Dha yurt bülteni - 3

Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü, teslim oldu

Konya'nın Ereğli ilçesinde, Alaaddin Karasu, bir yıl önce evlendiği Gülsüm Karasu'yu, başındaki eşarpla boğarak öldürdü.

Olay, saat 01.30 sıralarında Toros Mahallesi'ndeki boş arazide meydana geldi. Eski eşinden 3 çocuğu olan Alaaddin Karasu, bir yıl önce eski eşinden 2 çocuğu olan Gülsüm Karasu ile evlendi. Çift, dün gece evlerinin bulunduğu mahalledeki boş arazide henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma sırasında Karasu, eşini başındaki eşarbıyla boğarak, öldürdü.

Olay yerinden kaçan Karasu, yaklaşık 1,5 saat sonra polis merkezine giderek, eşini öldürdüğünü söyleyip, teslim oldu. Polis, Alaaddin Karasu'nun söylediği adrese gittiklerinde Gülsüm Karasu'nun cansız bedenini buldu. Gülsüm Karasu'nun cesedi otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, Alaaddin Karasu'nun sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü

----------

-Olayın işlendiği boş araziden detay

-Şüpheli ve ölen kadının vesikalık fotoğrafı

Haber- Kamera: Atilla ATMACA EREĞLİ KONYA-

====================

Şemdinli'de 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kamerada

İçişleri Bakanlığı'nca Hakkari, Şırnak ve Van'da PKK terör örgütüne yönelik jandarma, emniyet birimleri ve güvenlik korucularının katılımıyla başlatılan 'Kıran Operasyonu' devam ediyor. Operasyon kapsamında Şemdinli'nin Tuğlu bölgesinde 8 teröristin etkisiz hale getirildiği çatışmanın görüntüleri de basınla paylaşılırken, operasyonlarda teröristlere ait silah, mühimmat, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, roketatar mühimmatı, tanksavar ve el bombaları ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığınca, Hakkari, Şırnak ve Van'da terör örgütüne yönelik jandarma, emniyet birimleri ve güvenlik korucularının katılımıyla başlatılan 'Kıran Operasyonu' sürüyor. 24-25 Ağustos'ta Şemdinli ilçesine bağlı Tuğlu bölgesinde jandarma, polis ve güvenlik korucularının katılımıyla yapılan operarasyonda, insansız hava araçlarının (İHA) tespit ettiği bir grup teröriste, F-16 savaş uçaklarıyla hava harekatı düzenlendi. Hava operasyonunun ardından kara harekatına başlandı.

8 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Teröristlerin bulunduğu bölgede operasyon düzenleyen askerler, 8 teröristi etkisiz hale getirdi. Bölgede yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Jandarma, 8 teröristin ele geçrildiği çatışma görüntülerini de basınla paylaştı. Çatışmanın yaşandığı bölgeye götürülen gazeteciler, ele geçririlen, silah, mühimmatları görüntüledi. Bölgede teröristlere ait 4 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 RPG-7 roketatar, 5 antitank roketatar mühimmatı, 2 roketatar, 1 AT-4 tanksavar füzesi, 8 el bombası, 3 telsiz, el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan çok sayıda pil ve kablo, 8 elektrikli fünye, 2 akım ölçer ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

2 SİVİLİN KANI YERDE KALMADI

Güvenlik güçlerinin sürdürdüğü 'Kıran Operasyonu'nda, PKK'lı teröristlerce 23 Temmuz Zirvintepe üs bölgesi ve 18 Ağustos Çatalca Kelebek üs bölgesine sivil aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden İlhami Çevik ve Sezer Sönmez'in kanı yerde kalmadığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

----------

Atak helikopterin teröristlerin mağarasını ateş altına alması

-Çatışma anı

Askerlerin mağarada arama yapması

Mağarada muhimmat ve yaşam malzemelerin ele geçirilmesi

Yakalanan muhimmatların Şemdinli Durak karakolunda sergilenmesi

Haber-Kamera: Mehmet ÖZKAN-Yaşar KAPLAN/ŞEMDİNLİ,(Hakkari), -

==============

PKK'lı teröristlere 'Kıran' operasyonu ile darbe vuruluyor

İçişleri Bakanlığı'nca Van, Hakkari ve Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik jandarma ve emniyet birimleri ile güvenlik korucularının katılımıyla başlatılan 'Kıran' operasyonu sürüyor. Van'ın Gürpınar ve Başkale ilçeleri kırsalındaki operasyonlarda tespit edilen el yapımı patlayıcılar, imha edildi. Operasyonda PKK'lı teröristlerce kullanılan 3 mağarada C4 plastik patlayıcı, roketatar mühimmatı, el yapımı patlayıcı düzenekleri ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Van, Hakkari ve Şırnak'ta terör örgütüne yönelik jandarma, emniyet birimleri ve güvenlik korucularının katılımıyla başlatılan 'kıran' operasyonu devam ederken, Van ayağı, Gürpınar ve Başkale ilçeleri kırsalında gerçekleştirildi.

