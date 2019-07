DHA YURT BÜLTENİ - 3

Trakya'nın 'sarı gelini' hastalıkları yendi, çiftçiyi güldürdü

TRAKYA çiftçisinin 'sarı gelin' diye adlandırdığı ayçiçeğinin tohumları çiçek açarken, tarlalar sarıya boyandı. Daha önce köse hastalığının vurduğu ayçiçeği, ardından bitkiyi saran kurtlar nedeniyle üreticiyi büyük güçlük yaşarken, hastalıkları yenen ürün çiftçinin yüzünü güldürmeye başladı. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, "Bu yıl ayçiçeğinde yaşanan kök ve ardından bitkiyi saran kurt üreticinin tarlasını 3-4 defa bozup tekrar ekmesine neden oldu. Bundan dolayı ayçiçeği üreticisinin girdi maliyeti arttı. Yüksek verim inşallah zararımızı karşılayacak" dedi.

Türkiye'nin yüzde 30 yemeklik ayçiçeği yağını karşılayan Edirne'de tarlalarda ekili ayçiçekler, çiçeklerini açarken, tarlalar da sarı renge boyandı. Trakyalı çiftçilerin 'sarı gelin' diye adlandırdığı altın gibi değerli ayçiçeği, 'köse, bozkurt' gibi hastalıklardan dolayı üretici yaklaşık 200 bin dekar arazide ürünü bozup tekrar ekmek zorunda kaldı. Kent genelinde yaklaşık, 1 milyon 200 bin dekar ekili arazide hastalık olmayan ayçiçeğinde ise üretici yüksek verim bekliyor.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, ayçiçeğinin bu yıl hasatta yüksek verim bekledikleri fakat bitkide yaşanan hastalıkların üreticiyi üzdüğünü belirtti. Arabacı, "Bu yıl arpa ve buğdayın ardından ayçiçeğinde de verim artışı bekliyoruz. Bu yıl ayçiçeğinde yaşanan kök ve ardından bitkiyi saran kurt üreticinin tarlasını 3-4 defa bozup tekrar ekmesine neden oldu. Bundan dolayı ayçiçeği üreticisinin girdi maliyeti arttı. Yüksek verim inşallah zararımızı karşılayacak "dedi.

Edirne'nin Büyükismailçe köyünde 700 dekar ayçiçeği eken üretici Erdal Akgün, ayçiçeğinde bu yıl yaşanan hastalıkların üreticiye zarar verdiğini söyledi. Hastalık nedeniyle ayçiçeği tarlalarını defalarca bozarak tekrar ektiklerini anlatan Akgün, "İlk ekilişten sonra ortaya çıkan köse hastalığı maalesef bizim ilk etapta boynumuzu büktü. Gerçekten çok uğraştık. Daha sonra 2-3-4 ve 5'inci defa tarlasını bozup tekrar ekim yapan arkadaşlarımız var. Köse hastalığından sonra da halk dilinde 'bozkurt' diye tabir edilen hastalıkta kurt, çıkan ayçiçeğini kesmeye başladı. Şu anda hala bu hastalıkla mücadele eden çiftçi kardeşlerimiz var. İlaçlar etkisiz kalıyor" dedi.

'HASTALIĞA BULAŞMAYAN AYÇİÇEĞİNDE YÜLSEK VERİM BEKLİYORUZ'

Edirne'de hastalığa bulaşmayan ayçiçeğinde yüksek verim beklediklerini belirten Akgün, "Hastalığa bulaşmayan ayçiçeğin durumu iyi. Bu tarlalardan yüzü güldürecek, yüksek verim alınacağı tahminindeyim. Tabi biraz yağış alırsak üst düzey verim alınır. Son büyümekte olan ayçiçeklerinin durumu da yağışlara bağlı" dedi. Ayçiçeği üreticisi Adnan Akıncıoğlu ise hasat öncesi yağan yağmurla verimin artacağını ifade ederek, "Kök hastalığı ile başlayan ekimler bazı arkadaşlarımızın tarlalarını bozup tekrar ekmek zorunda kaldı. Biraz masraflı oldu ama yağmurlarla birlikte hasatta zararı kurtaracağını tahmin ediyoruz. Ayçiçeğinde bir kaç yağış daha alırsak verim ve kalite daha çok artacaktır" dedi.

Kırklareli ve Tekirdağ'da ayçiçeği üreticileri de üründen yüksek verim beklerken, açıklanacak ayçiçeği alım fiyatların girdi maliyetlerine göre hesaplanmasını istiyor.

