DHA YURT BÜLTENİ - 3

Rize'de selde kaybolan kişi aranıyor

Rize'de gece etkili olan sağanak yağış sel ve heyelanlara neden oldu. Salarha Beldesi'nde sele kapılan 2 kişi kurtarıldı, Hüseyin Çap (55), sel sularına kapılarak kayboldu. Kayıp kişiyi arama çalışması başlatıldı. Rize'de gece etkili olan şiddetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. 3 saatte metrekareye 120 kilogram yağışın düştüğü kentte, cadde ve sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Salarha deresinin taşması sonucu 3 kişi otomobilleri ile yolda mahsur kaldı. 2 kişi kendi imkanları ile kurtulurken, otomobilini kurtarmaya çalışan Hüseyin Çap, akıntıya kapılarak derede kayboldu. İhbar üzerine olay yerine AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE ve Deniz Polisi ekipleri sevk edildi. Gece boyu sürdürülen arama çalışmalarında sonuç alınamadı. Ekipler sabah saatlerinde yeniden Salarha deresi boyunca arama çalışması başlattı. Yağışın aralıklarla sürdüğü kentte, arama çalışmaları güçlükle sürdürüldü.

Selde kaybolan Hüseyin Çap'ın akrabası Rıfat Çap, olayı gece haber aldıklarını belirterek "Biz evde haberi aldık. Irmaklar bir yerde toplanıp bir anda patladı. Kaybolan arkadaş çevredeki vatandaşların bağırmasına rağmen arabanın kapısını açmış. Gelen dere suyu da onu sürükledi diğer iki kişi de zorla kurtarmışlarö dedi.

Hüseyin Çap'ın kayınbiraderi Servet Getir ise "Bize evdeyken haber geldi. Olaydan bir saat önce onunla görüştüm ve ona 'gitme bizde kalalım' dedim. Akraba ile beraberiz diye çıkalım dediler. Olayın üzerinden 20 dakika geçti. Aradık ulaşamadık. Merak etmeye başladık. Bu sefer amcasının oğlunu aradık onun telefon çalınca rahat ettik ama cevap vermedi. Arıyoruz ama ulaşamadıkö diye konuştu.

AFAD MÜDÜRÜ: ARACI KURTARMA TELAŞINA DÜŞMÜŞLER

AFAD İl Müdürü Şakir Kurk ise yan derelerin yola taştığını belirterek otomobilleri ile 3 kişinin ısrarla yoldan geçmeye çalıştığını söyledi. Kurk, "3 kişi araçla sürüklenmeye başladı. Bu sırada aracı kurtarma telaşına kapıldılar. Araçtan çıkan vatandaşımızın bir tanesi sel sularına kapıldı. Arama çalışmalarına devam ediyoruz. 25 kişilik arama kurtarma ekibimiz, sivil halkımızla arama çalışmalarını sürdürüyoruz. Yağışlar ağırlıklı sahil kesimi etkiledi. Yaklaşık denizden 15 kilometre içeride etkili oldu . 4 saatte metrekareye yaklaşık 120 kilogram yağış düştü. Yağışlar yine aralıklarla devam edecekö dedi.

'DİZ SEVİYESİNDEN FAZLA SU SÜRÜKLER'

