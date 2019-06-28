DHA YURT BÜLTENİ-3

1)SELDE YOLLAR, KÖPRÜLER ÇÖKTÜ, BİR TEK ASIRLIK KEMER KÖPRÜ AYAKTA KALDI

TRABZON'un Araklı ilçesinde, 8 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu, 11 binanın yıkıldığı, 14 binanın ağır hasar aldığı, yol ve köprülerin çöktüğü sel ve heyelanlarda, Karadere üzerinde bir tek ayakta kalmayı başaran asırlık Çamlıktepe kemer taş köprü oldu. Karadere'nin önüne kattığını yıkıp sürüklediği selde ayakta kalmayı başaran köprü, sel sularının çekilmesi ile yeniden ortaya çıktı. Köprünün hiçbir hasar görmeden ayakta kalabilmesi görenleri hayrete düşürdü.

Trabzon 'da, 18 Haziran'da etkili olan sağanak, Araklı ilçesinde sel ve heyelanlara neden oldu. İlçenin Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde heyelan sonucu önüne set çekilen Karadere, biriken toprak ve balçığı sürükleyerek aniden taştı. Bölgede kurulu olan hidroelektrik santralinin toprak ve balçıkla dolan havuzunun da taşması sonucu sel suları mahallelere girdi, önüne kattığını sürükledi. Sele kapılan 10 kişi kayboldu, 4 kişi de yaralı olarak kurtarıldı. Bölgeye sevk edilen askeri helikopter ve kurtarma ekipleri tarafından da, mahsur kalan 76 kişinin güvenli bölgelere tahliyesi sağlandı. Selde kaybolan 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, kayıp 2 kişi aranıyor.

KEMER KÖPRÜ AYAKTA KALDI

Araklı'da, 11 binanın yıkıldığı, 14 binanın ağır hasar aldığı, yol ve köprülerin çöktüğü sel ve heyelanlarda, Karadere üzerinde bir tek ayakta kalmayı başaran asırlık Çamlıktepe kemer taş köprü oldu. Karadere'nin önüne kattığını yıkıp sürüklediği selde ayakta kalmayı başaran köprü, sel saularının çekilmesi ile yeniden ortaya çıktı. Köprünün hiçbir hasar görmeden ayakta kalabilmesi görenleri hayrete düşürdü.

'ŞİMDİKİ MÜHENDİSLER GELSE, BUNU YAPAMAZ'

Yıllar önce dedelerinin sırtlarında taşıdığı taşlarla köprünün yapıldığını anlatan Mustafa Kır , "Mahallede dere önüne ne kattıysa aldı götürdü. Evler, binalar, yollar köprüler gitti. Ama bu tarihi köprüye hiçbir şey olmadı. Zamanında beton ve demir kullanılmadan büyük bir ustalıkla yapılan köprünün ayakta kalması bizi şaşırttı. Şimdiki mühendisler gelse bunu yapamaz. Günümüzde mühendislerin yaptıkları hep yıkıldı" dedi.

'KÖPRÜ ÇİLE İLE YAPILMIŞ'

Sel hasarının büyük olduğunu anlatan Nurullah Kır da "Köyde o kadar bina yıkıldı. Sel suları önüne aldığını götürdü buradan ama bizim tarihi taş köprümüz hala yerinde sapasağlam duruyor. Dedelerimizin anlattıklarına göre köprü çile ile yapılmış. O dönemlerde pek imkan yokmuş. Para toplamışlar, sırtlarında dağlardan taş taşımışlar. Şimdi gören herkes köprünün onca felaketten sonra halen daha ilk günkü gibi ayakta durmasına hayret ediyorö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Derede çalışan iş makinelerinden detay

-Dereden detay görüntü

-Köprüden detaylar

-Anons

-Röportajlar

-Genel detaylar

(Haber: Selçuk BAŞAR Kamera: Aleyna BAYRAM/DHA-TRABZON

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2)BURSA ŞEFTALİSİNİN HASADI BAŞLADI

Bursa 'nın İnegöl ilçesinde şeftali hasadı başladı. 18 bin dekarlık alanda 65 bin ton şeftali Türkiye genelindeki pazarlarda yerini alacak.

55 BİN TON REKOLTE

İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik , "İnegöl'de 18 bin dekarlık alanda şeftali üretimi yapılmakta. Toplamda 55 bin ton civarında rekolte söz konusu. Bursa genelinde şeftali üretiminin en çok yapıldığı yer İnegöl'dür. Şeftali üretimimiz oldukça güzel ama Pazar sorunumuz ön plana çıkıyor. Şeftalinin kilosunun maliyeti 2 lirayı buluyor. Şeftalinin kilosunun 3 liradan satılması lazım ki çiftçimizin yüzü gülsünö dedi.