DOĞAL STÜDYOSU

Ayçiçeği tohumlarının çiçek açmasıyla Trakya'da tarlalar sarıya boyadı. Yol kenarında bulunan ayçiçeği tarlaları doğal fotoğraf stüdyosuna dönüşürken, vatandaşlar da bol bol fotoğraf çektirdi.

Görüntü Dökümü

----------

Ayçiçek tarlaları Drone ile yukardan

Tarlada fotoğraf çekilenler

Üreticiler ile röp.

Tarlalardan genel detay

Muhabir Ali Can Zeray anons

Farklı açıdan genel detay

Hüseyin Arabacı ile röp.

Ayçiçek tarlalarında fotoğraf çekilenler

Haber-Kamera: Gurbet GÖKÇE-Ali Can ZERAY/EDİRNE,

==================

'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı

Konya'da polisin 'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü İsmail Y., yaklaşık 50 kilometre süren kovalamaca sonucu yakalandı. 0,66 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü İsmail Y.'ye 'akollü ve ehliyetsiz araç kullanmak' suçlarından 11 bin lira idari para cezası uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, gece Şehirlerarası Terminal yakınında rutin yol kontrol uygulaması başlattı. Polis, 68 FL 022 plakalı otomobili durdurmak istedi. Sürücüsü de ihtara uymayıp kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında kaçan aracın bir lastiği patladı. Sürücü ona rağmen kaçmaya devam etti. Yaklaşık 50 kilometre süren kovalamaca sonucu Sancak Mahallesi Dönerli Sokak'ta yakalandı. Sürücü İsmail Y., polise direnmesi üzerine biber gazıyla müdahale edildi. Gazdan gözleri yanan sürücü İsmail Y.'yi bir sivil polis, yakındaki caminin şadırvanına götürülerek, yüzünü yıkadı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen İsmail Y.'nin 0,66 promil alkollü olduğu tespit edildi. İsmail Y.'ye 'akollü ve ehliyetsiz araç kullanmak' suçlarından 11 bin lira idari para cezası uygulandı. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü

---------------

Sürücünün yakalanması

Sürücüye müdahale

Yüzünün yıkanması

Araçtan detay

Genel ve detay

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA KONYA DHA))

=======================

Kazada hurdaya dönen araçlardan yaralı çıktılar

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, cip ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hurdaya dönen araçlardaki 3 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı - Domaniç karayolu 13'ncü kilometresinde Tunçbilek beldesinde meydana geldi. Murat Bilge (30) yönetimindeki plakasız cip ile karşı yönden gelen İsmail Başalan (24) idaresindeki 10 VE 855 plakalı otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada, araçlar hurdaya dönerken sürücüler Murat Bilge ve İsmail Başalan ile cipte bulunan Mehmet Dönmez (34) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen ambulanslarla yaralılar, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

----------

-Kaza yeri

-Jandarma ekipleri

-Kazalı cip ve otomobil

-Çevredekilerin hurda araçlara bakması,

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI(Kütahya),-

===================

Engelli çocukların havuzda yüzme hayalini gerçekleştiriyorlar

Bursa'da yüzme eğitmeni Arzu Taşoğlu (27) ile Çetin Arslan (24), hayata geçirdikleri 'suda engelsiz yaşam' projesiyle bedensel engele sahip çocuklara yüzme eğitimleri veriyor. Genç eğitmenler, projelerini geliştirerek başka şehirlerde de gönüllü olarak eğitimler vermek istediklerini söyledi.

Bursa'da yüzme eğitmeni Arzu Taşoğlu ile Çetin Arslan, 3 ay önce anlamlı bir proje için gönüllü olarak bir araya geldi. Engelli çocukların da yüzme ile hayata tutunmasını amaçlayan 'suda engelsiz yaşam' adlı proje için çeşitli hastaneler ile görüşen ikili, fiziksel engele sahip çocuklara yüzme eğitimi verebilme amacıyla ilk adımlarını attı. 10'un üzerinde fiziksel engelli çocuğun aileleriyle temasa geçen iki genç eğitmen, özel bir eğitim kurumunun havuzunda çocuklara ücretsiz eğitimler vermeye başladı. Haftanın bir günü, belli saatlerde ders alan bedensel engelli çocuklar, yüzme sporunun inceliklerini öğreniyor, hem de hayallerini gerçekleştirme fırsatı yakalıyor.

