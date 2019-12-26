DHA YURT  BÜLTENİ - 3

Şırnak'ta göçük altındaki madencinin 34 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı

ŞIRNAK'taki Cudi Dağı eteklerinde özel bir şirkete ait kömür ocağında önceki akşam meydana gelen göçükte mahsur kalan işçi Hasan İnal'ın (30), 34 saat sonra ölü olarak bulundu.

Merkeze bağlı Üçkiraz köyündeki Cudi Dağı eteğinde, özel şirkete ait kömür ocağında, önceki gün saat 18.30 sıralarında göçük meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sağlık görevlileri, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ocakta mahsur kaldığı belirlenen işçilerden 2 çocuk babası Hasan İnal'ı kurtarmak için çalışma başlatıldı. Çalışmalara katılmak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca Hakkari'de görev yapan 11 kişilik özel ekip bölgeye sevk edildi. Bu ekip ve Şırnak'ta özel bir şirkete ait madencilerin yaptığı arama kurtarma çalışması sonunda bugün saat 04.30 sıralarında Hasan İnal'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Madenden çıkarılan Hasan İnal'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından Şırnak Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Buradaki otopsinin ardından da toprağa verilmek üzere Balveren beldesine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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Morg önünde bekleyenler

Cenazenin Cenaze aracına bindirilmesi

Morgdan çıkan kadınlar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

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Ayağı kesilen Aylin'e hastane odasında ders veriliyor

MUĞLA'da, ayakları kamyon tekerleklerinin altında kalan ve sağ ayağı kesilen ilkokul öğrencisi Aylin Dağdeviren'e (9), eğitimden geri kalmaması için İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre'nin talimatıyla görevlendirilen öğretmen, tedavi gördüğü hastanede ders veriyor.

Menteşe'deki lokantada döner ustası olan Ahmet Dağdeviren (43) ile ev kadını eşi Handan Dağdeviren (35), kızları Aylin Dağdeviren'i de alıp, 8 Aralık günü saat 16.00 sıralarında çarşıya çıktı. Bir süre alışveriş yapan aile, eve dönmek için yolun karşısına geçmek isterken kızları Aylin'e, Abdi İpekçi Caddesi'nden Leylak Sokak'a dönen Abdullah Karataş yönetimindeki 34 TL 5436 plakalı hafriyat kamyonu çarptı. Ayakları kamyonun tekerleklerinin altında kalan, Menteşe Atatürk İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Aylin, ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hemen ameliyata alınan Aylin'in sağ ayağı kesildi. Yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin ardından Aylin, ortopedi servisine alındı. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Abdullah Karataş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı ise olay yeri yakınındaki apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, anne- babasıyla yolun karşısına geçmek isteyen küçük kızın ayaklarının, hafriyat kamyonunun tekerleklerinin altında kaldığı anlar yer alıyor. Annenin tekerleğe tekme atıp, sinir krizi geçirdiği görüntülerde, kamyon şoförü, Aylin'in ayaklarını kurtarmak için geri manevra yapıyor.

HASTANEDE EĞİTİMİNE DEVAM EDİYOR

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Plastik Cerrahi Servisi'nde tedavisi süren Aylin'e sürpriz yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre tarafından görevlendirilen öğretmen Muazzez Bayhan, küçük kızı tedavi gördüğü odada ziyaret ederek, kendisine ders vermek için geldiğini söyledi. Odasına kimseyi kabul etmediği öğrenilen Aylin'in çok mutlu olduğu görüldü. Menteşe Milli Eğitim Müdürü Soner Kaya ve Atatürk İlkokulu Müdürü Salih Güleçol, aileyi ziyaret ederek, isteklerinin olup olmadığını sordu.

Muğla Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, "Trafik kazası bizim içimizi acıttı. Çocuğumuz bir ayağını kaybetse dahi moralini yüksek tutabilmek için onu her gün ziyaret ettik. Hastane odasında ona bir sınıf oluşturmak istedik. Bir öğretmeni göreve başlattık. Her gün hastaneye giderek okul özlemini giderecek ve okuma sevgisini yaşatmayı sağlayacak. İl genelimizdeki 150 bin öğrencinin hepsi benim evladım. Başarımızı ekip çalışmasına borçluyuz. El birliğinden sonra bir sinerji oluştu" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Aylin'in yatağında dinlenirken görüntüsü

-Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü Soner Kaya ve Aylin Dağdeviren'in sohbet etmesi-

-Öğretmen Muazzez Bayhan'ın Aylin'e ders çalıştırması

-Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ile röp.