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK/KCK tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ile malzeme depolarının tespit ve imhası amacıyla 18 Ağustos'ta 'kıran operasyonu' başlatıldığı, bu kapsamda Van'ın Gürpınar ve Başkale ilçeleri kırsalında da operasyonlar gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:

"20 Ağustos 2019 günü icra edilen operasyonda; Gürpınar İlçesi,Yalınca Mahallesi kırsal alanında 1 adet basma düzenekli el yapımı patlayıcı (EYP) tespit edilerek yerinde imha edilmiştir. 22 Ağustos 2019 günü icra edilen operasyonda; Başkale İlçesi,Tahıl Mahallesi kırsal alanında 3 adet doğal mağara içerisinde; 2 adet 1 kilogramlık C4 plastik patlayıcı, 3 roketatar sevk fişeği, 2 roketatar başlığı, 150 adet 5.56 piyade tüfeği fişeği 5 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 2 adet 8'li pil düzeneği, 5 ateşleme fünyesi, 1 adaptör,10 metre elektrik kablosu, 1 adet mavi jelikan,1 kilogram tuz, 1 kilogram şeker,1 met, 1 battaniye, 1 çaydanlık, 6 yemek kaşığı ele geçirilmiştir. 25 Ağustos 2019 günü icra edilen operasyonda; Başkale İlçesi, Esenyamaç Mahallesi kırsal alanında menfez altına yerleştirilmiş vaziyette, 1 EYP tespit edilerek yerinde imha edilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir."

Görüntü Dökümü

------------

-Operasyona giden askerler

-Operasyonda tespit edilen mağaralar

-Mağarada ele geçririlen silah ve mühimatların görüntü ve fotoğrafları

-Detaylar

-Mağaralardaki tüp ve patlacıyı malzemeleri

-Patlayıcı tuzakların imha edilme anı

SÜRE: 2 DK 31 SN

BOYUT: 304 MB

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ/VAN, -

==================

Mühendisliği bırakıp cam işleme ustası oldu

Eskişehir'de gemi makineleri mühendisi olan Mustafa Cem Kılıç (30), sokakta gördüğü bir cam işleme ustasından etkilenerek mesleğini bırakıp 5 yıl önce kendisine atölye açtı. Camdan hediyelik eşyaların yanı sıra takı ve dekorasyon ürünleri yapan Kılıç, mühendislik mesleğini sevmesine rağmen cam işlemenin daha ağır bastığını ifade ederek, "Beş sene önce bu atölyeyi kurduğumda artık mesleğimi bırakıp tam zamanlı olarak bu işi yapmaya başladım. Birçok mühendis mesleğini yaparken mutsuzdur aslında ama ben mesleğimi seviyordum. Herhalde cam işleme isteği biraz daha ağır bastıö dedi.

Eskişehir'de yaşayan gemi makineleri mühendisi Mustafa Cem Kılıç, 9 yıl önce sokakta gördüğü bir cam işleme ustasından etkilendi. Cam ustası olabilmek için kendi kendine yaptığı işlerin başarılı olduğunu gören Kılıç, 5 yıl önce mühendislik mesleğini bırakıp cam işleme ustalığına başladı. Tarihi Odunpazarı evlerinin bulunduğu alanda kendisine atölye açan Kılıç, kısa sürede hediyelik eşyaların yanı sıra takı ve dekoratif ürünler yapmaya başladı.

KENDİ KENDİNE ÖĞRENDİ

Cam işleme ustası olabilmek için kursa ihtiyaç olmadığını ve çok pratik gerektiren bir meslek olduğunu ifade eden Cem Kılıç, "Aslında bu benim mesleğim değil. Okulum bittikten sonra 3 sene kadar denizlerde, gemilerde çalıştım. Bu arada yine camla ilgileniyordum. Şans eseri cam işlemeyle uğraşan birisiyle tanıştık. Kendisi sokakta yapıyordu bu işi. İlk gördüğümde çok sevdim ve yavaş yavaş bu alana doğru ilerledim. Beş sene önce bu atölyeyi kurduğumda artık mesleğimi bırakıp tam zamanlı olarak bu işi yapmaya başladım. Birçok mühendis mesleğini yaparken mutsuzdur aslında ama ben mesleğimi seviyordum. Herhalde cam işleme isteği biraz daha ağır bastı. Mesleğimle ilgili bilgilerimi de burada kullanabiliyorum üzerinde çalıştığımız bazı aletler içinö dedi.

