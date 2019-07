DHA YURT BÜLTENİ - 3

Komşuların bıçaklı kavgası hastanede bitti: 4 yaralı

Karaman'da iki komşu aile arasında çıkan bıçaklı kavgada, 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Cedit Mahallesi 272 Sokakta meydana geldi. Aralarında daha önce husumet bulunan aynı sokakta oturan Beytullah A., kardeşi Ali A. ile komşuları Serkan D. ve kardeşi Ertuğrul D. karşılaştı. Belirlenemeyen nedenle aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine birbirlerine bıçakla saldırdı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 4 kişi, çevredekiler tarafından çağrılan ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis aynı hastaneye tedaviye alınan yaralılar için hastanede geniş güvenlik önlemi aldı.

Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

-----------

-Yaralıların hastaneye getirilişi

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN,

===============

(ÖZEL) - Kayısıda 391 bin 792 ton rekolte bekleniyor

Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan ve dünyanın birçok ülkesine ihraç edilen kayısıda, bu yıl 391 bin 792 ton rekolte bekleniyor.

Dünyadaki 17 milyon kayısı ağacından yaklaşık 8 milyonunun yetiştiği ve dünya kuru kayısı ihracatının yüzde 85'inin karşılandığı, 'dünya kayısı başkenti' olarak bilinen Malatya'da hasat dönemi devam ediyor.

Antep baklavası ve Aydın incirinden sonra AB tarafından coğrafi işaret tescili alan üçüncü ürün olan Malatya kayısısı bu yıl pazarda ortalama 15 TL'den alıcı bulurken, 391 bin 792 ton ise rekolte bekleniyor. Üreticiler bu yılın kalite ve fiyatından memnun kaldığını belirtirken, kayısı yetiştiriciliği, yaklaşık 50 bin ailenin geçim kaynağı olmaya devam ediyor.

Malatya İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Ahmet Turan Karaca, kentte 8 milyon civarında kayısı ağacının olduğunu belirterek, "8 milyon kayısı ağacımızdan bu yıl için 87 bin ton civarında kurutulmuş kayısı beklemekteyiz, bu seneki rekoltemiz bu şekilde. Üreticilerin, ürünü pazara sunarken dikkat etmeleri gereken bir kükürt konusu var. Şöyler ki; 1 ton yaş kayısı yaklaşık 2 kilo kükürt kullanarak kükürtülmeli, kurutulmalı. Üreticiler bunlara dikkat ederse, piyasaya sağlıklı ve kaliteli ürünler sunmuş oluruz inşallah" dedi.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ise, 2019 yılı için kayısı hasadının başladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Hasat dönemimiz şu anda iyi gidiyor. Tabi bizi zor durumda bırakan durumlar da var, örneğin yaz yağmurları ürüne kısmen zarar verebiliyor. Ancak hasat dönemimiz yine de iyi gidiyor, henüz hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadık. Bu yıl hem ürün kalitesi iyi, hem de fiyatlarda da Türkiye'de maliyetlerin yüzde 40 arttığı dönemde de fiyatların da artmasını bekliyoruz. Kuru kayısıdaki dünya şampiyonluğunu bundan sonraki dönemde yaş kayısıya da taşımayı planlıyoruz. Bu yıl bu üründe tabii kısmen ilkbahar geç donlarıyla karşılaştık. Özellikle Mart ve Nisan aylarında bu zamansız soğuklar daha çok çiçek döneminde ve meyve verme döneminde kısmen zarar verdi. Bunun tamamen sebebi, özelikle ilkbahar geç donlarında, iki defa Malatya soğuklara maruz kaldı. Bunun dışında da özellikle rakımın bin ve bin 500 arasında olan bölgelerde ciddi anlamda yağmurla karşılaştık. Bu yağmur dönemleri özellikle de polenlerin ıslanmasına sebep oluyor. Dolayısıyla da tozlaşma hadisesi biraz daha zayıf oluyor."

Görüntü Dökümü

----------

-Malatya'nın havadan drone görüntüleri

-Kayısı bahçelerinin havadan detayları

-Kayısılardan detaylar

-Müdür Yard. Ahmet Turan Karaca röp.

-Kayısı ağacının sirkelenmesi

-İşçilerin kayısı toplaması

-Başkan Ramazan Özcan röp.

-Kayısının serilmesi

-İşçilerin çalışması

-Kayısı fabrikasından detaylar

-Üretici Reşat Demir röp.

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 738 MB

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA,

========================

İnşaatta elektrik akımına kapılan işçi öldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, inşaatın asansör boşluğunda biriken suya basınca kaçak elektrik akımına kapılan işçi İsmail Albayrak (28) hayatını kaybetti.

