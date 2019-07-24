DHA YURT BÜLTENİ-3

1)OTOYOLDA TAKLA ATAN MİNİBÜSTEKİ 1 KİŞİ ÖLDÜ, 10 KİŞİ YARALANDI

BOLU'da, TEM Otoyolu'nda cenazeden dönenleri taşıyan minibüsün kontrolden çıkarak takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu'nun Yukarısoku mevkiinde meydana geldi. Hatay'da katıldıkları cenazeden dönenleri taşıyan Ali Tumbul yönetimindeki 34 LSB 25 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp takla attı. Kazada Mehmet Tumbul olay yerinde yaşamını yitirirken, aynı aileden 10 kişi de yaralandı. Kazadan hafif yaralı kurtulan Salih Tumbul, yaralı halde yerde yatan yakınlarının başında gözyaşı döktü. Genci, polis ve jandarma ekipleri sarılarak teselli etti. Kazada yaralanan 10 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden görüntüler

-Salih Tumbul'un ağlaması

-Yaralılar

-Detaylar

Süre: 01.31-Boyut: 172 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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2)YAYA GEÇİDİNDE 2 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu Hüseyin Erdoğan ve Ayşe Arıhan'ın yaralandığı kaza anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Manavgat'ın Antalya Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Erdoğan ve Ayşe Arıhan'a, Turan Yılmaz'ın kullandığı 07 LJC 61 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Ayşe Arıhan ayağa kalkarken, Hüseyin Erdoğan yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların tepki gösterdiği Turan Yılmaz, otomobilden çıkamadı. Yaralı Hüseyin Erdoğan tedavisinin yapılması, Ayşe Arıhan da tedbir amaçlı çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

KAMERA KAYDETTİ

Yaşanan trafik kazası bir işyerinin güvenlik kameralarına da anbean yansıdı. Görüntülerde 1'i kadın 3 kişi yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışırken, şehir içi minibüsün durakladığı görülüyor. Minibüsün yan şeridinden hızını kesmeden gelen 07 LIC 61 plakalı otomobil, yayaların üzerine geliyor. Bu sırada yaya geçidinden geçenlerden biri hızlı şekilde hareket ederek yolun diğer tarafına geçip kazadan kurtulurken, otomobilin çarptığı Hüseyin Erdoğan ve Ayşe Arıhan'ın havada savrulduğu görülüyor. Ayşe Arıhan kazanın ardından ayağa kalkarken, Hüseyin Erdoğan'ın yaralandığı ve yerinden kalkamadığı görülüyor. Vatandaşların büyük tepki gösterdiği otomobil sürücüsü Turan Yılmaz, kızgın vatandaşlardan korunmak için kendisini otomobile kilitlediği ve bazı vatandaşların otomobile vurduğu da görüntülerde yer alıyor.

Görüntü Dökümü

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Kaza anını gösteren güvenlik kamerası görüntüler

Vatandaşların toplanması (cep telefonu)

Otomobil sürücüsüne tepki göstermeleri (cep telefonu)

Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahale etmesi (cep telefonu)

Yaralanın ambülansa alınarak götürülmesi (cep telefonu)

405 MB/// 03.39"

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya),

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3)ALKOLLÜ SÜRÜCÜ CEZA YAZILMAMASI İÇİN YALVARDI

KARABÜK'te, 1.26 promil alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü A.Ç., kendisine ceza yazan polise, "Şimdi yoldan geldim. 2 tane bira aldım. Evime gidiyorum. Yapmayın abi. Ben ticari araç kullanmıyorum ki, vallahi biterimö dedi.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri dün gece alkol denetimi yaptı. 100. Yıl Mahallesi 1010 Nolu Cadde'de ki kontrol noktasında durdurulan otomobilin sürücüsü A.Ç., alkolmetreyi üflemede başarısız oldu. A.Ç.'nin 6'ncı denemesinde 1.26 promil alkollü olduğu belirlendi. A.Ç., "Şimdi yoldan geldim. 2 tane bira aldım. Evime gidiyorum. Yapmayın abi. Ben ticari araç kullanmıyorum ki, vallahi biterim.ö diye konuşunca kendisine ceza yazan polis, "Biz seni bitirmedik, sen kendini bitirdin.ö dedi. A.Ç, "2 tane aldık, 2 tane de evde içeriz dedik. Vallahi bitirdiniz beni, biliyor musun? Vallahi 2 bira içtim. Yemin etmeye gerek yok da.ö diye konuşmasını sürdürdü.