Vatandaşları sel ve heyelanlara karşı uyaran Kurk,"Selde diz seviyesine gelen sular bile araçları ve insanları sürükleyebileceği bilinmeli. Bunu defalarca sosyal medya ve basın yoluyla uyarıyoruz. Özellikle sel sularına direnmemek, tedbir almak, sağlam bir yerde yağmurun geçmesini beklemek lazım. Burada maalesef böyle bir talihsiz olay oldu. Çalışmalar sabah gün ağarması ile başladı. Dün gece akşam saat ikiye kadar aramalarınızı yapmıştık. Şimdi tekrar derenin karşısından ekiplerimiz dikkatli bir şekilde aramalarını yapıyorlar. Bu parkur denize 6 km mesafede olduğundan dalgıçlarımız, deniz polisimiz sahil güvenlik botları da denize taramalar yapıyor. Yolda bulunan hidroelektrik santralinin baraj kapaklarını açtık. Vatandaşın denize gitmiş olabileceği düşünüyoruzö ifadelerini kullandı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan kentte şiddetli yağış sonrası Salarha deresinin taştığı anlar da anbean kameralara yansıdı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; karayolundan akan dere sürücülere zor anlar yaşattığı görüldü. Otomobilleri ile ilerlemeye çalışan sürücüler yoldan çıkarak güvenli alanlara ulaşmaya çalıştı. Bir vatandaşın cep telefonu ile kaydettiği görüntülerde ise yolda kalan sürücünün otomobilini kurtarmaya çalıştığı anlar yer alıyor. Görüntülerde; otomobilini kurtaramayan Hüseyin Çap'ın ise o esnada sulara kapıldığı görülüyor.

Görüntü Dökümü

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-Drone görüntüleri

-Arama kurtarma çalışmaları

-Dere güzergahından görüntüler

-Sel anı görüntüsü

-Sel anı güvenlik kamera görüntüsü

-Röpler ve çevreden genel görüntüler

Haber-Kamera: Muhammet KAÇAR-Aytekin KALENDER-Mehmet Can PEÇE/RİZE, -

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Sikorsky helikopter Esra bebek için havalandı

Van'da dünyaya geldikten sonra oksijensiz kalan bebek Esra'nın, hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde yer olmaması nedeniyle Batman'a sevk edilmesine karar verildi. Durumun valiliğe bildirilmesinin ardından Esra bebek sabah saatlerinde Van Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şubesine ait Sikorsky helikopter ile Batman'a sevk edildi.

Dün akşam saatlerinde doğum sancıları başlayan Esra Çokbilici, yakınları tarafından Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ameliyata alınan Çokbilici, bir kız bebek dünyaya getirdi. Doğum esnasında oksijensiz kalan Esra bebek, hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde yer olmaması nedeniyle Batman'a sevk edilmesine karar verildi. Karayolu ile sevkin yapalımayacağının belitilmesi üzerine Van Valiliği devreye girerek Esra bebeğin Van Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şubesine ait Sikorsky helikopter ile Batman'a gönderilmesi kararlaştırdı. Bunun üzerine sabah saatlerinde 112 sağlık ekibinin refakatiyle birlikte Esra bebek Batman'a götürülerek tedavi altına alındı.

Görüntü Dökümü

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-Esra bebeğin küvez içinde ambulansa getirilmesi

-Helikopter pistine getirilişi

-Esra bebeğin helikoptere bindirilmesi

-Detay görüntler

Haber-Kamera: Orhan AŞAN/VAN, -

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'Dur' ihtarına uymayan sürücü kaçarken motosikletli polise çarptı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde kimliği belirsiz sürücü, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtığı otomobiliyle kendisini yakalamaya çalışan motosikletli yunus polisine çarptı. Devrilen motosikletteki polisin hafif yaralandığı olayın ardından kaçan sürücü aranıyor.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Hasan Tuna Caddesi'nden Yeni Mahalle Mimar Sinan Caddesi geçişinde meydana geldi. Polis, vatandaşların ihbarı üzerine aşırı hızlı olduğu iddia edilen bir otomobilin peşine düştü. Motosikletli yunus polis memuru E.Ü., plakası belirlenemeyen otomobili cadde üzerinde durdurmak istedi. Kimliği öğrenilemeyen sürücü polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçmaya başladı. Yunus polisi de motosikletiyle şüpheli aracın peşine düştü.