Haber - Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

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Ayvalık'ta gönüllü kadınlar yangınlara müdahale edecek -

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde başlatılan 'gönüllü itfaiyecilik' eğitimine' 10'u kadın 58 kişi katıldı. Meydana gelebilecek olası yangınların söndürme çalışmalarına kadınlar gönüllü olarak katılacak.

Ayvalık'ta başlatılan gönüllü itfaiyecilik projesine 58 kişi başvuruda bulundu. Ayvalık İtfaiye Grup Amiri Murat Turgut, itfaiye çavuşları Ali Osman Ay, Ahmet Yalvaç ve Fırat Demir tarafından gönüllü itfaiyecilere 36 saatlik teorik eğitimin ardından, 36 saat uygulamalı eğitim veriliyor. 2 Aralık'ta başlayan ve 28 Aralık'a kadar sürecek olan programa 10'u kadın 58 gönüllü itfaiyeci katılıyor. 3 grup halinde toplam 72 saat sürecek olan eğitimin sonunda gönüllü itfaiyeci olmaya hak kazananlara belge verilecek ve meydana gelebilecek olası yangınların söndürme çalışmalarına kadınlar da gönüllü olarak katılabilecek.

Gönüllü itfaiyecilik eğitimiyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın sorumluluk alanında meydana gelebilecek yangınlara, su baskınlarına, her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda, teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahalede, ilk yardım hizmetlerinin yürütülmesinde, su altında her türlü arama ve kurtarma olaylarına müdahalede, müsabaka ve organizasyonlarda, eğitim ve tatbikatlarda gönüllü itfaiyecilerin de görev almaları amaçlanıyor.

İtfaiyecilerin yangından trafik kazasına kadar farklı olaylara müdahale yöntemlerini detaylı olarak anlattıklarını söyleyen Ayvalık İtfaiye Grup Amiri Murat Turgut, "Herhangi bir afette, deprem, trafik kazası ve yangınlarda zor bir iş üstleniyoruz. Balıkesir İlçe Grup Amirlikleri arasında en yoğun çalışan grubuz. Bu anlamda kaymakamımız, belediye başkanımız bize çok destek veriyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Eğitime katılan ve başarılı olan gönüllü itfaiyecilerimiz, bundan böyle olası yangınlarda ve sel baskınlarında Ayvalık İtfaiyesi ile koordinasyon halinde çalışmalara katılıp, itfaiyecilere yardımcı olabileceklerö dedi

İTFAİYECİLİĞİN AMATÖR RUHU

İtfaiyecilik mevzuatından yangın yerindeki tehlikelere, araç ve malzeme bilgisinden söndürme maddeleri ve tekniklerine kadar verilen detaylı eğitime katılan 22 yaşındaki Bükre Yalvaç, "Uluslararası Ticaret ve Lojistik mezunuyum. KPSS'ye hazırlanıp itfaiyeci olmayı düşünüyorum. Babam itfaiyeci, bu mesleği bana aşkla anlattı. Doğayı, insanları ve canlıları çok seviyorum. O yüzden bu kursa katılmak istedim. Bu kursa geliyorum, ileride umarım itfaiyeci olurum. İzmir'de kadın itfaiyecileri görmüştüm, gurur duyuyorum kadınların böyle bir şey yapmasındanö dedi.

Ev hanımı Sevtap Oran ise, "Oturduğum yer olan Yenimahalle'de çok yangın çıkıyor. Kendi evimin üst katı da yanmıştı. Müdahale etmek için katıldım. İlk müdahaleyi artık kendim yapmak istiyorumö diye konuştu.

Emlak ofisi olan Ayşegül Pabuççu, "ADAK üyesiyim. Gönüllü olarak başladım, umarım başarılı oluruz. İnsanlara yardım etmek çok güzel bir şeyö dedi.

