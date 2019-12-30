DHA YURT BÜLTENİ - 3

Tendürek Dağı'nda eksi 35 derecede vatan savunması

Van 'ın Çaldıran ile Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçeleri arasında bulunan İran sınırındaki Tendürek Dağı'nın 2 bin 369 rakımlı Şamya Taşı üs bölgesinde görevli jandarma komando birlikleri, eksi 35 derece soğukta vatan savunması yapıyor. Tendürek'ten püsküren lavların oluşturduğu siyah kaya örtüsü nedeniyle hareketliliğin zor izlendiği bölgede, son teknoloji silahlar ve termal kameralarla donatılan komandolar, teröristlere nefes aldırmıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) yurt dışında 'Pençe', yurt içinde 'Kıran' ile PKK'lı teröristlere yönelik operasyonlar devam ediyor. Operasyonların yanı sıra, PKK mensuplarının İran'ın sınırındaki kamplardan ülkeye geçişlerini engellemek için de Van'ın Çaldıran ile Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçeleri arasındaki 3 bin 584 rakımlı Tendürek Dağı'nda hakim tepelere 7 üs bölgesi kuruldu. Bu üs bölgelerden biri olan 2 bin 369 rakımlı Şamya Taşı üs bölgesinde son teknolojik silah ve ASELSAN'ın geliştirdiği termal kameralarla İran sınırında kuş uçurtulmuyor.

EKSİ 35 DERECE SOĞUKTA VATAN NÖBETİ

Türkiye'de 9 Ocak 1990'dan bu yana, eksi 46 derece ile en düşük sıcaklık olan ve bugünlerde hava sıcaklığının geceleri eksi 35'e düştüğü Tendürek'te 2018 yılında kurulan üs bölgelerden biri olan Şamya Taşı'nda, Jandarma Özel Harekat (JÖH) Komando Birlikleri, sarp kayalıklar, derin vadiler ve yüksek tepelerle çevrili yanar dağa rağmen görevini sürdürüyor. Mehmetçiğin zor kış koşullarında görev yaptığı bölgeyi ilk kez Demirören Haber Ajansı ekibi görüntüledi.

TERÖR SALDIRILARINA KARŞI ZIRHLI KULELER KURULDU

Aktif yanardağların püskürttüğü lavlarla oluşan siyah kaya örtüsü nedeniyle hareketliliğin zor şartlarda izlenebildiği Tendürek'te görev yapan Çaldıran JÖH Komando Taburundaki birlikleri, artık teröristlere nefes aldırmıyor. Geçmiş yıllarla sık sık terör saldırılarının yaşandığı bölgede, olası saldırılara karşı artık zırhlı kuleler bulunuyor. Kulelerde ise ASELSAN'ın geliştirdiği gece ve gündüz görüşlü son teknoloji termal kameralar yer alıyor.

2 YILDIR, BÖLGEDE ŞEHİT VERİLMEDİ, 12 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Üs bölgesinde 2 yıldır kullanılan son teknoloji silahlarla birlikte tek bir şehit bile verilmezken, 12 terörist de etkisiz hale getirildi. Zırhlı kulenin yanı sıra, bölgede üzerine son teknoloji termal kameraların monte edildiği 'ejder' isimli zırhlı araçlar da bulunuyor. Kule ve 'ejder' isimli zırhlı araca monte edilen termal kameralar ve keskin göz kameralarıyla da 7/24 gözetleme yapan komando birlikleri, tespit ettikleri terör hedeflerini hava harekatı desteğiyle ağır silahlarla ateş altına alıyor.

