, gece saatlerine kadar zincirle bağlı oldukları yerde beklediler. Cedidiye Mahallesi Muhtarı Cemalettin Yesirci köpeklerin sahibi gelmeyince durumu Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bildirdi. Bunun üzerine Düzce Belediyesi Hayvan Barınağı'ndan gelen yetkililer, köpekleri alarak barınağa götürdüler.

Cedidiye Mahallesi Muhtarı Cemalettin Yesirci yaptığı açıklamada "Gördüğünüz alan Cedidiye Mahallesi Fettah Bey Parkı. Saat 1 civarında kimliğini tespit edemediğimiz şahıslar köpekleri parka bırakmışlar. Pitbull cinsi köpekler. Çocuklar parka giremediler korkudan. Ne yapacağız konuyla ilgili henüz bir çözüm yok. Polis ekiplerine haber verdik, zabıta müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Düzce Belediyesi Hayvan Barınağı'ndan bir kişinin gelip köpekleri almasını bekliyoruz. Çocuklar parka nasıl girebilsin ki saat 1'den beri buradalar. Basından izlediğimiz kadarıyla tehlikeli oldukları biliniyor. Isırdığı zaman bırakmayan köpekler deniliyorö dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Mahalle sakinlerinin köpeklerle ilgilenirken görüntüsü

-Köpeklerin görüntüsü

-Mahalle muhtarının açıklamaları

-Köpeklerin hayvan barınağı aracına alınırken görüntüsü ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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4)AYNI OKULDAN İKİ ŞAMPİYON ÇIKTI

İzmir'de bulunan Güzelyalı Ortaokulu'nda okuyan ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına giren öğrencilerden Ece Yurdumetin ve Adil Burak Şirin, 500 tam puan alarak Türkiye 1!incileri arasında yer aldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1 Haziran tarihinde yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının sonuçlarının açıklanmasının ardından, ülke genelinde 565 öğrencinin 500 tam puan alarak 1'inci olduğu anlaşıldı. İzmir'de bulunan 2 bin 534 öğrencili Güzelyalı Ortaokulu da büyük bir başarıya imza atarak, aynı okuldan 2 Türkiye 1'incisini mezun etmenin gururunu yaşadı. Okul öğrencilerinden Ece Yurdumetin ve Adil Burak Şirin, 500 tam puan alarak Türkiye 1'incileri arasına girdi. Veliler ve öğretmenler bu başarının sevincini yaşarken, öğrencileri ise elde ettikleri puanla tercihlerini yapmak ve hayallerini gerçekleştirmek için yeni bir heyecan sardı. 1 milyonu aşkın öğrencinin ter döktüğü sınavda önemli başarı elde eden İzmirli öğrenciler, ülkeleri için faydalı işler yapmak istediklerini söyledi.

Toplam 581 öğrencilerinin sınava girdiğini belirten Okul Müdürü Özcan Bakır, "Öğrencilerimizin tamamı son yapılan LGS sınavında başarılı puanlar aldılar. 2 öğrencimiz Türkiye şampiyonu oldu. Bir devlet okulu olarak böyle bir sonuç çıkarmak çok gurur verici bir şey. Bu başarıda payı olan öğretmen ve velilerimize teşekkür ediyorum. 2 Türkiye 1'incisi çıkardığımız gibi, 3 tane tek hata yapan, 8 tane de 2 hata yapan öğrencimiz var. 150 öğrencimiz de nitelikli okul düzeyinde başarı elde etti. Bizim esas amacımız sadece akademik başarı değil, doğru üretici, doğru tüketici ve iyi vatandaş yetiştirmek" dedi.

'DENEMELERDE HİÇ TAM PUAN ALMAMIŞTIM'

Denemelerde daha önce hiç tam puan alamadığını belirten Adil Burak Şirin, "Sınava hazırlık sürecinde yalnızca ders çalışmadım, birçok fiziksel ve sosyal aktiviteye katıldım. Örneğin tenis oynamayı çok seviyorum ve bütün bir yıl tenis kurslarına devam ettim. Bu aktivitelerin sınav sırasında heyecanlanmama büyük bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Denemelere göre sınav sırasında çok daha rahat ve sakindim. Bundan sonraki süreçte Galatasaray Lisesi'ne girmeyi hedefliyorum, ancak hangi mesleği yapmak istediğime henüz karar vermiş değilim" dedi.