Havva Nefise Çam da, "Dernek olarak birçok aramalara gittik. İtfaiyeye de yardımcı olabilmek için kursa katıldık. İnşallah bize ihtiyaç duyulmaz ama ihtiyaç duyulduğunda yardımcı oluruz. Gönüllü olmaktan mutluyuzö diye konuştu.

DAHA GÜÇLÜ BİR BALIKESİR İTFAİYESİ

Daha güçlü Balıkesir İtfaiyesi hedefiyle hizmete devam ettiklerini kaydeden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Halil Yılmaz ise şöyle konuştu:

"Gönüllü İtfaiyeci, mesleği itfaiyecilik olmayan, nüfusun az itfai olay çıkma sıklığının düşük olduğu yerleşim yerlerinde gönüllü olarak görev üstlenen, eğitim, beceri ve donanım olarak profesyonel itfaiyeci imkan ve kabiliyetlerine sahip olan, itfai olay vukuunda kendi meşguliyetini bırakıp, emir komuta zinciri içinde olaylara müdahale eden ve olay sonrası kendi meşguliyetine dönen itfaiyeciyi ifade eder. Balıkesir'de itfaiyeciliğe gönül vermek temalı 'Gönüllü İtfaiyecilik' projesine bugüne kadar ilimiz genelinde 509 vatandaşımız başvuru yaptı. Yapılan başvurular değerlendirilerek vatandaşlarımızın uygun zaman dilimleri baz alınıp hafta içi gündüz-akşam ve hafta sonu grupları oluşturuldu. Eğitimler tüm hızıyla sürmektedir. Balıkesir Büyükşehir İtfaiyesi olarak amacımız; afetlere karşı daha bilinçli, eğitimli ve hazırlıklı toplum oluşturmaktır. Disipline, organize, yönlendirilebilir gönüllü ekipler ile afetlere karşı daha etkin mücadele ve insanımızın cefakar ve fedakar yapısı ile itfaiye teşkilatımızın gücüne güç katmaktırö dedi.

Görüntü Dökümü

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-İtfaiye erlerinin uygulamalı olarak yangına müdahale yöntemlerini anlatması

-Katılımcıların eğitimlerinden genel ve detay görüntüler

-Gönüllü itfaiyecilerle röp

Haber - Kamera: Kadri KAYA/AYVALIK(Balıkesir),

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5 yıldızlı kedi ve köpek oteli, yılbaşı tatili öncesi doldu taştı

Bursa'da, tatillerde ya da iş gezilerinde evcil hayvanlarını bırakacak yer bulamayanlar için 2017 yılında açılan kedi ve köpek oteli, yılbaşına sayıla günler kala doldu. Evcil hayvan sahipleri, kediler için günlük 75 lira, köpekleri için 100-150 lira karşılığında, 5 yıldızlı otelden faydalanabilirken, evcil hayvanlarını, odalarda bulunan güvenlik kameraları sayesinde 24 saat izleyebiliyor.

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde 2017 yılında açılan Evcilim Kedi ve Köpek Oteli, bayram ve iş gezilerinin yanı sıra, yılbaşında da doldu taştı. Yılbaşına sayılı günler kala rezervasyon yaptıran evcil hayvan sahipleri, kediler için günlük 75 lira, köpekler için boyutlarına göre 100-150 lira karşılığında otelden faydalanabiliyor. Ayrıca hayvanlarını otele bırakan sahipler, odalarda bulunan güvenlik kameraları sayesinde, evcil hayvanlarını 24 saat izleyebiliyor. Otele bırakılan kedi ve köpekler, ilk olarak genel sağlık kontrolünden de geçiyor. Özel günlerde, evcil hayvan sahiplerinin yoğun talebi olduğunu belirten Evcilim Kedi ve Köpek Oteli'nin işletme sahibi Veteriner Hekim Cemal Kuruoğlu, "Bayram tatilinde ve öncesinde otelimiz doluyor. Yılbaşı, sevgililer günü, doğum günleri gibi özel günlerde yoğun taleple karşılaşıyoruz. 2 yıl önce başladğımız güzel bir proje oldu. Artık özel günlerin haricinde de hizmet vermeye başladık. Bütün odalarımız kameralı. Hayvanlara kreş hizmeti de veriyoruz. Sabah bırakıp akşam alıyorlar" dedi.

