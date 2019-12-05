DHA YURT BÜLTENİ-3

6 gündür kayıp olan 15 yaşındaki kız, Adana'da bulundu

Bilecik'teki evinden 6 gün önce "Okula gidiyorum" diye ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan G.T. (15), Adana'da polisin yaptığı çalışma sonucu tarım işçisi Gökhan K.'nin (31) evinde bulundu.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Bedi köyünde babaanne ve dedesiyle yaşayan lise öğrencisi G.T., iddiaya göre bir süre önce, sosyal medya uygulaması üzerinden Adana'da tarım işçiliği yapan Gökhan K. ile tanıştı. Burada sohbet etmeye başlayan ikili, Gökhan K.'nin okuma yazma bilmemesinden dolayı birbirlerine ses kaydı yollayarak konuşmayı sürdürdü. Gökhan K., bir süre sonra internet üzerinden sohbet ettiği G.T.'yi Adana'ya çağırdı. Annesi ve babasının çalışmasından dolayı babaannesi ve dedesiyle yaşayan G.T., 28 Kasım günü saat 07.30'da "Okula gidiyorum" diyerek evden ayrıldı. Akşam olmasına rağmen G.T.'den haber alamayan babaanne ve dedesi, durumu çocuklarına bildirdi. Polise giden baba Ahmet T. ve anne Muazzez T., polise giderek kızları G.T. için kayıp başvurusunda bulundu. Bir televizyon programına da çıkan Ahmet ve Muazzez T., kızları G.T.'nin bulunması için çağrıda bulundu. Kızının en son internet üzerinden Adana'da yaşayan bir erkekle konuştuğunu gördüğünü söyleyen anne Muazzez T., kızının söz konusu kişinin yanında olabileceğini söyledi.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

İddialar üzerine G.T.'nin bulunması için harekete geçen Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, küçük kızın internet üzerinden konuştuğu Gökhan K.'yi Yüreğir ilçesine bağlı Yalnızca Mahallesi'nde gözaltına aldı. Ancak ekipler kız çocuğunu bulamadı.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla G.T.'yi bulmak için Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı özel bir ekip kuruldu. Kısa sürede G.T.'nin, merkez Yüreğir ilçesi Yalnızlar köyünde Gökhan K.'ye ait barakada olduğunu saptayan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp ve Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, söz konusu adrese baskın yaptı. 3 Aralık günü düzenlenen çalışmada ekip burada yaptığı arama sonucu kız çocuğunu buldu.

G.T. daha sonra emniyete getirilip, Çocuk Şube'ye teslim edildi. Gökhan K. de polis tarafından gözaltına alındı.

'KENDİ İSTEĞİMLE GİTTİM'

Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince ifadesi alınan G.T.'nin zanlı Gökhan K. ile uzun zamandır internet üzerinden konuştuklarını, annesinin bu durumdan haberi olduğunu ve Adana'ya kendi isteğiyle geldiğini söylediği öne sürüldü. Zanlının kendisine cinsel istismarda bulunmadığını belirten G.T.'nin sağlık muayenesinden geçmeyi reddettiği öğrenildi.

İKİ KERE EVLENMİŞ

Gözaltındaki Gökhan K.'nin daha önce biri Suriye uyruklu 2 kadınla ayrı zamanlarda internet üzerinden tanışıp evlendiği ve daha sonra iki evliliği de yürütemeyerek boşandığı iddia edildi. G.T.'yle de aynı yöntemle iletişim kuran Kelekçioğlu, emniyetteki ifadesinde kötü bir niyetinin olmadığını ve küçük kızın kendi isteğiyle yanına geldiğini söylediği öğrenildi.

