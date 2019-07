DHA YURT BÜLTENİ-3

Diyarbakır'da eve operasyon: 1 terörist öldürüldü, 2 gözaltı (ek)

1)BAKANLIK: 1 TERÖRİST ETKİSİZİ HALE GETİRİLDİ, 2 GÖZALTI

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, terör örgütü mensubu Mücahit Yılmaz'ın etkisiz hale getirildiğini, 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince düzenlenen operasyonda, terör örgütünün kırsal alandan gelerek şehirde faaliyet yürüttüğü tespit edilen, BTÖ mensubu Mücahit Yılmaz etkisiz hale getirilmiş, 2 kişi gözaltına alınmıştır. Etkisiz hale getirilen şahsın kaldığı yerde yapılan aramada, başkası adına düzenlenmiş sahte kimlik, silah, mühimmat ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmiştir."

ANKARA-DHA

2)MERMER İHRAÇ EDEN GAMZE ATAY, SALYANGOZ ÇİFTLİĞİ KURDU

İZMİR'de 20 yıldır mermer blokları arasında çalışan ve ihracat yapan Gamze Atay, iki yıl önce kuluçkahanesi olan ilk salyangoz çiftliğini kurdu. Atay, Polonya'dan safkan anaç ithal ederek ürettiği salyangozları iç ve dış piyasaya sunuyor. Yakın zamanda kuluçkahanenin kapasitesini arttırarak yüksek miktarda salyangoz yumurtası üretimine hazırlanan Atay, salyangozların sıvısından yaptığı krem ve serumu da dünyaya pazarlıyor.

İzmir'de yaklaşık 20 yıldır mermer sektörünün içinde olan ve uluslararası prestijli projelere imza atan Gamze Atay, yaklaşık 2 yıl önce farklı bir yatırımı hayata geçirmek istedi. Araştırmalarına göre Türkiye'de sadece doğadan toplayıcılığın yapıldığını ve kimsenin çiftlik ortamında kuluçkahane kurarak kara salyangozu üretmediğini fark eden Atay, Polonya'dan ithal ettiği 600 kilo salyangozu anaç olarak kullanarak üretimini 20 tonun üzerine çıkardı. Kadın girişimci Atay, sadece salyongoz üretmekle kalmayıp, çiftliğinde yetiştirdiği salyangozların sıvısı ile hazırladığı krem ve serumu her yaştan hedef kitlesine ulaştırıyor.

ÜRETİMİ 30 KAT ARTTI

Kara salyangozunun 40 yılı aşkın süredir Türkiye'de doğadan toplandığını ve pişirilerek ihraç edildiğini söyleyen Gamze Atay, "Hiç kimse çiftliğini kurup bir kuluçkahanede yumurta çıkartmamış. Biz hem kozmetikte kullanabileceğimiz hem de canlı olarak ihraç edebileceğimiz bir salyangoz türü seçtik. Polonya'daki bir çiftlikten üremesi, yetiştirilmesi, hasad edilmesi ve sıvısının çıkarılması için farklı zamanlarda pek çok eğitim aldık. Polonya'dan ithal ettiğimiz anaçları çiftlikteki kuluçkahanemize getirdik. Araştırmalarımız sonucunda hijyenik koşullarda yetişen salyangozların doğadan toplananlara oranla çok daha iyi olduğunu gördük. Toplanan salyangozların doğada yedikleri gıdayı takip etmek mümkün olmadığından bunların verimli üreyemeyeceğini, ürese bile insan sağlığına zararlı ağır metaller ve bakterileri taşıyabilecekleri riskini gördük. Bu nedenle çiftlikte gözünü açmış safkan ve kozmetikte en etkili hammaddeyi verebilen bu türü ithal ettik. Şu anda çiftlikteki yaşam bahçelerinde 20 tonun üzerine ürünümüz var" dedi. Artık anaçlarını da kendisi yetiştiren Atay, salyangozları kuluçkahanede daha yüksek miktarlarda yumurtlatarak hem kozmetik hem de yumurta ve canlı salyangoz ihracatını büyütmeyi hedefliyor. Sağılacak salyangozların özel gıdalar ile beslendiğini ve özel parametrelere göre seçildiğini söyleyen Atay şöyle devam etti:

