DHA YURT BÜLTENİ - 3

4 milyon 795 bin Euro'yu çalan güvenlikçi: Evdeki hesap çarşıya uymadı

Adana'da çalıştığı lojistik ve güvenlik hizmeti veren firmanın para transferi sırasında 4 milyon 795 bin Euro'yu çalıp kaçtıktan sonra yakalanan güvenlik müdürü Burak Ekinci (29), verdiği ifadesinde, "Parayla birlikte Gürcistan'a gidecektik, evdeki hesap çarşıya uymadı" dedi.

Olay, 25 Haziran'da Yüreğir ilçesi Karataş Caddesi'nde meydana geldi. Banka ve iş insanlarına ait dolar ve Euro transferi yapan lojistik ve güvenlik hizmeti firmasının güvenlik müdürü Burak Ekinci, ekibiyle, 9 milyon Euro'nun transferini yapmak için harekete geçti. 9 çuvaldan içinde 4 milyon 795 bin Euro(yaklaşık 31,5 milyon lira) bulunan 2 çuvalı zırhlı araca yükleyen Ekinci, personele, "Bu paralarda eksik var gibi. Siz gidin diğer çuvalları getirin, ben bunları kontrol edeyim" dedi. Yukarı çıkan görevliler, geri indiklerinde Burak Ekinci'yi göremedi. Bir süre bekleyen personel, paraların çalındığını anlayınca polisi aradı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, güvenlik kameralarını inceledi. Polis, Burak Ekinci'nin paraları alıp, lüks otomobille kaçtığını saptadı. Plakası alınan otomobil, terk edilmiş halde bulundu. Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından kurulan özel ekip, soygunu planladıkları belirlenen Atilla Can Ö., Mehmet G., Ahmet K., Engin K., Tuncay B. ve Abdulsamet B.'yi operasyonla yakaladı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Atilla Can Ö., Mehmet G. ve Ahmet K. tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Haklarında yakalama kararı çıkarılan Gökhan B. ve kardeşi Sercan B. de dün gizlendikleri evde yakalandı. Sorguları tamamlanan 2 kardeşten Sercan B., tutuklandı. Gökhan B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soygunla ilgili tutuklu sayısı 4'e yükseldi.İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürü ise, 33 gündür firari olan Burak Ekinci'yi yakalamak için hırsızlık, gasp, cinayet ve yankesicilik konularında uzman polislerden özel ekip kurdu. Ekinci'nin gizlenebileceği yerleri didik didik arayan özel ekip, şüpheliyi Sarıçam İlçesi Gültepe Mahallesi'nde saklandığı evde yakaladı.Ekinci sorgusunda, paranın 4 milyon 645 bin Euro'sunu işbirliği yaptığı Mehmet G. ve Hasan B.'ye verdiğini iddia etti. Kalan paradan da 20 bin Euro akrabası Jale E.'ye, 22 bin Euro Berkay E.'ye, 34 bin Euro mahalleden arkadaşı Serdal K.'ye, 22 bin Euro Tolga Y.'ye ve 5 bin Euro da gizlendiği evin sahibi Hasan Y.'ye verdiğini öne sürdü. Ekinci para verdiğini kişilere, "Bu parayı size veriyorum. Eğer ben yakalanırsam avukat ve cezaevindeki özel ihtiyaçlarım için sizden geri isteyeceğim" dediğini kaydetti.

Ayrıca, Çukurova İlçesi Menekşe Mahallesi'nde bulunan bir barakada saklandığını, parası olmasına rağmen korkup dışarı çıkamadığını, burada kuru ekmek yediğini anlattı.İşbirlikçilerinin kendisine 150 bin Euro verdiğini ve bir daha aramadığını iddia eden Ekinci, pişman olduğunu söyledi. Emniyetteki sorguları tamamlanan Burak Ekinci ile Jale E., Berkay E. Serdal K. Tolga Y. Hasan Y. ve Ayhan Ö. adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin aldıkları paraların bir kısmı bulundu. Paralara el konulurken, soygunla ilgili firari Mehmet G. ve Hasan B. halen aranıyor.

395 BİN LİRA İÇİN

Ekinci'nin tutuklanmasının ardından ortaya çıkan ifadesinde büyük soygunu neden gerçekleştirdiğini anlattı. Ekinci ifadesinde, "22 Haziran'da devlet bankasına ait 4 ATM'ye para transferi yapacaktık. Birlikte çalıştığım Cengiz K.'ya bu ATM'lere 395 bin lira eksik yatırmasını söyledim. Para eksik yatırılınca, hırsızlık ortaya çıktı ve şirketim denetleme başlattı. Bende akrabam olan Mehmet Emin G.'den çok acil 400 bin lira borç istedim. Bende kendisine soruşturma bitince suçsuz olduğum anlaşılacak, bu parayı geri verecekler dedim. Parayı bulamayınca soygunu gerçekleştirdim" dedi. Hafta başlarında yüklü miktarda para transferi yapıldığını söyleyen Ekinci, " Parayı aldıktan sonra çok hızlı bir şekilde Gürcistan'a kaçacaktık. Onlar fark edene kadar, biz yurt dışında olurduk. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı" dedi. Burak Ekinci'yle birlikte tutuklu sayısıda 8'e ulaşırken, polis şu ana kadar 73 bin Euro ve 82 bin 540 lira ele geçirdi.