Kemalpaşa Mahallesi Bahçeler Sokak üzerindeki inşaatta çalışan İsmail Albayrak, asansör boşluğundaki su birikintisine basınca, kaçak elektrik akıma kapıldı. İşçinin yardımına inşaatta çalışan arkadaşları koştu. Ağır yaralanan Albayrak, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Albayrak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Emniyet ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

-----------

-Olay yeri detaylar

-Ölen adamın fotoğrafı

-Ölen adamın hastaneye kaldırılışı

Süre: 1 dakika, Boyut: 132 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),

===================

Deniz kıyısında devasa kemikler bulundu

Edirne'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Yayla köyü sahilinde kıyıya vurmuş balinaya ait olduğu değerlendirilen kemikler bulundu. Kemikler, incelenmek üzere Edirne Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Yayla köyü sahilinde turistik tesis işleten Mustafa Altunhan, teknesiyle gittiği bir koyda karaya vurmuş ve büyük kısmı kumun altında bulunan devasa kemikler olduğunu gördü. Kıyıya vurmuş bir balinaya ait olduğu tahmin edilen kemikleri cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Altunhan, durumu jandarmaya bildirdi. Örnek alınarak, tesisteki iskeleye çıkartılan devasa kemikleri gören tatilciler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kemikler, incelenmek üzere Edirne Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

'DAHA ÖNCE BÖYLE BİR ŞEYİ SAROS KÖRFEZİ'NDE GÖRMEMİŞTİM'

Mustafa Altunhan, Saros Körfezi'nde ilk kez bu büyüklükte bir canlıya ait kemikler gördüğünü belirterek, "Saros Körfezi'nde çok enteresan bir şeyle karşılaştım. Bu benim tahminime göre dev bir balık. Baş kısmında otomobili bir kerede yutacak çene yapısına sahip. Büyük bir bölümü de kumun altında. Kaburga kemikleri insan boyunda. Bunu paylaşarak, yetkililerin ilgisini çekmek istedim. Daha önce böyle bir şeyi Saros Körfezi'nde görmemiştim. İncelendikten sonra ne olduğu ortaya çıkacaktır" dedi.

Görüntü Dökümü

--------------

-Sahildeki devasa kemik parçaları

-İşletmeci Mustafa Altunhan'ın kemik parçalarını incelemesi

-İnsan boyu olan kaburga kemiği

-Mustafa Altunhan'ın düşüncelerini aktarması

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),-

==================

Leyla'nın ailesine DNA testi yapılmış

Ağrı'da, geçen yıl kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili hazırlanan iddianamede, ailesine yapılan yapılan DNA incelemesinin sonucu yer aldı. Gelen bir ihbar üzerine, anne Şükran, baba Nihat ve amca Musa Aydemir'den örnekler alındı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede Leyla Aydemir'in annesinin yüzde 99,99 ihtimalle Şükran, babasının ise yine yüzde 99,99 ihtimalle Nihat Aydemir olduğu belirlendi. Tutuksuz sanık Musa Aydemir'in, ihbarda iddia edilenin aksine, Leyla Aydemir'in biyolojik babası olmadığı tespit edildi.

Ağrı kent merkezinde yaşayan Şükran- Nihat Aydemir çiftinin 7 çocuğundan 6'ncısı olan Leyla Aydemir, 15 Haziran 2018 tarihinde dedesinin yaşadığı Bezirhane köyünde kayboldu. Günlerce aranan, tüm Türkiye'nin bulunması için seferber olduğu Leyla'nın, 18 gün sonra köye 3 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkiinde su içerisinde yüzüstü cansız bedeni bulundu. Leyla Aydemir cinayetiyle ilgili baba Nihat Aydemir'in amcasının oğlu Mehmet Ali Aydemir (32), 18 Temmuz'da 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

7 SANIĞA DAVA AÇILDI

Türkiye'yi acıya boğan olaydan yaklaşık bir yıl sonra hazırlanan iddianame, Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, tutuklu Mehmet Ali Aydemir ile Leyla'nın amcaları Musa Aydemir (28), Yusuf Aydemir (42) ile köylülerden B.D. (47) ve eşi H.D. (55), A.A. (37) ve eşi Y.A. (40), hakkında; 'çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'iştirak halinde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 14'er yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.

SON VE VİDEOYU AMCA ÇEKMİŞ

Hazırlanan iddianamede, amca Musa Aydemir'in Leyla'nın kaybolduğu gün köyün üst tarafında bulunan yolda yürürken 08.40 ile 09.00 aralarında küçük kızın videosunu ve fotoğrafını çektiği kaydedildi. Leyla'nın nazar boncuklu kolyesinin boynunda takılı olduğu, turkuaz- beyaz çizgili tşörtlü videosunun Musa Aydemir tarafından WhatsApp üzerinden birçok kişiye gönderildiği belirlendi.