RAF ÖMRÜ UZUN

İnegöl şeftalisinin diğer illerde üretilen şeftaliden farkının olduğunu da açıklayan Çelik, "Raf ömrü diğer illerdeki şeftalilere göre 3 gün fazla. Yaklaşık 6 gün raf ömrü var İnegöl şeftalisinin. Raf ömrünün uzun olması tüketiciye avantaj sağlamakta. İnegöl olarak bu işi iyi yapıyoruz. İnegöl'de yetişen 80 ürünümüzün içerisinde şeftalimiz önemli bir yer tutmakta.ö Dedi.

TOPLAMAYA BİLE DEĞMEZ

Çelik, "Döküntü denilen ürünlerimiz de var. Bunlar da aroma olarak gelir kapısı oluyor. Meyve suyu fabrikalarına gidiyor bunlar. Fabrikalar 40 kuruşa alıyorlar. Toplamaya bile değmez. Resmen çiftçimizle alay ediyorlar. Biz çalışkan üreticilerimiz, her şeye rağmen inadına üretmeye devam edeceğiz.ö İfadelerini kullandı.

Şeftali üreticisi Levent Arslan ise, "İnegöl şeftalide de kaliteyi yakaladı. Meyvelerimiz kaliteli. 2.5 lira ile 3 lira arasında satıyoruz. 3 liranın altına düşünce maliyetlerimizi karşılamakta zorluk çekiyoruz. Raf ömürleri uzun ürünlerimiz var. 5-6 gün raf ömrü var. Kirazda olduğu gibi İnegöl şeftali de de, armut elmada da kendini ispatladı. Türkiye ve Avrupa piyasalarında söz sahibiyiz.

Görüntü dökümü

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-Genel görüntü

-Açıklamalar

-Detaylar

4.48 DK boyut 537 MB

2806seftali İnegöl klasöründe

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,

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3)DOĞAL STÜDYOSU: AYÇİÇEĞİ TARLALARI

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki ayçiçeklerinin çiçek açmasıyla birlikte sarıya boyanan tarlalar, fotoğraf çektirmek isteyenlerin uğrak yeri oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerle haberdar olup gelen vatandaşlar, tarlalarda özçekim yapıp fotoğraf çektiriyor.

Türkiye'nin yağ ve kuruyemiş üretiminde önemli bir yere sahip olan ayçiçeklerinin, diğer adıyla 'Günebakanların' çiçek açmasıyla tarlalar sarıya boyandı. Nilüfer ilçesinde, Bursa- İzmir karayolu üzerinde bulunan ayçiçeği tarlaları, sosyal medyada hızla yayılan fotoğrafları ile birlikte ilgi odağı oldu. Fotoğrafları gören çok sayıda kişi, sarı renge boyanan tarlaların yolunu tuttu. Tarlalar, sosyal medya için fotoğraf çekinmek isteyenlerin doğal stüdyosu haline geldi.

'BURADA ÇEKİLDİĞİM FOTOĞRALARI SOSYAL MEDYA HESAPLARIMDA PAYLAŞIYORUM'

Sarıya boyanan ayçiçek tarlalarını görünce fotoğraf çekilmek istediğini belirten Betül Aksuy, "Yolda ayçiçek tarlalarını gördük. Çok beğendik. Fotoğraf çeken bir arkadaşımıza mesaj attıp bizi ayçiçek tarlasında çekmesini istedik ve buraya geldik. Doğada fotoğraf çekilmeyi seviyorum. Çekildiğim fotoğrafları sosyal medya hesaplarımda paylaşıyorum" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Tarlalardan ve fotoğraf çekilenlerden DRONE görüntüler

-Fotoğraf çekilenlerden aktüel detaylar

-Tarladan genel görüntüler

-Fotoğraf çekilen vatandaş ile röportaj

Haber: Muammer İRTEM - Kamera: Enver Fatih TIKIR/BURSA,

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4)ELEKTİRİK KABLOSU ÇALAN 2 KİŞİ YAKALANDI

Adana 'da Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'inde (BAL) mücadele eden Kiremithanespor'un elektirik kablolarını çalan 2 kişi yakalandı.

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Kiremithanespor'un tesislerine giren 2 kişi, burada bulunan aydınlatma direklerinin elektirik kablolarını çaldı. Tesise gelen görevlileri, soygunu fark edince polisi aradı. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği yetkilileri, güvenlik kameralarından kimlikleri saptanan Mert G. (24) ve Agit T.'yi (25) gözaltına aldı. Sorgulanan şüpheliler pişman olduklarını, zararı karşılamak istediklerini söyledi.

Adliyeye sevk edilen, Mert G. ve Agit T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

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Zanlıların adli tıp birimine getirilmesi

Zanlıların adli tıp biriminden çıkışı

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA

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