KARAYOLUNDA BETON BARİYERLE ÖNLEM

Tendürek Dağı'nda bulunan Çadıran ile Doğubeyazıt ilçeleri arasıdaki Uluslararası karayolunda, 21 Temmuz 2018'de, teröristlerce 2 TIR'ın ateşe verilmesinden sonra, JÖH Komando Birlikleri, bombalı araç saldırısı ve tekrar araçların ateşe verilmesine karşı tedbir için karayoluna yüksekliği 3 metreyi bulan beton bloklar yerleştirdi. Blokların yerleştirildiği noktalarda, içinde 'keskin göz' termal kamera bulunan mayına dayanıklı 'Kirpi' araçlarıyla görev yapılıyor. Termal kameralarla gözetleme yapan mehmetçik, şüpheli gördükleri araçları kontrol ediyor. Yapılan uygulamadan sonra, bölgede herhangi bir araç kundaklama olayının da yaşanmadığı bildirildi.

Ayrıca, Tendürek Dağı çevresinde kurulan 7 üs bölgesinde, askerlerin barındığı yatakhane ile yemekhaneler de oldukça konforlu. Yemeklerini üs bölgesinde kendileri yapan askerler, temiz bir ortamda yemeklerini yiyip, dinleniyor.

'SON TERÖRİSTE KADAR MÜCADELEMİZ SÜRECEK'

Şamya Taşı üs bölgesinin Tim Komutanlığını yapan Jandarma Astsubay Üstçavuş Cüneyt Yıldız, kurulan son teknoloji üs bölgelerle teröristlere büyük darbeler vurulduğunu söyledi. Yıldız, "Bizler Çadıran Jandarma Tabur Komutanlığı olarak, bölücü terör örgütü mensuplarının faaliyet gösterdiği Tendürek Dağı'nın sıfır noktasında görev yapmaktayız. Bulunduğumu yer Şamya Taşı tepe üzerine konuşlandırılmış, Şamya üs bölgesidir. Bizler üstün fiziki kondisyon ve güç şartlar altında mücadele etme azmi kazandırılmış seçkin personeller olarak 7 gün 24 saat görevimizin başındayız. Buradaki tek amacımız halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaktır. Mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilene kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir" dedi.

'KAR-KIŞ YOK, TERÖRLE MÜCADELE VAR'

Jandarma Astsubay Üstçavuş Yıldız, "Benim ve silah arkadaşlarımın bizi izleyen halkımıza bir mesajı var. Soğuk yok. Al bayrağımızın sıcaklığı var. Yorgunluk yok. Azim ve kararlılık var. Vazgeçmek yok. Halkımızın duası var. Kar-kış yok. Terörle mücadele var" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Muhabir anonsu

-Tendürek dağı bölgesi

-Bölgedeki Siyah ve sarp kayalıklar

-Son teknoloji donanımlı zrhlı kule

-Muhabir anonsu

-Ele tetikte gözü Tendürek dağında keskin göz ile gözetleme yapan JÖH Komando birlikleri

-Kuledeki termal kamera ve keskin göz ile Tendürek dağını gözetleyen asker

-Muhabir anonsu

-Termal Kamera ile taranan bölgeden detaylar

-Kulenin üzerindeki Termal kamera

-Muhabir anonsu

-Alınan hareketlilik üzerine ağır silahla bölgeye ateş eden Kamonda Birlikleri

-Zırhlı araca monte edilen termal kamera ile gözetleme yapılması

-Muhabir anonsu

-Karayolu ve Tendürek dağıtın termal kamera ile gözetilmesi

-'Ejder' ismi verilen zırhlı araç

-Karla kaplı ve sarp kayalıkların bulunduğu bölgede arama-tarama yapan komando birlikleri

-detaylar

-Muhabir anonsu

-Karda yürüyen ekipler

-Şamya Taşı üs bölgesinin Tim Komutanlığını yapan Jandarma Astsubay Üstçavuş Cüneyt Yıldız ile röportaj

-Tendürek bölgesi

-karayolu

-Konformu yemekhanede yemek duası yapılması

-Askerlerin yemek yemesi

-Karayolunda geçen Tırlar ve araçlar

-Karayoluna yerleştirelen beton bloklar

-Detaylar

HABER: Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN,

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Çankırı'da otobüs TIR'a çarptı: 31 yaralı

