DHA YURT BÜLTENİ-3

1)DÜZCE'DE SELDE KAYBOLAN 7 KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Düzce'nin Akçakoca ilçesi Esmahanım köyünde sel nedeniyle kayıp olduğu belirtilen 7 kişiyi arama çalışmaları sabah erken saatlerde başladı. Düzce'nin Gölyaka, Cumayeri ve Akçakoca ilçeleri selden etkilendi. Selden en fazla Akçakoca'nın Esmahanım köyü etkilendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Esmahanım köyünde 4'ü çocuk, 2'si kadın, 1'i erkek olmak üzere 7 kişinin kayıp olduğunu açıkladı. Düzce Valiliği kaybolan 7 kişi için AFAD, jandarma ve bölgeden gelen gönüllü arama kurtarma ekipleri ile itfaiye ekiplerinin sabah 06.30 itibarıyla arama çalışmalarına başladığını duyurdu.

TAHLİYE İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Esmahanım Köyü Muhtarı Taşkın Ersoy, "Kayıp 7 kişiden henüz bir haber yok. Burada bulunanlar ile ilgili olarak ise helikopterler yardımı ile köyden tahliye işlemleri devam ediyor. Şu anda bize karayolu ile ulaşım sağlanamıyor. Akşam saatlerine doğru yolların açılmasını bekliyoruz. Ayrıca bölgede enerji kesintisi olduğu için bize ulaşabilecekleri telefonları araçlarımızı çalıştırarak şarj edebiliyoruz" dedi.

DENİZE DÖKÜLEN AĞAÇLARI TOPLADILAR

Akçakoca'da sel nedeniyle çay ve derelerin taşıdığı ağaç dalları, kalas, palet ve odunlar denize dökülürken, dalgaların etkisiyle kıyıya vurdu. Çuhallı Plajı'na gelenler sahile vuran odunları topladı. Bazı kişiler elektrikli testere ile odunları keserek parçalara ayırdı. Kadınlar denize girerek odunları kıyıya çıkardı. Sahilde odunları istifleyenler daha sonra evlerine götürdü.

Görüntü Dökümü

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Sahilde odun toplayanlar

Motorlu testereyle odunları kesmeleri

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ-Ayşenur YAMAN/DÜZCE,

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2)TUTUKLANAN KATİL ZANLISI: ZAVALLI ÇOCUK, ÜZÜLDÜM ONA

MERSİN'de iki grup arasında çıkan, Yusuf Martkan'ın (28) yaşamını yitirdiği kavgada K.Ü. (27) ile C.E. (27) tutuklandı. Pompalı tüfekle Yusuf Martkan'ı öldürdüğü önü sürülen K.Ü., adliyeye götürülürken gazetecilerin 'Neden yaptın?' sorusu üzerine "Pişmanım, ağladım. Zavallı çocuk, üzüldüm ona" dedi. Olay, önceki gün Turgutreis Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba oldukları öğrenilen K.Ü., M.Ü. (26) ile karşılaştıkları C.E. ve Yusuf Martkan arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce, taraflar birbirlerine pompalı tüfeklerle ateş açtı. K.Ü.'nün silahından çıkan saçmaların isabet ettiği Yusuf Martkan kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla Toros Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Martkan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karışan 3 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında katil zanlısı K.Ü., gazetecilerin 'Neden yaptınız, pişman mısınız?' sorusuna, "Pişmanım, ağladım. Zavallı çocuk, üzüldüm ona. Olmayacak bir şey oldu. Alkollüyken bana saldırdılar" dedi.

Sağlık kontrolünün ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden katil zanlısı K.Ü. ve kavgada silah kullandığı öne sürülen C.E. tutuklanarak cezaevine konulurken, M.Ü. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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Yusuf Martkan'ın fotoğrafı

Emniyet Müdürlüğü'nün görüntüleri

Zanlıların emniyetten çıkarılıp polis aracına bindirilmesi

Polis aracının emniyetten ayrılması

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,

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3)BODRUM'DA KAÇAK BİNALAR YIKILIYOR

Muğla'nın Bodrum Belediyesi, ilçede kaçak olan 3 katlı 2 ayrı binanın yıkımını gerçekleştirdi.

