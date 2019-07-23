DHA YURT BÜLTENİ-3

1)ŞEMDİNLİ'DE ÜS BÖLGESİ YOLUNDA PATLAMA: 1 ÖLÜ, 1 YARALI



HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde üs bölgesine askeri personel almaya giden 2 sivil aracın geçişi sırasında PKK'lı terösitler tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcının inflak etmesi sonucu araçlardan birinde bulunan sürücü İlhami Çevik hayatını kaybetti, diğer aracın sürücüsü ise yaralandı. Olay, sabah saatlerinde Şemdinli'ye 22 kilometre uzaklıkta bulunan Yufkaylı köyü yakınlarında meydana geldi. Şemdinli ilçe merkezinden üs bölgesine asker almaya gittikleri ileri sürülen İlhami Çevik ile Cevher Olmaz'ın kullandıkları 2 sivil aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin yola döşedikleri el yapımı patlayıcı infilak etti. Meydana gelen patlamada birinci aracın içinde bulunan ilhami Çevik, olay yerinde hayatını kaybederken, patlamanın şiddetiyle savrulan ikinci araçtaki Cevher Olmaz ise yaralandı. Olayın haber alınması üzerine Olmaz, bölgeye sevk edilen ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesi'ne, Çevik'in cenazesi de aynı hastanenin morguna alındı. Patlamanın ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilikten olayla ile ilgili yapılan açıklamada, patlamanın Zirvintepe üs bölgesi yolunda meydana geldiği belirtilerek şöyle denildi:

" İlimiz Şemdinli ilçesi Zirvintepe üs bölgesi yoluna bölücü terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan el yapımı patlayıcının sivil aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgli adli tahkikat devam etmektedir."

Azer DEMİR/ŞEMDİNLİ(Hakkari), (DHA

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2)CEYLANPINAR'DA ROKETİN DÜŞTÜĞÜ EVDEKİ HASAR GÖRÜNTÜLENDİ

SURİYE'de terör örgütü PKK/PYD'nin kontrolündeki Haseki kentine bağlı Resulayn ilçesinden atılan roketin isabet ettiği Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki evde meydana gelen hasar, gün ağarınca görüntülendi. Saldırıda yaralanan 5 kişinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Ceylanpınar karşısında bulunan ve uzun süredir sessizliğin hakim olduğu terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Resulayn'dan dün akşam saat 21.00 sıralarında ateşlenen 2 roketten biri, Turgut Özal Mahallesi'nde oturan Yusuf Atan'a ait tek katlı evin terasına isabet etti. Meydana gelen patlamada, evdeki Yusuf Atan (38), Hatice Atan (31), Eyüp Atan (9) ile eve misafir olarak gelen İbrahim Işık (17) ve Ali Işık (21) yaralandı.

Evde meydana gelen hasar ise günün ağarması ile birlikte ortaya çıktı. Terasında delik oluşan evin camları kırılırken, büyük çapta maddi hasar olduğu belirlendi.

Patlamayla birlikte korkuya kapıldıklarını belirten mahalle sakinlerinden Casım Dakak, "Yaklaşık 3 yıldan beridir bu bölgede sessizlik hakimdi, ancak dün akşam saatlerinde bu eve roket büyük bir gürültüyle isabet edip patlaması biz çok korkuttu. Patlama sırasında evin avlusunda çay içen komşularımız ve onların misafirleri yaralandı. Bizim tek isteğimiz bölgemizde tekrar çatışmalı ortam olmaması" dedi.

Patlama sırasında evin avlusuna saçılan cam ve beton parçalarını ise ev sakinlerinin hastanede olması nedeni ile komşuları temizledi.

Bu arada, yaşanan patlamanın ardından sınır hattında güvenlik önlemleri attırıldı. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in dün gece yaralıları ziyaret ettikten sonra ilçede toplantı yaptığı kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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Roketin isabet ettiği ev

Evin damında oluşan delik ve hasar

Patlama sırasında etrafa dağılan parçalar

Olayı anlatan mahalle sakinleri

Genel ve detay görüntüler

(Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-Şafak SAĞ-ŞANLIURFA - DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 797MB

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3)DÜZCE'DE SELDE KAYBOLAN 4 KİŞİ ARANIYOR

