DHA YURT BÜLTENİ-3

Adana'da hava destekli asayiş uygulaması

Adana'da polisin yaptığı hava destekli asayiş uygulamasında, aranan 4 kişi yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitli birimlerinden 958 polis, merkez Seyhan ilçesindeki parklarda ve ara sokaklarda uygulama gerçekleştirdi. Helikopter ve drone destekli uygulamada 4 narkotik dedektör köpeği de kullanıldı.

Uygulamada 2 bin 875 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı.

Mardin'de kayıp çift, ahırda bulundu

Mardin'de perşembe günü telefonla yakınlarını arayıp, takip edildiklerini söyledikten sonra bir daha kendilerinden haber alınamayan Veysi ve Fatıma Akbulut çifti, bir ahırda bulundu. Takip edildiklerini düşünen çiftin, 3 gündür ahırda saklandıkları bildirildi.

Mersin'de sebze halinde tezgahtarlık yapan Veysi Akbulut ile eşi Fatıma Akbulut çifti geçen hafta 2 çocuğuyla birlikte Kızıltepe'deki yakınlarına misafirliğe geldi. Perşembe günü Veysi Akbulut, eşi Fatıma Akbulut ile birlikte çarşıya gitmek için kayınpederinin evinden çıktı. Veysi Akbulut yolda kayınpederi Mehmet Sait Akbulut'u arayarak bir araç tarafından takip edildiklerini söyledi. Mehmet Sait Akbulut, bir süre sonra kızı ve damadına ulaşamayınca durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Akbulut çiftinin bulunması için çalışma başlatıldı.

DRONE DESTEKLİ ARAMA ÇALIŞMALARINA 250 POLİS KATILDI

Kızıltepe Cumhuriyet Savcısı Alperen Bolat'ın talimatıyla Mardin Asayiş Şube ve Kızıltepe Asayiş Büro ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Ekipler, dün yaptıkları arama çalışmalarında çiftin kullandığı aracı Çınarcık Mahallesi'nde buldu. Bunun üzerine çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı. 250 polisin görev aldığı arama çalışmalarında mahallenin giriş ve çıkışları kontrol altına alındı. AFAD ekiplerinin de desteğiyle bölge, drone ile didik didik arandı. Polis ekipleri metruk binalarda, boş arazilerde ve dere kenarında çifti aradı.

Arama çalışmaları, dün gece saatlerinde sonuç verdi. Polis, mahalle yakınlarındaki bir ahırda Akbulut çiftine ulaştı. Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolü için getirilen çift, daha sonra ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Çiftin takip edildiklerini düşündüklerini, araçlarını terk ederek yaklaşık 1,5 kilometre kaçarak ahıra girdikleri ve 3 gündür de burada saklandıkları belirtildi.

Türkiye'nin 'Favori Lezzeti' Yalova sütlüsü oldu

Yalova'da 7 yıl önce üretilmeye başlanan Yalova sütlüsü, lezzetinin tesciliyle, baklava ve künefe gibi geleneksel tatlıları geride bıraktı. Türkiye geneline ihraç edilen Yalova sütlüsünün yurtdışında da bilinirliği arttı.

Yalova mutfağının en gözde tatlısı haline gelen Yalova sütlüsünün ünü giderek artırıyor. 7 yıllık AR-GE çalışması sonrası ortaya çıkan ve tarifi sır gibi saklanan ürün, kısa zamanda vatandaşların beğenisini kazanırken, son olarak 'Türkiye Favori Lezzetler Ödül Töreni'nde tatlı kategorisinde birincilik aldı.