GÖNÜLLÜ OLARAK EĞİTİM VERİYORLAR

Bu proje ile birlikte ilk kez engelli çocuklarla çalışma fırsatı yakalayan Altınşehir Okulları yüzme eğitmeni Arzu Taşoğlu, en büyük amaçlarının, çocukların hayata atılarak başarı sağlamasına katkı sunabilmek olduğunu dile getirdi. Hiçbir maddi beklenti olmadan, tamamen gönüllü olarak bu dersleri verdiklerinin altını çizen Taşoğlu, "İki genç insan olarak elimizi büyük bir taşın altına koyduğumuzun farkındayız. Şu an herşey çok iyi gidiyor. Genelde öğrencilerimiz, yüzde 25 ile 50 arasında fiziksel engele sahip çocuklardan oluşuyor. Aralarında belden aşağısını büyük oranda hissetmeyen öğrencilerimiz de mevcut. Buna karşın çok iyi bir performans sergiliyorlar. İlişkimiz, kurduğumuz bağ çok iyi. Umduğumuzdan daha iyi sonuçlar alıyoruz, aileler de bize çok destek oluyor" dedi.

HEDEFLERİ DİĞER ŞEHİRLERE DE YAYMAK

İlk etapta insanların maddi çıkar beklentisine yönelik bir önyargısının bulunduğunu kaydeden Arzu Taşoğlu, şu an geldikleri noktada ise çevrelerindeki herkesin, bu önyargıdan uzaklaştığını belirtti. "Daha fazla çocuğa ulaşmak istiyoruz" diyen Taşoğlu, "Burada biz küçük çaplı bir hareket başlattık. İlerleyen dönemlerde bunu daha da ileriye taşıyarak, hatta başka şehirlerde de gönüllü olarak eğitimler vermek istiyoruz. Açıkçası bunun için de zaman kolluyoruz. Yalnızca amacımız eğitimin kurslar ile kalması değil aynı zamanda buradaki öğrencilerimizle yarışmalara da katılmak dileğimiz" ifadelerini kullandı.

ENGELLER 'SU'DA AŞILIYOR

Uzun bir çaba sonrasında bu projenin ortaya çıktığını kaydeden Bursa Büyükşehir Belediyespor yüzme eğitmeni Çetin Arslan ise şu an yaşları 7 ile 14 arasında değişen fiziksel engelli çocuklara eğitim verdiklerini söyledi. Kimi zaman engelli çocukların evlerine de giderek bu düşüncelerini paylaştıklarını ve çok güzel geri dönüşler aldıklarına işaret eden Arslan, "Çocuklarımız maalesef engelleri nedeniyle hayata 1-0 geriden başlıyor. Burada bu engellerini aşmalarını istiyoruz. Kelebek, kurbağalama gibi çeşitli yüzme stillerini de öğretiyoruz. Çocukların ufak dahi olsa sakatlık ya da sorun yaşamaması için fizyoterapistleri ile sürekli iletişim halinde olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

EN BÜYÜK HEDEF PARALİMPİK YÜZÜCÜLER YETİŞTİRMEK

En büyük hayallerinin Paralimpik Olimpiyatlar'da ülkemizi temsil edecek sporcular yetiştirmek olduğunun altını çizen Arslan, bu noktada hayat hikayesi ve azmiyle öne çıkan paralimpik yüzücü Beytullah Eroğlu'nu örnek göstererek, "Projenin başlangıçlarında Beytullah'ın hikayesinden de ilham aldık. Kahramanmaraş'tan çıkarak ülkemizi başarıyla temsil eden bir sporcu. Bursa'nın da çok yüksek nüfusu var, neden Bursa'dan da böyle bir sporcu çıkmasın diye düşündük. Ailelerin engele sahip çocuklarını evde tutmasını istemiyoruz. Amacımız sıfırdan alıp, 14-15 yaşlarına geldiği zaman ülkemizi yarışmalarda temsil edecek sporcular yetiştirmek. Bu yıl da Türkiye Şampiyonası'na girmek istiyoruz" diye konuştu.

14 YAŞINDAKİ MEHMET EMİN'İN HAYALİ GERÇEKLEŞTİ

Spina bifida hastası olan ve belden aşağısının tutmamasından ötürü fizik tedavisi gören Mehmet Emin Çetinkaya (14), hayalini gerçekleştirmek için kulaç attığını belirterek, "Burada kurbağalama ve kelebek stillerinde yüzüyoruz. Bazen zorlanıyorum, hocalarım yardım ediyor. Her hafta geliyorum ve yüzmeyi seviyorum. İleride yüzücü olarak yarışmalara katılmak istiyorum" dedi. Mehmet Emin'in annesi Nurhayat Çetinkaya da projenin sahibi olan Arzu Taşoğlu ve Çetin Arslan'a teşekkür ederek, "4-5 sene önce belediyenin açtığı kursta böyle bir projenin olup olmadığını sorduğumuzda Bursa'da olmadığını söylemişlerdi. Bugün böyle bir projede olduğumuzdan dolayı çok mutluyuz. Bu, Mehmet Emin'in hayaliydi, suda çok özgür. Bizim için çok güzel bir olay, Mehmet Emin de hayaller kurmaya başladı, hayali yüzmede iyi bir noktaya gelebilmek. İnşallah iyi şeyler olacak" diye konuştu.