DÜZCE'nin Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde meydana gelen sel felaketinde Esmahanım köyünde sel sularına kapılıp kaybolan 3'ü çocuk 4 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Düzce'de Çarşamba günü yaşanan sel felaketinden en fazla etkilenen yerleşim yeri Akçakoca ilçesinin Esmahanım köyü oldu. Selde, 4'ü çocuk, 2'si kadın, 1'i erkek olmak üzere toplam 7 kişi kayboldu. Cuma günü eşi ve çocuğuyla birlikte kaybolan Fatma Töngel'in (42) cesedi bulundu. Pazar günü ise Cengiz Töngel'in (53) cesedi, dün de 7 yaşındaki Sanem Kaplan'ın cesedi bulundu. Arama çalışmaları, kayıp 4 kişiyi bulmak için bugün sabah saatlerinde yeniden başladı. Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, UMKE, AKUT, İHH, AKUT, itfaiye ve DAKE ekiplerinden oluşan 213 kişilik ekip, 45 araç, 8 bot, 13 köpek ve 3 helikopterle hem karada hem de denizde aranıyor. Çalışmalar Esmahanım ve Uğurlu köyleri arasındaki bölge ile Kıran Deresi ve Melen Çayı'nın birleşim noktasında yoğunlaştırıldı. Bölgede her taşın altına bakılarak iz-takip köpekleri ile bölge karış karış taranıyor. Su altı ekipleri de suyun altındaki her noktaya bakarak, kayıplara dair iz arıyor.

Görüntü Dökümü

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-Köpekli aramalardan görüntüler

-Dalgıç ekibinin suda araması

-Detaylar

Süre: 02.43-Boyut: 306 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/DÜZCE,

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4)ÇİFTLİKTEN KAYBOLAN YARIŞ ATINI KESİP, ETLERİNİ ALMIŞLAR



TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde bir çiftlikten kaybolan İngiliz yarış atı ormanlık alanda, kesilmiş ve etleri alınmış olarak bulundu.

Çerkezköy'ün Ambardere mevkiinde çiftliği bulunan Harun Ak, daha önce yarışlara katılmış 8 yaşındaki bir İngiliz atını satın almak için çiftliğine getirdi. Çiftliğinde başka atlar bulunan Ak'ın henüz satın alma aşamasında olduğu at, cuma günü ortadan kayboldu. Ak ve çiftlik çalışanları çevrede yaptıkları aramalarda atın izine rastlayamadı.

Bu akşam saatlerinde çiftliğe yaklaşık 500 metre mesafede çalılıklar arasında çobanlar parçalanmış bir at bulunca, durumu Harun Ak'a bildirdi. Ak, gittiği bölgede sadece kafa kısmı kalan atı, anlındaki beyaz renkten tanıdı. Atın, parçalanmış iç organları, bacaklarının alınmış olduğunu söyleyen Ak, "Sadece kafa kısmı ile kaburgaları kalmış. Görünce çok şaşırdım ve büyük üzüntü yaşadım. Atı büyük ihtimalle çiftlikten çalıp buraya getirerek kesmişler ve etlerini de almışlar. Şimdi emniyete gidip suç duruyunda bulunacağım. Çiftliğin güvenlik kameralarını incelemeye alacağız. Bunu yapanlar insan olamaz, bulunmasını istiyorumö dedi.

ÇALINDIKTAN SONRA KESİLEN ÇAĞRIBEY, 2016'DA EMEKLİ EDİLMİŞ

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde çiftlikten çalındıktan sonra götürüldüğü çalılık alanda kesilerek etleri çalınan İngiliz yarış atının adının Çağrıbey olduğu bildirildi. İstanbul başta olmak üzere çeşitli kentlerde yarışmalara katılan Çağrıbey'in dereceler elde ettiği bildirildi. Çağrıbey'in 2015'in son aylarına kadar yarıştığı ve daha sonra sahibi tarafından emekli edildiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR

Şaban KARDEŞ/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), -

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5)SONER ÇETİN'DEN MİNİK TUGAY'A HASTANE ZİYARETİ

ÇUKUROVA Belediye Başkanı Soner Çetin, serebral palsi (beyin hasarı) hastası Tugay Güneş'in (5), sosyal medyadan kendisine çağrı yapması üzerine, minik çocuğu hastanede ziyaret etti.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören serebral palsi hastası Tugay Güneş, sosyal medya üzerinden Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'i görmek istediğini söyledi. Cep telefonuyla oğlunu görüntüleyen anne Demet Güneş, görüntüyü sosyal medya hesabında paylaştı. Bunun üzerine harekete geçen Başkan Çetin, hastaneye giderek Güneş ailesine ziyarette bulunup, geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Çetin'in oğlunun çağrısına kayıtsız kalmamasının kendilerini çok mutlu ettiğini anlatan anne Güneş, Tugay'ın hastalıkla mücadelesinin kararlılıkla sürdüğünü belirterek, bundan sonra da çocuğunun iyi olması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

BELEDİYEYE ZİYARETE GİDECEKLER

Tugay Güneş'e hastane odasında sürpriz ziyarette bulunan Başkan Çetin, "Tugay, iki ameliyat geçirmiş. Önümüzdeki süreçte taburcu olup yürümeye başlayacak. Beni görmek istediğini söyleyince hiç tereddütsüz geldim. Burada ağabeyi Tolga da varmış. Onunla da tanıştık. Yakın zamanda iyileşecek inşallah. Ondan sonra da bana söz verdi, annesi, ağabeyi ve anne annesiyle beraber belediyede beni ziyarete gelecekler" dedi.

