Dha yurt bülteni - 3

ÖSO Fırat'ın doğusuna hazır

Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyonda TSK'nın yanında yer alacak olan Özgür Suriye Ordusu, ağır silahlar ve roketlerin kullanıldığı tatbikatıyla savaş provası yaptı. ÖSO'nun Hamza Tümeni ve Özel Kuvvetler Komutanı Seyf Ebubekir, "Ankara'dan emir bekliyoruz. Talimat doğrultusunda Fırat'ın doğusuna geçip PKK'nın kökünü kazıyacağızö dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) düzenlediği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarına katılan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, Fırat'ın doğusuna yönelik olası bir harekatta da TSK ile omuz omuza operasyona katılacak. Son 1 hafta içerisinde her gün tatbikat ve eğitimler gerçekleştiren ÖSO askerleri, eğitimlerini gözden geçirerek, yakın dövüş, meskun mahal ve ağır silahlarla tatbikatlar yaptı. ÖSO bileşenlerinden Hamza Tümeni ve Süleyman Şah grupları, daha önce terörden arındırılan Afrin'de adeta savaş tatbikatı yaptı. Ağır silahlar ve roketlerin kullanıldığı Fırat'ın doğusu tatbikatına yaklaşık 2 bin ÖSO askeri katıldı.

'FIRAT'IN DOĞUSUNDA PKK'NIN KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ'

Ankara'dan gelecek bir talimatla, Fırat'ın doğusuna geçeceklerini söyleyen Hamza Tümeni Komutanı Seyf Ebubekir şöyle dedi: "Hamza Tümeni olarak Milli Ordu'nun bir parçasıyız. Tatbikatımız başarıyla tamamlandı. Askerlerimiz hazır, planlarımız tamamlandı. Fırat'ın doğusuna operasyon olursa hazırız. Sadece Ankara'dan talimat bekliyoruz. Herhangi bir hedefi gösterdiklerinde, biz oraya gitmeye hazırız. Bizim askerlerimiz iyi bir eğiçtim sürecinden geçtiler. Askerlerimiz, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatında Türk askeriyle de omuz omuza savaştılar. Bir operasyon olursa askerimiz hazır. Tatbikat yapma amacımız askerlerimizin hazır olması ve Fırat'ın doğusunda tamamen başarı elde etmesi. Şu an olağanüstü haldeyiz. Hamza Tümeni olarak herhangi bir talimat geldiğinde Fırat'ın doğusuna geçmeye hazırız. İnşallah Fırat'ın doğusundan PKK'nın kökünü kazıyacağız.ö

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ/

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'Geleceğin mesleği İHA pilotluğu'

Türkiye'de gelişen teknolojinin günlük hayattaki rolünün artmasıyla birlikte halk arasında drone olarak adlandırılan İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) kullanımı da her geçen gün artıyor. İHA pilotu ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden (SHGM) yetkili eğitim firmasının sahibi Vedat Güneş, düğün, konser, miting gibi etkinliklerin yanında savunma sanayi ve tarım alanında İHA kullanımının yaygınlaştığını belirterek, İHA pilotluğunun geleceğin en önemli meslekleri arasında olacağını söyledi.

Türkiye'de düğün, konser, miting gibi etkinliklerde halk arasında drone olarak adlandırılan İHA'ların kullanımı her geçen gün artıyor. Havacılık Genel Müdürlüğü'nden yetkili İzmir'de etiğim veren firması Maiden Flight Tech'in sahibi ve İHA pilotu Vedat Güneş, vatandaşların İHA kullanımında giderek bilinçlendiğini söyledi. İHA'ların kullanıma ait prosedürleri hakkında bilgi veren Güneş, şunları söyledi:

"Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün yetkili eğitim veren Maiden Flight Tech Firması'nın sahibiyim. Türkiye'nin 81 ilinde eğitim veriyoruz. İHA, uzaktan kumanda ya da otonom sistemiyle kontrol edilebilen, içerisinde insan olmayan hava aracıdır. Halk arasında drone olarak tanınmaktadır. İHA'lar Türkiye'de yeni gelişen bir sektör olduğu için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından talimatları her geçen yenilenmektedir. İHA'lar ağırlıklarına göre değişmektedir. Ülkemizde düğün, konser, miting ya da belgesel çekimlerimde İHA-0 kapsamında olan araçlardır. Bunları kullanmak için ehliyet almak ve gerekli prosedürleri yerine getirmek gerekiyor. Bununla birlikte bize ait olan kullandığımız İHA'ları Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne kayıt yaptırmamız gerekiyor. Bu aracı kullanmak için de ehliyet zorunluluğu var. Gerekli eğitimlerin sonunda kullanacağımız İHA'ya göre ehliyet alıyoruz. İHA'yı uçurmadan önceden uçuracağımız bölge için izin almamız gerekiyor. Havacılık Genel Müdürlüğü'ndeki harita üzerindeki yeşil alanlarda izinsiz uçmak mümkün. Ancak diğer alanlar için kesinlikle için almak gerekiyor. Türkiye'de şuan uçuş izni 400 feet. İHA'ları ehliyetsiz olarak kullanma, uçuş izni almadan kullanmak ve tescil işlemlerini yerine getirmeden uçmanın cezası 20 binin üzerinde."

'İHA PİLOTLUĞUNA İLGİ BÜYÜK'

İHA türlerinin ve kullanım alanlarının teknolojinin gelişimine paralel olarak her geçen gün hızlı bir değişim içinde olduğunu söyleyen Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Savunma sanayinde olmak üzere bir çok alanda İHA'ların kullanımı gün geçtikte artmaktadır. Örneğin eskiden tarımda zirai ilaçlamalar uçaklarla ve daha masraflı şekilde yapılırken, şuanda bu işlem İHA'larla yapılıyor. Bunun yanında sivil havacılıkta, tapu kadastro işlemlerinde, haritacılıkta, orman işletmelerinde, maden aramacılığında, düğünlerde, mitinglerde, organizasyonlarda ve film çekimlerinde İHA'ların kullanımı her geçen gün artıyor. İHA'lara vatandaşlarımızın da ilgisi sürekli artıyor. Dünya üzerinde hava taksileri yapılmaya başladığı düşünülürse, gelecekte İHA'lar tamamen hayatımızın içinde olacak. Bu durum yeni bir iş alanı doğmasını sağladı. İHA pilotluğu gelecekte önemli bir meslek olarak tercih edilecek. İnsanlar da yoğun bir şekilde bize eğitim almak için başvuruyor. Aşırı derecede bir ilgi var. Sivil Havacılık okullarında, üniversitelerde, havacılık liselerinde ve kamu kuruluşlarında yoğun olarak eğitim vermeye devam ediyoruz."

'HERKES BUNUN EĞİTİMİNİ ALARAK UÇSUN'

Vatandaşlar kadar kamu kuruluşlarına da eğitim verdiklerini belirten ve İHA pilotluğunun gelecekte önemli bir meslek olacağını vurgulayan Güneş, "Türkiye'de İHA'ların yüzde 20'si iş amaçlı olarak kullanılıyor. Bu rakamda 400 bine yakın İHA iş amaçlı kullanılıyor. Gün geçtikçe bu sayı artıyor. Bize gelerek eğitim alıyorlar ve bilinçli olarak uçuyorlar. Artık ülkemizde yoğun bir hava trafiği var. İHA'larda artık her şey kayıt altında olmak zorunda. İHA'lar kötü niyetli de kullanılıyor. İnsanların bu konuda duyarlı olması ve emniyet güçlerinin bu konuda bilinçlendirilmesi gerekiyor. Emniyetimiz çok istekli. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'nde 250 personele eğitim verdik. Kullanmak isteyen ve merakı olan herkes bunun eğitimini alarak uçsun" dedi.

'İŞ AMAÇLI KULLANIYORUM'

Vedat Güneş'e ait eğitim kurumundan İHA kullanmak için eğitim alan Orhun Azizağaoğlu, "Ben prodüksiyon işiyle uğraşıyorum. Profesyonel çekimler yapıyorum. Kısa metrajlı filmlerde olsun, düğün konser gibi etkinliklerde olsun insanlar drone çekimi istiyor. Gelişen teknolojiyle birlikte biz de bu işini eğitimi alarak işimizde drone kullanıyoruz. Benimkisi hem merak, hem iş amaçlı" diye konuştu.

Eğitiminden dolayı İHA'lara merak saldığını söyleyen İrem Köse ise, "4 gün boyunca 36 saat İHA kullanmak için eğitim aldım. Ben havacılık öğrencisiyim. Küçüklüğümden beri merakım vardı" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Röportajlar

- Drone eğitiminden görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

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Karadeniz'in rengi değişti

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından yamaçlardan gelen sular denizin rengini değiştirdi.

