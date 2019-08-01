DHA YURT BÜLTENİ - 3

9 yaşındaki Yunus Emre, ilaçlama tankının içinde ölü bulundu

Bursa'da, arkadaşlarıyla oyun oynadıktan sonra bir anda gözden kaybolan 9 yaşındaki Yunus Emre Akyol, evin yakınında, tarım ilaçlama tankının içerisinde ölü bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde Gürsu ilçesi Kumlukalan Mahallesi'nde meydana geldi. Yunus Emre Akyol, babasıyla birlikte öğlen saatlerinde tarladan döndü. Ailesi, Yunus Emre Akyol'u evde bırakarak akraba ziyaretine gitti. Arkadaşlarıyla birlikte mahallede oyun oynamak için evden çıkan Yunus Emre, arkadaşlarından ayrılarak bir anda gözden kayboldu. Akraba ziyaretinden dönen aile, çocuklarını bulamadı. Mahalle sakinlerinden yardım isteyen baba Hüseyin Akyol (40), her yerde oğlunu aradı. Yapılan arama çalışmaları sonucu oğluna ulaşamayan baba, saat 21.00 sıralarında durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekiplerinin yanı sıra çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Jandarma ve arama kurtarma ekipleri, Yunus Emre'nin evinin çevresinde bulunan arazide uzun süre arama yaptı. Çevrede yapılan aramalarda herhangi bir ize rastlanamadı.

Baba Hüseyin Akyol'a ait evin çevresinde arama çalışmalarına devam eden ekipler, Yunus Emre'yi saat 01.00 sıralarında evin avlusunda bulunan tarım ilaçlama tankının içerisinde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hareketsiz şekilde tankın içerisinde yatan çocuğun, zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.

Yunus Emre'nin ailesi ve yakınları, acı haberle sinir krizi geçirirken, çocuğun cansız bedeni tankerden çıkarılarak evin yanındaki akaryakıt istasyonunun ofis kısmına götürüldü. Yapılan incelemelerin ardından Yunus Emre'nin cansız bedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Arama kurtarma ekiplerinden detaylar

-Mahalleden detaylar

Yunus Emre'nin ağlayan yakınlarından detaylar

-Yunus Emre'nin fotoğrafı

-Süre: 03.10 Boyut: 355 MB

Haber-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

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Malatya'da zincirleme kaza: 2'si çocuk, 6 yaralı

MALATYA'da, 2 otomobil ve 1 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece Malatya - Elazığ karayolu Orduzu Pınarbaşı kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, kent merkezi yönünde ilerleyen ve sürücülerinin adı öğrenilemeyen 78 YE 268 ve 44 AAL 336 plakalı otomobil ile 34 FDP 98 hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan Muhammed Joseph Arslan (10), Jane Arslan (1), Zübeyde Arslan (32), Hanife Demir (65), Turgay Kaya (30) ve Yakup Yıldırım (24) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kaza nedeni ile kapanan yol ise araçların yoldan çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yerinden detaylar

Kaza yapan otomobiller

Polis ekiplerinin çalışması

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 113 MB

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

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Karadeniz'in en uzun telefeğine ilgi arttı

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde kurulan Karadeniz Bölgesi'nin 3 bin 600 metre ile en uzun mesafeli teleferik projesi, yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.

Beşikdüzü ilçesindeki Karadeniz'in 3 bin 600 metre ile en uzun mesafeli teleferik projesi, Beşikdüzü sahili ile 550 rakımlı Beşikdağı'nı birbirine bağlıyor. 55 kişi kapasiteli 2 kabinli teleferikle 10 dakika sürecek yolculukla saatte 300 kişi taşınıyor. Teleferik körfez ülkelerinde gelen turistlerin uğrak noktası oldu. Teleferiğe binenler gördükleri manzaraya hayran kalıyor.

Beşikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Kamuran Kafioğlu, Karadeniz'in en uzun teleferik tesis projesinin işletmeye açıldığını belirterek hattın yerli yabancı turistlere hizmet verdiğini söyledi. Kafioğlu, "Bizim doğamız, yeşilimiz Körfez ülkeden gelen yabancı turistlerin dikkatini çekiyor. Burada denizle dağı birleştirerek dağ turizmi, deniz turizmini ve yayla turizmini insanlara açıyoruz. Otel inşaatlarımız tamamlandığında yerli yabancı turist sayısında artış bekliyoruz. Şuan Körfez ülkelerinden turistler akın akın geliyor. Bu faaliyetlerimizi artırmak için elimizden geleni yapacağız " dedi.

Teleferikle yolculuk yapan turistlerde yeşil doğaya hayran kaldıklarını belirterek keyifli anlar yaşadıklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Teleferikten detay

-Yolculardan detay

-Arap turistlerden detay

-Beldiye başkan yardımcısı röportajı

-Turistlerle röportaj

Haber-Kamera: Mehmet Can PEÇE TRABZON,

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Başkan Demir konsere çıkmak için halka soracak

CHP'den Ardahan Belediye Başkanlığı'na seçilen Türk Halk Müziği sanatçısı Faruk Demir, sahnelere dönebilmek için halktan onay istedi. Başkan Demir, "Ardahan halkı uygun görürse konserlere çıkar, kazandığım paraları da öğrencilere burs olarak dağıtırm" dedi.

Bodrum'un CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Aras, önümüzdeki günlerde düzenleyecekleri bir etkinlikte sahne alması için Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'i davet etti. Başkan Aras'ın teklifini hemen kabul etmeyen Demir, sosyal medya üzerinden konuyu Ardahan halkına sordu. Ardahan Belediyesi'nin sosyal medya hesabından anken düzenleyen Başkan Demir, kendisine gelen konser davetlerine ayda bir katılması konusunda halkın fikrini sordu. Başkan Demir, anket sonuçlarına göre konserlere katılacak ve elde gedilen geliri oluşturulacak bir fonda toplaşarak öğrencilere burs olarak verecek.

HALKA SEÇİM ÖNCESİ SÖZ VERMİŞTİM

Başkan Demir, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın yapacakları bir programda sahne almaları talebinde bulduğunu söyleyen Demir, "Ancak Ardahan halkına belediye başkanlığı görevinden dolayı tek işinin Ardahan olacağı konusunda söz vermiştim. Ben bu teklifi ancak bu konserlerden alacağım parayı Ardahanlı'lara burs vermek kaydı ile kabul ederim. Bunu da Ardahan halkına danışmadan yapamam. Ardahan halkı uygun görürse konserlere çıkar, kazandığım paraları da öğrencilere burs olarak dağıtırm" dedi.

Başkan Demir yaptığı açıklamada, şunları ifade etti:

"Belediyemizde oluşturacağımız bir fon ile çıktığımız programlardan elde ettiğmiz paraları üniversite kazanan öğrencilerimize burs vermeyi planlıyoruz .Ardahan kamuoyuna sunacağım, eğer Ardahan halkı derse ki 'Evet böyle bir iş yap'. Ayda bir konsere gidip buradan aldığım parayla ihtiyaç sahibi herkesi bursa bağlayacağız. Bazı arkadaşlardan olumlu tepkiler aldık. 'Ya helal olsun kendine kar sağlayacak bir işi Ardahan'lı öğrencilere armağan ediyorsun ve bunu da referandumla yapıyorsun' diye destek verdiler. Halk eğer bu adam zaten sanatçı bu işi yapsın derseler yapıcağız. Bunu kendim için asla yapmam. Ama böyle bir teklifide feri çevirmek olmaz. 25 bin TL az bir para değil. Bir sezonda 4 konsere çıksak 100 bir TL yapar, Böylelikle çok sayıda öğrencimiz burs sahibi olur."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Başkan Faruk Demir'in Konuşması

Haber-Kamera: Deniz BAŞLI/ ARDAHAN,