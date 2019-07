DHA YURT BÜLTENİ-3

1)ANNESİNİN KARACİĞERİYLE HAYATA TUTUNAN BADE İÇİN EVİ PARKA ÇEVİRDİLER

İZMİR'de yaşayan Gamze ve Kenan Tunalı çiftinin kızları Bade Evrim Tunalı'ya (3), doğuştan safra yollarının yetersiz olması nedeniyle yaşadığı sağlık sorunu yüzünden, 9 aylıkken annesinden karaciğer nakli yapıldı. Tunalı çifti, enfeksiyon kapma riski bulunan ve çocukluğunu doyasıya yaşayamayan Bade'yi parka götüremeyince, eve park kurdu.

Bayraklı ilçesi Tepekule Mahallesi'nde oturan Gamze (32) ile Kenan Tunalı (33) çiftinin ilk çocukları Bade Evrim Tunalı, doğduktan 44 gün sonra sarılığın geçmemesi üzerine hastanede tedavi altına alındı. Bir süre tedavi gören Bade Evrim Tunalı'ya, 100 bin doğumda bir görülen Alagille sendromu (karaciğer içinde normalden daha az sayıda küçük safra kanalına neden olan kalıtsal bir hastalık) teşhisi konuldu. Doğuştan safra yollarının yetersiz olması nedeniyle karaciğer yetmezliği yaşamaya başlayan Bade Evrim Tunalı'nın değerleri iyice yükselince, doktorlar, karaciğer nakli olması gerektiğini belirtti. Gönüllü donör olan anne Gamze Tunalı'nın karaciğerinden parça alınıp, minik kızı Bade'ye nakledildi. Bir süre daha tedavi altında tutulan Bade Evrim Tunalı, 2017 yılının Ocak ayında taburcu edildi. Ancak Tunalı çifti, kızlarının tam olarak sağlığına kavuşması için uzun süre onu dışarı çıkarmadı. Bade'nin enfeksiyon kapmaması için eve misafir kabul edilmedi.

'AMELİYAT OLANA KADAR KIZIMIZIN NORMAL TEN RENGİNİ BİLMİYORDUK'

Kızını dünyaya getirdikten sonra, karaciğerinden bir parça vererek hayata tutunmasını da sağlayan Gamze Tunalı, "Çocuğum ameliyat olana kadar hep sapsarıydı. Gözlerinin içi sarıydı. Biz normal ten rengini bile ameliyattan sonra gördük. Bize rengi normal geliyordu ama dışarıdan insanlar gördüğünde 'Çocuğunuzun ne rahatsızlığı var' diye soruyorlardı" dedi. Tunalı, kızı Bade'nin, bedeninin nakledilen karaciğer reddine engel olmak için bağışıklığı baskılayıcı ilaçlar kullandığını, bu nedenle enfeksiyona karşı önlem almak için evlerine kimseyi kabul etmediklerini, taburcu olduktan sonra dışarı çıkarmadıklarını, yeni yeni parka gitmeye başladıklarını, gittiklerinde de çok kısa kaldıklarını anlattı.

'KIZIMI EVDE EĞLENDİRMEYE ÇALIŞIYORUM'

Bade Evrim Tunalı'nın dışarıda istediği gibi vakit geçirememesinden dolayı eve kaydırak kurduklarını, oyun alanı yaratarak kızlarını eğlendirmek için çabaladıklarını söyleyen Gamze Tunalı, "Kızım henüz tam olarak sağlığına kavuşmadı. O nedenle enfeksiyon kapma riski bulunuyor. Yeni yeni dışarı çıkmaya başladık. Çıktığımız zaman çok dikkatli olmamız gerekiyor. Kısa süre kalıyoruz. Bu zaman diliminde kızım kedi ve köpeklerle oynayamıyor. Çocuğumuz dışarıda çok fazla oynayamadığı için eve kaydırak aldık. Araba aldık. Elimizden geldiğince onu evde eğlendirmeye çalışıyoruz" dedi.

Kızının hastalığının ardından nakil için severek gönüllü olduğunu da belirten Tunalı, donör olunması ve organ bağışında bulunulması için çağrı yaparak, şunları söyledi: "Hiç düşünmeden kızıma karaciğerimi verdim. İnsanlar donör olmaktan korkuyor. Bizim tedavimizin sürdüğü dönemde bazı anne ve babaların bile donör olmaktan korktuğunu gördüm. Korkulacak bir şey yok aslında. En fazla bir hafta acı çekiyorsunuz ve sonra normal hayatınıza devam ediyorsunuz. Donör olunması, organ bağışı yapılması, hayat kurtarıyor."

Gamze Tunalı, riskli olduğu için ikinci çocuğu yapmayı düşünmediklerini de belirtti.

