DHA YURT BÜLTENİ-3

YAYA GEÇİDİNDE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI IRAKLI ÖĞRENCİ AĞIR YARALANDI

Karabük 'te, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Iraklı üniversite öğrencisi Shkar Sirwan Mustafa Mustafa'ya (19), aynı yaştaki sürücünün kullandığı otomobil çarptı. Kazada Mustafa ağır yaralınırken, sürücü gözaltına alındı.

Kaza, dün gece 100. Yıl Mahallesi Jandarma Kavşağı'nda meydana geldi. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi, Irak uyruklu Shkar Sirwan Mustafa Mustafa, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Ancak üniversiteli gence, M.Ö. yönetimindeki 78 BZ 562 plakalı otomobil çarptı. Otomobilin 55 metre sürüklediği Iraklı öğrenci, ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yol trafiğe kapatılırken, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan öğrenci, yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Mustafa'nın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Kazayı haber alan arkadaşları ise hastaneye koştu.

Gözaltına alınan M.Ö. de karakola götürüldü.

Yol, otomobilin çekiciye konularak kaldırılmasından sonra trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Olay yeri ve otomobilden detay

-Polisin incelemeleri

-Hastaneden detay ve yaralının acil servisi götürülmesi

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,

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YAVRU KEDİ İLK ADIMLARINI YÜRÜTEÇLE ATTI

Edirne'de Trakya Üniversitesi öğrencileri tarafından sokakta bulunan arka ayakları felçli olduğu için yürüyemeyen yavru kediye oyuncak kamyonetten yürüteç yapıldı.

Trakya Üniversitesi Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda okuyan Hatice Hale Nur Punar ve Kerim Filiz, Kırcasalih beldesinde arka ayaklarının felçli olması nedeniyle yürüyemeyen yavru bir kediyi yolda buldu. Kediye Edirne'ye getiren öğrenciler,

durumu Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu'na iletip yardım istedi. Tanrıkulu'nun girişimi ile yavru kedi Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'na götürüldü. Barınak veterineri Mustafa Karadağ, 'Negro' ismi verilen kedi için oyuncak kamyonetten yürüteç yaptı. Karadağ, yavru kedinin hayatını kolaylaştırabilmek adına bu yönteme başvurduklarını belirterek, "Kedimiz buraya felçli geldi. Arka bacaklarında kas erimesinden kaynaklı his kaybı var, sonuç itibariyle yürüyemiyor. Biz de bu oyuncak arabayı biraz değiştirerek ona biraz basit usullü yürüteç yapmayı planladık. Henüz çok küçük ve zayıf olduğu için biraz zorlanıyor ama zamanla biraz alıştırma yaparak bu güçlüğü aşacağını düşünüyorum. Onun yaşam kalitesini arttırmak açısından böyle bir şey yaptık. Başarısız olursak daha konforlu bir yürüteç için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu da, sokak hayvanlarının daha konforlu ve sağlıklı yaşamaları için ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti. Tanrıkulu, "Onu elime alıp arka ayaklarına baktığımda içim acıdı. Arka ayakları tamamen ezilmiş ve sürünerek yürümeye çalışıyordu. Yavru kediyi ekibe verirken 2 güzel öğrencimizin de gözleri doldu. Ben de oyuncak bir kamyonet bulunmasını ve kedinin vücudunu kasasına koymayı önerdim. Çünkü kedinin ön ayakları sağlamdı ve kediye uygun bir yürüteç yapmayı teklif ettim. Çünkü yerde süründükçe karnında yaralar açılacaktı. Gençlerin duyarlılığı beni çok mutlu etti. Biz de Edirne Belediyesi olarak elimizden geldiğince, Belediye Başkanımızın sokak canlarıyla ilgili talimatları doğrultusunda elimizden geleni yapıyoruz. Güzel bir can ve inşallah mutlu olur. Yaşaması için de elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

Yavru kedinin veterinerde bakımı

Oyuncak kamyonet tekerleklerinin yavru kediye takılması

Kedinin yürüteçle yürümesi

Veteriner Karadağ ile röp

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Tanrıkulu ile röp.

Yavru kediden detaylar

Kedinin yürümeye çalışmaları

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY - Olgay GÜLER/ EDİRNE,

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SİVAS'TA LİSE ÖĞRENCİLERİNDEN 'KOMANDO MARŞI'

Sivas'ın Zara ilçesinde lise öğrencileri, Suriye'de yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için 'Komando marşı' seslendirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na Sivas'tan destek sürüyor. Zara ilçesinde, Zara Anadolu Lisesi öğrencileri Barış Pınarı Harekatı'nda katılan Mehmetçiğe destek olmak için okul önünde toplandı. Türk bayrakları açan öğrenciler, hep bir ağızdan komando marşını okudu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede büyük beğeni topladı.

