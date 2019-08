DHA YURT BÜLTENİ-3

1)ALEVLER, 2 KATLI EVİ KÜLE ÇEVİRDİ

MANİSA'nın Kula ilçesinde, çıkan yangında 2 katlı ev, küle döndü. Alevler itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü.Ayvatlar Mahallesi'ndeki Adil Akoğlu'na ait 2 katlı evde, dün (cuma) saat 18.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. Alevlerin evin depo olarak kullanılan alt kısmındaki samanlara da ulaşmasıyla yangın daha da büyüdü. İtfaiye ekipleri alevlere su sıkarak müdahale etti. Demirci Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme aracı da takviye olarak yangına gönderildi. Vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi. İtfaiye ekipleri, 1 saatlik çaba sonucunda güçlükle alevleri söndürürken, iki katlı ev küle döndü. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedeninin araştırıldığını bildirdi.

2)BAYBURT'TA İŞÇİLERİN ZORLU MANGAL KÖMÜRÜ MESAİSİ

BAYBURT'ta mangal kömürü üretim sezonu açıldı. Kavakyanı köyüne yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki dağın eteğine kurulan çadırlarda kalan işçiler, sıcak havada, zorlu koşullarda mangal kömürü üretiyor. Kent merkezine bağlı Kavakyanı köyüne yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki dağın eteğine kurulan çadırlarda kalanlar, sıcak havada zorlu koşullarda mangal kömürü üretiyor. Kadın ve erkek işçiler, sabah dağlık alanlarda kestikleri odunları toplayarak başladıkları mesailerini, yaktıkları ateşin başında gece yarısına kadar devam ettiriyor. Meşe ormanlarından izinli olarak kesilen odunlar, günler süren çalışmayla kule şeklinde diziliyor, üzeri toprakla kapatılarak ateşe veriliyor. Yapımı zorlu bir uğraş gerektiren mangal kömürünün üretiminde çalışan işçiler, yaklaşık 100 dereceye ulaşan sıcaklıkla da mücadele ediyor. 15 gün süren yanma işleminin ardından odunlar, mangal kömürü halini alıyor. Zorlu sürecin ardından çuvallara doldurulan mangal kömürlerinin kilosu 3,5 TL'den ise satışa sunuluyor.

'EKMEK PARAMIZ İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Mangal kömürü üretiminde çalışan Mehmet Aslan, zorlu bir üretim yaptıklarını belirterek sıcaklığın oldukça fazla olduğunu söyledi. Aslan, "En çok mangal kömürlerini ateşten çıkarırken zorlanıyoruz. Üstümüz başımız toprak oluyor. Ekmek paramız için çalışıyoruz" dedi. İşçi Fatma Aslan da "Bizim işimiz mangal kömürü üretmektir. Bir kaç ay bu işte çalışıyoruz. Sıcak havada zor oluyor ama ekmeğimizi buradan kazanıyoruz" diye konuştu.

3)ARAÇ ÇARPMASI SONUCU YARALANAN KÖPEK TEDAVİYE ALINDI

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken aracın çarpması sonucu sol ön ve sol arka bacağında kırıklar oluşan sokak köpeği korumaya alındı. Kumluca- Finike karayolunda dün sabah saatlerinde yolun karşısına geçmeye çalışan sokak köpeğine, plakası ve sürücüsü belli olmayan araç çarpıp, kaçtı. Köpeğin sesini duyan mahalle esnafı hayvanı iş yerinin önüne getirdi. Yürüyemecek durumda olduğu belirlenen köpek için Kumluca Belediyesi hayvan barınağı ekiplerinden yardım istendi. Gelen belediye ekipleri köpeği araca alıp Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü. Sağlık kontrolünden geçirilen köpeğin sol ön ve sol arka ayaklarında kırıklar olduğu tespit edildi.

Belediye veteriner hekimi Sinan Ulusoy, "Köpeğimizin araç çarpması sonucu sol ön ve arka ayaklarında kırıkların oluştuğunu belirledik. Bu sebeple alçıya alarak 20- 25 gün süreyle barınağımızda köpeğimizi misafir edeceğiz. Bu süreçte köpeğimize fizik tedavi ve vitamin gıdaları beslenmeleriyle eski haline döndüreceğiz" dedi.