2)BÜYÜ YAPARAK KADINLARI DOLANDIRAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

ADANA'da fal bakıp büyü yaparak kadınları dolandırdığı iddia edilen Murat Y. (44) tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Murat Y.'nin sosyal medya hesabı üzerinden irtibata geçtiği kadınlara fal ve büyü yaptığı ihbarını aldı. Bağlama büyüsü, eşten soğutma, kocasını kendisine aşık etme gibi büyüler yapan Murat Y.'nin kendisine gelen kişilerden 5 bin lira aldığı saptandı. Ayrıca kocasının kendisiyle ilgilenmesi için büyü yaptıran bir kişiye de 500 bin lira senet imzalattığı iddia edilen şüpheli, düzenlenen operasyonla Seyhan ilçesinde yakalandı. Emniyete götürülen Murat Y., sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

3)VALİ MEMİŞ'TEN BÜROKRATLARA TERSİNE MOBBİNG UYARISI

VALİ Okay Memiş, kurum amirleriyle yaptığı koordinasyon toplantısında Erzurum'da tersine mobbing konusunda uyardı. Bürokratlara "Şoför, hizmetli, memur, teknik eleman sizi çalıştırmıyor. Alt kademe sizi kilitliyor, otorite kuramıyorsunuz" diyen Vali Memiş, "Astlarınız sizi dinlemiyorsa orada sorun vardır, buna dikkat edin" dedi.

Vali Okay Memiş, devam eden yatırımların görüşüldüğü koordinasyon toplantısına başkanlık etti. İlçe kaymakamları, belediye başkanları ve kurum yöneticilerinin katıldığı toplantının açılışında konuşan Vali Memiş, bürokratları uyardı. Erzurum'da tersine mobbing uygulandığını ifade eden Vali Memiş, "Şoför, hizmetli, düz memur, teknik eleman sizi çalıştırmıyor, kilitliyor. Düz mobbing, yöneticinin astına eziyet etmesidir. Ama Erzurum'da gördüğüm alt kademe sizi kilitliyor, otorite kuramıyorsunuz. Bunun iki sebebi var. Bir otorite kuramıyorsunuz, iki yeterince liyakatli değilsiniz, işi bilmiyorsunuz demek. Bir yönetici, bir vali, kaymakam, belediye başkanı hizmet binasına girdiğinde kimse kendine çeki düzen vermiyorsa sorun vardır. İnsanları aşağılamayacak, sıkmayacaksınız ama herkes kendine çeki düzen verecek. Astlarınız sizi dinlemiyorsa orada sorun vardır, buna dikkat edin. Onlar da bizim kardeşimiz mesai arkadaşlarımız ama devlet yönetiminde iki müessese vardır beyler. Hiyerarşi ve liyakat. Okul müdürüne saygı duyulmayan yerde öğretmenler başarılı olamaz. Bu devlet yeterince saygıdeğer değil diyorsanız, burada herkesin sorumluluğu vardır. Saygınlık parayla satın alınmıyor" diye konuştu.

HERKES CEO GİBİ HAREKET ETMELİ

Erzurum'a katma değer oluşturmaya gayret ettiklerini belirten Vali Memiş, normal mesai uygulayarak kente değer katılamayacağını bildirdi. İl müdürlüğünün kolay bir makam olmadığının altını çizen Vali Memiş şunları söyledi:

"Bu salonda bulunan arkadaşlar sabah 8 akşam 5 mesaisi yaparak çalışırlarsa bir kente değer katamazlar. İl müdür olmak öyle kolay bir şey değil. Hele Erzurum gibi bölge merkezine il müdürü oluyorsanız öyle sıradan devlet memuru hareket ederseniz benim gözümde çok başarılı olamazsınız. Bir CEO mantığıyla hareket etmeli herkes. Nasıl özel sektör bir CEO mantığı var. Aynı şekilde belediye başkanlarımız da öyle büyük şehir ekibi de öyle herkes büyük bir özveri ve tutku ile işini yapmalı. Yapamıyorsa da müsaade isteyecek, yapan arkadaşları bulacağız. Şehre farklılık getirecekseniz, şehrinizi geliştireceksiniz, büyüteceksiniz. Erzurum, yetmişli yıllarda Doğunun Paris'i diye anılıyordu. Bununla birlikte herkes farkındaki birçok bazı şehirler almış başını gitmiş. Bundan dolayı da üzüntü ve hicap duyuyoruz. Peki, bunda bizim sorumluluğumuz yok mu? Bu odada bulunan hiç kimse sohbet ehli değil. İş üreten istihdam yaratan ve bir memleketi kalkındıracak olan insanlar sizsiniz, bizleriz. Sohbet ehli değil, dedikodu yeri değil. Herkes işini düzgün yapacak. Herkes işini tutku ile yapacak. Bunun için kendinizi geliştirmeniz lazım. Dünya ölçeğinde olaylara bakabilmeniz lazım. Mukayese etmeniz lazım. Ben sizi hiç sınırlandırıyor muyum? 'Gidin' diyorum, Ankara'ya İstanbul'a İzmir'e Erzurum'da oturarak Erzurum'u büyütemezsiniz, büyütemeyiz. Dünyanın her yerine gidin, görün ve dönün görevinizi layıkıyla yapın. Döndüğünüzde şehrimize memleketinize değer katın."