"YILBAŞINA 15 GÜN KALA ODALARIMIZ DOLDU"

Bünyelerinde bulunan 32 odanın aynı metrekarede olduğunu söyleyen Kuruoğlu, "Otelimize ilk hizmet vermeye başladığımızda fiyatlarndırmayı, kameralı ve kamerasız odalar diye ayırmıştık. Sonrasında bütün odalarımızı kameralı hale getirdik. Veteriner polikliniğimiz 24 saat açık. Otelde kalan hayvanlarımız, gece saatlerinde rahatsızlansa da müdahale edebiliyoruz. Günlük fiyatlandırmamız, kedilerde 75 lira, köpeklerde de ırk boyutlarına göre 100 lira ile 150 lira arasında değişiyor. Yılbaşına sayılı günler kaldı, bu dönemde tatile çıkmak isteyen müşterilerimiz olduğu için yılbaşına 15 gün kala odalarımızın çoğu doldu. Bizim önceliğimiz veteriner hekimlik olduğu için bünyemizde konaklayaracak hayvanları önce genel sağlık kontrolünden geçiriyoruz. Asla ön muayenelerini yapmadan otelimize kabul etmiyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Kedi oteli dış görüntüsü

Kedilerin odalarından görüntü

Muayenehaneşerden görüntü

Röportaj

Haber: Berktuğ ÖNCÜ - Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

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Üniversite yerleşkesindeki bataklık, park oldu

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi içerisinde bulunan bataklık alan, düzenlemeyle park yapılarak bambaşka bir görüntüye kavuştu. Öğrencilerin ilgi gösterdiği parkta, kentteki Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait tarihi eserlerin minyatürlerinden 'Mini Sivas' alanı oluşturuldu

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi içerisinde bulunan ve daha önce yanına kimselerin yaklaşmadığı bataklık için proje hazırlandı. Atıl durumda olan gölet ve çevresi, Devlet Su İşleri tarafından temizlendi. Kentteki kurumlardan da yardım alınarak bataklık alanda çalışma başlatıldı. Atık malzemeler kullanılarak kamelyalar oluşturuldu ve çeşitli süs bitkileri yerleştirildi. Ayrıca parka, kentteki Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait tarihi eserlerin minyatürlerinden 'Mini Sivas' alanı oluşturdu. Parkın çevresi eski Sivas surlarını yansıtacak şekilde çevrilerek tamamlanacak. Düzenleme, hem üniversite personeli ve öğrencilerin hem de halkın ziyaretine açıldı. Yapılan çalışma her kesimden ilgi ve destek gördü.

Proje hakkında bilgi veren Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, "Burası göreve geldiğimiz zaman oldukça atıl bir alandı. Daha önceki zamanlarda burada bir gölet oluşturulmuş ama orası da daha sonra iptal olmuş durumdaydı. Buraya gelip baktık. Burada bir şey yapmamız gerektiğini düşündük. Devlet Su İşleri'yle görüşerek göletin içini temizlettik. Daha sonra da taş döşemesi yapıldı. Burada güzel bir çevre oluşturmak için bir planlama yaptık. Bu planlamayı yaparken de atıklardan yararlanarak bu planlamayı yapmayı düşündük. Gölet temizlendikten sonra su kuyularıyla göleti tekrar besledik. İlimizdeki çeşitli kurumlardan yardım aldık. Onların yardımıyla güzel bir şey ortaya çıktı" dedi.

'GÜZEL BİR ALAN OLUŞTU'

Projede atık malzemelerin kullanıldığını söyleyen Prof. Dr. Yıldız, "Gezinti yollarını atık mermerlerden yaptık. İl merkezindeki mermer ocaklarıyla görüşerek, onlardan malzeme aldık ve güzel yollar oluşturduk. Böylece üniversitemiz için güzel bir alan oluştu. Proje henüz tamamlanmadı, yaz döneminde bitecek. Burada ayrıca Mini Sivas diye bir yer oluşturduk. Burada da Sivas'taki tarihi eserlerin minyatürlerini yaptık. Burada yaklaşık 20'nin üzerinde eser düşünüyoruz. Nasip olursa buraya surları da koyarak surların içerisine bu eserleri yerleştireceğiz. Ayrıca sur dışında da Kızılırmak ve üzerindeki köprüleri de koyarak güzel bir alan oluşturmuş olacağız" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Alanın drone görüntüleri