Bir süre kaçan sürücü, peşindeki polis memurunun motosikletine çarptı. Motosiklet devrilip yaklaşık 15 metre sürüklenirken, üzerindeki polis memuru E.Ü. de yaralandı. Sürücü ise otomobiliyle hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği polis memuru E.Ü. ambulansla Kumluca Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hafif yaralı olan E.Ü.'nün sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü belirtildi. Polis, otomobiliyle kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Olay yeri detay

Motosikletin kırık parçaları

Polis Memuru kask ve ayakkabısı

Motosiklet görüntüsü

HABER- KAMERA: Hakan ÖZGENÇ/KUMLUCA (Antalya),

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Van'daki olimpik havuzda geleceğin yüzücüleri yetiştiriliyor

VAN'daki olimpik yüzme havuzunda, farklı okullarda okuyan 2 bine yakın öğrenciye, yaz mevsimi boyunca yüzme eğitimi veriliyor. Ulusal ve uluslararası yarışların yapılabileceği standartlardaki yüzme havuzunda, geleceğin yüzücüleri yetiştiriliyor. Yüzme antrenörü Nurşel Kırabalı, dünyanın en büyük sodalı gölünün bulunduğu Van'da, milli sporcular yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Merkez İpekyolu ilçesine bağlı Seyit Fehim Arvasi Mahallesi'nde, 2012 yılında hizmete açılan, 50 metre uzunluğu, 25 metre genişliği, 3 metre derinliği ve 2,5 metrelik 10 kulvarı bulunan olimpik yüzme havuzunda, yaz boyu farklı okullardan öğrencilere yüzme eğitimi veriliyor. Dünyanın en büyük sodalı gölü ve 3 bin 712 kilometrekarelik yüzey alanıyla da Türkiye'nin en büyük gölü olma özelliğini taşıyan Van Gölü'nde daha rahat yüzülmesi ve burada zaman zaman meydana gelen boğulmalara karşı cankurtaranlık yapılmasına yönelik eğitimler veriliyor.

KIZ ÖĞRENCİLER ÇOĞUNLUKTA

Havuza gelen 5 ile 12 yaş grubu arası, yaklaşık 2 bin öğrenciye haftanın 6 günü yüzme eğitimi veriliyor. 6 antrenör ve 3 cankurtaranın görev yaptığı olimpik yüzme havuzuna gelen öğrenciler arasında, kız çocuklarının yoğunlukta olduğu görüldü. Öğrencilerin, havuza balıklama atlayıp, yüzmeleri, renkli görüntüler oluşturdu.

Lise 2'nci sınıf öğrencisi Berçen Ertaş, 4 yıldır katıldığı yüzme eğitimleri sonucu bu yıl Türkiye finallerinde Türkiye 2'ncisi olduğunu belirterek, "İstanbul'da yapılan yarışmalarda Türkiye'nin çeşitli illerinde 300'e yakın sporcu vardı. Bu sporcular arasında 50, 100 ve 200 metre sırtta derece yaptım. Amacım bu yıl daha iyi hazırlanıp milli takıma girerek kendi ilimi temsil etmek. Milli takıma girmek için elimden geleni yapıyorum. Çok faydalı bir spor" dedi.

'ÖĞRENCİLER İLGİ GÖSTERİYOR'

Yüzme antrenörü Nurşet Kırabalı ise 3,5 yıldır Van'da yüzme antrenörlüğü yaptığını, öğrencilerin yüzmeye karşı ilgilerinin olduğunu söyledi. Kırabalı, "Buradaki çalışma arkadaşlarımla amacımız, yüzme sporunu herkese sevdirmek. Bu yıl yapılan yüzme yarışmalarda Türkiye 1'inci, 2'nci ve 3'üncülüğümüz var. Biz bu başarımızı daha çok uluslararası boyuta taşıyıp, ülkemizi temsil etmek adına bu eğitimleri veriyoruz. Görevim sırasında burada gördüğüm ilgiyi batıda bile göremedim. Beni şaşırtan, doğuda böyle bir sporun bu kadar ilgi görmesi. Haftanın 6 günü bu eğitimleri veriyoruz. Yüzme bilen de var. Hiç bilmeyen gruplarımız da geliyor. 5 ile 12 yaş grupları arası çocuklarımız mevcut. 2 bine yakın çocuk burada yüzme eğitimi görüyor. Özellikle bu spor çocukların gelişimini çok çok etkiliyor. Doğudaki çocuklarımız kötü alışkanlıklardan ziyade ailelerimizin çocuklarını buraya getirip, bu tür aktivitelerde bulunmasını istiyoruz" diye konuştu.