'EVİN KREDİLERİ VAR'

Polis memurunun sen 2 biradan fazlasını almışsın demesi üzerine ise A.Ç, "Vallahi 2 bira içtim. Tabii bünyemiz yorgun. 6 ay ehliyet gitti değil mi? Hem ceza yazıyorsun, hem de 6 ay ehliyetimi alıyorsun. Peki düşünmüyor musunuz bu adam bu cezayı nasıl ödeyecek diye? Evin kredileri var. Sen içmiyor musun alkol. İçme diyorsun. Kendin içmediğin için içme diyeceksin tabii ki. Milletvekili olsaydı ne yapardınız? Hadi güle güle diyecektin. Ne çıkarsa zaten halktan çıkıyor. 6 ay ehliyetimi aldın. Ben ne yapacağım 6 ay abi'ö dedi.

A.Ç'nin ehliyetine 6 ay el konulurken, 1002 TL ceza kesildi. Otomobili ise gelen bir yakınına teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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-Denetimden detay

-A.Ç'nin alkolmetreyi üflemesi, polisle diyaloğu

(06.04) Boyutu: (679 MB.)

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,

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4)YOL KENARINI PIRIL PIRIL YAPTILAR

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinin turistik Hisarönü Mahallesi'nde yöre halkı ve belediye çalışanları, farkındalık yaratmak için tatilcilerin de katılımıyla yol kenarlarında temizlik çalışması yaptı.Marmaris'e 23 kilometre mesafedeki kırsal Hisarönü Mahallesi'nde, doğanın korunması için çevre temizliği yapıldı. İmece olarak yaılan çevre temizliğine yöre halkı ve Marmaris Belediyesi çalışanlarının yanı sıra tatilcilerin de aralarında bulunduğu 70 kişi katıldı. Hisarönü - Marmaris karayolunun 10 kilometrelik bölümünde 2 saat süreyle temizlik çalışması yapıldı. Plastik ve cam şişe, izmarit, naylon poşet gibi çok miktarda katı atık toplandı. Toplanan atıklar imha edilmek üzere Muğla Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Bertaraf Tesisi'ne gönderildi.Hisarönü Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Taştekin, "Bu temizliğin amacı, tatilcilerin çevreye daha duyarlı ve saygılı olmasını sağlamak için farkındalık yaratmaktı. Karayolundan araçlarıyla geçenler de alkışlarla ve korna çalarak temizlik çalışmamıza destek verdi. Hem yol kenarı tertemiz oldu hem de doğaya karşı daha duyarlı olarak çöp atılmaması için güzergahı kullananların dikkati çekmiş olduk" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Karayolu kenarında yapılan çevre temizliğinden görüntü

-Temizliğe katılanların toplu görüntüleri

-Hisarönü Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Taştekin ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

(Toplam: 6 dakika 32 saniye-472 MB HD görüntü)

Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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5)POLİSTEN GENİŞ ÇAPLI SAHTE İÇKİ OPERASYONU

ADANA'da polis, son dönemde artan metil alkol zehirlenmelerinin üzerine kentte 116 farklı adrese 500 kişilik ekiple operasyon düzenledi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri (KOM), son dönemde metil alkol zehirlenmesi sonucu ölüm vakalarının artması üzerine denetimleri sıklaştırdı. Dün saat 17.00'de polisin 500 kişilik ekiple 116 farklı adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda, 432 şişe sahte içki, 500 paket kaçak sigara, 50 bidon içki yapımında kullanılan aroma, 21 şişe ve 3 bin 280 litre etil alkol, 70 litre boğma içki, 10 litre satışa hazır viski, 10 litre rakı, 4 tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 91 fişek ayrıca çok sayıda İçki şişesi kapağı ele geçirildi.

İMALATHANELER BASILDI

Sahte içki yapımında imalathane olarak kullanılan depolara polis tarafından düzenlenen operasyonda, burada yapılan aramalar sonucu 3280 litre etil alkol, 30 litre gliserin, 5 litre yapılmış viski, 50 tek kullanımlık viski aroması, 34 anason yağı, 2 alkol üretiminde kullanılan derece ölçer, 1 hazırlanan alkolleri şişelemek için kullanılan huni ele geçirildi. Operasyon sonunda 600 şişe etil alkol kontrolleri yapılmak üzere Adana İl Gıda Tarım Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Polis, olaylarla ilgili 6 şüpheliyi yakaladı. 2 şüphelinin ise yakalanması için arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Temmuz ayından itibaren Adana'da 12, Mersin 'de 9, Osmaniye 'de 1 ve Niğde'de 1 kişi olmak üzere toplamda 23 kişi metil alkol zehirlenmesinden hayatını kaybetti.

Görüntü Dökümü

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Polis ekiplerinin iş yerlerinde arama yapması

Polis ekiplerinin aramalarda bulunan metil alkol

Aramalarda bulunan kaçak sigara,tabanca ve tüfekler

Süre: 02'40" Boyut: 295 MB

Haber: Can ÇELİK-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,