Gökhan K.'nin Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu sürerken, kızlarının bulunduğunu öğrenen Muazzez T. ve Ahmet T. çiftinin bugün Adana'ya geleceği ve polis ekipleri tarafından kızlarının kendilerine teslim edileceği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Zanlının Adana Adli Tıp Kurumu'na girişi ve çıkışı

-Adli Tıp Kurumu tabelasının görüntüsü

-G.T.'nin bulunduğuı barakanın genel ve detay görüntüleri

Haber : Can ÇELİK Kamera: Anıl ATAR/ADANA,

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Yosun tutan tarih sonunda kurtulacak

İzmir'de yapılmak istenen iş merkezi temelinde, Milattan Sonra 2'nci yüzyılda inşa edildiği anlaşılan Roma hamamı ile gymnasium (okul) kalıntısı olduğu belirlendi. Ancak kalıntıların korunması için herhangi bir çalışma yapılmadı. Vakıflar Bölge Müdürlüğü, hazırladığı proje ile 3 yıl boyunca su içerisinde kalan ve yosun tutan tarihi kalıntıları, Antik Yunan ve Roma pazarı ile şehir merkezinin kalıntılarının bulunduğu Basmane semtindeki açık hava müzesi Agora gibi sergileyecek. Küçük bir alan da camla kapatılacak.

Konak ilçesi Ahmetağa Mahallesi'nde bulunan, mülkiyeti Vakıflar Müdürlüğü'ne ait olan, 120 yıllık Kaptan Mustafa Paşa İş Merkezi için yap-işlet-devret modeli ile 2016 yılında ihaleye çıkıldı. İhaleyi kazanan firma tarafından 12 Haziran 2016 tarihinde, çalışmalara başlandı. Binayı yıkarak, yerine alışveriş merkezi kurmak isteyen firma yetkilileri, beklemediği durumla karşılaştı. İş makineleriyle yapılan kazı çalışmaları sırasında, binanın zemininde tarihi kalıntılara rastlandı. Bunun üzerine çalışmalar durduruldu. Arkeologlar tarafından yapılan incelemelerde, ortaya çıkan yapının Milattan Sonra 2'nci yüzyılda inşa edildiği anlaşılan Roma hamamı ile gymnasium (okul) kalıntısı olduğu belirlendi. İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından önceki aylarda yapılan toplantıda, tarihi kalıntıların aynı zamanda Smyrna Antik Kenti Limanı yerleşimi hakkında da yeni tarihsel bilgiler verdiğini, bu nedenle söz konusu yapının yerinde korunmasının önemli olduğu belirtildi. Uzun bir süredir sular altında kalan ve yosun tutan, bakım yapılmadığı için çevresinde otlar yükselen kalıntıları DHA geçen aylarda haberi 'Yosun tutan tarih' başlığı ile ülke gündemine taşıdı.

AGORA GİBİ SERGİLENECEK

Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün alana dair uygulama projesi hazırladığı ve gerekli birimlerden ön onayların alındığı kaydedildi. Hazırlanan projenin Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na sunulacağı öğrenildi. Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün hazırladığı projenin hayata geçmesi halinde, bölgede inşaat yapılmayacak. Kalıntılar, Antik Yunan ve Roma pazarı ile şehir merkezinin kalıntılarının bulunduğu Basmane semtindeki açık hava müzesi Agora gibi sergilenecek. Küçük bir alan da camla kapatılacak.

'TARİHİ DEĞER KORUNMALI'

UNESCO Dünya Kültürel Mirası Geçici Listesi'ne alınması için başvuru yapılan Kemeraltı Çarşısı'nın hemen yanında bulunan Antik Roma dönemine ait kalıntıların korunması gerektiğini söyleyen Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, "Eğer buradaki kalıntılar farklı bir yere taşınacaksa, otopark yapılabilir. Böylece Kemeraltı değerini bulacak. Kemeraltı'nın nefes alacak yerlere ihtiyacı var. Burada eskisi gibi yüksek katlı bina yapılmasın. Kemeraltı'nda dükkandan bol bir şey yok. Buraya yeni bürolar açmasınlar. Öyle bir yanlış yapmasınlar. Turistler, tarihi çarşıya buradan girerek, kalıntılar görmeli. Yok, eğer illa bina yapacaklarsa, yedi katlı bir iş hanı yerine otopark yapılsın" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Yerden ve drone görüntüleri 28 Nisan 2019 tarihinde servis edilen haberden arşiv olarak alınabilir

