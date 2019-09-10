Dha yurt bülteni - 3

Hazırlık maçında birbirlerine girdiler

Düzce'de, Bölgesel Amatör Lig takımları Kaynaşlı Belediyespor ile Gaziantep Ankas Spor Kulübü arasında oynanacak hazırlık maçı öncesinde tekme tokat kavga çıktı. Yaralanan 3 futbolcu hastaneye kaldırıldı.

Dün, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Fenerbahçe Topuk Yaylası tesislerinde Kaynaşlıspor ile Gaziantep Ankas Spor hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşma öncesi Gaziantep Ankas Spor ile Kaynaşlıspor futbolcuları bilinmeyen bir nedenle birbirlerine tekme tokat girdi. Gaziantep Ankas Spor futbolcuları yere düşürdükleri Kaynaşlıspor futbolcusunu tekmeledi. Kavgada 3 Kaynaşlıspor futbolcusu yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından 3 futbolcu tedavi edilmek üzere Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynaşlıspor futbolcularının yaralandığını duyan ilçe halkından bir grup Topuk Yaylası'na çıktı. Gaziantepli futbolcular Kaynaşlı İlçe Jandarma Komutanlığı'nda gözetim altına alındı. Bazı kişiler gece saatlerinde ilçe jandarma komutanlığı önünde saatlerce bekledi. Vatandaşların uzaklaşması ile Gaziantepli futbolcular jandarma eşliğinde Düzce'den çıkarıldı.

Görüntü Dökümü

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Futbolcular arasındaki kavganın görüntüleri (Vatandaş kamerası)

Kaynaşlıspor futbolcusunun yere düşürülmesi ve tekmelenmesi (Vatandaş kamerası)

Haber: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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Üzüm üreticilerinin bir yıllık emeği çalındı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaşayan 2 çiftçinin 1 yıllık emeği olan 5 ton kurutulmuş ve çuvallanmış üzüm, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Hırsızlığı kimin yaptığının belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 3 Eylül Salı günü meydana gelen olayda; evli ve üç çocuk babası Orhan Aydın'a (70) ait kurutulmuş ve çuvallanmış 2 ton kuru üzüm, Çamlık Kümeevleri Mevkii'ndeki bağdan çalındı. İki gün sonra geçen perşembe günü ise, bu kez Kocakumlar Mevkii'nde bağı bulunan, evli ve 2 çocuk babası Hikmet Ersoy'un (60), toplanmış ve kurutulmuş 3 ton üzümü çalındı. Ürünlerini satmak için çuvallayan çiftçiler, yaşanan hırsızlıklarla üzüntü yaşadı. Çiftçilerin ihbarıyla jandarma, hırsızlığı kimin yaptığının belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

'ÜZÜMÜ SATIP, BORCU ÖDEYECEKTİM'

Üzüntülü çiftçilerden Hikmet Ersoy, "Saat 05.00'e kadar uyumadım. Üzümlerin başında nöbet tuttum. 05.15 gibi sergimin 20 metre uzağındaki evimin damına çıktım. Divanda otururken uyuyakalmışım. Tam bu sırada gelmişler. Küçük kızım üzümlerin başındaki köpeğin sesini duymuş. 'Baba' diye seslendi. Yerimden kalkıp hemen koşturdum, ama nafile. Beni görür görmez hemen araçlarına binip kaçtılar. Ben de arkalarından aracımla kovaladım ama yakalayamadım. Farları kapalıydı plakasını da alamadım. Zararım 3 ton. Bugünün piyasa fiyatıyla 45 bin lira yapıyor. Bu üzümleri 12 dönüm bağdan toplamıştım. Üzümden önce domates hasat etmiştim. Ordan gelen paralarla 7 bin lira işçilere para ödedim. Mazota, ilaca borçluyum. Üzümü satıp, borcu ödeyecektim. 1 senedir fırından veresiye ekmek yiyorum. Ama şimdi mahvolduk. 1 yıl gözümüz gibi baktığımız, gecemizi- gündüzümüze kattığımız alın terimiz gitti. Yetkililerden yardım istiyoruz" dedi.

MAHALLE AYNI MEVKİ FARKLI

Diğer çiftçi Orhan Aydın ise zararının yaklaşık 20 bin lira olduğunu, hırsızlığı kim yaptıysa bir an önce bulunmasını istediğini söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Üzüm bağlarından görüntü

-Üzümlerin çalındığı alandan görüntü

-Çiftçi Hikmet Ersoy röp.