Bodrum Belediyesi tarafından kaçak olarak yapıldığı tespit edilen Yakaköy Mahallesi Ormantepe Sokak'taki 2 ayrı 3'er katlı binanın yıkım işlemi için harekete geçildi. Yapı Kontrol Müdürlüğü Yıkım Şefliği ekipleri, yıkım işlemi öncesinde bina sahibi ile birlikte daireleri tek tek gezdi. Bırakılan eşya ve malzemeler kayıt altına alındı. Son kontrollerin yapılmasının ardından ise yıkım gerçekleştirildi. Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras, "Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmasını istemiyoruz. Amacımız yıkmak değil, hukuka aykırı iş yaparak Bodrum'a ve çevresine zarar veren uygulamaların önüne geçerek caydırıcı olmak. Bodrum'u tahrip etmeye kimsenin hakkı yok. Bu konuda hiç kimse bizden ayrıcalık, iltimas beklemesin. Belli bir program dahilinde, hakkında yıkım kararı çıkan yapılar öncelikli olmak üzere tüm kaçak yapılara müdahale edilecek" dedi.

Görüntü Dökümü:

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Kaçak bina yıkımı

Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: BODRUM (Muğla),

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4)KURBANLIK PAZARININ EN BÜYÜĞÜ 'KRAL', 23 BİN LİRAYA SATILDI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaklaşak Kurban Bayramı öncesi kurbanlıklar hayvan pazarında görücüye çıktı. Pazarda 'Kral' isimli 1 ton 300 kilo ağırlığındaki boğa, 23 bin liraya satıldı. İnegöl ilçesinde yüzlerce büyükbaş hayvanın kurbanlık için getirildiği hayvan pazarında bayrama sayılı günler kala satışlar başladı. Türkiye'nin farklı şehirlerinden ilçeye kurbanlık getiren satıcılar ise fiyatların geçen yılki fiyatlara yakın olduğunu söyledi. Erzurum'dan İnegöl'e 30 büyükbaş kurbanlık getiren Fellemez Akkoyun, henüz satış yapamadığını söyleyerek, "Her yıl İnegöl'e kurbanlık hayvan getiriyorum. Bu yıl 30 büyükbaş hayvan getirdim. Yem ve diğer maliyetlere oranla fiyatlarda fazla bir değişim olmadı. Büyükbaş kurbanlıklar 5 bin liradan başlayıp hayvanına göre 20 bin liraya kadar çıkıyor" dedi.

Pazarın en büyük hayvanı ise rekor fiyata alıcı buldu. Artvin'den Murat Seçkin tarafından getirilen 'Kral' isimli yaklaşık 1 ton 300 kiloluk boğa, 23 bin liraya alıcı buldu. İnegöl'e 14 yıldır kurbanlık getirdiğini söyleyen Murat Seçkin, "Boğamız 3 yaşında ve adını 'Kral' koyduk. İnegöl'de bir iş adamına sattık" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Hayvan pazarından genel ve detay görüntüler

-Murat Seçkin röp

-Kral detay görüntüler

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL,(Bursa),

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5)İTFAİYE ERİ, KİRPİYİ YANMAKTAN KURTARDI

Adana'da itfaiye eri Hüseyin Çalışkan (52), yanan çalıların arasında gördüğü bir kirpiyi alevlerden kurtardı.

Çukurova ilçesindeki Şambaydı Mahallesi'nde çalılıklarda yangın çıktı. Vatandaşların ihbarıyla yangın yerine Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye erlerinden Hüseyin Çalışkan, alevlerin arasında bir kirpi gördü. Kirpinin etrafındaki alevleri suyla söndüren Çalışkan daha sonra kirpiyi avuçlarının arasına alarak yanan yerden uzak bir yere koydu. Yangın bir süre sonra söndürülürken Hüseyin Çalışkan bir yandan itfaiye hortumunun suyuyla kirpiyi serinletip diğer yandan soğutma çalışması yaptı. Kahraman itfaiye eri Çalışkan, bölgeden ayrılırken kirpiyi güvenli bir bahçeye bıraktı.

Görüntü Dökümü

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İtfaiye erinin yangın yerinde kalan kirpiye su vermesi

Yangına müdahalesi

Haber: Nuri PİR-Kamera: ADANA,

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6)İZLEDİKLERİ TELEVİZYON PATLADI



Bursa'nın İnegöl ilçesinde, izledikleri televizyonun patlaması sonucu çıkan yangında mahsur kalan aileyi komşuları kurtardı. Yangın, gece saatlerinde Orhaniye Mahallesi Demircioglu Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın zemin katında çıktı. İddiaya göre, Mehmet Çoban ve ailesi oturma odasında televizyon izlerken, bir anda televizyon patladı. Patlamanın ardından çıkan yangın tüm odayı sardı. Zemin kattan duman yükseldiğini gören komşular ailenin yardımına koştu. Alevlerin sardığı odada mahsur kalan aileyi kurtaran komşular, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Dumandan etkilenen aile, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden detay

-Patlayan televizyondan detay

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),