"Salyangozların sıvısı, özel olarak eğittiğimiz kadınlarımız tarafından çok özel bir yöntemle çıkarılıyor. Bu operasyon sırasında salyangozlar kesinlikle ölmüyor ve cilde en faydalı olan extrelerini veriyorlar. Daha sonra yine özel olarak beslenerek döngülerine devam ediyorlar. Salyangoz sıvısı organik bir madde olduğu için bakteri üretebileceğinden gerek uzun süren laboratuvar testlerimizde gerekse üretimimizde son derece hassas davrandık. Salyangozun bilinen faydaları yüzünden ne yazık ki salyangoz adını kullanarak salyangoz kremi ürettiğini iddia eden bazı oluşumlar var. Bu konuda özellikle halkımızı bilinçlendirmek ve dikkatlerini çekmek istiyorum. Salyangoz extresi bu kadar kolay elde edilebilecek bir madde değildir. Bazı firmalar extrenin yerine bitkilerden elde edilen ve ucuz bir hammadde olan Allantoin'i koyarak pazarda yer almaya çalışıyorlar ve bu ürünlerin gerçek ürünle bir alakası olmadığından tüketicide hayal kırıklığı yaratıyor. Bizim yetiştiricilik belgemiz, 3 farklı sağlık sertifikamız ve ihracat belgemiz var. Bizim ürünümüz doktor kliniklerinde satılıyor."

KULUÇKAHANEYİ BÜYÜTECEK

Salyangoz sıvısının çok güçlü olduğunu ve saf olarak kullanılmasının yan etkileri olabileceğini belirten Atay, bu tür organik ürünlerin faydalı olabilmesi için doğru formüle edilmesi gerektiğini vurguladı. Krem ve serumu deneme sürecinde önce kendisinin kullandığını söyleyen Gamze Atay, "Kendi cildimde kullanınca çok olumlu sonuçlar aldım. Özellikle sivilceli ve akne izli ciltlerde cok etkili. Ürün çıkalı 2 ay oldu. Ciltte renk homojenliği sağlıyor. Lekeler üzerinde çok etkili. Her yaş için cilt üzerinde onarıcı ve olumlu etkileri var. Tamamıyla yaşlanma karşıtı olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu. Mevcut çiftliğin yılda 30 ton kapasiteye göre hazırlandığını ve tesisteki kapasiteyi arttırmayı hedeflediklerini dile getiren Gamze Atay, kozmetikte hızla ilerleyerek ihracat ayağını güçlendirdiklerini ifade etti. Yeni çiftlikte tonajın daha yüksek olacağını vurgulayan Atay, "Yılda yaklaşık 69 milyon yumurta çıkarabileceğiz. Bu da bize kozmetik hammaddesinde gücü ve sürekliliği getirecek. Zaten şu anda var olan tonajımız bile kozmetik için yeterli ama biz canlı salyangoz ihracatını da büyütmek ve yurt dışına yumurta da satmak istiyoruz" dedi.

İHRACATTA ARTIŞ HEDEFİ

Yaklaşık 1 yıl içinde yeni tesisin tam kapasite çalışmaya başlayacağını belirten Atay, şunları söyledi:

"Yıllardır Türk mermerlerini ihraç ederek ülkemize önemli döviz girdisi sağlıyoruz. Hedefimiz bunu kozmetik ve su ürünleri sektöründe de başarmak. Türkiye 2018 yılının ilk 6 ayında 270 milyon dolarlık kozmetik ithalatı yapmıştır. İşte bu sektörde yola çıkmamızın ana nedenlerinden biri de budur. Neden kendi kozmetiğimizi hammadde konusunda dışarıya bağımlı kalmadan kendi kaynaklarımızı kullanarak kendimiz yapmayalım, dedik. Tabii ki üretimimiz artıkça iş gücü ihtiyacımıza paralel olarak özellikle kadın istihdamını artıracağız. Ürün geliştirme çalışmalarımız son hızıyla devam ediyor. Çok yakında başka faydalı ve benzersiz ürünler de çıkaracağız. Şu an ABD ve Ortadoğu ile görüşmelerimiz sürüyor. 2020 yılında uluslararası kozmetik fuarlarında da yerimizi alacağız. Hedefimiz her zaman daha üretken olmak, hem iç hem de yurt dışı pazarlarda söz sahibi olmak ve ülkemize yeni ihracat girdileri sağlamak."