Adil Burak Şirin'in annesi Nurgül Şirin, "Sonuçlar açıklandığında yaşadığım büyük mutluluğu ve heyecanı anlatmam mümkün değil. Burak emeklerinin karşılığını aldı ve bizleri gerçekten çok sevindirdi. Bütün bir yıl bunun için büyük çaba gösterdi, ancak hiçbir aktivitesinden geri kalmadı. Son haftalarda ona 'Tenis kursuna bu haftalık gitmesen mi acaba' diyordum ama o reddediyordu. İyi ki de böyle yapmış. Bundan sonra da büyük hedefleri ve hayalleri var. Tüm çocuklar için her şeyin en hayırlısı olmasını diliyorum" diye konuştu.

'İNANAMADIM, DEFALARCA KONTROL ETTİM'

Bir diğer Türkiye şampiyonu Ece Yurdumetin ise, "Daha önce hiç tam puan yaptığım olmadı, bu yüzden mutsuz olduğum zamanlar da oldu. Ancak istikrarımı hiç bozmadım. Girmeden önce yapabileceğimi biliyordum ama ilk defa böyle bir sınava girdiğim için tam emin olamıyordum. Girdikten sonra yaptığımı hissetmiştim ama sonuçlar açıklanana kadar inanamadım. Sonuçları ilk duyduğum an tam puan yaptığıma inanamadım, 'Yanlış bakıyorum' dedim ve defalarca kontrol ettim. Bütün bir yıl verdiğim emeğin karşılığını alabilmek çok güzel bir his oldu. Bundan sonraki süreçte Galatasaray Lisesi'ni hedefliyorum. Kendimi geliştirmek ve yazılım mühendisliği okumak istiyorum" dedi.

Ece Yurdumetin'in annesi Özlem Onat Yurdumetin ise, "Ece yıl içerisinde bütün soruları bilemediği için üzülüyordu. Ben hep 'Gerçek sınavda yapacaksın' diyordum ve dediğim oldu. Çok güzel ve büyük bir gurur kaynağı. Resmi sonucun açıklanması çok daha güzel oldu. Onlar daha çok küçükler, kaydırma yapmış olabilir diye bir tedirginliğimiz vardı ama sonuçlarla birlikte müthiş bir mutluluk yaşadım" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Okul Müdürü ile röp.

-Öğrencilerle röp.

-Öğrencilerden genel detay görüntüler

Haber: Hande NAYMAN - Kamera: Melis KARAKUZULU/ İZMİR,

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5)KÖTÜ GÖRÜNÜMLÜ DUVARLARA RENK KATIYOR

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yaşayan lise öğrencisi 16 yaşındaki Alihan Kapısız, 7 yıl önce merak sardığı grafiti sanatını geliştirerek, kötü görünümü olan duvarlara aldığı izinler sonrasında yaptığı rengarenk çizim ve şekillerle hayat veriyor. Kapısız, bu konudaki yeteneği ile dikkati çekiyor. Grafiti sanatı ile uğraşan Alihan Kapısız, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinin çehresinin güzelleşmesine katkıda bulunmak amacıyla, izin alarak duvarları rengarenk boyalarla süslüyor. 9 yaşından bu yana çizimler yaıp, resimle ilgilenen Kapısız, internetten izlediği videolarla kendisini geliştirerek kağıda çizdiği üç boyutlu yazıları şimdiler de yaşadığı ilçenin duvarlarına yansıtıyor. Kendi imkanları doğrultusunda sanatını sokağa taşıyan Kapısız, maddi imkansızlıklar nedeniyle yaşadığı zorluklara rağmen bunu severek yapıyor. Okul bahçelerinin, trafoların duvarlarına grafiti yapan Kapısız, belediye ile görüşerek onların gösterdiği, ilçedeki kötü görüntüye neden olan duvarlarda da sanatını konuşturacağını söyledi.