-Eski halinden görüntüler

-Yeni düzenlemenin detayları

-Mini Sivas alanı

-Rektör Alim Yıldız'ın açıklamaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Rahmi MEYVECİ/SİVAS

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Yalova'nın termaline, turist akını

Yalova'nın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Termal tesisleri, yıl sonuna kadar yerli ve yabancı 1 Milyon turistin ziyaret etmesi hedefleniyor.

Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürü Şeref Tali, 2019 yılı Ekim ayı sonu itibariyle Yalova'daki termal tesisleri ziyaret eden yerli ve yabancı turist rakamlarını açıkladı. Ekim ayı sonuna kadar 122 Bin yabancı turist, 478 bin yerli turistin geldiğini belirten Tali, günübirlikçilerle birlikte bu sayının yıl sonunda 1 milyonu bulabileceğini ifade etti. Tali, "2019 yılı Ekim ayı sonu itibariyle yerli ve yabancı olmak üzere toplam turist sayısı 500 bin civarındadır. Geri kalan 2 ayda da öngördüğümüz rakam 750 bin ila 800 bindir. Ayrıca Yalova'mıza konaklamadan günübirlik gelen ve kayıt altına alamadığımız ancak 200 ila 300 bin olarak düşündüğümüz turist sayısıyla birlikte 2019 yılı sonu itibariyle 1 milyonu aşan bir ziyaretçi rakamına ulaşmış olacağız. Yalova turizm destinasyonu olarak bir çekim merkezidir. Çünkü dünyada meşhur Termal Kaplıcalarından birini bünyesinde barındıran bir ilimizdir. Bulunduğu alan ve coğrafi konum itibariyle de termal turizminde en çok tercih edilen iller arasındadır. Nitelikli konaklama tesis sayılarımızın zamanla artması dolayısıyla yerli ve yabancı turistlerimiz tarafından rağbet görmektedir. Bu da Yalova'nın turizminin gelişmesine ve turist sayısının artmasına olanak sağlamaktadır. Marka değeri olan ilimizde ayrıca şehrimizin simgesi Yürüyen Köşk, Hersek Lagünü, Delmece Yaylası, Hersekzade Ahmetpaşa Camii, Karaca Arboretum ve Termal Kaplıcaları gibi önemli değerlerimiz Yalova'nın bir çekim merkezi olması iddiasını arttırmaktadırö dedi.

Görüntü Dökümü

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-Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürü Şeref Tali röportajı

-Dosya adı: 2612termal

-Süre: 01.59 Boyut: 149 MB

Haber-Kamera: Semih ŞAHİN - Cem Mete OKUR/ YALOVA,

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Annelerden obeziteye karşı neşeli tabaklar

İZMİR'de obeziteye karşı harekete geçen anneler, sağlıklı beslenmeleri için çocuklarının sevmedikleri sebzeleri farklı tasarımlarla hazırlamayı öğrendi. Çocuklar, annelerinin 'Neşeli Tabaklar' projesi kapsamında hazırladığı kuzu şeklindeki brokoliyi peynirden balığı falafelden yılbaşı ağacını afiyetle yedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi il birliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında, çocukların sağlıklı beslenmelerine katkıda bulunmak ve obeziteye yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla annelere 'Neşeli tabaklar' eğitimi verildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 'Masal Evleri' projesinde yer alan 20 annenin seçildiği etkinlik kapsamında, gıdaların besin değerleri hakkında eğitim alan anneler, sağlıklı sebzelerle farklı tasarımlar yapmayı öğrendi. Brokoliden kuzu, peynirden balık, falafelden yılbaşı ağacı yapmayı öğrenen anneler, daha sonra hazırladıkları yemekleri çocuklarına servis etti. Eğlenerek sağlıklı beslenmenin keyfini süren çocuklar ise, sevmedikleri sebzeleri doya doya yedi. Çocukların daha sağlıklı besinler tüketip sağlıklı bireyler olmaları için annelere destek olmayı amaçladıklarını söyleyen İzmir Ekonomi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Betül Öztürk, "Genelde çocuklar hareketlidir ve besinlerde seçici olurlar. 'Onu yemek istemiyoruz, bunu yemek istemiyoruz' derler. Bizim burada amacımız onların ileri yaşlarda hastalanmalarını önleyecek ve gerekli besin öğelerini almalarını sağlayacak gıdaları neşeli tabak tasarımlarıyla sunmak. Bu amaçla annelerimizle birlikte bu projeye başladık. Annelere bugün bir akvaryum tasarımını öğreterek çocukların sağlıklı beslenmelerini sağladık. Aynı zamanda okulumuzda öğrencilere bu tasarımları ödev olarak verdik. Öğrencilerimiz sebze ve meyvelerini kullanarak farklı tasarımlarla sağlıklı reçeteler üretiyorlar. Amacımız bu projeyi daha da genişleterek bir kitap haline getirmek" dedi.