MENDEBURCA TAVIR

Erzurum'un sağlıkta çok iyi durumda olmasına rağmen hastanelerdeki hizmet standartlarının yetersizliğinden bahseden Vali Memiş, "Hastane çalışanlarının vatandaşa iyi davranmasını istiyoruz. Özel sektörde şehirde bir tane hastane var. Ben sürekli araştırıyorum. Kamuya gidecek adam ama arkadaşlarımızın mendeburca tavrı veya kaba saba tavrı öbür tarafa özel hastaneye yönlendiriyor. Buna dikkat edeceksiniz. Sağlık çalışanlarımız ve hekimlerimizle gurur duyuyoruz. Bugün her yerde Türkiye'nin sayısal zekaya sahip gençleri tıbbiyeyi tercih ediyor. Dünya çapında doktorlarımız var. Ama bu yetmez. Bazı mesleklerde üslup esastan daha değerlidir. Hem hekimlerimiz hem sağlık çalışanlarımız vatandaşa daha özeni davranacaklar. Bunu sağlamak çok zor bir şey değil. Yoksa sağlık hizmetleri açısından çok iyi durumdayız" dedi.

BÜROKRATİZM VAR

Kamu yöneticilerinden kamu kaynaklarını doğru kullanmalarını isteyen Vali Memiş, bürokratizm uyarısında da bulundu. "Bir belediye büfe işletmesinin ruhsatını üç günde halledecekken, üç ayda hallediyorsa buna bürokratizm denirö diyen Vali Memiş, "Veya il müdürü vatandaşların bir saatte çözecekken, bir haftada çözüyorsa buna bürokratizm denir. Bürokrası sanayideki dişli demektir. O dişli olmazsa çark dönmez, bürokrasi olmadan olmaz. Ama bürokrasinin iyi işlemesi sizin elinizde. Lütfen herkes işini iyi yapsın. Kamu kaynaklarını doğru yerde harcayın. Doğru yere para harcamaktan da çekinmeyin. Saçma sapan yerlere para harcamaktansa doğru yerlere harcayın. Buna da stratejik planlama denir. Kamu kaynağını çarçur etmemektir. Diğer taraftan bu salonda insanlar devleti temsil ettiğinin farkında olsunlar ve unutmasınlar. Devleti temsil etmek demek herkesi kucaklamak herkese eşit mesafede olmak demektir. Bu salonda maaşını herkesten devletten alıyor. O zaman Türkü, Kürt'ü Alevisi, sünnisi, sağcısı, solcusu inanan, inanmayan herkesi kucaklayacaksınız. Özellikle dar gelirlileri ve özellikle mağdur insanlara daha çok yaklaşacaksınız. Güçlülerin varlıkların, zenginlerin, ağaların, beylerin müdürü, valisi bilmem nesi olmayacaksınız. Vatandaşın özelliklede gariban insanların yöneticisi olacaksınız. Vatandaşı hiç kimse küçük görmesin, cahil cühela görmesin" diye konuştu. Vali Memiş, daha sonra yatırımcı kuruluşların temsilcilerinden çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

4)MARMARİS'TE ÇİÇEK AÇAN AGAVE BİTKİSİ İLGİ ÇEKTİ

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nce (UNESCO) dünya mirası listesine alınan ve koruma altında olan 'agave' bitkisi, çiçek açtı.

UNESCO tarafından dünya mirası listesine alınan ve koruma altında bulunan, anavatanı Orta ile Güney Amerika olan 'agave' bitkisi, İzmir'in Seferihisar ve Foça ilçesinin ardından Muğla'nın Marmaris ilçesinde de görüldü. Halk arasında 'sabır otu, diye de bilinen agave bitkisinin çiçeğini ilk kez görenler, dikkatlice inceledi. Ulusal Egemenlik Caddesi Kemeraltı Mahallesi'nde, çitlerle çevrilmiş boş bir arazide, boyları 8 ila 15 metreyi bulan bitkilerde açan sarı çiçekler, görenlerin ilgisini çekti. Çiçeği inceleyenlerden bir otelde teknisyen 40 yaşındaki Salih Akdağ, "Böyle güzel çiçek açtığını görünce, cep telefonuyla çekip anneme ve aileme gönderdim. İlk defa böyle bir şeye şahit oldukları için benim gibi ailem de çok şaşırdı. Bu sokaktan geçen birçok kişi, çiçekleri görünce telefonla fotoğraf ve video çekip, hayranlıkla baktı" dedi. Marmaris Belediyesi Park Bahçeler Müdürü Ziraat Mühendisi Ali Erdil ise, "Çiçek açtıktan sonra kurur ve tohumları toprakla buluşarak olduğu yerde filizlenir. Çiçek açan dalı ise 8 ile 15 metre arasında uzun olabilir. Halkımız, bitkinin ilk kez çiçeğini görünce ilgisini çekiyor" dedi.