Baklava, künefe ve güllaç gibi tatlıları tahtından eden Yalova sütlüsüne ilişkin bilgiler veren üretici Ömer Koyuncu, "Yalova sütlüsü, çok hafif bir tatlı. Şuruplu tatlılara oranla yüzde 80 yağ ve şeker oranı düşük. Özel bir hamur ve özel bir fırın tasarımıyla pişirilmektedir. Mevsimsel meyvelerle tüketilen bir tatlıdır. Öncelikle Yalova halkı bunu çok sevdi. Yalova'dan Türkiye geneline bu lezzet yayıldı ve coğrafi işaret konumuna geldi. Gastronomi alanında çalışmalar yapılan birçok üniversitedeki çalışmalarda da yer aldıö diye konuştu. Ayrıca, Yalova sütlüsünün, 18 milyon kişinin katılımıyla yapılan halk oylamasında birincilik ödülü aldığını kaydeden Koyuncu, şu anda Türkiye geneline ihracatının yapıldığını ve bununla birlikte bu lezzetin Avrupa'da da bilinirliğinin artması için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Mavi ışık hastası Poyraz'ın keyfi yerinde

Antalya'da 3 günlükken yakalandığı 'mavi ışık hastalığı'na karşı verdiği yaşam mücadelesiyle Türkiye'nin tanıdığı Poyraz bebek, artık okullu oldu. 6 yaşına giren Poyraz, yaşıtlarıyla anaokuluna gidiyor. İyileştiği için yüzü gülen minik Poyraz'ın tek sıkıntısı uzun saçları nedeniyle okulda 'Sen kız mısın?' diyen arkadaşlarının şakalaşması.

Antalya'da Servet- Zeliha Ergün çiftinin 4 Kasım 2014 tarihinde dünyaya gelen çocukları Poyraz'a, doğumundan 3 gün sonra dünyada yaklaşık 200 bebekte görülen 'mavi ışık' hastalığı olarak bilinen 'Crigler-Najjar teşhisi konuldu. Her gün 12 saat mavi ışık alması gereken Poyraz için değeri 10 bin TL olan mavi ışık cihazını maddi yetersizlikler nedeniyle alamayan baba Servet Ergün, sanayide kendisi yaptırdı. 500 TL'ye mal edilen cihazla evde tedavi edilmeye çalışılan Poyraz bebek, dramının kamuoyuna yansımasının ardından hastaneye yatırıldı. Poyraz bebeğin hastanede tedavisi sürerken çok sayıda gönüllü ten rengi sarı olan Poyraz bebeğe karaciğer bağışında bulunmak istedi. Ancak hiç birinin karaciğeri nakil için uygun görülmedi.

TEK UYUMLU BABA

Tek uygun donör olan baba Servet Ergün ise 105 kilogram olması ve karaciğerindeki yağlanma nedeniyle ondan da parça alınamadı. Diyetle 4 ayda 80 kiloya düşen baba Ergün'den 1 Eylül 2015 tarihinde alınan karaciğer parçası, İstanbul Memorial Hastanesi'nde Poyraz bebeğe başarıyla nakledildi. Karaciğerin uyum sağlamasıyla sağlığına kavuşan Poyraz bebek, geçen eylül ayında özel bir hastanede sünnet oldu.

YUMURTALARI TOPLUYOR, TAVUKLARI BESLİYOR

Poyraz 6 yaşına girdiği için bu yıl okula başladı. Evlerine yakın bir okulda anasınıfına giden Poyraz'ın en sevdiği etkinlik ise havuz ve parka gitmek. Sabah erkenden uyanan Poyraz, okula gitmeden önce evlerinin bahçesinde besledikleri tavukların yumurtasını kümesten alıp pişirmesi için annesine veriyor. Yumurtasını yiyip kahvaltısını yapan Poyraz, daha sonra tavukların yemini veriyor. Her gün annesine uzun sarı saçlarını taratan Poyraz, çantasını alıp okula gidiyor.

KARACİĞERİNE GÖZLERİ GİBİ BAKIYOR

Evde olduğu zamanlarda babasıyla oynayan ve babasının 'Karaciğerim nerede sorusuna' karaciğerini eliyle göstererek 'Burada' diye cevap veren Poyraz, karaciğerine de gözü gibi bakıp koruduğunu söyledi.

OKULDA SAÇLARINA LAF EDİLMESİNE ÜZÜLÜYOR

Okuldaki arkadaşlarının uzun saçları nedeniyle kendisini çok üzdüğünü anlatan Poyraz Ergün, "Arkadaşlarım bana 'Saçların çok uzun, sen kız mısın?' diyor. Bu duruma üzülüyorum. Ben erkeğim, sünnet de oldum. Okulumu çok seviyorum. Havuza ve akvaryuma gidiyorum okulda. Şarkı söylüyoruz" dedi.