ATÖLYE SAYISINI 3'E ÇIKARDI

Şu anda 3 tane atölyesi olan Kılıç, açık alev tekniğiyle çalıştığını ve ağırlıklı olarak takılar, biblolar, heykeller ürettiğini söyledi. Dekoratif ürünlerin hediyelik eşyaların öne geçmeye başladığını kaydeden Kılıç, "Dekoratif objeleri de yeni üretmeye başladık ve bunlar takıların önüne geçmeye başladı. İnsanlar aldıkları şeylerin fonksiyonel olmasını istiyor. Özellikle Türkiye'de bir şeye para verecekleri zaman onun fonksiyonel olmasını istiyorlar ama yavaş yavaş bu algı kırılıyor. Ben 9 yıl önce camla tanışırken, şu anda cam koleksiyonu olan 5 yaşında çocuklar var. Bizim dönemimizde bu bir hayaldiö şeklinde konuştu.

KULLANILAN CAM YURT DIŞINDAN GELİYOR

Gemi mühendisliğinden cam işleme ustalığına geçiş yapan Cem Kılıç, soda camı olarak bilinen camların yurt dışından geldiğini ve Türkiye'de bulunmadığını ifade etti. Kılıç, "Burada kullandığımız malzeme genelde soda camı olarak tabir ettiğimiz yumuşak cam. Biz özellikle İtalyan'dan gelen efetre camlarını kullanıyoruz. Burada kullandığımız bu madde ülkemizde yok. Diğer arkadaşlar da genellikle İtalyan camları kullanıyorlar. Bunun dışında Çekya, Almanya, Hindistan, Çin ve Amerikan camları varö dedi.

CEM USTALIĞI TURİSTLERİN YOĞUN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Eskişehir'de yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak bulunduğu Odunpazarı ilçesindeki tarihi evlerin bulunduğu bölgede çok sayıda cam işleme ustası bulunuyor. Açık alev tekniğiyle yapıldığı için yoğun ilgi gören ustalar, camlardan hediyelik eşyaların yanı sıra kolye, küpe gibi takılarda üreterek satıyor.

Görüntü Dökümü

--------

-Cam atölyesi

-Kılıç'ın cam işleme çalışması

-Cam işleme ve alev detay

-Cam işlemeyi izleyenler

-Tasarladığı hediyelik eşya ve takılar

-Muhabir Abdullah GÜÇLÜ anonsu

-Cam takılar detay

-Kılıç ile röp.

-Atölyedeki vitrin ve ürünler

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan DEMİR-Abdullah GÜÇLÜ/ESKİŞEHİR,-

=================

Oltu'da sel gitti, izi kaldı

Erzurum'un Oltu ilçesinde dün akşam etkili olan sağanak ve dolu, büyük zarara yol açtı. Alatarla Mahallesi'nde köprü yıkan sağanak, araçları sürükledi. Mahalledeki zararın büyüklüğü gün ışığıyla ortaya çıktı.

Oltu ilçe merkezi ve bağlı mahallelerde, dün saat 17.00'de başlayan sağanak ve dolu, kısa sürede sele dönüştü. Sitare Dağı'ndan gelen sel suları, ilçe merkezindeki caddeleri taş ve çalılarla doldurdu. Cadde ve sokakları tahrip eden yağmur, Halitpaşa Mahallesi'nde vatandaşlara korkulu anlar yaşattı. Evlerini su basan vatandaşlar, gecenin ilerleyen saatine kadar temizlikle uğraştı. Halitpaşa Mahallesi Muhtarı Orhan Kul, sağnak sonrası sokakların tahrip olduğunu ve çözüm bulunmasını istedi. Yağmurun etkisini kaybetmesinden sonra Oltu İlçe Belediyesi temizlik çalışmalarını başlattı.

ALATARLA KÖYÜNDE ZARAR GÜNDÜZ ORTAYA ÇIKTI

Bu arada Oltu ve çevresinde etkili olan sağanak, en büyük zararı Alatarla Mahallesi'ne verdi. İlçe merkezine yaklaşık 35 kilometre mesafedeki mahallede, köprü yıkıldı. Sel suları Ali Kartal'a ait traktör ile Abdulkadir Zengin'e ait minibüsü sürükleyerek, götürdü. Elektrik kesintisi de yaşanılan mahallede selin yol açtığı zarar, havanın aydınlanmasıyla ortaya çıktı.

Tüm sokakları çamurla kaplanan mahallede, suların sürüklediği traktör ve minibüs enkaz halinde bulundu. Mahalle sakinleri, hasar tespiti yapılmasını istedi.

Görüntü Dökümü

----------

-Alatarla köyü deresi biçerin görüntüsü

-Köprü

-Dere

-Traktörün lastikleri

-Vatandaş röp

-Muhtar Hacı Yaşar Zengin

-Dereden görüntü

Murat AYDIN/ OLTU (ERZURUM),

=======================