Görüntü Dökümü:

-Öğrencilerin görüntüleri

-Seslendirdikleri komando marşı

Haber: Uğur YİĞİT/ SİVAS,

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EDİRNE'DE VERİMİ ARTAN ÇELTİK HASADINDA SONA GELİNDİ

Türkiye'nin yüzde 50 pirinç (çeltik) ihtiyacını karşılayan Edirne'de hasat sonuna gelirken, üreticiler, verimin attığını ancak alım fiyatlarının düştüğünü söyledi. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, "Bu yıl ne buğday nede çeltik açıklanan fiyatlar tamamen bizim için maliyet fiyatlardır. Bize dönüm başına aldığımız mahsule göre devletin açıkladığı fiyatlar maliyet fiyatıdır. Araziler boş kalmıyor ama köylüler umut için ekiyor" dedi.

Türkiye'nin sofralık pirincinin yüzde 50'sini karşılayan Edirne'de üreticiler, çeltik hasadının sonlarına yaklaşılırken, tarlalarla çalışmalar hummalı bir şekilde sürüyor. Kentte 450 bin dönüm alana ekilen çeltikte bu yıl geçen yıllara oranla yüzde 10 verim artışı yaşanırken, 400 bin ton ürün elde edilmesi hedefleniyor. Hasat edilen çeltik dev kömürlü kazanlarda 50-60 derece sıcaklıkta kurutulup kabuklarından ayrılmasının ardından pirinç olarak sofralarda yerini alıyor.

Edirne'de çeltik üreticileri bölgeye göre artan verimlerinin girdi maliyetlerinin yükselmesiyle bu yıl hasat ettikleri çeltikten para kazanamadıklarını dile getirdi. Edirne'nin Yunanistan'a sınır Meriç Nehri'nin kıyısında 15 bin dekar ekili araziye çeltik ekimi yapan Üyüklütatar Köyü sakinleri çeltik alım fiyatlarının artmasını istiyor. Üyüklütatar köyünden çeltik üreticisi Rahmi Arasan, çeltik verimlerinde artış olduğunu fakat bunun fiyatlara yansımadığını belirterek, "Bu yıl verimler güzel alım fiyatları düşük. Şu an çeltik 3.20 liradan alınıyor. Biz üretici olarak girdi fiyatlarını hesapladığımızda 3.50 üzerinde olmasını bekliyorduk. Üretimden yaptığımız masraflar geçtiğimiz yıla göre fiyatını ikiyi katladı ama çeltik geçen yıl ki fiyatların bile altına satılıyor" dedi. Üreticisi Vahdettin Tüfekçi, "Hasatta son aşamalara yaklaştık. Verimler güzel hasatta güzel gidiyor. Çeltik alımlarında ilk günlere göre düşüş var. Şimdi TMO'da alıma başlamış güzel gidiyor" dedi.

Geçtiğimiz yıla göre bu yıl çeltik alım fiyatlarının düştüğünü söyleyen Ali Gülsever, "Geçen yıl çeltik alım fiyatı 3.50 liraydı. Bu yıl alım fiyatı 3.20 lira. Ektiğimiz çeltik yaptığımız masraflarımız kurtarmıyor. Her yıl umut ile ektiğimiz çeltiği hayal kırıklığı ile hasat ediyoruz. Geçen yıla göre fiyatlarda artış olacağına 30 kuruşluk bir düşül var" dedi.

'MALİYET FİYATINA HASAT EDİYORUZ, ÇİFTÇİLER AZALIYOR'

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, tarlalarda ektikleri ürünleri, mazot ilaç gübre gibi girdilerinde fiyatların artmasıyla mahsulleri maliyet fiyatlarına hasat ettiklerini, bu nedenle bölgede çiftçilerin azaldığını söyledi. Arabacı, "Bu yıl ne buğday nede çeltik açıklanan fiyatlar tamamen bizim için maliyet fiyatlardır. Bize dönüm başına aldığımız mahsule göre devletin açıkladığı fiyatlar maliyet fiyatıdır. Bu şartlarda para kazanmak zor. Bu çiftçinin öz sermayesinde gidiyor. Araziler boş kalmıyor ama köylüler umut için ekiyor ve sürekli traktörünü arabasını satmak zorunda kalıyor ve günden güne çiftçilik azalıyor "dedi.

Görüntü Dökümü:

Drone ile çeltik hasatı

Hasattan detay

Çeltik tarlasından detay

Köylüler ile röp.

Çeltik kazanlarında kurutulması

Muhabir Ali can Zeray'ın anonsu

Farklı açılardan detaylar

Haber-Kamera: Ali can ZERAY/EDİRNE,