Havuzdaki diğer öğrenciler de zaman zaman nefeslerini tutmakta sorun yaşadıklarını ancak daha sonrasında aldıkları eğitimle yüzmenin daha kolay hale geldiğini belirtti.

Görüntü dökümü;

----------

-Havuzdaki engelli çocuklardan detaylar

-Yüzme eğitmenleri ile röportaj

-Havuzdaki çocuklar ve ailesiyle röportaj

-Drone görüntüleri

-Çocukların havuzdan çıkarılıp engelli sandalyesine oturtulması

Süre: 6.45 dakika, Boyut: 889 MB

Haber-Kamera: Gürkan DURAL-Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,

===================

Kırkağaç'ın kadın marangozu

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, baba mesleği marangozluğu seçen lise mezunu grafiker Sena Örs (27), yaptığı ahşap oyma ürünlerle erkek ustalara adeta taş çıkartıyor. Kadınların istediğinde başaramayacağı iş olmadığını belirten Örs, yaptığı masa, sandalye, sehpa ve çeşitli hediyelik eşyalar ile kişiye özel özel ürünleri Türkiye'nin dört bir yanı ile yurt dışına da gönderiyor.

Kırkağaç'ta babasının yanında çırak olarak başladığı marangozluğu 45 yıldır sürdüren 2 çocuk babası Mustafa Örs, yorularak işini 3 yıl önce grafiker olan oğlu 35 yaşındaki Muhammet Ali Örs'e devretmek istedi. Ancak oğul Örs, grafikerliğe devam edeceğini belirtip, babasının bu isteğini kabul etmedi. Ağabeyinin baba mesleğini yapmayı kabul etmemesi üzerine Soma Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Grafik Tasarımı Bölümü mezunu olan Sena Örs, tezgahın başına geçti. Babasının yanında işi öğrenen genç kadın, bir süre sonra kendi ayaklarının üzerinde durabilmek için evlerinin bahçesinde kendisi için bir atölye kurup, ahşap, oyma ürünler ve mobilyalar üretmeye başladı. Yaptığı masa, sandalye, sehpa ve çeşitli hediyelik eşyalar ile kişiye özel ürünleri 500 lira ile 15 bin lira arasında değişen fiyatlarla satmaya başlayan Örs, evin bahçesindeki atölyenin kendisine artık küçük gelmeye başlaması üzerine bir süre önce Kırkağaç Küçük Sanayi Sitesi'nde, 100 metrekarelik bir dükkan kiraladı. Bekar olan Örs, artık tamamen işi bırakan babasının mahalle arasındaki marangozhanesindeki bıçkı, planya ve zımpara makinesi gibi bir çok malzemeyi kiraladığı dükkana taşıdı. İnstangram'da, yaptığı ürünlerin fotoğraf ve görüntülerini paylaşarak kısa sürede fenomen olan Örs, yine sosyal medyadan aldığı siparişlerle işlerini daha da büyüttü. Ürettiği ürünleri Türkiye'nin dört bir yanına gönderen Örs, başarı hikayesini şöyle anlattı:

"Bu işi rahmetli dedem yapıyordu. Daha sonra babam yapmaya başladı. Ağabeyim bu işi yapmak istemeyince de bana kaldı. Babamın yanında işi öğrendim. 3 yıldır da bu işi yapıyorum. İlk başlarda, 'Bu işi yapamayız, bize göre değil' dediğimiz işleri şimdi Sanayi Bölgesi'nde açtığımız yeni atölyemizde neredeyse gözümüz kapalı yapar duruma geldik. Babam da her ne kadar işten elini ayağını çektiyse de arada bana yardıma geliyor. Siparişlere yetişemediğim zamanlar oluyor. Ürettiğim ürünleri Türkiye dışında pek çok yerin yanı sıra Kuzey Irak'a da gönderdim. Hedefim işi daha da büyütüp, çok sayıda kişiyi yanımda istihdam etmek."

Hemcinslerine de seslenen Sena Örs, "Her kadın işinin patronu olabilir. Hayallerine ulaşabilmek için korkmayıp çalışmaları yeterli. Kadınların istediğinde yapamayacağı iş yok" dedi.

Görüntü Ddökümü

--------

-Sena Örs'ün atölyesinde çalışmasından görüntü

-Yapımı tamamlanan ürünlerden görüntü

-Sena Örs ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cemil SEVAL - Erdinç ALKAN/ MANİSA,

==================