'YASAKLI ŞEYLER CAZİP GELİYOR'

Neşeli tabaklar eğitimi alan annelerden Nevin Micen (38), "Benim biri 12, biri 8, biri 2 yaşında üç çocuğum var. Bugün obezite hakkında bilgilendirildik. Çocuklarımıza nasıl tabaklar çıkarabiliriz onu öğrendik. İstemediği, sevmediği sağlıklı şeyleri nasıl yedirebileceğimizi öğrendik. Bize çok büyük katkısı olacağına inanıyorum. Benim oğlum fazla kilolu olduğu için bu eğitime katılmayı çok istedim. Diyet yaptırmakta zorlanıyorum ve yasaklı şeyler çok cazip geliyor. Sebze yemekten genellikle çekiniyor. Bugün burada öğrendiklerimi hayata geçireceğim" dedi. Eğitim alan annelerden üç çocuk annesi Begüm Karamahoğulları (34), "Çocuklarımız için sağlıklı beslenme alışkanlığını kazandırmak amacıyla görsel sunumlarla onları etkileyecek tabaklar hazırladık ve çok eğlenceli oldu. Evde bu kadar uğraşmıyorduk ama hiç yemeyeceğini düşündüğüm şeyleri bile bu sunumdan sonra yiyeceğini düşünüyorum" diye konuştu.

'BALIK GİBİ PEYNİRİ HEMEN YEDİM'

Annesinin hazırladığı akvaryum konseptli sebze tabağını yiyen 4 yaşındaki Betül Mahmut, "Bugün peynir yedim. Çok beğendim. En çok keşkek, yumurta ve çorba yemeyi seviyorum. Bugün tabağımdaki balık görünümlü peyniri hemen yedim" diye konuştu. 8 yaşındaki Oğuz Çağan Karamahoğulları, "Bugün yumurta, pancar, patates ve havuçtan yedim. Tabağım akvaryum gibiydi öyle görünce çok hoşuma gitti. En çok mangal yemeyi seviyorum. Mercimek ve patlıcan yemeyi sevmiyorum. Böyle farklı şeyler görürsem bir tadına bakarım" dedi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Genç Yaratıcı Ajans Kreatif Direktörü Tayfun Kısacık ise, "Bu bir sosyal sorumluluk kampanyası. Türkiye'de 6-11 yaş arasında 9 milyon çocuk var. Maalesef bunlardan 2 milyon tanesi fazla kilolu. Bu hareketsizlik ve sağlıksız beslenme gibi nedenlerle oluşuyor. Bizler bu konuya dikkat çekmek istedik. Çocuklar keyifli buldukları tabaklarda her türlü gıdayı tüketebiliyorlar" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Annelerin eğitim almasından görüntü

Annelerin tabak hazırlamasından görüntü

Çocukların hazırlanan tabakları yemeleri

Öğrencilerin farklı tasarımlarla hazırladıkları tabaklardan görüntü

Annelerle röportaj

Çocuklarla röportaj

Tayfun Kısacık ile röportaj

Betül Öztürk ile röportaj

Haber: Hande NAYMAN Kamera: Ahmet TURHAN ALTAY/ İZMİR,

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