Oğluyla etkinlik yapmayı çok sevdiğini anlatan Servet Ergün ise tüm gününü Poyraz'a ayırdığını söyledi. Poyraz'ın saçlarını çok sevdiğini ve kesilmesine gönlünün razı olmadığını belirten Servet Ergün, "Kuaföre bile götürmüyorum. Tarayıp, uçlarını kesip düzeltiyorum. Oğlumu sünnet de ettirdik o artık tam erkek oldu. Poyraz sabah uyanınca hemen kümesteki tavuklarımıza yem veriyor. Gün içerisinde nereye gitmek isterse oraya götürüyorum" diye konuştu.

Ergün ailesi, bir nakille Poyraz'ın hayata tutunduğunu vurgulayarak, herkesin organ bağışı konusunda duyarlı olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kediler için rengarenk lastik evler yaptı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, Muhammet Hamarat eski araç lastiklerini kedi evlerine dönüştürdü. Muhammet Hamarat'ın yaptığı rengarenk 35 kedi evi mahallenin her yanına konulurken, vatandaşlar da kedilere sahip çıktı.

Körfez Hacıosman Mahallesi'nde yaşayan iş insanı Muhammet Hamarat, eski araç lastiklerini testere ile keserek kedi evine dönüştürdü. Yaptığı kedi evi mahalle halkı tarafından çok beğenilen Hamarat, daha sonra lastikçilerden atık lastikleri toplayarak kedi evi yapmaya devam etti. Bugüne kadar atık lastiklerden rengarenk 35 tane kedi evi yapan Muhammet Hamarat, mahallenin çeşitli noktalarına kedi evlerini dağıttı. Hamarat'ın yaptığı evlerine giren kediler hem soğuktan hem de köpeklerden korunuyor.

Bir sokak kedisinin kendisine sarılmasının ardından kedi evlerini yapmaya karar verdiğini söyleyen Muhammet Hamarat, "Her şey bir kedinin bir sabah koşarak gelip bana sarılmasıyla başladı. Ona bir ev yapmam gerektiğini düşündüm. Evimde eski lastikler vardı. Gidip onları yuva olacak şekilde kestim. Boyayınca da çok güzel bir kedi evi oldu. Sonra, 'Bu neden bir proje olmasın?' diye düşünerek bir sürü kedi evi yapmaya başladım. Bunları mahallemizde kedilerin yoğun olduğu bölgelere dağıtmaya başladım. Şu an mahallemizin her yerinde bu kedi evleri var. Bunları yapmaya da devam ediyorum.ö dedi.

Hayvanlara haklarının verilmesi gerektiğini ifade eden Hamarat, "Aslında bu bir iyilik değil. Bunu kedilerin bizim üzerimizde olan hakkı olarak düşünüyorum. Onlar sokakta soğukta yaşarken, biz evimizde sıcakta yaşıyoruz. Onların bizde hakkı olduğunu düşünüyorum. Bu projeye yola çıkma sebebim de sokak hayvanlarına haklarını vermektiö diye konuştu.

Mahallede terzilik yapan ve kedileri çok sevdiğini söyleyen Asya Çetin, "Bu kedi evleri çok beğenildi. Yapan ağabeyimizin ellerine sağlık. Gerçekten çok güzel düşünülmüş. Kedilere çok zulmedildiği için çok üzülüyorduk. Şimdi sahiplendiğimiz için kimse de yaklaşamıyor, karışamıyorlar. Kedileri çok sevdiğimiz için biz de dükkanın önüne bir tane kedi evi istedik. İleride giysi satan arkadaşımın dükkanının önünde de var. Kedimizi herkes çok seviyor. O buranın sevilen bir bebeği gibi oldu. Çocuklar burada yola kaçmak yerine kediyle oynuyorlar. Buraya gelen herkes mutlaka kediye de bir şey getiriyor. Çok güzel bir hayvan." dedi.