4)HOBİ OLARAK BAŞLADI, TAVUK ÇİFTLİĞİ KURDU

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, iş insanı Kadir Toprak şehrin gürültüsünden kurtulmak için kurduğu çiftlikte 50 tavuk beslerken, bir anda yumurta üreticisi oldu. Şu an yaklaşık 4 bin tavuğu olan Kadir Toprak, çiftliğinde elde ettiği yumurtaları satıyor.

Gebze'de inşaat, otomotiv ve araç kiralama üzerine firmaları bulunan Kadir Toprak, geçen yıl şehrin gürültüsünden kurtulmak için Pelitli Mahallesi'ndeki arazisinde küçük bir ev yaparken, 50 tavuk alarak beslemeye başladı. Bahçesinde gezen tavukların yumurtalarını yakınlarına veren Kadir Toprak, çiftlik tavuklarına olan ilginin artması üzerine her geçen gün tavuk sayısını arttırdı. Şu anda yaklaşık 4 bin tavuğu bulunan Kadir Toprak, şimdi yumurtaları firmalara satıyor.

Kadir Toprak hobi olarak başladığı işte tavuk çiftliği sahibi olduğunu belirterek, "Şehrin gürültüsünden, insanlardan, trafikten bunaldım, 'Kafamızı dinleyecek bir yer olsun' dedim. Hobi olarak 50'ye yakın tavukla başladım bu işe. Birkaç tane koyun, kuzumuz ve ineğimiz de vardı. Tavuklar hoşumuza gitmeye başladı. Gelen eş, dost ve sanayici arkadaşlarımız bizden yumurta almaya başladı. Biz onlara parasız gönül rızası ile verdik. 50 ile başladık 100 oldu, 500 oldu ve şu an ise 4 bine yükseldi. Şehrin gürültüsü, insanların keşmekeşliğinden kaçıp huzur bulalım derken, kendimizi tavuk çiftliğinin içerisinde bulduk." dedi.

Satışların iyi gittiğini ifade eden Toprak, "25-30 yıldır geçmişin verdiği bir ticaretten dolayı çevremizin de bize vermiş olduğu destekle şuanda gayet güzel bir şekilde yumurta satışlarımız devam ediyor. Tavuk çiftliğimizi daha da büyütmeyi düşünüyoruz. İnşallah bu kriz sürecini atlatırsak yumurta sektörünün daha da güzel olacağını ve daha da büyüyeceğini düşünüyorum. Bayramdan sonra Eylül ayı ortalarında yumurta piyasası daha da güzel olacak." diye konuştu.

Toprak işini severek yaptığını belirterek, şöyle konuştu:

"Çiftliğimiz 12 bin metrekare üzerine kurulu. Tavuklarımız sıcaklarda gölgelik yerde duruyorlar. Bazen tavukları 12 bin metrekare alanda toplamak zor oluyor. Bazen tavukların yumurtalarını çalıların, çırpıların arasından topladığımız oluyor. Yerimizin, arazimizin güzel oluşu tavuklarımızın devamlı dışarıda oluşu organik üretim dediğimiz şey bu işte. Eskiden köylerimizde bu tavukların dışarıda gezmeleri, dolaşmaları ve yumurtalarını dışarıya yumurtlamasını şu an aynısı burada çiftliğimizde oluyor."

5)BALKON KENARINA YUVA YAPAN KUMRU VE YAVRULARINI, KEPÇE İLE BESLİYOR

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, 16 yaşındaki lise öğrencisi Emre Topal, 8'inci kattaki evlerinin balkonunun kenarına yuva yapan kumru ve dünyaya getirdiği 2 yavrusunu, çorba kepçesi yardımıyla su ve ekmek vererek besliyor. Torbalı Mahallesi Fulya 2 Sitesi'ndeki bir apartmanın 8'inci katındaki balkonun kenarına bir kumru bir süre önce yuva yapıp, 2 yumurta bıraktı. Evlerinin balkonundaki yumurtaların üzerinde yatan kumruyu geçen hafta fark eden lise öğrencisi Emre Topal, bir süre rahatsız etmeden izledi. Anne kumrunun sıcak havada güç şartlarda bulduğu yiyeceklerle yavrularını beslemeye çalıştığını fark eden Topal, destek olmaya karar verdi. Topal, ilk iş olarak yuvanın yakınına bir kavanoz kapağı bıraktı. Ardından da bir kepçe yardımı ile bu kavanoz kapağına su koyarak anne ve yavru kumruların su ihtiyacını çözdü. Topal ayrıca, yuvanın yakınına ekmek parçaları da bırakarak beslenmelerini de sağladı. Sıcak hava nedeniyle zor anlar yaşayan anne kumru ve yavruları için her gün su takviyesi yaptığını belirten Topal, "Yavrularının yumurtadan çıkmasıyla birlikte günde 3- 4 sefer yuvayı kontrol etmeye başladım. Yuvanın bulunduğu yere yetişmekte güç oluyor. Bu nedenle yemek kepçesi kullanıyorum. Yavruların yaşaması için ne gerekiyorsa yapıp, anne kumruya destek vereceğim. Yavrular yuvadan uçana kadar ne gerekiyorsa yapacağım" dedi.

