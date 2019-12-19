DHA YURT BÜLTENİ - 3

Bursa'daki dağcıların cenazeleri ailelerine teslim edildi

Efe Sarp ve Mert Alpaslan'ın cenazeleri, Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Efe Sarp, yarın Aydın'ın Karacasu ilçesi Cumaönü Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Mert Alpaslan ise bugün İstanbul Büyükçekmece Küba Camii'nde kılınacak olan ikindi namazının ardından TÜYAP Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü

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Adli Tıp Kurumu'nun görüntüsü

Cenazelerin araca konulması

Dağcılaşrın ailelerinden görüntü

Aracın ayrılması

Genel ve detay görüntüler

Haber: Huzeyfe ÖZDEMİR/ BURSA

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Kandıra'da yılbaşı öncesi hindiler tükendi

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yetiştirilen hindilere, yılbaşının yaklaşmasıyla talep arttı. Ağırlığına göre fiyatlarının 120 ile 250 lira arasında değişen hindilerin tükendiğini belirten üreticiler, gösterilen yoğun ilgiden dolayı memnun olduklarını ifade etti.

Kandıra'da çiftlik ile köylerdeki kümeslerde yetiştirilen ve orijinal adı 'Amerikan bronzu' olan siyah hindilere yılbaşının yaklaşmasıyla talep arttı. Ürettikleri hindilerin neredeyse tamamının yılbaşına kısa bir süre kala tükendiğini belirten üreticiler, satışlardan dolayı memnun olduklarını dile getirdi. Türkiye'nin her yerinden talep olduğunu ve en çok ilginin tatil bölgelerinde bulunan restoran ve otellerden geldiğini söyleyen hindi üreticisi İsmail Turan, "Biz 4 kuşaktır bu işin içindeyiz. Hindi üreticiliği bize dedemizden kalan bir meslek, yıllardan beri bu işin içerisindeyiz. Bu sene yaklaşık 2 bin adet hindi ürettik, şu an elimizdeki hindiler neredeyse bitti. Yılbaşının yaklaşmasıyla talepleri karşılayamaz hale geldik." dedi.

120 İLE 250 LİRA ARASINDA SATILDI

Kandıra hindisinin doğal olmasından dolayı ilgi gördüğünü ifade eden İsmail Turan, şöyle konuştu:

"Zaman geçtikçe hindi bakımının zahmeti arttı, masrafı arttı diye üretim sayısı biraz olsun düşmüştü ama bu sene yine sayı arttı. Bizim elimizde 2 bin civarı hindi vardı, hiçbiri kalmadı. Kandıra hindisi doğal beslendiği için daha çok ilgi görüyor. Kandıra'nın havası, suyu, hayvanın beslenmesi doğal olduğu için eti lezzetli oluyor. Böyle olunca da oteller ve restoranlar menülerinde Kandıra hindisini tercih ediyor. Türkiye'nin çoğu yerinden sipariş var. Özellikle Antalya ve İstanbul'dan çok talep aldık. Kilosu 35 ile 40 lira arasında satılıyor. Bir hindi kilosuna bağlı olarak 120 ile 250 lira arasında alıcı buldu."

Görüntü Dökümü

-Pazarda bulunan hindilerden görüntü

-Hindi üreticileriyle röportaj

-Muhabir anonsu

-Detaylar

Haber-Kamera: Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/KANDIRA(Kocaeli),

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Samsun'da öğrenci servisinin devrildiği kaza anı kamerada

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 2 öğrencinin hayatını kaybettiği, 10 öğrencinin ise yaralandığı kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbe an yansıdı.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında ilçenin Irmaksırtı mevkisi, Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Samsun'dan Çarşamba ilçesine seyir halinde olan Dursun P. idaresindeki 55 C 6076 öğrenci servis minibüsü, kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada, 12 öğrenci yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine, kaza yerine çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralıların bulundukları yerden çıkarılması için ekipler çalışma başlattı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralılarından, Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi 9. sınıf öğrencisi Batuhan Yılmaz (16) ile Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden Zülal Işıl Çörtük (14) tedavi altına alındıkları hastanede hayatını kaybetti. Can pazarının yaşandığı kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza anı

Haber: Tayfur KARA SAMSUN-DHA

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Mersin'de uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu

Mersin'de, uyuşturucu tacirlerine yönelik 500 polisle, helikopter destekli şafak vakti gerçekleştirilen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce geçtiğimiz aylarda torbacı diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satan kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 14 kişi tutuklanmıştı. Narkotik polisi bu defa tutuklanan torbacılara aracılık ve uyuşturucu temin eden şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. 'Süpürme 3' adı verilen operasyonda narkotik köpeği, drone ve helikopter destekli 500 polisle belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Baskınlarda 17 kişi gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda 5 kilo esrar, 100 gram kokain, 20 gram eroin, 50 gram metamfetamin ve 30 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 14'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Polisler emniyetten çıkarken

-Polisler operasyon yapılan evlerin önüne konuşlanırken

-Evlerde arama yaparken

-Dedektif köpekler arama yaparken

-Aramalarda bulunan maddeler

-Operasyon drone görüntüleri

-Yakalanan zanlılar emniyetten çıkartılırken

-Yakalanan zanlılar adliyeye götürülürken

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,