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde kontrolden çıkan otobüsün TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, 22'si yabancı uyruklu 31 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Ilgaz ilçesine bağlı Çörekçiler köyü mevkiinde meydana geldi. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'ten İstanbul'a giden M.B. (51) yönetimindeki 61 S 1418 plakalı otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önde giden K.A.'nın kullandığı 33 VFR 84 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada otobüste bulunan 22'si yabancı uyruklu toplam 31 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, otobüsün içinde sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkardı. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla Çankırı ve Ilgaz'daki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden görüntü

-Otobüsten görüntü

-Detay

Haber-Kamera: Ramazan SARICI/ÇANKIRI,

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Yolcu otobüsü devrildi: 9 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Seydişehir Antalya karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Ahmet Elçi yönetimindeki 68 AAK 600 plakalı, Yeni Aksaray firmasına ait yolcu otobüsü, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yoldakontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada sürücü Elçi ile yolcular Mustafa Kemal Öztürk (22), Ayse Şahin (75), Seher Şahin (40), Emrah Aktaş (30), Canan Aktaş (25), Mouse Al Mohammed, Siem Al Mohammed ve Ferdi Baydemir yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Kaza yerinden detay

Genel ve detay

Haber- Kamera: Yaşar COŞKUN KONYA-

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Tonlarca ağırlıktaki dev platform sahile vurdu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sağanakla birlikte etkili olan dalgalar nedeniyle, nereden geldiği belli olmayan tonlarca ağırlıktaki dev platform sahile vurdu.

Gazipaşa'da son günlerde etkili olan sağanakla birlikte denizde yüksekliği 5 metreye ulaşan dev dalgalar oluştu. Dev dalgalar nedeniyle Kahyalar Mahallesi sahiline 6 metre genişlik, 12 metre uzunlukta demirden yapılmış tonlarca ağırlıktaki platform sahile vurdu. Sağanağın etkisini azaltmasının ardından sahile giden vatandaşlar tarafından fark edilen ve nereden nasıl geldiği belli olmayan dev platform görenleri şaşırttı. Su deposu ve basınca dayanıklı hortumun da bulunduğu platformun sahilden kaldırılması için çalışma başlatılması bekleniyor.

Sahilde gezen Mustafa Mustafaoğulları, "Bugün Kahyalar sahiline gezmeye gelmiştim. Bir tane portatif liman gelmiş, dubalarından belli olduğu gibi. Denizdeki 5-10 metreyi bulan dalgalarla sürüklenerek Kahyalar sahiline kadar ulaşmış. Tahminime göre 50 tonun üzerinde bir ağılığı var. İçi su dolu. Buradan yetkililere sesleniyorum, bunun bir an önce kaldırılmasını diliyorum ve ülke ekonomisine kazandırılmasını diliyorum" dedi.

Dev platformun, denizde iş makinelerinin taşınmasında kullanılan taşıma aracı olduğu tahmin ediliyor.

Görüntü Dökümü

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Kahyalar sahiline vuran platform

Genel ve detay görüntüler

RÖP: Mustafa Mustafaoğulları

HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya),

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Çanakkale'de 328 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'nde yasadışı göçmen kaçaklığına karşı mücadeleye eden Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, son 8 günde düzenledikleri 7 ayrı operasyonda yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu toplam 328 kaçak göçmen yakaladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden devam ediyor. Ekipler, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botla geçiş yapmak isteyen kaçak göçmenlere göz açtırmıyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, son 8 günde düzenledikleri 7 ayrı operasyonda yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botla geçiş yapmak isteyen toplam 179'u çocuk, 62'si kadın ve 87'si erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 328 kaçak göçmen yakaladı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yakalanan lastik bottaki kaçaklardan görüntü

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

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