"KİMSEDEN YARDIM ALMADIM"

Yaptığı işe aşık olduğunu söyleyen Alihan Kapısız şöyle devam etti:

"Resime olan merakım ilkokul 4'üncü sınıfa giderken internette gördüğüm bir video ile başladı. Sonra daha çok video izleyerek kendimi geliştirdim. Kimseden yardım almadım. Kara kalem resimler çizmeye başladım. Daha sonra 3 boyutlu harflere özendim. Daha sonra kağıda yaptığım 3 boyutlu harfleri duvarlara işlemeye başladım. Yaşadığım ilçenin duvarlarının çok boş olduğu gördüm. Bu sanatımı da ilçenin duvarlarına, izin verilen kamu kuruluşlarının duvarlarına işledim. Bunları boyamak bana zamanımı güzel değerlendirmeyi öğretti. Bu sanatı yaparak kötü alışkanlıklardan da uzak durdum. İlçemize gelen yabancılar, bunların fotoğraflarını çekiyor. Bu da beni gururlandırıyor. Daha yolun başındayım ama kendimi bu işte geliştireceğim. Benden, 'Buraya birşeyler yapalım. Şurayı canlandıralım gibi' istekler oluyor. Bu işi ilerterek, grafik tasarım bölümü okuyup, ileride bu işi kendime meslek haline getirmeyi planlıyorum" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Grafiti yapılan duvarlardan görüntü

-Alihan Kapısız'ın grafiti yaparken görüntüsü

-Alihan Kapısız ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Cemil SEVAL/ KIRKAĞAÇ (Manisa),

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6)ÖDEMİŞ'TE ÖĞRENCİLER TOHUM İÇİN ÇALIP, SÖYLEDİ

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, 'Tohum Gelecektir' projesi çerçevesinde, öğrenciler 'Tohum İçin Çal' adı altında çeşitli müzik aletleriyle 'Tohumlar fidana, fidanlar ağaca dönmeli' şarkısına klip çekti. İlçede yapılan ve çekimleri 4 gün süren kilipte, 34 öğrenci yer aldı. Klibin, tohumun her canlı için yaşamın sürdürülmesinde ne kadar önemli olduğu konusunda farkındalık yaratılması için başta Ödemiş'te olmak üzere il genelindeki okullarda öğrencilere izletileceği bildirildi.

Küçük Menderes Havzası Koza Hareketi Derneği tarafından bir süre önce 'Tohum Gelecektir' projesi gerçekleştirildi. Proje ile başta Ödemiş olmak üzere İzmir genelindeki öğrencilerde, tüm canlıların hayatını sürdürmesinde tohumun ne kadar önemli bir unsur olduğu konusunda farkındalık yaratılması hedeflendi. Ödemiş Ziraat Odası ve Bademli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi de projeye destek verdi. Proje çerçevesinde okullardaki seminerlerde ve sosyal medyada gösterime sunulmak üzere 'Tohum İçin Çal' adı altında klip çekimi gerçekleştirildi. Çekimlerde Ödemiş'teki 125. Yıl Kültür Parkı, Salı Pazarı, Ulus Meydanı ve 3 Eylül Parkı gibi birçok mekan kullanıldı. İlçedeki özel bir kolejin 27 öğrencisi ile Zafer İlkokulu'nun 7 öğrencisi keman, yan flüt, gitar, santur ve bateri ile 'Tohumlar fidana, fidanlar ağaca dönmeli' şarkısını seslendirdi. Emekli sınıf öğretmeni Osman Berber, eşliğindeki 6 dakikalık klibin çekimleri 4 gün sürdü. İki kameranın kullanıldığı çekimlerde, öğrencilerin çaldığı müziklerin üzerine şarkı, koro ve sola olarak yine öğrenciler tarafından seslendirildi.

Projenin Koorinatörü Osman Berber, klibin 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında ilçedeki okullarda verilecek 'GDO, Hibrit ve Ata Tohumu ve Millilik' gibi bir dizi eğitim sırasında öğrencilere izletileceğini kaydetti. Berber, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüşüp, daha sonra projeyi il geneline yayacaklarını da kaydetti.

Görüntü Dökümü:

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-Klip çekimi için öğrencilerin enstrüman çalıp, şarkı söylemesinden görüntü

-Projenin koordinatörü Osman Berber ile röp.

-Küçük Menderes Havzası Koza Hareketi Derneği Başkanı Selahattin Bağlı ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Yüksel BALCI/ ÖDEMİŞ (İzmir),

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