Topal, bu örnek davranışı nedeniyle komşuları tarafından da takdir görüyor.

6)'DOĞANIN KOMANDOLARI' MARMARİS'TE BİR GÜNDE 6 TON ÇÖP TOPLADI

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 8'i tırmanış ve iniş eğitimi almış toplam 23 belediye personeli çöplüğe dönen karayolları kenarı, seyir tepeleri çevresi ile uçurumlardan bir günde yaklaşık 6 ton atık topladı.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinde tırmanış ile iniş eğitimi almış, kendilerine 'Doğanın komandoları' adını veren 8 gönüllü ve 15 personel karayolları kenarları, seyir tepesi ile 30 metrelik uçurumda çevre temizliği yaptı. 8 kişilik ekip, bellerine bağladıkları halatla indikleri uçurum ya da dağ eteklerinden çoğunluğu plastik ve cam şişe, teneke, ev mutfak ve banyo malzemeleri, bebek bezleri, kağıt mendil, iç çamaşırları gibi atıkları topladı. 40 metrelik uçuruma atılmış koltuk takımı vinç yardımıyla çıkarıldı. 15 kişilik diğer temizlik ekipleri ise Marmaris- Muğla Karayolu Radar Mevkisi ve Marmaris-Datça Karayolu Armutalan Seyir Tepesi çevresindeki 8 kilometrelik alanda çöp topladı. Atılacak bir izmarit sonucu çıkabilecek yangına karşı karayolu kenarındaki kurumuş otlar çim biçme makinesiyle temizlendi. Ekipler tarafından bir günde toplanan yaklaşık 6 ton çöp imha edilmek ve ayrıştırılmak üzere Muğla Büyükşehir Belediyesi Atık Tesisi'ne götürüldü. Marmaris manzaralı 4 seyir tepesindeki parçalanmış, uçuruma atılmış ve zarar verilmiş çöp konteynerleri ile geri dönüşüm kutuları yenileri ile değiştirildi.

'DOĞAYA SAYGI GÖSTERİN'

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Suzan Zift,

"Vatandaşlar, çevrelerinde çöp konteyneri ve geri dönüşüm kutuları olmasına rağmen her şeyini doğaya atıyorlar. Çevreyi temizlemekten gocunmayız.

Aksine çevremizi korumak gibi asli görevimizi yapmaktan gurur duyuyoruz. Ormanlarımız ve sahillerimiz duyarsız insanların attıkları çöpler nedeniyle büyük tehlike altında. Bizlerin yaptığı periyodik temizlikler bir nebze olsun faydalı oluyor. Doğa katliamının önüne geçmek için herkesin duyarlı olması gerekiyor. Özelikle yaban hayatı ciddi tehlikede. Bizlerin görmediği alanlara atılan cam şişelerin kırıkları, petler, mendiller ve bebek bezleri yabani hayvanlara büyük zarar veriyor. Temizlik, kirletmemekle başlar. Lütfen herkesin doğaya saygı ve sevgi duymasını rica ediyorum" dedi.

7)ÖZEL EĞİTİMLİ 'COCO' HEDİYE KUTUSUNDA BİN 482 UYUŞTURUCU HAP BULDU

ADANA'da bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda hassas burunlu köpek 'Coco' hediyelik kutuda bin 482 adet uyuşturucu hap buldu. Gözaltına alınan şüpheli Ömer B. (21) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu bulundurulduğu ihbarı aldı. Arama kararı çıkartan polis, eve operasyon düzenledi. Operasyonda hassas burunlu özel eğitimli köpek 'Coco' da katıldı. Evde eğiticisiyle arama yapan Coco'nun tepki vermesi üzerine incelenen bir hediyelik kutuda bin 482 uyuşturucu hap ele geçirildi. Aramalarda ruhsatsız tabanca ile bu silaha ait 11 mermi de ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli Ömer B. (21), çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

8)TRABZON'DA HER OKULA BİR SOKAK KÖPEĞİ

TRABZON'un Ortahisar ilçesinde, belediye, milli eğitim müdürlüğü ve Trabzon Hayvanları Koruma Derneği'nce ortaklaşa 'Ortahisar Sevgi Aşısı' projesi geliştirdi. Okullara kulübe ve sokak köpeği verilen proje ile köpeklerin beslenme ve bakımları okullarda eğitim gören öğrenciler tarafından yapılıyor.

