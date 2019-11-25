DHA YURT BÜLTENİ-3

Toplu taşıma araçlarında takma diş, güveç, yumurta unuttular

Bursa 'da toplu taşıma araçlarında unutulan eşya ve malzemeler görenleri şaşırttı. Unutulanlar arasında takma diş, güveç, yumurta gibi ürünler bulunduğu görüldü.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım şirketi BURULAŞ, Bursaray vagonları ile belediye otobüsleri ve BUDO'ya ait deniz otobüslerinde yolcular tarafından unutulan eşya ve malzemeleri Osmangazi İstasyonu'nda bulunan kayıp eşya bürosunda saklıyor. Unutulanlar arsasında cüzdan, çanta ve cep telefonlarının yanı sıra takma diş, güveç tenceresi, yumurta, koltuk değnekleri, biberon, kedi taşıma kutusu, duvar tabloları ve müzik aletleri de yer alıyor. Kayıp eşya bürosunda 1 yıl boyunca muhafaza edilen malzemeler, başvuran sahiplerine teslim edilirken, diğerleri ise kurulan kermeste Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı huzurevine gelir sağlamak amacıyla satılıyor ya da bazı yardım derneklerine bağışlanıyor.

Toplu taşıma araçlarında unutulan eşyaların, kendilerine getirilmeleri durumunda 1 yıl depoda beklettiklerini ifade eden Kayıp Eşya Bürosu Sorumlusu Havva Çetin, "BURULAŞ'a bağlı tüm ulaşım araçlarındaki otobüs, metro, nostaljik tramvay ve ipekböceğindeki kaybolan veya bulunan ve bize ulaştırılan eşyaların hepsi burada bulunmakta. Kıyafet, şemsiyeler, öğrenci eşyaları, cep telefonları, elektronik eşyalar, gözlükler, kimlik kartları, her türlü eşya bulunup bize geliyor. En ilginç olanlar arasında biberonlar, gözlükler, koltuk değnekleri, bastonlar bulunuyor. 2019 yılında şu an itibariyle 9 bin 500 kaleme yakın eşya ulaşım araçlarında unutuldu" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Kayıp eşyalardan detaylar

-Metro istasyonundan detaylar

-Anons

-Röportaj

-Haber: Muammer İRTEM-Huzeyfe ÖZDEMİR-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

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Rize'de, satsuma cinsi mandalinada hasat zamanı

Rize'de, çaydan sonra alternatif ürün olarak yetiştirilen satsuma cinsi mandalinanın hasadına başlandı. Sınırlı miktardaki mandalinalar, yol kenarlarında kurulan tezgahlar ve pazarda, kent dışına çıkmadan satılıp, tüketiliyor. Mandalinalar, dalında 60 kuruş ile 1 liradan, pazar ve manav tezgahlarında ise kilosu 2,5- 3 liradan satılıyor.

Karadeniz'de, kışın en çok tüketilen meyveler arasında bulunan Rize mandalinasında üreticiler, hasada başladı. Ege ve Akdeniz bölgelerindeki mandalina hasadının ardından Rizeli üreticiler de çaydan sonra alternatif ürün olarak yetiştirip, hasat ettiği satsuma cinsi mandalinaları tüketiciyle buluşturuyor. Rize'nin Derepazarı ve İyidere ilçelerinde az sayıda üreticinin satış amacıyla sınırlı miktarda ürettiği mandalinalar, ilgi görürken, kent dışına çıkmadan tüketiliyor. İlçelerde çay bahçelerinin yanı sıra mandalina üreten çiftçiler, dalından topladıkları ürünleri satış noktalarına ulaştırıyor. Bazı üreticiler, topladığı mandalinaları dalından, bazıları da yol kenarına kurdukları tezgahlardan satışa sunuyor. Mandalinalar, dalında 60 kuruş ile 1 liradan, pazar ve manav tezgahlarında ise kilosu 2,5- 3 liradan satılıyor. Verimin geçen yıla oranla az olduğunu belirten üreticiler, Derepazarı ilçesinde yetiştirilen mandalinaların tatlı ve organik haliyle C vitamini deposu olduğunu söylüyor.

YAZIN ÇAY, KIŞIN MANDALİNA

Dedelerinden kalan bahçede mandalina hasadına başlayan üretici Metin Yılmaz, "Bahçemde 30 civarında mandalina ağacım var, 500 kilo ile 1 ton arasında yıllara göre değişen verim elde ediyorum. Bu yıl verim biraz düşük. Zaten son yıllarda mandalinamızın da değeri düştü. Bahçeden 60 kuruş ile 1 lira arasında değişen fiyatlarda mandalina satın alınıyor, pazarda ise 2 buçuk 3 lira civarında satış yapılıyor" dedi.