'SPORCU SAYISINI ARTIRMAK İSTİYORUZ'

Van Gölü'nün, 'doğunun incisi' olduğunu dile getiren Nurşen Kırabalı, "Buradaki göle artık 'deniz' diyoruz. Batıdan gelen birçok kişi buradaki plajda yüzüyor; fakat ben şurada, şunu gördüm. Böyle güzel zenginlik varken, neden bu kadar yüzücü sayımız az? Neden sporcumuz bu kadar az? Bizim amacımız bu güzelliği değerlendirebilmek. Yani sporcu sayımızı artırarak, Van Gölü'nden insanların daha iyi yararlanabilmelerini istiyoruz. Önceliğimiz iyi sporcu yetiştirmek" dedi.

Van'da 5 yıldır yüzme antrenörlüğü yaptığını belirten Şeyda Görücü de çocuklara yüzme ve yüzme temel eğitimi verdiklerini aktararak, "'Doğunun incisi' olan Van şehrinde yaşıyoruz. Van Gölü burası için çok büyük bir nimet. Denizle aslında çok da büyük bir farkı yok; ama boğulma vakaları oluyor zaman zaman. Bunun önüne geçmek için de sporcu yetiştiriyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Olimpik yüzme havuzuna aileleriyle gelen çocuklar

-Olimpik yüzme havuzunda yüzme eğitimi gören çocuklardan genel ve detaylar

-Havuza balıklamaca atlayan kız görenciler

-Yüzerlerken

-Türkiye ikincisi gelen Doğa Koleji Lise 2'inci sınıf öğrencisi Berçen Ertaş ile röportaj

-Havuzda balıklamaca yüzen kızlar

-Çocuklara yüzüş eğitiminin verilmesi

-Suya atlayan öğrenciler

-Yüzme Antrenörü Nurşen Kırabalı ile röportaj

-Detaylar

-Havuza toplu atlayıp yapan çocuklar

-Yüzerlerken

-Çocuklarla röportajlar

-Genel ve detaylar

Behçet DALMAZ/VAN,

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'Kuş Cenneti' yeni evli çiftlere doğal stüdyo oldu

Samsun'da bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, kuş gözlemcileri ve bilim adamlarının yanı sıra düğün fotoğrafçıları ile yeni evlenen çiftlerin de ilgi odağı oluyor. Düğün fotoğraflarını çektirmek isteyen gelin ve damatlar, farklı bitki örtüsü ve doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini büyüleyen Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni tercih edip çektirdikleri fotoğraflarla en mutlu günlerini ölümsüzleştiriyor.

Samsun'da Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından olan 2016'da UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, kuş gözlemcileri ve bilim adamlarının yanı sıra düğün fotoğrafçıları ile yeni evlenen gelin ve damatların da ilgisini çekiyor. Düğün fotoğraflarını çektirmek isteyen birçok gelin ve damat Ondokuzmayıs, Bafra ve Alaçam ilçelerinin sınırlarında yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni tercih ediyor. Yeni evlenen çiftlerin düğün fotoğraflarını burada çektirmek istemelerinin en önemli nedeninin ise Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin sahip olduğu farklı bitki örtüsü ve doğal güzelliği olduğu belirtiliyor. Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan alan, yeni evlenen çiftleri de fotoğraf çekimlerinde ağırlıyor. Özellikle fotoğrafların sosyal medyada beğeni toplaması ve hızla yayılmasıyla birlikte son 2-3 yıldır fotoğraf çekimi için deltayı tercih eden çift sayısının arttığı gözleniyor. Vazgeçilmez çekim mekanı olan ve düğün öncesi gelinlik ve damatlıklarıyla Kuş Cenneti'ne gelen yeni evli çiftler, çektirdikleri fotoğraflarla en mutlu günlerini de ölümsüzleştiriyor.