Umut KARAKOYUN/İZMİR,

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Uzmanından uyarı: Dijital güvenliğiniz için doğru şifre belirleyin

İzmir'deki siber güvenlik uzmanı Gürol Işık, siber suçlardaki artış oranına dikkat çekerek, kişilerin dijital ortamda güvenliklerini artırmak için kolay kırılabilen şifreler seçmemelerini önerdi. Şifrelerin içerisinde mutlaka büyük, küçük harf, rakam, ünlem gibi sembollere yer verilmesi gerektiğini söyleyen Işık, "6 karakterden oluşan ve sadece rakamlardan oluşan bir şifre saniyenin binde ikisi kadar bir sürede kırılabilir. Ancak büyük küçük harflere duyarlı, 15 karakterli ve içinde nokta, ünlem, soru işareti gibi işaretlerin bulunduğu bir şifrenin kırılması 348 milyon yıl alır" dedi.

Her geçen gün akıllı telefon, akıllı ev aletleri ya da akıllı fabrikaların sayılarının artmasıyla birlikte siber suçlarda da artış yaşandığını belirten siber güvenlik uzmanı Gürol Işık, kötü niyetli tarafların boşluklardan yararlandığını söyleyerek kişileri ve kurumları tehditlerin farkında olmaları yönünde uyardı. Geçen yıl kayıtlara geçen resmi hackerlık dolandırıcılığının 1,5 milyar dolara ulaştığını kaydeden Işık, bunların yanı sıra tespit edilemeyen dolandırıcılıkların da bulunduğunu anlattı. Bankaların dahi hackerların tuzağına düştüğünü, müşteri kaybı yaşamamak için bu gerçeği gizli tuttuğunu söyleyen Işık, "Veri kaybına uğrayan bankalar da hackerlara para ödeyip şifreleri geri alıyor. Sonra önlem almaya çalışıyorlar ama iş işten geçmiş oluyor. Hepimizin bilgisi herkeste geziyor. Akıllı telefonlar bizim günlük hareketlerimizi kaydediyor. Aramalarımızı veri tabanına işleyip kişisel meraklarımızı öğreniyorlar. Daha uyanık olmalıyız ve bu bir paranoya değil" dedi.

KORUNAKLI ŞİFRE BELİRLEME YÖNTEMLERİ

Sosyal medya kullanıcılarının da hafta sonu tatile gittiklerinde paylaşım yaparak evlerinde kimsenin olmadı bilgisini hırsızlara ulaştırdığını kaydeden Işık, şöyle devam etti: "En kolay hırsızlık internet ortamından yapılıyor. Telefonlar aslında birer tehdit. Kredi kartı bilgileri ile şahsi verilerimizi telefonumuza yüklememeliyiz. Belirlediğimiz şifreleri her ay değiştirmeliyiz. Kendi güvenliğimizi kendimiz almalıyız. Bunu zor şifreler belirleyerek de yapabiliriz. Örneğin, 'mehmet1970' gibi şifreleri kullanmayalım. En kolay şifreler, en çok kırılabilen şifrelerdir. Şifrelerin içerisinde mutlaka büyük küçük harf, rakam, ünlem gibi sembollere yer vermeliyiz. 6 karakterden oluşan ve sadece rakamlardan oluşan bir şifre saniyenin binde ikisi kadar bir sürede kırılabilir. Ancak büyük küçük harflere duyarlı 15 karakterli ve içinde nokta, ünlem, soru işareti gibi işaretlerin bulunduğu bir şifrenin kırılması 348 milyon yıl alır. Sosyal medya hesapları, kredi kartları ya da farklı uygulamalarda belirlediğimiz şifreleri unutmamak için hiç unutmadığımız okul numarası ya da bir su abonelik numarası belirleyin. Bu rakamların başına sonuna, kredi kartıysa kk gibi bazı harfler koyup ünlem ya da virgül gibi işaretlerle desteklersek yüzde 80 korunaklı bir şifre belirlemiş olursunuz. Bu şifreyi ayda 1 kez değiştirmeyi unutmayın. İnternet ortamında yüzde 100 güvenlik yoktur. Önemli olan mümkün olduğunca fazla tedbir almaktır."