Yılda ortalama 1,5 ton mandalina hasadı yaptığını söyleyen Zeki Tüfekçi ise "Rize'de arazi kısıtlı olduğu için mandalina ağaçlarımız çay bahçesi içerisine yerleşmiş vaziyette. Yazın çay hasadımızı yapıyoruz. Bu zamanlarda da mandalina hasat ederek bahçemizden iki ürün birden almış oluyoruz. Mandalinamızın bakımı var; budamasını yapıyoruz, organik gübre veriyoruz ve ağaçlarımızın verimini artırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

'BAHÇEDEN TEZGAHA GELİYOR'

Yol kenarına kurduğu tezgahta satış yapan Refik Ekmekçi de "Burada mandalina satışlarımızı yapıyoruz. Hem üreticinin elinde kalan mandalinaların satışını yaparak onların para kazanmasını sağlıyor hem de kendimiz ekmek paramızı bu şekilde çıkarmış oluyoruz. Vatandaşlarımız da bizim burayı biliyorlar ve kendi yörelerinin mandalinalarını tercih ederek gelip buradan mandalina alıyorlar. Mandalinamız bahçeden direkt tezgaha geliyor. Doğal bir mandalinayı tüketicilerimize sunuyoruz" dedi.

'MANDALİNA BÖLGEDE 95 YILDIR VAR'

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Keziban Yazıcı ise son yıllarda mandalinanın Derepazarı ve İyidere ilçelerinde üreticiye ekonomik girdi sağladığını belirtti. Yazıcı, "Mandalina bu bölgede 95 yıldır var. Rize bölgesi mikroklima bir alan olduğu için çok güzel yetiştiriciliği yapıldı. İlk başta üreticimiz bunu benimsedi bahçelerine dikti. Daha sonra ana ürün çayın bölgeye gelmesiyle ve çayın ekonomik getirisinin daha fazla olması nedeniyle mandalina ikinci planda kaldı ve üreticilerimiz mandalinayı kendilerinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde, sadece bahçelerinde 5- 6 tane bulunduruyorlar. Son yıllarda çaya yan ürün anlamında özellikle İyidere ve Derepazarı'ndaki üreticilerimizde hareketlilik yaşanıyor" diye konuştu.

İlkbaharda çiçeklenmeye başlayan mandalinanın uzun yaz periyodu sonunda kasım- aralık aylarında olgunlaşma seviyesine ulaştığını kaydeden Doç. Dr. Yazıcı, mandalina pazarını uzatma adına Karadeniz Bölgesi'nin önemli potansiyele sahip olduğuna dikkat çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Mandalina bahçesinden detaylar

-Mandalina hasadı

-Tezgahta mandalina

-Mandalina satın alanlar

-üreticilerle röportaj

-Satıcılarla röportaj

-Doç. Dr. Keziban Yazıcı ile röportaj

Haber-Kamera: Arzu ERBAŞ-Mehmet Can PEÇE-RİZE -DHA

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Vali Toprak'ın uyardığı kişi öğretmen değil gazeteciymiş

Konya'da Öğretmenler Günü için düzenlenen programa katılan Vali Cüneyit Orhan Toprak'ın kürsüde konuştuğu sırada bacak bacak üstüne attığı için "Öğretmen gibi otur" diyerek uyardığı kişinin, yerel gazetede çalışan muhabir olduğu ortaya çıktı.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla dün Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende Vali Cüneyit Orhan Toprak, konuşmasını yapmak üzere kürsüye geldi. Toprak, konuşması sırasında, dinleyiciler arasında bulunan bir kişinin bacak bacak üstüne atarak oturduğunu görerek, "Sen öğretmen misin? Öğretmen gibi bir otur da görelim. Böyle güzel duygularla geliyoruz, güzel hareketlerle karşılaşmak isteriz. Beni değil arkadaşlarını rencide ediyorsun. Bana göre hava hoş. Biz halen ilkokul öğretmenimizin bize destur edindirdiği hareketlerle hayatımızı devam ettiriyoruz. Biz onu hareketleriyle örnek alıyoruz ve öyle öğretmenler görmek istiyoruz. Yalan mı arkadaşlar? Yalansa söyleyin" dedi.

Vali Toprak'ın bu sözleri, salondakiler tarafından alkışlandı.