-Çiftçi Orhan Aydın röp.

-Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,

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Tokat'ta 387 yıllık tarihi handa satılan yöresel ürünlere ilgi büyük

Tokat kent merkezinde bulunan ve 1626 ile 1632 yıllarında arasında yapılan Türkiye'nin 5'inci büyük hanı olan Taşhan, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekerken, kent esnafına da ev sahipliği yapıyor. Handa, Tokat yöresine özgü ürünler ile el sanatlarının imal ve satışı gerçekleştiriliyor.

Tokat'ta Gazi Osman Paşa Bulvarı üzerinde yer alan Taşhan, Türkiye'deki 5 büyük han arasında yer alıyor. Osmanlı Dönemi'nde yapılan Taşhan, dikdörtgen planlı, açık avlulu, iki katlı bir plana sahip. İçeride dış dükkanların bulunduğu, kuzey ve doğu yönünde revaksız iş yerleri, güney ve batı yönünde ise önünde revak bulunan dükkanlar yer alıyor. Giriş koridorunun sonunda sağdan ve soldan ikinci kata çıkılan handaki bütün odalar revaka açılıyor. Girişin üstünde kubbeli bir mekan bulunuyor. Odalarda ise dışa açılan birer pencere, bir ocak ve niş bulunuyor. 387 yıldır ayakta duran Taşhan, bugünlerde kentin yöresel ürünlerini yaşatmaya çalışan sanatkarlara ev sahipliği yapıyor. Handa, tokat yöresine özgü taş baskı yazma, bakır işlemeciliği, ahşap işleme ve çeşitli hediyelik eşyaların imalat ve satışı yapılıyor. Taşhan, kente gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

'GÜNLÜK ZİYARETÇİ SAYISI 5 BİN İLE 10 BİN ARASINDA'

Taşhan Esnafları Derneği Başkanı Mehmet Ergezer eserin bu güne kadar ticaret merkezi olarak kullanıldığını belirterek, "Bu taş bina 1632 yılında ecdat Osmanlı tarafından iç ve dış toplam 133 iş yeri yapılmak sureti ile rızka vesile olmuşlardır. Ticaret merkezi olarak kullanılmaktadır. Türkiye'de de en büyük 5 handan biridir. Burada geleneksel el sanatlarımızı yaşatan esnaflarımız, kültürümüzü burada canlı tutmaktadır. Buraya yerli ve yabancı turistlerin ilgisinin oldukça iyi olduğunu söyleyebiliriz. Her gelen turist, Taşhan'ı gezmeden buradan ayrılmıyor. İlimizin tarihi değeri olarak ön sıralarda yer alan bir han burası. Yaz aylarında, yani turizm aylarında günlük ziyaretçi sayısı 5 ile 10 bin kişi arasında değişmektedir" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Hanın genel görüntüleri

-Dükkanlardan görüntüler

-Esnafların yaptığı yöresel ürünler

-Dernek Başkanının konuşması

-Ziyaretçilerin konuşmaları

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,

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Haluk Levent, lenf kanseri olan Nida'yı ziyaret ederek ona şarkı söyledi

İzmir 'deki Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisinde 3.5 aydır tedavi gören, 'Non-Hodgkin Lenfoma' kanseri hastası Nida Karadal'ın (16) ailesi, sosyal medya üzerinden Ahbap Platformu aracılığıyla ünlü şarkıcı Haluk Levent'e ulaştı. Nida'yı hastanede ziyaret eden Levent, adına doğaçlama şarkı besteleyip söyleyerek yüzünü güldürdü.