'YERLİ YAZILIMLARA YÖNELİN'

Firmalara hacker saldırısı ile ne gibi zararlara uğrayabilecekleri konusunda bilgi vererek önlem almalarını sağladıklarını anlatan Işık, sızma testleri ile bir saldırı sırasında başlarına gelebilecekleri önceden öğrendiklerini ifade etti. 3-5 bin dolar yatırım ile güvenlik sorununa çözüm üretmek yerine firmaların paranın yanında zaman ve itibar da kaybettiğini vurgulayan Işık, "Güvenlik duvarı bile dışarıdan gelebilecek saldırıları önler. Bu sayede sizin yetkilendirdiğiniz kişiler dışında kimse internet trafiğinize ulaşamaz. Yabancı menşeli yazılımlar sizi ne kadar korursa korusun sizin bilgilerinizin kopyasını üretici firma almış oluyor. Hepimiz tehdidin içindeyiz. Yabancı mal iyidir mantığı yerleştirildiği için onlara yönlendiriliyoruz. Ama Türkiye'de çok iyi teknoparklar, bilişim ofisleri ve kuluçka merkezleri açıldı. Buralardan güzel ürünler çıkıyor. Üniversitelerden çıkan projeler tanıtımlarını bütçe yetersizliğinden yapamıyor. Onlara destek vermek gerekir. Fiyatları da yabancılara göre daha avantajlı oluyor. Satış sonrası hizmete bakıldığında da yerli malı her zaman için avantajlı" dedi.

'ŞİFRELERİNİZİ PAYLAŞMAYIN'

İnternette yapılan ortak paylaşımlara da dikkat edilmesi gerektiğini belirten Işık, şöyle dedi:

"İyi niyetli olarak eşimize komşumuza verdiğimiz wifi şifresi ileride başımıza sorun açabilir. Şifreyi paylaştığımız kişi bizim şifremiz üzerinden kötü niyetle devlet kurumlarına saldırabilir, kişilere hakaret edebilir, kredi kartı suçuna karışabilir ya da çocuk pornosu izleyebilir. Bilişim suçlarında modeme kadar tespit edilebilir. Modem kimin üzerine kayıtlıysa suç ona kalır. İnternet şifresi size özeldir. Tüm sorumluluk size aittir."

'ŞİFREMİ BELLİ ARALIKLARLA DEĞİŞTİRİYORUM'

İnternet bankacılığını çok sık kullandığını dile getiren hemşire Büşra Yılmaz da şifre belirlerken çok dikkatli olduğunu söyleyerek, "Şifremi özellikle kimsenin aklına gelemeyecek şekilde seçiyorum. Zaten aksi durumlarda şifre uyarısı da veriliyor. Doğum tarihi olmaması ve birbirini tekrar eden numaralar olmaması gerekiyor. Buna dikkat ediyorum" dedi. İnternet alışverişi yaptığı kredi kartının günlük hesap özetini de kontrol ettiğini anlatan Yılmaz, ürün fiyatıyla döküme yansıyan fiyatı mutlaka karşılaştığını belirtti. Yılmaz, "Şifreleri unuttuğum oluyor. Bu yüzden çoğu kartımın şifresini aynı yapmak zorunda kalıyorum. Belli aralıklarla değiştiriyorum. Zaten çoğu internet sitesi zaman aşımı koyup uyarı veriyor. Ben de bazen şüphelendiğim durumlarda şifremi değiştiriyorum" diye konuştu.