Kurucaşile'de 2 gündür aralıklarla etkili olan sağanak yağış nedeniyle metrekareye 63 kilogram yağmur düştü. Dağlık alanlarda yağmur nedeniyle Kapısuyu, Aydoğmuş, Çambu ve Çakraz derelerinde yükselme meydana geldi. Derenin sürüklediği odun, toprak ve balçık Karadeniz'e aktı. Irmak ve deniz yüzeyinde kirlilik oluştu. Denizin birçok bölgesine yayılan kırmızı renkli su, vatandaşların ilgisini çekti.

Bartın Irmağı'nın da su seviyesi, yağmurla birlikte yükseldi. Liman bölgesinde geniş su alanının rengi, ırmaktan akan çamurlu su nedeniyle sarıya döndü. Irmak ile denize taşınan atıklar da kıyı bölgelerde kirliliğe yol açtı.

Görüntü Dökümü

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-Denizden detay

-Yağmur şiddetli yağması

-Denizdeki renk değişikliği

-Denize bakan vatandaşlar

-Denize dökülen kırmızı renkteki dereler

-Tepeden denizin detay görüntüleri

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

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Tohumunu Çin'den getirip ektiği mor çileğe, talep arttı

Aksaray'ın Eskil ilçesinde 6 yıldır tıbbi aromatik bitkiler üreten Havva İnanç (41), 3 yıl önce tohumunu Çin'den getirttiği mor çileği üretmeye başladı. Mor çileğe olan talebin artamaya başladığını ifade eden İnanç, "4 dönüm arazide yaklaşık 1 ton mor çilek üretiyorum. Bu ürüne Kahramanmaraş, Konya, Sivas, Tokat, Çanakkale gibi illerden yoğun talep var. Şu an kampanya yaptık ve 4 kilosunu 100 liraya satıyoruz" dedi.

Eskil ilçesinde oturan Havva İnanç, Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursu'na (KOMEK) katılıp bitki yetiştirme eğitimi aldı. Birçok ili gezip seracılığın nasıl yapıldığını inceledi. Ardından da 12 dekarlık boş arazisine sera kurup tıbbi aromatik bitkiler yetiştirmeye başladı. 6 yıldır tıbbı aromatik bitkiler yetiştiren İnanç, 3 yıl öncede İstanbul'da seracılık üzerine bir eğitim aldığı sırada tanıştığı Tibetli bir kişinin tavsiyesi üzerine serasının yanına, 4 dönümlük araziye mor çilek ekti. Şu an yılda 1 ton mor çilek üreten İnanç, çileğe olan talebin gün geçtikçe arttığını belirtti.

İnanç, şunları söyledi:

"Tibetli bir amca 'Bende bir ürün var. Dünya ülkeleri fazla bilmez, dünya altın çileği biliyor' dedi ve bu mor çileğin tohumunu Çin'e gittiğinde bana gönderdi. 10 tohumdan 3 fide çıktı. 2 yıldır ciddi oranda verim aldım. Kayseri Erciyes Üniversitesi Onkoloji Anabilim Dalı'ndan 2 hocamız da, şeker hastalığının tedavisi için deniyorlar. Cilt ve sedef hastalıklarına da iyi geldiği biliniyor. Reçel yapıp tüketebilirler. Bu ürüne Kahramanmaraş, Konya, Sivas, Tokat, Çanakkale gibi illerden yoğun talep var. Şu an kampanya yaptık, 4 kilosunu 100 liraya satıyoruz."

Görüntü Dökümü

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- Mor çilek tarlasından

- Çileğin toplanması

- Havva İnanç röp.

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY-DHA

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Adana'nın markalaşan geleneği: Ciğer ile kahvaltı

Zengin mutfak kültürüyle ülke geneli ve yurt dışında adını sıkça duyurmaya başlayan Adana'da, 100 yılı aşkın süredir devam eden ciğer ile kahvaltı, şehir dışından gelen ziyaretçilerin de ilgi odağı oldu.

Her pazar, tarihi Büyüksaat çevresinde sokak aralarına kurulan ocaklarda kebapçılar, bir asırdır yüzlerce kilo günlük kesim ciğerleri müşterilerinin damak zevkine sunuyor. Ocaklardan yükselen duman ve kebap kokuları tarihi bölgeyi kaplarken, ustaların 'zırh' ile doğrama yaptıkları sırada ortaya çıkan ve adeta müzik ritmini anımsatan sesler ise kebaba şölen havası katıyor.