İzmir'de yaşayan Nida Karadal, gırtlağında bulunan tümör nedeniyle Non-Hodgkin Lenfoma kanseri tanısıyla 3.5 aydır Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Çocuk Onkoloji servisinde tedavi görüyor. Annesi Gülcan Karadal'ın bir aile dostu, bir ay önce Nida'nın yüzünü güldürmek adına, sosyal medyadan Ahbap Platformu'na yazıp Haluk Levent'e ulaşarak, hastaneye ziyarete gelmesi için çağrıda bulundu. Mesajı gören Haluk Levent, Nida'ya geleceğine dair söz verdi, bir ay sonra da sözünü tuttu. Kuşadası'ndaki konseri öncesinde İzmir'e uğrayan Haluk Levent, Nida'yı Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ndeki kaldığı odada ziyaret etti. Genç kızın yüzünü gülümseten Levent, onun adına doğaçlama olarak bestelediği şarkıyı söyleyerek keyifli anlar yaşattı. Kısa süreliğine de olsa hastalığı ile ilgili çektiği sıkıntıyı unutan Nida, Levent sayesinde hayranı olduğu şarkıcı Edis ile de görüntülü konuştu.

Haluk Levent'in isteği üzerine şarkıcı Edis'in, Nida iyileştikten sonra bir konserinde sahnede beraber dans etme sözü verdiğini belirten anne Gülcan Karadal (45), "Hayran olduğu bir sanatçı tarafından önemsenip ziyaret edilmesi tedavisi açısından çok büyük moral ve destek kaynağı oldu. Haluk Levent'e gönüllüler sayesinde ulaştık, bu çok önemli bir şey. Nida kemoterapi alırken çok ciddi ağrılar ve mide bulantıları çekiyordu. Ama o gün bunların hiçbirini hissetmedi. Sevginin iyileştirdiğini düşünüyorum. Nida, Haluk ağabeyi gelene kadar gözünü hiç açmadı. Hiçbir doktorla, hemşireyle diyalog kurmadı, gülümsemedi. O gün Haluk ağabeyini gördü ve acılarını unuttu. Haluk Levent, Nida'ya her durum koşul ve saatte ona ulaşabileceğini söyledi. İyileştikten sonra da ilk konserine davet etti. Haluk Levent gittikten sonra bana 'Anne sanki yıllardır tanıyorum. Sanki onu yıllardır tanıyormuşum gibi, ağabeyim, dayım, amcammış gibi hissettim, içim sevgi doldu' dedi. Haluk Bey gittikten sonra gülümseyerek uyudu. Bu bizim için çok önemli bir detay. Ahbap Platformu'na ve Haluk Levent'e çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Haluk levent'in nidaya şarkı söylemesinden görüntü



Haber-Kamera: Melis KARAKUZULU/İZMİR,

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Sivaslı kadınların 'kışlık menemen' mesaisi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yaşayan kadınlar, pazardan aldıkları biber ve domateslerle imece usulü kışlık menemen konservesi yapıyor.

Suşehri'nde kışlık menemen konservesi hazırlıkları başladı. İlçede yaşayan kadınlar pazardan aldıkları ve zaman zaman kendileri yetiştirdikleri organik biber ve domatesleri kışlık ihtiyaç olarak değerlendiriyor. Kadınlar bir araya gelerek, imece usulü menemen konservesi yapıyor. Yıllardır aynı usül ile kışlık yiyeceklerini hazır hale getiren kadınlar, domatesleri kabuklarında ayırıyor. Daha sonra biber ve domatesleri doğrayan kadınlar, sebzeleri kazanda yaklaşık 2 saat kaynatıyor. Kaynatılan domates ve biber, son olarak sıcak şekilde cam kavanozlara dolduruluyor. Hava almayacak şekilde sıkıca kapatılan konserve kavanozları, bozulmadan aylarca taze kalıyor.

İlçede yaşayan Ayşe Çifci, kışlık menemen konservesinin yapılışı hakkında bilgi verdi. Çifci, pazardan aldıkları 50 kilo domatesten yaklaşık 75 kavanoz menemen konservesi çıktığını belirterek, "Hazırladığımız domates ve biberler kazanda 2 saat odun ateşinde kaynıyor. Kaynamanın ardından bunu cam kavanozlara dolduruyoruz ve uyutmaya bırakıyoruz. Uyutma işlemi ise 3 gün sürüyor, şişeleri bezlere sarıyoruz. Şişelerin sıcaklığı yavaş yavaş azalıyor, böylece kapakları hava almayacak şekilde sıkıca kapanıyor. Kış aylarında ise bu konserveler, aynı tat ve tazelikte yenilebiliyor" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Menemen yapım aşaması

-Kazanda kaynatılması

-Kavanozlara konulması

-Konuşma

Haber-Kamera: Oğuzhan ÇİFCİ/SUŞEHRİ (Sivas),

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