' İÇİN İL DIŞINDAN GELİYORLAR'

Kentte fotoğrafçılık yapan Rıdvan Uzun, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde çekilen fotoğrafları sosyal medyadan gören birçok çiftin düğün fotoğraflarını burada çektirmek için kendileri ile iletişime geçip, kente geldiğini söyledi. Uzun, "Samsun'da yaşayanlar burayı biliyor ancak sosyal medya sayesinde özellikle il dışındaki birçok kişi de buradan haberdar oluyor. İl dışında yaşayan birçok çift sırf düğün fotoğraflarını Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde çektirmek için buraya geliyor. Yoğun bir ilgi olduğunu söyleyebilirim. Burası doğası itibariyle biz fotoğrafçılar açısından da çok tercih edilen bir yer. Çok geniş farklı bir bitki örtüsüne sahip. Çok estetik fotoğraflar çekiyoruz. Bu yaz döneminde 50 düğün fotoğrafından 30'unu burada çektim" dedi.

'SOSYAL MEDYADAN GÖRDÜK'

Cihan-Habibe Ünal çifti de düğün fotoğrafları için Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni seçti. Birçok arkadaşının düğün fotoğrafı için deltayı tercih ettiğini söyleyen Habibe Ünal (29), "Muhteşem ve kendine özgü doğası ile çok güzel fotoğraflar çıkıyor. Biz de en özel fotoğraflarımızın burada çekilmesini tercih ettik. Burası muhteşem bir yer. Düğün fotoğraflarımız sonsuza kadar bakıp mutlu olacağımız kareler. Burada çektirdiğimiz için çok mutlu olduk" diye konuştu.

Cihan Ünal ise (33) "Sosyal medyada burası ile ilgili fotoğrafları çok gördük ve bunun üzerine özellikle burada düğün fotoğraflarımızın çekilmesini istedik. Burası son zamanlarda gayet rağbet gören bir yer. Buz de fotoğraflarımız burada çekildiği için çok memnun kaldık" diyerek tüm çiftlere fotoğraf çekimi için deltayı tavsiye etti.

356 KUŞ TÜRÜ YAŞIYOR

Samsun'da 356 kuş türünün yaşadığı, 56 bin hektarlık Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin korunması için bölge geçen yıl Temmuz ayında araç girişine kapatıldı. 5 bin 174 hektarlık kısmı Yaban Hayatı Geliştirme Alanı olan ve Uluslararası Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altında bulunan deltada irili ufaklı 20 göl ile büyük bataklık ve sazlık alanlar yer alıyor. Avrupa Kuş Alanları Envanteri'ndeki en önemli 4 kriterden 3'üne sahip olan kuş cennetinde, dünyada nesli tehlike altında olan 24 kuş türünün 15'i görülüp, kayıt altına alındı. Kızılırmak Deltası, göç sırasında Karadeniz'i doğrudan aşan kuş türleri için yaşamsal önem taşıyor. Bölgedeki yaban hayatının korunması için geçen yıl fotoğraf çekimi yapılan alanda sınırlamaya gidildi.

Görüntü Dökümü

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-Drone ile deltadan ve fotoğraf çekiminden detaylar

-Fotoğraf çekiminden detaylar

-Gelin ve damattan detaylar

-Röportajlar

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/SAMSUN,

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Adanalı çocuklar hem serinledi hem eğlendi

Adana Büyükşehir Belediyesi, Çocuk Konağı Akademik Oyun Evi ve Çukurova Diyalog Eğitim Kurumu'nun iş birliğinde düzenlenen etkinlikler kapsamında sıcak havalardan bunalan çocuklar doyasıya eğlendi.

Merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'nde gerçekleşen etkinliğe çok sayıda çocuk ve velileri katıldı. Çocuklar ilk olarak Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı'ndan şarkılar dinleyerek keyifli dakikalar geçirdi. Daha sonra alandaki palyaçolarla birlikte çeşitli oyunlar oynayan çocuklara velileri de eşlik etti. Etkinliğin sonlarına doğru ise bir itfaiye aracı çocukların üzerine su sıkarak onları hem serinletti hem de eğlendirdi. Çocukların sıcak yaz günlerinde bilgisayar başında ya da evde saatlerce vakit geçirdiğini hatırlatan Çocuk Konağı Eğitim Koordinatörü Sedef Sezen Fındık, şöyle konuştu:

"Bu etkinliklerle sıcak yaz günlerinde bunalan çocuklarımızı biraz serinletmek ve eğlendirmek istedik. Su bir terapi şeklidir. Çocuklar burada hem sakinleşti hem de güzel vakit geçirdi. Buradaki etkinlik kapsamında gösterilerimiz, animasyonlarımız, çekilişlerimiz ve çeşitli hediyelerimiz oldu. Etkinliğimiz bir günlük olsa da bunu belediyemizle birlikte geleneksel hale getirmeye karar verdik.ö

Görüntü Dökümü

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Çocuklar su sıkarke oynaması

Sedef Sezen Fındık ile röp

Genel ve detaylar

Süre: 01'47" Boyut: 198 MB

Haber-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,

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Vinç sepetinde evlilik teklifi

Antalya'da Eren Mutlu (26), kiraladığı vincin sepetinde ikinci kata çıkarak kız arkadaşı Elif Naz'a (21) evlilik teklifinde bulundu.

Antalya'da oturan Eren Mutlu, bir süredir birlikte olduğu kız arkadaşına evlilik teklif etmek için ilginç bir yola başvurdu. Mutlu, kiraladığı vinçle birlikte kız arkadaşının Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evinin önüne geldi. Mutlu'ya sürpriz konusunda yardımcı olan iki arkadaşı evin önünde 'Seni seviyorum' yazılı pankart tutarken, iki arkadaşı da evin karşısındaki apartmanın çatısından 'Benimle evlenir misin' yazılı pankartı sallandırdı.

Sürpriz teklif için yapılan hazırlıklar tamamlanınca Mutlu, elinde çiçekle vincin sepetine binerek, kız arkadaşı Elif Naz'ın ikinci kattaki evine doğru yükseldi. Arkadaşlarının çağırması üzerine balkona çıkan Naz, vinç sepeti içerisinde erkek arkadaşını görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Bu sırada sokak üzerindeki bir araçta müzik açılırken, sokağın diğer köşesinde ise havai fişekler patladı.

Elindeki çiçek buketini kız arkadaşına veren Mutlu, cebinden yüzüğü çıkardı. Mutlu, Naz'a "Benimle evlenir misin" diye sorduğu sırada aşağıdakiler alkışlamaya başladı. "Evet" cevabını alan Mutlu, yüzüğü Naz'ın parmağına taktı. Daha sonra aşağı inen çift, mutluluklarını arkadaşlarıyla paylaştı.

'Evet' cevabını aldığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Eren Mutlu, "Farklı bir teklif yapmak istedim. Kimler ne yapmış diye internetten araştırma yaptım. Arkadaşlarımla da bu konuyu görüştük. Buna benzer teklifler daha önce yapılmış ancak bizimki daha farklı oldu. Sanırım oldu ve evet cevabını alabildim" dedi.