Görüntü Dökümü

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Çocuğun konuşması

Soner Çetin'in hastaneye gelmesi

Hasta çocuk ile ilgilenmesi ve konuşmaları

Hediye vermesi

Mnik Tugay'ğn CHP'li belediye başkanlarının isimlerini sayması

Soner Çetin'in konuşması

Annenin konuşması

SÜRE: 05'07" BOYUT: 567 mb

Haber: Can Çelik-Kamera: ADANA,

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6)AKÜLÜ ARABASI ÇALINAN İKRA, ELİNDE ANAHTARLARLA ARABASININ ÇALINDIĞI YERDE BEKLİYOR

KONYA'da apartman girişindeki akülü arabası çalınan 4,5 yaşındaki İkra Akbaba, kumbarasında biriktirdiği paralarla aldığı arabasının bulunmasını istiyor. Anne Şengül Akbaba, hırsızların arabayı aldıktan sonra gördüklerini, hırsızların kendilerine bakarak, "O iş geçti artık. Geçmiş olsun" diyerek arabayı çaldıklarını söyledi.

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü saat 12.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Osman ve Şengül Akbaba çiftinin çocukları İkra, kendisine verilen harçlıkları biriktirerek geçtiğimiz yıl bin 100 liraya akülü araba aldı. Akülü arabayı apartmanın girişine bırakan Akbaba ailesi, öğle saatlerinde bina önünde şüpheli bir motosiklet olduğunu fark etti. Bunun üzerine kontrol etmek için camdan bakan baba Osman Akbaba, 1 kişinin akülü arabayı alarak binadan çıktığını gördü. Akbaba, "Neden akülü arabayı alıyorsunuz? Bırakın akülü arabamızı " uyarıda bulunup seslendi. Gözcülük yapan diğer şüpheli ise baba Akbaba'ya dönüp, "O iş bitti. Geçmiş olsun" deyip motosikletle olay yerinden kaçtı. Otomobiliyle arkalarında giden baba, şüphelileri yakalayamadı. Şüphelilerin kaçtığı istikametleri araştıran baba Akbaba, bazı iş yeri ve apartmanın güvenlik kamera görüntülerinden şüphelilerin eşgalini belirledi. Ardından güvenlik görüntüleriyle birlikte polise şikayette bulundu.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

'ANAHTARLARI BENDE, BİNEMEZLER Kİ'

Kızının biriktirdiği paralarla akülü arabayı aldığı ve çalınmasına çok üzüldüğünü belirten anne Şengül Akbaba, "Akülü arabayı apartmanın girişine içeri koymuştuk. Kapı kapalıydı. Saat 12.30 sıralarında dışarda bir motosiklet ve üzerinde bir kişi vardı. Biri de o esnada içerideymiş. Eşim içerdeki kişiyi görmemiş. Eşim hallerinden şüphelenerek onları bir süre izledi. Diğer şüphelinin akülü arabayı dışarıya çıkarttığını gördü. Eşim, "Neden akülü arabayı alıyorsunuz? Bırakın akülü arabamızı" diye seslendi. Onlarda, 'O iş geçti artık. Geçmiş olsun' deyip akülü arabayı kucaklarına alarak motosiklete binip kaçtılar. Kızım, kumbarasına para biriktirmişti ve biriktirdiği parayla aldık. Kızım, akülü arabası çalındıktan sonra 'Anneciğim zaten anahtarları bende onlar süremez ki' diyor. Aylarca para biriktirmişti. Benim apartmanımın içerisine kadar girip arabamızı çalıyorlarsa, ben çocuğumu dışarıya oyun oynamaya nasıl göndereyim. Çocuğum o esnada arabanın üzerinde olsaydı ona bir zarar vererek arabayı çalabilirlerdi. Bunların bulunmasını istiyorum" dedi.

Arabasının bulunmasını isteyen küçük İkra da, "Arabamın bulunmasını istiyorum. Ben onu kumbaramda para biriktirip almıştım" dedi.

(Görüntü Dökümü

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-İkra'dan detay

_ İkra ve annesi Şengül Akbaba röp.

Akülü arabasının çalınması

(KJ: Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))

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