4 milyon 700 bin euroyla aranan Hasan B. ve Mehmet Emin G'yi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü

----------

*ARŞİV*

Zanlıların adli tıp birimine getirilmesi

Adli tıp birimiden çıkarılması

Polis araçlarına bindirilmeleri

Paralardan görüntüler

SÜRE: 01'45" BOYUT: 193 MB

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

====================

- Fenilketonüri hastası kardeşlerin zorlu yaşamı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan Miraç (8) ve Aytaç Baran Gümüş (3) kardeşler, fenilketonüri hastalığı nedeniyle her yemeği tüketemiyor. Evinde çoğu zaman yemek yapılmadığını kaydeden Harun Gümüş, çocukların tüketebileceği gıdaları temin etmede güçlük çektiğini, yardımseverin desteğini beklediğini söyledi.

Kızıltepe ilçesinde yaşayan Harun ve Serap Gümüş çiftinin 2 çocuğu da doğuştan fenilketonüri hastası. Kalıtsal olduğu için önlenmesi mümkün olmayan hastalıkla yaşayan Miraç Gümüş ve Aytaç Baran Gümüş kardeşler, et, süt, buğday, kuru yemiş, baklagil ve hazır besinler ile aspartam ve fenilalanin içeren tüm besinleri tüketemiyor. Gümüş ailesi, fenilketonüri hastalarının tüketebileceği, yurtdışından temin edilebilen ve pahalı olan gıdaları almakta güçlük çekiyor.

'CANLARI ÇEKMESİN DİYE EV ET GETİRMİYORUM'

Harun Gümüş, çocuklarının canı çekmesin diye çoğu zaman istedikleri yemekleri yapamadıklarını ifade ederek, "Bu hastalığın çok zor tarafları var. Çocuklarım et yiyemiyor. Canları et çekmesin diye eve et getirmiyorum. Çocuklarımın tüketebileceği ürünler sadece yurtdışında bulunuyor. En büyük zahmeti de Türkiye'de ürün bulunmaması. Yurtdışından ürün getirttiğimiz için çok çok pahalı oluyor. Marketlerde şu an hiçbir ürünleri bulunmuyor. Bulunsa da çok çok pahalı oluyor. Çocuklarım ömür boyu bu hastalıkla yaşayacaklar. Çocuklarıma gıda temin etmek için yardımseverlerin desteğini bekliyorum" dedi.

Miraç Gümüş ise kardeşi Aytaç Baran ile birlikte istediği yemekleri tüketebilmeyi dilediğini söyledi.

Görüntü Dökümü

---------

Kardeşlerden görüntü

Baba Harun Gümüş'ün çocuklarıyla ilgilenmesi

Röportajlar

Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 571 MB

Haber-Kemar: Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE(Mardin),

==================

Gizli geçitle ulaşılan Hint kenevirleri, drone ile bulundu

Adana'da polis ekipleri, gizli geçitle ulaşılan sazlık alanda yetiştirilen Hint kenevirlerinin yerini drone ile tespit etti.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ceyhan ilçesi Kızıldere Mahallesi'nde Hint keneviri yetiştirildiği ihbarını aldı. Bölgeye giden polis, kenevirlerin yetiştirildiği yere sazlık alan içerisinden gizli geçitle gidildiğini saptadı. Ayrıca bölgenin çamur ve patikalardan oluştuğunu gören polisler, drone kullandı. Kameralı drone'nun havalanmasıyla polisler sazlıkların içine girdi. Patika ve gizli geçite giren polisler Hint kenevirlerinin ekili olduğu yere ulaştı. Uyuşturucunun sahibi olduğu idida edilen ve sazlık alanda gizlenen Z.K. (53) ve H.H. (60) gözaltına alındı. Boyları 2 metreye kadar ulaşan 2 bin 283 kök Hint keneviride söküldü. Emniyete sorguları tamamlanan şüphelilerden Z.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. H.H. (60) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

-----------

-Drone havada görüntüsü

-Polislerin Drone görüntülerine bakması

-Polislerin kamıştan yapılan geçitlerden geçmesi

-Kenevirlere ulaşılması

-Kenevirlerin sökülmesi

-Operasyondan genel detay

-Zanlıların adli tıp birimine getirilmesi

-Adli tıp biriminden çıkarılması

-Polis aracına bindirilmeleri

SÜRE: 03'28" BOYUT: 384 MB

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

===================

Mahsur kalan gebe kedi itfaiyecilere zor anlar yaşattı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, apartmanın asansör makinesi dairesinde mahsur kalan gebe kedi, kurtarma çalışması yapan itfaiye ekibine zor anlar yaşattı. Bulunduğu yerden güçlükle çıkarılan kediye apartman sakinleri sahip çıktı.