DEDEDEN TORUNA GELENEK DEVAM EDİYOR

Büyüksaat yanındaki Kalaycılar Sokağı'nda dedesinden babasına, babasından da kendisine miras kalan kebap dükkanında her pazar sabahı müşterilerini ağırlayan Mehmet Gemicioğlu (52), çocukluk yıllarından bu yana geleneği devam ettiren ustalardan. Erkek kuzunun ciğerinden kebap yaptıklarını söyleyen Gemicioğlu, dişi kuzuların ciğerleri daha sert olduğu için tercih etmediklerini söyledi. Ciğer pişirmenin en önemli hususunun ocakta fazla tutmadan sulu olarak bırakmak olduğunu aktaran Gemicioğlu, "Ciğer kebabının sunumunda salata da çok önemli. Ezme, sumaklı soğan salatası olmazsa olmaz. Salatada kullandığımız ürünler taze olmalı. Biz de müşteri siparişini verdiği an salatasını hazırlıyoruz" dedi.

KUŞ PAZARI GİTTİ CİĞER DEVAM

Tarihi Çarşı Hamamı'nın karşısında çıraklıktan bu yana 30 yıldır kebapçılık yapan Edip Çelik (45), geleneğin kuş pazarıyla başladığını, artık kuş pazarının olmadığını ancak ciğer ile kahvaltı geleneğinin sürdüğünü anlattı. İlkokul yıllarında çırak olarak başladığı kebapçılığı, 30 seneyi aşkın sürdürdüğünü dile getiren Çelik, gerek kent sakinlerinden gerekse de şehir dışından gördükleri ilgiden memnun kaldıklarını belirtti. Müşterileri memnun ettikleri sürece ilginin süreceğini ifade eden Çelik, "Şanlıurfa ve Gaziantep'de ciğer var ama Adana'nın ki farklı. İşin sırrı taze kesilmiş erkek kuzu ciğerinde. Ciğer taze ve kaliteli olduktan sonra gerisi pişiren kişinin ustalığına kalıyor" diye konuştu.

ŞEHİR DIŞINDAN İLGİ BÜYÜK

İzmir'den ailesi ile Adana'ya gezmeye gelen Rukiye Özkaya, ilk başta kahvaltıda ciğer yemeyi garipsediğini, ancak bir kez deneyince çok hoşuna gittiğini söyledi. Adana'daki ciğer kebabının İzmir'dekilerden çok daha iyi olduğunu belirten Özkaya, "Arkadaşlarıma Adana'ya geldiklerinde muhakkak ciğer ile kahvaltı yapmalarını öneriyorum. Benim ciğer kebabı ile kahvaltı yaptığımı duyduklarında şaşırıyorlar ama denediklerinde onların da seveceğine inanıyorum" dedi. Adana'ya bir ay önce taşındığını ve üniversiteye hazırlandığını anlatan Gökhan Öcal ise bir kez ciğer kebabı ile kahvaltı yaptıktan sonra her pazar geldiğini söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Ciğer yemeğe gelenler

- Kalaycılar Sokağı'ndaki kebapçı Mehmet Gemicioğlu röp.

- Mangalda pişirilen ciğer

- Ciğer yemeğe gelenler ile röportajlar

- Masadaki ciğer ve diğer sunumlar

- Tarihi Çarşı Hamamı'ndaki kebapçı Edip Çelik ile röp.

- Ciğer pişirilmesinden detaylar

- Ciğer yemeğe gelen kalabalıktan görüntüler

- Büyüksaat'den görüntü

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

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Çanakkale'de lastik bot içinde 42'si çocuk, 87 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden, lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 42'si çocuk 87 Afgan yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasadışı geçişlere karşı devriye görevinde bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, 2 ayrı operasyonda Afganistan uyruklu 87 kaçak göçmen yakaladı. İlk operasyonda, Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu açıklarında lastik bot içinde Midilli Adası'na hareket halinde olan 16'sı çocuk, 4'ü kadın, 4'ü erkek 24 kaçak göçmen yakalandı. İkinci operasyonda ise ekipler, aynı bölgede 2 ayrı lastik bot içinde Midilli Adası'na hareket halinde olan 26'sı çocuk, 16'sı kadın, 21'i erkek olmak üzere 63 kaçak göçmen yakaladı.

Sahil Güvenlik botları ile Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

HABER: ÇANAKKALE,

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