İHBARLA DNA İNCELEMESİ YAPILDI

İddianamede, Denizli 112 Acil Sağlık ihbar hattına "Leyla'nın babası Nihat aydemir değil. Gerçek babası, amca Musa Aydemir. Bu konu Nihat Aydemir tarafından öğrenildikten sonra öldürülen Leyla Aydemir, Nihat Aydemir'den uzaklaştırıldı" şeklinde ihbarda bulunulduğu yer aldı.

Bu ihbar üzerine baba Nihat, amca Musa ve anne Şükran Aydemir'den alınan numuneler Leyla'dan alınan örneklerle karşılaştırıldı. İstanbul Adli Tıp Kurumu, Biyoloji İhtisas Dairesinde yapılan 'soybağı araştırma incelemesi'nde Leyla Aydemir'in biyolojik annesinin yüzde 99,99 ihtimalle Şükran, biyolojik babasının ise yine yüzde 99,99 ihtimalle Nihat Aydemir olduğu belirlendi. Leyla ile Musa Aydemir'e ait DNA profili karşılaştırması yapıldığı, amca Musa Aydemir'in, Leyla Aydemir için biyolojik babalığı reddettiği rapor edildi.

Görüntü Dökümü

---------

-Olaya ilişkin ARŞİV görüntüler

Haber: Hümeyra PARDELİ/AĞRI, -

==============

Ferhat Göçer, 'Anadolu Aryası' turne provasına başladı

Ünlü sanatçı Ferhat Göçer, Çukurova Senfoni Orkestrası ile 'Anadolu Aryası' projesi kapsamında çıkacakları turne programı öncesi provalara başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da desteklediği projenin provalarını Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda yapan Ferhat Göçer ilk olarak Bodrum'da verecekleri konser için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Çukurova Senfoni Orkestrası Şefi Orhan Şallıel ile 20 yıllık bir dostlukları olduğunu belirten Göçer, daha önce de buna benzer Türkiye'nin birçok noktasında çeşitli projeler yaptıklarını ve bu proje için ayrı bir heyecan duyduklarını söyledi.

USTALAR DA REPERTUARIN İÇİNDE

Anadolu'nun dört bir yanından başta Türk Halk Müziği ve onun yanı sıra Osmanlı Saray Müziği, Türk Sanat Musikisi ezgilerden oluşan geniş bir repertuar ile yabancı eserleri de birlikte çalacakları 'Anadolu Aryası' hazırladıklarını vurgulayan Ferhat Göçer, "Tabi ki olmazsa olmazlar var. Pir Sultan Abdal, Karacaoğlan, Aşık Veysel, Neşet Ertaş, Mahsuni Şerif bu projenin içinde olacaklar. Aynı zamanda Nessun Dorma, Karuzo gibi eserleri de karşılaştırmalı olacak şekilde seslendireceğiz. Bu durum bana çok heyecan veriyor. Eş zamanlı bir yerli ve yabancı karşılaştırması olacak" dedi.

UNUTULMAZ ANILAR OLACAK

Çukurova Senfoni Orkestrası Şefi Orhan Şallıel, Ferhat Göçer ile bu projeyi 3 yıl önce konuştuklarını ve bu yıla kısmet olduğunu anlattı. Çukurova Senfoni Orkestrası'nın kendi topraklarından çıkmış bir orkestra olduğunu kaydeden Şallıel, "Bu orkestrayla böyle projeleri yapmak çok keyifli oluyor. Ben bunu büyük bir şans olarak addediyorum. Ferhat'la olan beraberliğimiz de 22 yıl önce bir telefonla başlamıştı ve hala devam ediyor. Anadolu Aryaları ile de unutulmaz anılarımıza yenilerini ekleyeceğimize eminim" diye konuştu.

Proje kapsamında 12 Temmuz Cuma günü Bodrum'da Antik Tiyatro'da saat 21.30'da başlayacak ilk konser sonrası turne sırasıyla Çeşme, Antalya ve İstanbul'da devam edecek.

Görüntü Dökümü

-----------

Ferhat Göçer ile Çukurova Senfoni Orkestrasının provası

Ferhat Göçer'in şarkı söylemesi

Orkestradan detaylar

Ferhat Göçer ile röp.

Çukurova Senfoni Orkestrası Şefi Orhan Şallıel ile röp.