Dün gece Cevdetpaşa Mahallesi'ndeki 6 katlı apartmanın çatı katından kedi sesi duyan apartman sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. Apartmana gelen itfaiye ekibi, gebe olan kedinin birkaç gündür apartmanın asansör dairesinde mahsur kaldığını öğrendi. Ürken kedi, itfaiyecileri yaklaşık 45 dakika uğraştırdı. Sonunda yakalanarak makine dairesinden çıkarılan kediye apartman yöneticisi Tayfik Yarkataş ve komşuları sahip çıktı. Apartman sakinleri kediye su ve süt verdi.

Görüntü Dökümü

------------

-Apartman içi

-İtfaiyecinin kediyi yakalama çabası

-Merdivenlerden kaçan kedi

-İtfaiyeci ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

===============

Ulugöl ziyaretçi akınına uğruyor

Ordu'nun Gölköy ilçesinde bulunan Ulugöl, her yıl yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Türkiye'nin Yaşlanma Atlası'na göre, ortalama yaşam süresi 82 yıl ile en uzun ömürlü insanların yaşadığı 10 yer arasında gösterilen Ordu'nun Gölköy ilçesindeki Ulugöl, büyülüyor. Kent merkezine 74 kilometre uzaklıkta, 7 dönüm büyüklüğünde ve 80 metre derinliğindeki Ulugöl'ü ziyaret için bölgeye gelen yerli-yabancı turistler doğaya hayran kalıyor.

Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ, her yıl 100 bine yakın yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Ulugöl'de otel ve restoran projesi hazırladıklarını, bu yatırımların gerçekleşmesiyle ziyaretçilerin daha da artacağını söyledi. Ulugöl'e, turistlerin yoğun ilgi gösterdiğini belirten Uludağ, "Ulugölümüz Türkiye'nin en önemli ve en güzel tabiat parklarından bir tanesi. Yıllardan beri burayı tanıtmak için yatırım yapıyoruz. Belediyemizin yanı sıra Milli Parklar'ın da yapım işleri yine devam edecek. Ulugöl'ü Türkiye'nin ve dünyanın en güzel turizm alanı yapmak istiyoruz. Belediye olarak burada eksiklikleri giderme noktasında çalışıyoruz. Ulugöl, yerli turistlerin dikkatini çektiği gibi yabancı turistlerinde çok fazla dikkatini çekiyor. Buraya Arap turistlerin çok rağbeti var. Bunların gelmesinden çokta memnun oluyoruz. Bütün çabamız gelen yerli ve yabancı turistleri burada en iyi şekilde ağırlamak. Ulugöl'ü doğayla birleştirip buraya insanlarımızın daha fazla gelmesini sağlamaya gayret ediyoruz" dedi.

Günlük 60 kişiyi ağırladıkları bungalov evlerde bu sayıyı 100'e çıkaracaklarını, yaklaşık 100 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Ulugöl'ün özellikle bayramlarda ve yaz döneminde yoğun ziyaretçi aldığını da anlatan Uludağ, yeni yatırımların hayata geçirilmesiyle turist sayısının da iki katına çıkacağını sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü

---------

-Ulugöl'den görüntü (drone)

-Ulugöl'ü ziyaret eden vatandaşlardan görüntü

-Piknik görüntüsü

-Vatandaşla röportaj

-Diğer detaylar

Süre: 3: 58 DK Boyut: 590 MB

Haber-Kamera: Nedim KOVAN-ORDU,

====================

Gazipaşa'da kaza: 1 yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada, Nazife Uysal hafif şekilde yaralandı.

Ekmel Mahallesi'nden Koru Mahallesi yönüne seyreden Sait Uysal idaresindeki 07 UK 291 plakalı kamyonet Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki kontrolsüz kavşakta Berk Arslan'ın kullandığı 58 AG 316 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan kamyonet, şarampole devrilerek ters döndü. Kazada sürücüsü Sait Uysal ve yanındaki eşi Nazife Uysal, kamyonette sıkıştı.

Otomobil sürücüsü Berk Arslan, araçtan çıkardığı Uysal çifti için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Kazadan hafif yaralı kurtulan Nazife Uysal'a ilk müdahale sağlık ekiplerince olay yerinde yapıldı. Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alınan Nazife Uysal'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

-------------

-Kaza yeri

-Kazaya karışan araçlardan görüntü,

-Şarampole ucan kamyonetten görüntü,

-Kamyonetin vinçle çıkartılması,

-Çekiciye yüklenmesi genel

-Detay görüntüler

Haber- Kamera: Yücel BULUT/GAZİPAŞA(Antalya),