Bu şekilde bir teklif beklemediğini söyleyen Elif Naz ise "Böyle bir şey yapacağını hiç tahmin etmemiştim. Balkonda birden karşımda görünce çok şaşırdım. Çok mutluyum ve çok şanslı olduğumu düşünüyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Vinçten görüntüler

Sürpriz için yapılan hazırlıklardan görüntüler

Vinçle ikinci kata çıkışı ve teklifin drone görüntüleri

Elif Naz ve Eren Mutlu Röp.

02.34"/ 289 MB

Haber-Kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,

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Çin'den Bolu'ya gelin geldi

Bolu'da, Ahmet Serhat Süngü (24), dil öğrenmek için gittiği Çin'de tanıştığı Ji Wang (24) ile evlendi. Bolu'da yaşayacak çiftin nikahı ve düğünü Türk adetlerine göre yapılırken, gelin düğünde oyun havası oynadı.

Bolulu Ahmet Serhat Süngü İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olduktan sonra dil öğrenmek için Çin'e gitti. Ahmet Serhat Süngü, Çin'de bir restoranda Ji Wang ile tanıştı. Bir süre arkadaşlık yapan çift daha sonra birbirine aşık oldu. 1 yıl boyunca süren ilişkinin ardından genç çift evlenmeye karar verdi. Ji Wang ve Ahmet Serhat Süngü Bolu'da düğünle dünya evine girdi. Genç çiftin nikahı Cuma günü Bolu Belediyesi Nikah Dairesi'nde kıyıldı. Ji Wang'ı Türkçe bilmemesi nedeniyle nikah memurunun soruları, tercüman tarafından Çince'ye çevrilerek aktarıldı. Nikahın ardından genç çifte Türk Bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Nikahın ardından konuşan Ahmet Serhat Süngü, "1 yılı aşkın Çin'de birlikteliğimiz oldu. Daha sonra bugün bu birlikteliğimizi evlilikle perçinledik. Şu an için Türkiye'de yaşayacağız. Daha sonrası için Çin'de mi olur? Türkiye'de mi olur? Bilmiyoruz. Yaşayıp göreceğiz." diye konuştu.

Ji Wang ise, "Çin gelenekleri ile Türk gelenekleri birbirine benziyor. Benim içimde biraz uhde kaldı. Burada kız tarafı olmadığı için bazı şeyler kız tarafı tarafından hazırlanacaktı. Ailem Çin'de olduğu için pek yardımcı olamadık. Biz burada hazırlık yapamadık." dedi.

Çin'deki düğün adetlerden bahseden Wang, "Çin'de kız almaya gidildiği zaman kapıda çok para vermek gerekiyor. Kapının açılması için çok fazla para verilmesi gerekiyor. Evlenmeden önce çok fazla misafir gelir, onları ağırlarsın. Bizim aile bağlarımız geleneklerimiz Türkiye ile çok benziyor." diye konuştu.

Bolu'yu çok beğendiğini söyleyen Wang, "Çin'den geldikten sonra 4-5 gün İstanbul'da kaldık, sonra Bolu'ya geldik. Bolu İstanbul'a göre çok güzel bir yer. Yaşamaya müsait bir yer. Trafik yok, insan az. Bolu'yu daha çok sevdim." dedi.

OYUN HAVASI OYNADI

Genç çiftin düğünleri ise dün akşam Karaçayır Parkı'nda açık havada gerçekleşti. Düğüne damadın akrabaları ve yakınları katıldı. Ji Wang'ın ise yalnızca bir akrabası düğüne katılabildi. Genç çift ilk danslarının ardından oyun havaları eşliğinde doyasıya eğlendi.

Görüntü Dökümü

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-Nikahtan görüntüler

-Gelinin kayınvalidesinin elini öpmesi

-Gelin, damat ile röportaj

-Düğünden görüntüler

-İlk dans edilmesi

-Oyun havaları eşliğinde oynanması

-Detaylar

Süre: 05.37-Boyut: 630 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