UYARDIĞI KİŞİ GAZETECİ ÇIKTI

Törenin ardından valilik tarafından yapılan araştırmada bacak bacak üstüne atan kişinin, yerel bir gazetede çalışan muhabir olduğu ortaya çıktı. Vali Toprak, yaptığı yazılı açıklamada, programda üzücü bir olay yaşandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Öğretmenler Günü münasebetiyle düzenlenen ve çok güzel geçen program esnasında maalesef üzücü bir gelişme yaşanmıştır. Programdaki konuşmam sırasındaki protokolde oturan bir kişinin oturma biçiminin asgari nezaket ölçülerinin çok ötesinde olması üzerine, kendisine öğretmen olup olmadığını sordum. Şahsın, başıyla olumlu işaret yapmasından sonra bir uyarım oldu. Ülkemize, bizlere ve tüm insanlığa emeği olan bütün öğretmenlerimizin bu kadar önemli bir günde yerel muhabir olduğunu öğrendiğimiz bir kişiden dolayı böyle bir durumla karşılaşmaları beni de derinden üzdü. Çok büyük bir heyecan ve mutlulukla geldiğimiz törende, öğretmen olmasa dahi bu tip bir oturuş şekli orada bulunan herkese karşı da uygun görülemezdi. Program yaklaşık 2 bin öğretmenimizin bulunduğu ortamda çok coşkulu, mutlu ve heyecanlı şekilde devam etmiştir."

Görüntü Dökümü

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-ARŞİV görüntüler

Mehmet IŞIK/KONYA, -

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Milli dansçıların hedefi, altın madalya

Samsun'da kampa giren Tekerlekli Sandalye Dans Milli Takımı sporcuları, Almanya'da düzenlenecek Dünya Dans Şampiyonası'na hazırlanıyor. Sıkı kamp programında antremanlarını sürdüren milli dansçılar, şampiyondan altın madalya ile yurda dönmeyi hedefliyor.

Tekerlekli Sandalye Dans Milli Takımı sporcuları, 29 Kasım'da Almanya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası için Samsun'da kampa girdi. Yaşar Doğu Spor Salonu'nda antrenmanlara başlayan dans sporcuları, Milli Takım Antrenörü Gazi Umdu yönetimindeki yoğun kamp programında ter döküyor, müzik eşliğinde kendilerini daha da geliştirmeye çalışıyor. Şampiyonada milli sporcular Osman Ertöz, Yeşim Eryiğit, Abdül Kadir Ünal, Şima Elif Umdu, Burak Bolat, Gizem Sarıgöl, Memet Sefa Öztürk ve Yeliz Güllü, 12 kategoride Türkiye'yi temsil edecek. Antremanlarını sürdüren milli dansçılar, şampiyondan altın madalya ile yurda dönmeyi hedefliyor. 29 Kasım-2 Aralık tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek şampiyonaya, dünyanın birçok ülkesinden 350 sporcu katılacak.

'ÜLKEMİZİ GURURLANDIRACAĞIZ'

Dünya şampiyonasına sıkı bir şekilde hazırlandığını belirten Antrenör Gazi Umdu, "Takım olarak yoğun bir odaklanma içerisindeyiz ve Dünya Şampiyonası'na hazırız. Çok iddialıyız. Bu yarışmaya 4 senedir hazırlanıyoruz. Bir sporcunun hayali olimpiyatlarda yarışmaktadır, fakat tekerlekli sandalye dans sporu branşı olimpiyatlarda yer almıyor. Dolayısıyla bizim hedefimiz, dünya şampiyonasına katılmaktı. Bu hedefimizi gerçekleştirdik. Dünyada bu spor 50 senedir var, ancak biz son 5 senesini yakalayabildik. Kısa zamanda birçok madalya kazandık, geç başladık ama çok iyi seviyelere yükseldik. İyi sonuçlar alarak, ülkemizi gururlandıracağızö dedi.

'ŞAMPİYONADA İDDİALIYIZ'

Milli takım dansçısı Gizem Sarıgöl de, Almanya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na sıkı bir şekilde hazırlandıklarını kaydederek, altın madalya için mücadele edeceklerini ifade etti. Milli sporcular ise şampiyona için iddialı olduklarını vurgulayarak, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Tekerlekli Sandalye Dans Milli Takımı'nın antrenmanından detaylar

-Milli Takım Antrenörü Gazi Umdu röportajı

-Milli takımın poz vermesi

Haber-Kamera: Zeynep Irmak ÖCAL, Tayfur KARA/SAMSUN,