SÜRE: 05'49" BOYUT: 644 mb

Haber-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,

==================

Emekli başkomiser Edirne'ye 400 ağaç dikti

Edirne'de yaşayan emekli başkomiser Hüseyin Önder, Kocasinan Mahallesi'nde oturduğu sitenin bahçesi ile mahalledeki boş arazilere bugüne kadar 400'e yakın ağaç dikip yetiştirdi. Yaklaşık 12 yıl önce başladığı meyve ağaçları ile memleketi olan Giresun'un Görele ilçesinden getirip diktiği fındık fidanı da ürün verdi. Önder, "Ben çevreyi, ağaçları, meyveyi sevip yetiştirmesini seven bir insanım. Diktiğim fidanların aşılarını kendim yaptım ve büyüyen meyve ağaçları da ürünler verdi" dedi.

Edirne'de emniyet teşkilatından 2004 yılında emekli olan ve kente yerleşen başkomiser Hüseyin Önder, yaşadığı Kocasinan Mahallesi'ni adeta meyve ağaçları ile donatıp, küçük bir ormanlık alan yarattı. Bir siteden daire aldıktan sonra yaşadığı bölgenin yeşil olmadığını gören Önder, kendi imkanları ile topladığı çeşitli meyve fidanlarını sitesinin bahçesi ile mahallede boş bulduğu alanlara dikti. 12 yılda yaklaşık 400 fidan diken Önder, site bahçesini ve mahallesini yeşile bürüdü. Ağaçlardan yetişen meyveleri ise site sakinleri ile mahallede yaşayanlar toplayıp, yiyor. Önder, günün büyük bölümünü ağaçların bakımı ile geçirirken, sulamalarını da ihmal etmiyor.

Emekli olduktan sonra oturduğu siteden daire aldığı için pişman olduğunu anlatan Önder, "O zamanlar pişman olmuştum, çünkü burası viranlık bir yerdi. O günden bugüne, burada yaptığım çalışmada 400 adet ağaç diktim. Burada her türlü ağaç var. Bir nevi botanik bahçesine çevirdim burayı. Çam, çeşitli ağaçlarından çınar, defne, kiraz, ceviz, ıhlamur, fındık ve saymadık ama yaklaşık 25 dut ağacı ekip aşıladım. Benim diktiğim ağaçlardan tahminim 5 bin kişi dut yemiştir. Çocuklar dut yemesini öğrendi. ve bu bana çok büyük zevk verdi. Buradan geçen herkes bu meyvelerden yer. Çevremdekilerin çok büyük taktirini alıyorum, bu da bana yetiyor. Burada ben gelip bu ağaçları ekmeden önce dairelerin çoğu ya satılık, yahut da kiralıktı. Şu an burada ne satılık ne kiralık daire var. Burası bu mahallenin bir nevi akciğerleri konumuna geldi" dedi.

Ağaç sevgisinin anne ve babasından geldiğini söyleyen Önder, "Bizi hep ağaç sevgisiyle yetiştirdiler. Doğayı seveceksin. Bugünlerde bilindiği gibi bir çevre felaketi yaşanıyor. Doğayı katledenler var. Sonra iklim değişti. Sel baskınları başladı, ağaç kesenlere çok büyük cezalar verilmeli. Şu anda hayvan haklarıyla ilgili bir yasa teklifi var, ağaç ve bitki hakları çıkarılmasında fayda var" dedi.

FINDIK YETİŞTİRDİ

Hüseyin Önder, yetiştirdiği yaklaşık 400 ağacın yanı sıra Edirne'de fındık yetiştiren ilk kişi de oldu. Memleketi Giresun'un Görele ilçesi Daylı köyünden getirdiği fındık fidanını sitesinin bahçesine diken Önder, ürün almaya da başladı. Önder, "Burada belki köydeki fındıklardan daha fazla verim aldık. Çok güzel verim var. Buraya gelip bu fındığı görenler şaşırıyor, 'Burada fındık yetişiyor mu?' diyerek şaşırıyorlar" diye konuştu.

Önder'in komşularından Nurtekin Kaya, "Hüseyin bey her gün burada bu ağaçlar ile ilgileniyor. Onun sayesinde biz ve çocuklar meyve yiyoruz. Hüseyin bey burayı resmen cennette çevirdi. Kendisinden çok memnunuz" dedi. Diğer komşu Ayşe Kalender ise, "Hüseyin bey burayı meyve bahçesine çevirdi. Sadece site sakinleri değil, herkes yararlanıyor" dedi.



Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Drone ile yukarıdan evler ve ağaçlar

-Ağaçlardan detay

-Fındık ağacı genel detay

-Meyve ağaçlarından

-Önder'in ağaçları sulaması

-Hüseyin Önder ile röp.

-Farklı açıdan detay

-Site sakinleri ile röp.

Haber-Kamera: Gurbet GÖKÇE-Ali Can ZERAY/EDİRNE,

==========