Özel bir firmada çalışan Sercan Aktaş ise şunları söyledi:

"Günümüzde hız çok önemli. Para alışverişi için sürekli bankaya gitmeye vaktim yok. Çağa ayak uydurmak için internet bankacılığı kullanıyorum. Şifrelerimi özel tarihlerden seçiyorum. Bu da unutmamamı sağlıyor. Şifremi belirli aralıklarla değiştiriyorum. Doğum tarihi kullanmıyorum. Bana özel rakamlar belirliyorum."

Görüntü Dökümü

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Gürol Işık ile detay görüntü

Gürol Işık ile röportaj

Vatandaş röportajları

Haber-Kamera: Nevra UÇKAÇ/ İZMİR,

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Atlı kızakla Çıldır Gölü'nde drift

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde soğuk hava nedeniyle yüzeyi buz tutan gölde, yerli ve yabancı ziyaretçiler, atlı kızakla drift heyecanı yaşıyor. Turistler, gölde atlı kızakla drift yapmanın muhteşem bir zevk olduğunu söyledi.

Deniz seviyesinden 1950 metre yükseklikteki 123 kilometrelik alana sahip Çıldır Gölü'nün buz tutan kıyı kesiminde atlı kızaklarla yapılan tur ilgi görüyor. Köyün gençleri, turistleri kişi başı 10 dakikası 25 lira karşılığında atlı kızaklarla donan gölün üzerinde ve çevresinde gezdiriyor. Duran Taşdemir ise atlı kızağı ile gölün buz tutan yüzeyinde drift yapıyor. Adrenalin tutkunu müşterilerinin isteği üzerine drift yaptığını belirten Taşdemir, "Çıldır Gölü'nün kıyı kesimleri buz tuttu. Orta kısmı da bir aya kalmaz buzlanır. Buz tutan gölde otomobille olduğu gibi atlı kızakla drift yapıyoruz. Dört nala sürdüğümüz atı aniden sağa veya sola çevirince kızak bir anda olduğu yerde dönüyor. Muhteşem bir duygu. Buraya gelen yerli ve yabancı turistler atlı kızak keyfinin yanında adrenalin artırmak için drift de yapmamazı istiyor" diye konuştu.

Doğu Ekspres ile geldikleri Kars'ta ani harabeleri ile birlikte şehrin turistik yerlerini gezdiklerini söyleyen Zerrin Aslantaş, Çıldır Gölü'ne hayran kaldığını söyledi. Yüzeyi buz tutan gölde atlı kızakla gezintinin heyecanlı olduğunu belirten Aslantaş, "Buraya Mersin'den geliyorum. Ankara'dan trene bindik. Zaten trenle başlayan heyecanlı yolculuğumuz Çıldır Gölü'nde de devam etti. Gölü donduran bir soğuk var, ama etkilenmiyorsunuz. Herkesin buraları gelip görmesini tavsiye ederim" dedi.

Ablası ile birlikte geldiği Çıldır Gölü'nü görmese bile o heyecanı yaşadığını söyleyen görme engelli İsmail Aslantaş ise "Ablam gördüklerini anlatınca o duyguyu ben de yaşıyorum. Gölün buz tutan yüzeyinde yürümek ve atlı kızakla gezmek muhteşem bir duygu" diye konuştu.

Gölde atlı kızak keyfinden sonra tatilciler, hemen kıyıdaki restoranda pişirilen yöreye has sarı balıklardan yiyerek günü tamamlıyor.

Görüntü Dökümü

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-Minibasle çıldırg ölüne gidiş

-Araçların çıldır gölüne turistleri getirmesi

-Turistlerin atlı kıçakla gezmeleri

-Duran Taşdemir atlı kızağı ile dirft atması

-Atlı kızağa binelerle röp

-Duran Taşdemir ile röp

-Balık kızartılması

-Yemek yiyenler

Haber-Kamera: Suat İNCEDERE/ ÇILDIR (Ardahan),