3)ÇATIDAN DÜŞEN YAVRU EBABİLLERE GÖZLERİ GİBİ BAKIYORLAR

MUĞLA'nın Menteşe Belediyesi'ne ait kültür evinde çalışan 4 personel, çatıdan düşen 3 ebabil yavrusuna sahip çıktı. Özenle bakımlarını yaptığı kuşlara gözü gibi bakan belediye personeli, ebabil yavrularını kıymayla beslemeye başladı.

Şeyh Mahallesi Mustafa Muğla Caddesi üzerinde hizmet veren Menteşe Belediyesi Kültür Evi'nde görevli Davut Savrık (42), Süheyla Keskin (32), Meral Palabıyık (47) ve Türkan Uzun (35), çatıdan düşen 3 ebabil yavrusuna sahip çıktı. Belediye personeli, kuşların, Kuran'daki Fil Suresi'nde geçen ve birçok dini hikayeye konu olan ebabil olduğunu öğrendi. Yavru kuşları kıymayla besleyen belediye personeli, onlara gözleri gibi bakmaya başladı.

UÇMAYA BAŞLAYINCA DOĞAYA SALACAKLAR

Belediye çalışanlarından Davut Savrık, "Ebabilleri kasaptan aldığımız kıymayla besliyoruz. Şu anda yavaş yavaş uçmaya başladılar. Biraz daha büyüdüklerinde doğaya salacağız. Onlara çok alıştık. Çok sevimli kuşlar. Bir yılda yaklaşık 200 bin kilometre uçabilen değerli kuşlara baktığımız için çok mutluyuz. Bu kuşların genelde hep havada olduğu, yere sadece üremek için indikleri biliniyor" dedi.

4)HER RENGİ VE DESENİ AYRI BİR ÖYKÜYÜ ANLATIYOR

UŞAK'ın Eşme ilçesinin geleneksel Türk el sanatlarından dokuma kilimleri, kendine has desen ve renkleriyle diğer Anadolu kilimlerinden ayrılıyor. Eşmeli kadınların duygularını, düşüncelerini ve özlemlerini yansıtarak kök boyayla dokunduğu kilimler, ilgi görüyor.

Anadolu'da yüzyıllardır süren geleneksel Türk el sanatlarından kilim dokumacılığı, ustalarının elinde günümüzde de varlığını sürdürüyor. Dokunduğu yörenin ismini alan Anadolu kilimlerinden Eşme kilimi, kendine has desen ve renk bakımından diğerlerinden ayrılıyor. Eşme kilimleri kök boya ve atkısı, çözgüsü yün olan pastel donuk renklerden oluşuyor. Eşme ve köylerinde dokunan kilimlerde yün, pamuk, kıl, tiftik gibi liflerden elde edilen iplikler kullanılıyor. Kırmızı, yeşil, mavi, siyah, beyaz, kahverengi ve lacivert renkleri, Eşme kilimlerinde daha çok tercih ediliyor. Eşme kilimlerinde yeşil renk muradı, mavi renk ümidi, kırmızı renk tutkulu sevgiyi, mor ise kederi simgeliyor. Bu nedenle tasarlanan her kilim, ayrı bir öyküyü anlatıyor.

Eşme kilimlerinin en önemli özelliğinin kök boyasından yapılması olduğunu söyleyen Eşme Kaymakamı Murat Özdemir, "Eşme kilimimiz 19'uncu yüzyılın ortalarına kadar dayanmaktadır. Yörük kültürünü de yansıttığı için 13'üncü yüzyıla kadar dayandığı da rivayet edilmektedir. Eşme ve köylerinde dokunan kilimlerde yün, pamuk, kıl, tiftik, gibi liflerden elde edilen iplikler kullanılmaktadır. Çeşitli renkleri bulunmaktadır. Kilimleri dokuyan kadınlarımız, kendi duygularını, düşüncelerini ve özlemlerini yansıtıyorlar" dedi.

Öte yandan ortalama bir Eşme kiliminin metrekaresinin 600 TL'den satıldığı belirtildi.