Trabzon'da Milli Eğitim Müdürlüğü, Ortahisar Belediyesi ile Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (TRAHAYKO) işbirliğiyle hayata geçirilen 'Ortahisar Sevgi Aşısı' projesi kapsamında, kentteki her okula bir kulübe ve sokak köpeği verildi. Bakımı ve beslenmeleri okullardaki öğrenciler tarafından yapılan köpekler, okulların maskotu haline geldi. Proje ile yaklaşık 40 köpeğin bakımı yapılıp, sahiplendirilirken, yeni eğitim-öğretim yılı için hazırlanan köpeklerin de bakımlarına başlandı. Proje ile öğrencilerin hayvan sevgisi, bakımı ve sokak hayvanları konusunda eğitim almaları ve bu sayede sorumluluk duygularının geliştirilmesi amaçlandı.

"OKULLARA SEVGİYİ AŞILASINLAR DİYE GÖNDERİYORUZ'

Çocukların kendinden farklı bir canlı ile iletişime geçtiği zaman, ilerdeki dönemlerde kendisinden farklı insanlarla daha iyi iletişim kurabildiğini anlatan TRAHAYKO Derneği Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban, "Her ailenin evine kedi, köpek alacak şartları yok. Okulda bir köpek olduğu zaman ailede bu eksiklikten kurtuluyor. Çocuklar derslere karşı daha ilgili oluyor ve okula gitmek için daha istekli davranıyorlar. Eve döndüklerinde aile ile ilişkileri daha iyi oluyor. Okulda besledikleri köpekle olan bağlarını anlatıyorlar. Aile ile arasındaki iletişim kuvvetleniyor. Dilsiz bir hayvan, kendinden farklı konuşmasını bilmeyen bir canlı ile çocuklar iletişim kuruyor. Bu iletişim onları hayatta bir adım öne atıyor. Engelli ile daha iyi bir iletişim kuruyor, çocukla daha güzel iletişim kuruyor, kendinden farklı dil, din, ırktaki insanlarla ve yaşlılarla daha iyi bir iletişim içerisinde oluyor. Zaten çocuklarımızı hayata hazırlama amacımız, daha güzel bir nesil inşa etme amacımız bu değil mi? Bu köpek bunun için ilk adım. Sevgi aşısı projemiz için köpeklerimizi hazırlayıp okullara sevgiyi aşılasınlar diye göndereceğizö dedi.

'HAZIRLIYOR VE BİR TAKIM TESTLERDEN GEÇİRİYORUZ'

Okullar, kamu kurum ve kuruluşlarına sahiplendirilen köpeklerin belli aşamalardan geçtiğini kaydeden Kurban, "Projeyle barınağa terk edilmiş sahipsiz köpeklerimizi alıyoruz. Aldığımız köpeklerimizi derneğimize getirip kendisini okul için hazırlıyor ve bir takım testlerden geçiriyoruz. Yemek yerken agresif mi, diğer hayvanlarla ilişkileri nasıl diye 10 gün burada gözlemleniyor. Derneğimizde çocuklarla karşılaştırılıyor, hayvanlarla karşılaştırılıyor. Köpeğin tutumu tam anlamı ile gözleniyor. Bütün bakım işlemleri burada veteriner eşliğinde yapılıyor. Tıraşı, temizliği, aşıları, iç dış paraziti yapılıyor ve okulun içerisine girecek sağlıklı bir köpek haline dönüştürülüyor. İşimiz sadece bununla kalmıyor okulda öğrencilere sokak hayvanları ile ilgili eğitim veriliyor. Öğrencilerin köpeğe karşı tutumu nasıl olmalı, köpeğe nasıl davranmalı, bakımını nasıl yapmalı, neler yedirmeliler diye bilgiler veriyor, videolar izletiyoruz. Daha sonra köpeğimizi teslim ediyoruz ve belli aralıklarla veterinerlerimizle birlikte ziyaret ediyoruzö diye konuştu.

